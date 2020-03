DHA YURT BÜLTENİ - 13 65 yaş üzeri vatandaşa bağıran polis görevden uzaklaştırıldı MANİSA'da, otobüs terminalinde, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri bir kişiye bağırdığı ileri sürülen polis memuru B.Y., görevden alındı.

65 yaş üzeri vatandaşa bağıran polis görevden uzaklaştırıldı

MANİSA'da, otobüs terminalinde, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üzeri bir kişiye bağırdığı ileri sürülen polis memuru B.Y., görevden alındı.Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan olayda, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri bir kişi, terminalden otobüse binerek, seyahat etmek istedi. İddiaya göre 65 yaş üzeri olan bu kişi ile polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.O anlar cep telefonuyla görüntülenirken polis memuru B.Y., tartıştığı kişiye bağırdı.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yaşanan olay büyük tepki topladı.Manisa Valiliği, B.Y. hakkında soruşturma başlattı. Valilik bugün yaptığı açıklamada, polis memurunun soruşturma kapsamında tedbiren görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tepki çeken görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ MANİSA, DHA)

==========================

Amanoslar'da PKK'lıların kullandığı sığınak bulundu

OSMANİYE'de Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak bulundu. Sığınakta patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinin Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak tespit edildi. Gerekli çevre güvenliği alınarak sığınakta yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, geri kalanlar ise imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde operasyonların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Jandarmanın arazide arama yapması-Depodan malzemelerin çıkarılması

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

==========================

Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor

NİĞDE Belediyesi koronavirüs salgınına karşı cadde, sokak ile kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda yapılan duyurular sonrasında yıkama yapılacak cadde ve sokaklar konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor ve araç park etmemeleri isteniyor. Ekipler Bankalar ve Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki cadde ve sokaklarda sabunlu suyla yıkama çalışması gerçekleştirdi.Çalışmalar Niğde genelinde kapsamlı bir şekilde devam ederken Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bütün dünyada yayılan koronavirüs küresel bir sorun haline gelmiştir. Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi ilimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini ilimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırızö dedi.Niğde'de başta otobüs durakları olmak üzere cadde ve kaldırımların dezenfekte edilmesinden dolayı vatandaşlar böyle bir çalışma yapılmasının ardından son derece memnun olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Drone görüntüsü-Caddelerin ve sokakların yıkanması

Haber-Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

==========================

Van'ın cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, kentin işlek olan cadde ve sokaklarını deterjanlı ve dezenfektanlı suyla yıkayıp, temizledi. Dünyaya hızla yayılan koronavirüs tehdidinin ortadan kaldırılması için yapılan yoğun çalışmalar devam ederken, Van'daki bazı cadde ve sokaklar deterjanlı ve dezenfektanlı suyla yıkandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı yüzlerce belediye personelenin katıldığı yıkama çalışmalarını, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İpekyolu Kaymakamı ve Beledye Başkan Vekili Sinan Aslan da izledi.Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu yıl çok ağır bir kışı geride bıraktık. Kış biter bitmez maalesef koronavirüs salgını dünyayı sardı. Bir taraftan kıştan çıkışımızın temizliğini yapıyor bir taraftan da bu virüse karşı dezenfekte çalışmalarını belediyelerimiz vasıtası ile yürütüyoruz. Bugün de İpekyolu ve Büyükşehir Belediyelerimiz ortak çalışarak, ana caddeleri deterjanlarla yıkamaya çalışıyor. Her yer dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürekli devam edecek. Biz bu salgın boyunca sakinleşen sokakları da temizlik için bir fırsat biliyoruz ve bütün hemşehrilerimize evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle vefa gruplarımız ile belediyelerimiz, Kızılay, AFAD, Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 65 yaş üstü büyüklerimizin emrindedir. En ufak bir taleplerinin dahi olması durumda telefonla ulaştıkları takdirde talepleri hızla yerine getirilecektir" dedi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da "Ekiplerimiz ile beraber ilçemizin Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Tüm dünyada etkili olan ve ülkemizde de etkisini devam ettiren koronavirüs'e karşı tüm cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ediyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle İpekyolu'ndaki hemşehrilerimden bir istirhamım var. Sağlık Bakanlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün aldığı kararlara mutlaka ama mutlaka uymalarını rica ediyorum. Ülkemizin, ilçemizin ve kendi sağlıkları açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararlara İpekyolu'ndaki hemşehrilerim yüzde 80 oranında uyduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Ben de hemşehrilerime evde kal İpekyolu diyorum. Kritik olarak kabul edilen bu haftayı da evimizde geçirirsek, hem ülkemiz hem de ilçemiz kazanmış olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Drone ile cadde ve sokakların yıkanması-Temizlik işçilerinin söylenen türkülerle cadde ve sokakları temizlemesi-Cadde ve sokakların yıkanmasından detaylar-Drone ile detaylar-Temizlenen cadde ve sokakların görüntüsü-Röportajlar

VAN,

=========================

Polis vatandaşları anonsla uyardı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Konyaaltı sahil şeridinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 'Evde kal' çağrısı yaptı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla 'Evde kal' çağrısı yapıyor. Balık tutmak, yürüyüş ve spor etkinlikleri gerçekleştirmek için Antalyalıların gittiği Konyaaltı sahilinde de ekip otoları sık sık anons yaparak vatandaşların evlerine dönmesini istedi."Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evinize dönün" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.Anonsları duyan vatandaşların bazıları evlerine dönmek için sahilden ayrılmayı tercih etti, kimileri de yürüyüşünü sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Ekiplerin anonsundan detay görüntüSahildeki vatandaşlardan görüntüYürüyüş yapan ve bisiklet kullanan vatandaşların görüntüsü

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA

=========================

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'ndeki eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında devrilen botta, 3 asker kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, kayboldu. Güneş'in bulunması için bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT), Ankara, Van ve Diyarbakır jandarma il komutanlıkları bünyesinde görev yapan JAK timleri, Elazığ ve Rize il emniyet müdürlüğünde görevli su altı arama kurtarma polisleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Güneş için başlatılan arama çalışmalarının 10'uncu gününde ekipler, Munzur Nehri ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışması yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki timler ise 2 robot kameraya baraj gölü derinliklerine aramalar yaptı. Bugün yapılar arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı. AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİJandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Tunceli'ye gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile yakınları, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile Güneş'in ailesine yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOKMunzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmadı. Ailesinin ihbarı üzerine 82 gün önce başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Arama ekipleri, Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyi ve kıyısında arama çalışmalarını sürdürdü. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Munzur Nehri Uzunçayır Baraj GölüEkiplerin arama çalışmasıVali ve Güneş ailesinin çalışmaları takip etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Kaynak: DHA