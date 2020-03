DHA YURT BÜLTENİ - 13 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü KONYA'da yatağında ölü bulunan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Azzam Al Abdullah'ın, üvey annesi Raaşa Osman (27) tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

KONYA'da yatağında ölü bulunan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Azzam Al Abdullah'ın, üvey annesi Raaşa Osman (27) tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Raaşa Osman, geçimlerini sağlamak için kağıt toplayan Abdullah'ı eve geç geldiği için sinirlenip hortumla dövdüğünü, defalarca havaya kaldırıp yere attığını anlattı. Küçük çocuğun ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalbinde oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.

Korkunç olay, bugün saat 01.30 sıralarında Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'taki evde yaşandı. 112 Acil Servis'i arayan bir kişi, yeğeni Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulduklarını, çocuğun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Azzam Al Abdullah'ın vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu saptadı.

Yaklaşık 15 gün önce babasının sınır dışı edildiği öğrenilen Abdullah'ın üvey annesi Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve yine üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı belirlendi.ÖNCE SOKAKTA KAVGA ETTİ DEDİ, SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ Polis, üvey anne Raaşa Osman'ı şüphe üzerine gözaltına aldı. Raaşa Osman, ilk olarak polise, Abdullah'ın kağıt toplamak için evden çıktığını, kavga edip geri geldiğini, bu nedenle vücudunda morluklar olduğunu söyledi. Polisin anlatımlarındaki çelişkiler üzerine sorguya aldığı üvey anne, Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti. Osman, çocuğu daha önce de dövdüğünü söyledi. Kardeşleri de üvey anneleri Raaşa Osman'ın, Azzam Al Abdullah'ı hortumla dövdükten sonra havaya kaldırıp yere attığını, baygınlık geçirince de yüzüne su döktüğünü, ağzından kan gelmesi üzerine yatağına yatırdığını ifade etti.Üvey anne, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Abdullah'ın ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalpte oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.

KKTC'den getirilen 141 vatandaş, Karaman'da karantinaya alınacak KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin Limanı'na getirilen 141 Türk vatandaşı, otobüsler ile karantinaya alınacakları Karaman'a gönderildi.KKTC'deki 141 vatandaş, bugün feribotla Mersin Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 6 otobüs ile geniş güvenlik önlemi altında, Karaman'a gönderildi. Otobüslere UMKE ve polis ekipleri de eşlik etti. 141 vatandaş, Karaman'da yurtlara yerleştirilerek, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.

Yağmurda kayan otomobil menfeze düştü

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü.Kaza, Arfalı Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Arfalı Mahallesine giden Hamza Gürbüz(49) yönetimindeki 33 AFK 03 plakalı otomobil, dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli şekilde devam eden yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak menfeze düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise menfezden iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Edirne'de kasaplar da tedbirlerini arttırdı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kasaplar, koronavirüs tedbirleri kapsamında tezgah ve kasanın bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırarak, müşteriler ile temasını en aza indirdi.Keşan'da bazı kasaplar koronavirüse karşı et reyonları ile birlikte kasa ve çalışanların alanını da şeffaf naylonla kaplatırken, bazıları ise telefonla sipariş almaya başladı. Çalışanlar, müşterilerle alışverişi naylonda açtıkları pencereden yaptı. Kasaplara gelen müşterilerden tam not alan uygulamada, vatandaşlar için kapı girişlerine el dezenfektanı ve kolonya da konuldu.'BİZ DİKKATE ALIYORUZ, LÜTFEN SİZ DE ALIN'Kasap Yakup Açar, halk sağlığı için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Halkımızın da kendi önlemini almalarını istiyoruz. Gerçekten tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız. Bunu ciddiye almamız gerekiyor. Ama görüyoruz ki bazı insanlar hala bunun farkında değiller. Gerçekten korkmamız gereken bir durum var şu anda. Hepimizin evinde çoluk çocuğumuz, yaşlılarımız var. Biz yaşlılarımızı evden dışarı çıkarmıyoruz. Evde de mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Biz bunu dikkate alıyoruz, lütfen siz de dikkate alın" dedi.'HEM MÜŞTERİLERİN HEM DE PERSONELİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Kasap Vedat Koyuncu da, kasaplar olarak koronavirüs salgını nedeniyle steril bir ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu konuda hijyenik olma çalışmalarımızı arttırdık. Şeffaf naylonla müşteriyle personel arasındaki teması engelledik. Burada hem müşterilerin hem de personelin sağlığını düşünüyoruz. Gıda satan işletmelerin buna önem vermesi gerekiyor. Birçok ürün yıkanabilirken, et gibi ürünler yıkanmadan tüketiliyor. Çok dikkat etmek gerekli. İnşallah bu virüsten kısa sürede millet olarak kurtulacağız" diye konuştu.İşyerlerine alışverişe gelenlerde uygulamanın güzel olduğunu ve herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Trabzon'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı

TRABZON'da koronavirüs nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında, Karadeniz Sahil Yolun'da bazı üst ve alt geçitlerin girişleri, şeritle kapatıldı. Sahillerin boş kaldığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri de, piknik, spor, park ve yürüyüş alanlarında devriye atarak kontrollerde bulunuyor.İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklandı. Tedbirlerin ardından harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinde kentin sahil kısımları ve yürüyüş yollarında önlemler aldı.ALT VE ÜST GEÇİTLER ŞERİTLE KAPATILDIKaradeniz Sahil Yolu üzerindeki park, yürüyüş ve spor alanlarına ulaşılan bazı üst ve alt geçitlerin girişleri ile park alanlarının bulunduğu cepleri, olay yeri şerit çekilerek kapatıldı. Sahil şeridinde gördüğü her vatandaşa uyarılarda bulunup, evlerine gönderen polisler, alınan tedbirler kapsamındaki kontrollerini sıkı tuttu. Özellikle sabah sporu yapmak için Ayasofya, Beşirli ve Akyazı sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller de boş kaldı. Önlemlerin artırılmasıyla sahil bandında yer alan kamelya ve parkların yer aldığı yeşil alanlar ise sessizliğe gömüldü.KENTTE SAKİNLİK HAKİMÖte yandan kent sakini pek çok vatandaş da, 'evde kal' çağrısına uyarak evlerinden dışarı çıkmıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra büyükşehir ile ilçe belediyelerince başlatılan hijyen seferberliği sürerken, sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından kentteki sahil alanlarının yanı sıra sokaklardaki insan yoğunluğu ise azalma yaşandığı göze çarptı.Tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiği çağrısında bulundu.

Vali Atik, dışarı çıkan vatandaşları uyardı

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kent merkezinin işlek caddelerini gezerek, dışarıda olan vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kent genelinde uygulanan koronavirüs önlemlerini denetmek amacıyla Güres ve Aydınlar caddelerinde incelemelerde bulundu. Vali Atik, kentin en işlek caddelerinde yaptığı inceleme sırasında dışarıda gezen vatandaşlarla görüşerek, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmalarını istedi. Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nca alınan önlemlerin dikkate alınmasını isteyen Vali Atik, "Gezmenin zamanı değil sevgili Siirtli hemşehrilerim. Dünya genelinde ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle tüm Siirtlilerin evlerinde kalmasını uyarısında bulunuyorum. Lütfen herkes evine gitsin. Bu salgını hep birlikte atlatacağız. Bizler güçlü bir milletiz. Uyarıları dikkate alalım ve bir süreliğine evlerimizden zorunlu olmadıkça çıkmayalım" dedi.Vali Atik'in uyarısının ardından vatandaşlar evlerine döndükleri gözlendi.

Balık tutarken üzerine yıldırım düşen 66 yaşındaki kişi öldü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkması yasak olan Seyfettin Sağaltıcı (66), Asi Nehri'nde balık avlarken yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Asi Nehri'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte, koronavirüs önlemleri kapsamındaki yasağa aldırmadan yağışlı havada balık tutmak için Asi Nehri'ne gelen Seyfettin Sağaltıcı'nın üzerine yıldırım düştü. Sağaltıcının arkadaşları, polis ve 112 sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Sağaltıcı, gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Sağaltıcı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Seyfettin Sağaltıcı'nın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir otogarda otobüs seferleri iptal edildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Eskişehir otogarında firmalar tüm seferlerini iptal etti.Koronavirüs salgınının yayılmaması için bilim kurulunun kararıyla şehirlerarası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Kararın ardından Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde firmalar Eskişehir Valiliği'nin kuracağı 'seyahat izin kurulu' oluşturulana kadar tüm seferlerini iptal etti. Farklı şehirlere gitmek için otogara gelen yolcular seferlerin iptal edilerek satın aldıkları biletlerinde firmalar tarafından 'açığa' alındığını öğrendi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Berra Atay, firmaların seferlerini iptal ettiği için mağdur olduğunu belirterek, "Karabüklüyüm, kısıtlama olacağını öğrenince otogara geldim. Bilet almıştım ama sefere 2 saat kala firma iptal edildiğini bildirdi. Daha erken bildirmeliydi. Herhangi bir açıklamada yapılmadı, bilet parasını da alamadım, açığa almışlar. Şimdi başka bir sefer var, iptal olmazsa memleketime gideceğimö dedi. Firma görevlileri de yolcu sayısında büyük azalma görülmesi üzerine seferlerin iptal edildiğini söyledi. Eskişehir Valiliği koordinesinde kurulacak olan 'seyahat izin kurulu' tarafından onay alacak yolcuların da sefer bulmakta güçlük çekeceği ifade edildi.TERMAL KAMERA KURULDUEskişehir Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapan termal kameralar kurdu. Terminale giriş yada çıkış yapacak yolcuların ateşleri termal kameralar sayesinde kontrol altında alındı. Ayrıca yolcuların beklediği alandaki banklara da 'sosyal mesafe' uyarısıyla 'lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafenizi koruyunuz' yazıları asıldı.

-Genel görüntüler

