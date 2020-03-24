DHA YURT BÜLTENİ - 13 Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdıAntalya'da bir kişi, sahte altın dişle girdiği bir kuyumcuyu 1200 lira değerinde dolandırdı.

Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

Antalya'da bir kişi, sahte altın dişle girdiği bir kuyumcuyu 1200 lira değerinde dolandırdı. Aynı şekilde 3 kuyumcuyu daha dolandırmak isterken yakalanan zanlının dolandırma yöntemi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 72 yaşındaki Ö.K., elinde 3 altın diş ile kuyumcuya girdi. Altın dişleri satmak istediğini belirten zanlının elindeki altınları tartan kuyumcu Ali Söğüt, 1200 liraya satın alabileceğini söyledi. Zanlı bir çeyrek altın alıp kalanı da nakit olarak istedi. Bu sırada el çabukluğuyla diğer cebindeki aynı gramajdaki sahte altın dişleri çıkaran zanlı kuyumcuya sahte olanları verip bir çeyrek altın ve bir miktar da nakit parayı alarak çıktı.

Kuyumcu Ali Söğüt altın dişleri inceleyince sahte olduğunu anlayıp durumu meslektaşlarına ortak Whatsapp grubundan bildirdi. Polisi arayıp şikayetçi olduğunu da anlatan Söğüt'ün kuyum dükkanında inceleme sürerken aynı zanlı Konyaaltı ilçesinde bir başka kuyumcuya aynı yöntemle sahte altın diş vermek isterken kuyumcular tarafından oyalandı ancak durumu anlayan zanlı kısa sürede oradan ayrılıp bu defa Muratpaşa ilçesinde başka bir kuyumcuya geldi. Burada da aynı yöntemi deneyen şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçtı.Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Ö.K.'nın üzerinde de çok sayıda sahte altın diş yakalandı. Zanlı, gözaltına alınarak ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.Kuyumcu Ali Söğüt, ilk defa başına böyle bir şeyin geldiğini belirterek zanlının aynı gramajı hem sahte hem de gerçek altın için nasıl tutturabildiğini anlamadığını söyledi.GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIDiğer yandan Ö.K.'nın sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcudan içeri aksayarak giren ve sol ayağında bir özrü olduğu tahmin edilen zanlının, elindeki peçete içerisindeki gerçek altın dişleri kuyumcuya uzattığı, kuyumcu dişleri tartarken sahte altınları ceketinin içine giydiği yeleğinin cebinden çıkarıp vermesi görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kuyumcunun gazetecilerle konuşurken görüntüsüSahte altın dişlerin görüntüsü(GÜVENLİK KAMERASI)Şahsın kuyumcuya girişiAltınları göstermesiKuyumcunun altınları kontrol etmesiŞahsın yan tezgahta sol eli ile altınları ceket cebinde değiştirmesiKuyumcunun şahsa para vermesiŞüphelinin kuyumcudan çıkışıRÖP: Ali Söğüt ( Kuyumcu )

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları 8'inci günde

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları 8'inci günde de sürdü. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sualtı arama kurtarma timini de arama çalışmalarına katılması için görevlendirildiğini açıkladı.İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIMunzur Nehri'nde sulara kapılarak kaybolan JAK timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneşi'i arama çalışmaları Ankara, Diyarbakır ve Van il jandarma komutanlığına bağlı JAK timleri ile Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma polisleri, Tunceli AFAD görevlileri ve gönüllü ekiplerle 8'inci günde de sürdü. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki sualtı arama kurtarma timinin de arama çalışmalarına katıldığını açıkladı. Sualtı arama kurtarma timleri, Munzur Nehri'nin döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaparak su altında arama yaparken, diğer ekip ise 2 robot kamerayla su altını izledi.Arama ve kurtarma ekipleri, Munzur Nehri'nin debisi yükselen sularında kayıp Uzman Çavuş Güneş'i bulmak için bugün sabah saatlerinden itibaren Munzur Vadisi Anafatma mevkisinde itibaren botlarla su içinde ve kıyıda arama çalışmalarını devam ettirdi. Şu ana kadarki çalışmalarda kayıp uzman çavuşun izine rastlanmadı.BABASI ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİJandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.GÜLİSTAN DOKU İÇİN DE ARAMALAR TEKRAR BAŞLATILDITunceli'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarına katılan ekiplerin,17 Mart günü Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için görevlendirilmesi nedeniyle Doku için arama çalışmalarına ara verilmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin bugün Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına katılmasıyla, 80 gündür kayıp olan Gülistan Doku içinde arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı. 'DOKU VE GÜNEŞ İÇİN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 80 gündür kaybolan Gülistan Doku ve 8 gün önce kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmaları için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi. Vali Sonel, "Tunceli'de 80 gün önce kaybolan üniversite öğrencimiz Gülistan Doku kardeşimiz ile yine Munzur Nehri'nde 8 gün önce sulara kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş kardeşimizi ilk günden bu yana devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek arıyoruz. Gerek jandarma ekiplerimiz gerek emniyet, gerek AFAD ekiplerimiz, gönüllü vatandaşlarımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri hep birlikte çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Her 2 kardeşimizin aileleri de hem tarafımdan hem de diğer yetkililerimiz tarafından arama çalışmaları ile ilgili bilgilendiriliyor. Hem Gülistan Doku hem Yılmaz Güneş kardeşimiz bulununcaya kadar arama çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Munzur NehriArama çalışmalarıEkiplerin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü

MUĞLA'da kanser tedavisi gören ve koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan Emine Çakıroğlu'nun (55) ilaç ihtiyacı bekçiler tarafından karşılandı. Aynı zamanda Muğla Engelliler Derneği Başkanı olan Çakıroğlu, "Evinde birden fazla engelli çocuğuna bakan ya da dışarı çıkamayan ailelerin de bu hizmetten yaralanacaklarına inanıyorum" dedi.Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları karşılanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Muğla Valiliği'nce kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar ekiplerce karşılanıyor.Muğla'da eşini kaybettikten sonra meme kanserine yakalanan ve 20 yaşındaki down sendromlu oğlu Kemal ile birlikte yaşamını sürdüren Emine Çakıroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkamıyor. Muğla Engelliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Çakıroğlu, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca ilaçlarının eczaneden alınması talebini Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iletti. Emniyet bünyesinde görevli 2 bekçi, istek karşısında duyarsız kalmadı.Bekçilerin eczaneden aldıkları ilaçları teslim alan Emnine Çakıroğlu, "Yetkililere bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. 10 gündür koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamıyorum. Kanser tedavisi gördüğüm için bağışıklık sistemim zayıf. Bu hizmetten birden fazla engelli çocuğu olan yada evden dışarı çıkamayan engelli ailelerin de yararlanacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Bekçilerin apartmana girişi-Emine Çakıroğlu'nun bekçilere kapıyı açışı-Bekçilerin ilaç poşetini Emine Çakıroğlu'na teslim etmesi-Emine Çakıroğlu ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/MUĞLA,

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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, halkla görüntülü görüşecek

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, koronavirüsle mücadele kapsamında belediyeden görüşme için randevu talebinde bulunan kişilerle, görüntülü olarak iletişim sağlayacak.Kamu kurumları başta olmak üzere şehir genelindeki tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ve işlemleri online ortama taşıyan Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal mesafenin korunması çerçevesinde halkla olan iletişimin kopmaması adına başkan ile randevu talepleri görüntü konuşma uygulaması şekline dönüştürüldü. Bu kapsamda belediyenin çağrı merkezinden randevu talebini iletenlere geri dönüş yapılarak Başkan Bilgin ile görüşmeleri sağlanacak. Ayrıca Bilgin, belirli zamanlarda sosyal platformlardan canlı yayınlar yaparak kent sakinleri ile sohbet edecek.Konu hakkında değerlendirme yapan Başkan Bilgin, "Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bu günlerde en önemli tedbir evde kalmaktır. Süreç boyunca sizlerle olan muhabbet ve iletişimimizi kesmemek adına teknolojik imkanlardan faydalanacağız. Gerek görüntülü, gerekse sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Evde kal Sivas, evde kal Türkiye" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Belediye Başkanı Bilgin'in konuşması

Haber: SİVAS,

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Fabrikada eski sevgilisini öldürüp, intihar eden kişi, arkadaşıyla gelmiş

BURSA'nın Gemlik ilçesinde eski sevgilisi Özlem Mutlu'yu (39) çalıştığı fabrikada tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Osman Kariman'ın (46) olay yerine arkadaşı Ö.C. ile geldiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.C., fabrikaya kendisinin iş başvurusu için geldiğini, arkadaşının cinayet işleyeceğini bilmediğini öne sürdü.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya gitti. Kariman burada, tabancasını çekip, Özlem Mutlu'ya peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Özlem Mutlu kanlar içinde yere yığılırken, Kariman bu kez tabancayı kendisine doğrultup, göğsüne ateş etti.Fabrikadaki işçilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Mutlu ve Osman Kariman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İŞ BAŞVURUSU İÇİN GELDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜOlayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Osman Kariman'ı fabrikaya arkadaşı Ö.C.'nin getirdiğini belirledi. Olayın ardından aracıyla kaçan Ö.C., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Gece geç saatlerde emniyete getirilen Ö.C., ifadesinde, fabrikaya iş başvurusu yapmak için geldiğini öne sürdü. Danışma bölümünde işlemleri devam ederken Özlem Mutlu'nun geldiğini, bir süre sonra da Osman Kariman'ın gelerek silahını ateşlediğini belirten Ö.C., arkadaşının cinayet işleyeceğini bilmediğini iddia etti.Ö.C., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ö.C.'nin sağlık kontrolüne getirilişi

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

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PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı

ŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.Şanlıurfa'da, fatura ödeme ve çeşitli işlemlerini yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruk oluşturuyor. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, aralarında mesafe bırakmadan kuyruğa giriyor. Yapılan çağrılara aldırış etmeyen kalabalık, şubeye gruplar halinde alınarak işlemleri gerçekleştiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------PTT önünde yaşanan yoğunlukUzun kuyrukta bekleyenlerÖnlem alınmadan mesafe korunmadan bekleyenlerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA

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Polislerden sağlıkçılara sirenli destek

SAMSUN Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, özel bir hastanenin yanına park ettikleri ekip otolarından siren çalıp alkış tutarak, sağlık çalışanlarına destek verdi. Canik ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yanına giden ekipler, yan yana park ettikleri ekip otolarından siren çalmaya başladı. Megafonla, 'Tüm sağlık çalışanlarımıza, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsunda bulunan ekipler, alkışlayarak, sağlık çalışanlarına moral verdi. O anlar, bir hastene personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü: ------------------

Polislerin siren çalıp alkışlaması

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Kaynak: DHA