DHA YURT BÜLTENİ - 13 Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç yaşamını yitirdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gören kız kardeşi Fikriye Dalgıç (68) yaşamını yitirdi.

Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gören kız kardeşi Fikriye Dalgıç (68) yaşamını yitirdi. Fikriye Dalgıç'ın cenazesi İstanbul Sarıgazi Cemevi'ndeki törenin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün gece İstanbul Ümraniye'de bulunan evinde yaşamını yitirdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde bir süre tedavi gören Fikriye Dalgıç, tedavisi sırasında İzmit'te oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanında kaldı. Fikriye Dalgıç yarın saat 14.00'te İstanbul Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verilecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat ayında İzmit'te oturan Ali Kılıçdaroğlu'nun evine gelerek kız kardeşini ziyaret etmişti.

KOCAELİ,

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Gecekonduda çıkan yangında, yanarak can verdi

ANTALYA'da gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Tahsin Zeybekoğlu (89) yanarak can verirken, eşi Şadiye Zeybekoğlu yakınları tarafından kurtarıldı.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 14.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi Antalya Korkuteli Karayolu üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine Merkezi'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, bu sırada evde uykuda olan Şadiye Zeybekoğlu'nu (86) kurtardı, eşi Tahsin Zeybekoğlu yanarak can verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, toplanan kalabalığa dağılması için ekip arabasının hoparlöründen anons yapıldı. Zeybekoğlu'nun oğlu Salim ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zeybekoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------İtfaiye ekiplerinin çalışmasıPolis ekiplerinin çalışması Yakınlarının gözyaşı dökmesi ve olay yerine bakması Olay yeri ekiplerinin çalışması Cenaze arabasından görüntüPolisin kalabalığa anons etme görüntüsüOpak görüntüDetaylar

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Çanakkale'de balık sevdası 'koronavirüs' dinlemedi

ÇANAKKALE'de koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'Evde Kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Hatta bu nedenle dışarıda yaşamın durmasına neden olan radikal kararlar sonrası Türkiye'de, sokaklar da büyük oranda boş kaldı.Çanakkale'de ise, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen olta balıkçıları liman iskelesinde güneşli havayı da fısat bilerek balık tuttu. Koronavirüs salgınına rağmen balık tutanların sosyal mesafeye uymadığı ve birbirlerine oldukça yakın durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanakkale Liman iskelesinden genel ve detay görüntü.-Balık tutuan vatandaşlardan genel ve detat görüntü.-Koronavirüs salgınına aldırış etmeden mesafeye uymayan balıkçılardan görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Kütahya'daki eczanelerde camlı korona tedbiri

KÜTAHYA'da bazı eczaneler korona virüsüne karşı işyerlerine bankolarını camla kapatırken, 'sosyal mesafe' olarak gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti.Korona virüsüne yönelik sağlık çalışanlarının yanı sıra risk altında bulunan eczanelerde kendi önlemlerini almaya başladı. Kütahya'da bazı eczaneler korona virüsüne karşı işyerlerine bankolarını camla kapatırken, 'sosyal mesafe' olarak gelen müşterileriyle aralarına 1 metrelik mesafe koyan şeritler çekti. Kütahya Eczacılar Odası Genel Sekreteri Halil Eğmir korona virüsü Türkiye'de görülmesinin ardından yayılma ihtimaline karşı yeni önlemler aldıklarını söyledi. Eczacılar Odası olarak öncelikle nöbet sisteminde hastalığın hastadan hastaya geçmesinin önüne geçmek için nöbet hizmetini eczanelerde ilaçların kapıda verilmesine karar verdiklerini ifade eden Eğmir, "Kütahya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bir proje oldu. Sonrasında da eczanelerimizde hastadan hastaya yayılmasının veya hastadan personele yayılmasının önüne geçebilmek için yüksek bankolarımıza camlar yaptırarak üzerlerine sloganlar yazdık. Yerlere de birer metre aralıklarla şeritler yaptırtık ki bunlar yine hastalarımız birbirleri arasında gerekli mesafe olsun diye. Bütün eczanelerimizdeki müşteri oturma koltuklarını azalttık, sebil ve çay makinalarını kaldırdık. Eczacılar Odası olarak hem ilk merkezi hem de ilçelerimizi kapsayacak şekilde dezenfekte projemiz olduö dedi.Halkın mümkün olduğunca hastane ve eczanelere mecbur kalmadıkları sürece gitmemeleri gerektiğini anlatan Eğmir, 'evlerinizde kalın' çağrısında bulundu. Eczacı Onur Yiğit ise sağlık çalışanlarının yanı sıra kendilerinin de risk altında olduğunu belirterek, "Eczane olarak her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bankoların üzerine cam koruma yaptırdık, dezenfekte yaptırdık. Hastalarımızdan ricamız mecbur kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını istiyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Eczanelerin içinden görüntüler-Cam bankolar-1 metrelik sosyal mesafe şeridi-Eczacıların röportajları-Sokak görüntüsü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar (2)

KORONAVİRÜSE TUZLU SU İYİ GELİYOR DİYE SAHİLE KOŞTULARAntalya'da Konyaaltı Sahili, koronavirüs tedbiri kapsamında evde kalın çağrısına kulak asmayanların uğrak yeri oldu. Güneşli havayı sahilde yakınlarıyla vakit geçirmek isteyenlerden çoğunun birbirine 1 metreden daha az mesafede yakın olduğu gözlendi. Uyarılara rağmen çoğu vatandaş, maske kullanmadığı görüldü. Sahile gelenlerden bazılarının da çevresindekilerle 1 metre uzak mesafede durmaya dikkat ettiği fark edildi.Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girmeyi tercih etti. Denizde uzun süre kulaç atan İsmail Erdoğan, "Tuzlu su bakteri virüsü, yok eder. Vücuda zararlı olanları dezenfekte ediyor. Uzmanlar dışarı çıkmayın diyor ama ben temizlenmek için tuzlu suya girdim. Temizlendikten sonra evime gidip dışrı çıkmayacağım" dedi.Denizde yüzen ve çıktıktan sonra sosyal mesafeye dikkat eden Hüseyin Başkaya, "Uzmanlar haklılar dıyarı çıkılmamalı. Bende hep yüzüyorum. Sonra da eve gideceğim" diye konuştu.Denizde arkadaşlarıyla vakit geçiren 14 yaşındaki Mehmet Evgen ise koronavirüse karşı tuzlu suyla kendini koruduğunu söyledi.Sahilde arkadaşı Emrullah Mirzayev ile vakit geçiren Selahattin Gümüş ise şöyle konuştu: "Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Virüse karşı tedbirli davranıyoruz. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Deniz havası iyi gelir diye düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Üç vatandaşla röportajDenize girenlerden görüntüGüneşlenenlerden görüntüNargile içenlerden görüntüAlparslan ÇINAR'ın anonsu

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Bartın'da banklar kaldırıldı

BARTIN Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evinizde kalın' çağrılarına uymayan vatandaşlar için belediye ekipleri harekete geçerek, bankları geçici süreliğine kaldırdı.Kentte koronavirüse karşı alınan önlemler sürüyor. Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüse karşı uyarılara karşın vatandaşlar bankları kullanmaya devam edince, belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki bank ve bazı ahşap oturma gruplarını sökerek kamyona taşıyıp depoya kaldırdı. Bankların sökülmesi sırasında vatandaşların çalışmayı yine oturarak izlemesi dikkat çekti. Polis ekipleri vatandaşları uyararak, yan yana oturmamalarını istedi. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cumhuriyet meydanından genel görüntü-Yanyana oturan insanlar-Bankların kaldırılmasına aldırış etmeyenler-Polis ekiplerinden görüntü-Bankların sökülmesi-Bankların kamyona taşınması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Foça'da koronavirüse karşı yardımlaşma

İZMİR'in Foça ilçesinde, emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar (55) ve arkadaşları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insanların, sosyal hayatlarını kısıtladı. Özellikle yaşlılar olmak üzere halka sokağa çıkmayın çağrıları yapıldı. Foça'da çağrıya uyarak sokağa çıkmayan birçok yaşlı vatandaş ile engelliler için emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar ve arkadaşları, seferber oldu. Altunbahar ve arkadaşları, yardım isteyen vatandaşların alışveriş gibi ihtiyaçlarını yerine getireceklerini duyurdu. Yaptıklarını çalışma hakkında konuşan Ali Altunbahar, "Foçalı vatandaşlarımıza yardım etmek maksadıyla, sosyal sorumluluk kapsamında 7/24 hizmet verebileceğimi sosyal medyada duyurdum. Bu duyurumdan sonra bazı arkadaşlarım destek verdi. Foçalı hemşerilerime sesleniyorum. 0532 289 08 01 numaramdan 7/24 arayabilirsiniz. Alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Bankaya ve devlet daireleri gibi gitmek zorunda olduğunuz yerler olursa, aracımla getirip götüreceğim. Zor günler geçiriyoruz. Benim de ailemde bu tür ihtiyaç sahipleri var. Sıkıntıları yakından biliyorum. Bugünleri hep birlikte aşacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüzel havaya rağmen boş olan cadde ve sokaklar ile Demokrasi Meydanı'ndan genel ve detay görüntü.Ali Altunbahar'ın elinde poşetlerle marketten çıkış ve yürümesinden görünümler.Ali Altunbahar ile röp.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü

BİLECİK'te 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na farklı illerden gelen yaklaşık 3500 kadar acemi asker için birlik önünde sağlık taraması yapıldı. Ailelerin kayıt bölümüne alınmadığı tedbirler kapsamında aday askerler birer metre arayla sıralanarak kontrolden geçirildi. Yüksek ateşli asker adayları ambulanslarla detaylı kontrol için devlet hastanesine götürüldü.Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi askerlerin kayıtları başladı. Kışla çevresine güvenlik bariyerleri konulurken, acemi askerlerin aileleri kayıt ve kontrol alanına alınmadı. Korona virüsü salgın tehdidi nedeniyle kışlaya katılmak için gelen yaklaşık 3500 asker için sağlık stantları kuruldu. Askerler Bilecik Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek ateşleri ölçüldü. Yüksek ateşi bulunan askerler ise ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'nde detaylı kontrolden geçirildi.VALİLİK TEDBİRLERİ AÇIKLADIBilecik Valiliği, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na katılış yapacak acemi erlere yönelik olarak corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı alınan tedbirleri açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada kışlaya katılacak olan acemi erlerin nizamiyede karşılandığı ve sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak. Durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erler 1. Basamak Muayene Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ne yönlendirilip burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanları koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak ve benzeri yerler Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektirö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Acemi askerlerin sırası-Dışarıda kalan yakınları-Kışla çevresindeki güvenlik önlemleri-Askerlerin sıralı beklemesi-Asker yakınıyla röp.-Sağlık çadırları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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Kaynak: DHA