DHA YURT BÜLTENİ - 13 İzmir'deki babanın HDP önündeki evlat nöbeti sürüyorDİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, koronavirüs salgını nedeniyle maske...

İzmir'deki babanın HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, koronavirüs salgını nedeniyle maske takarak oturma eylemine devam ederken, "Dünyanın korkulu rüyası haline gelen bu koronavirüs ne kadar millete acı verdiyse, benim acım katbekat fazla. Çünkü 37 yıldır HDP virüsü doğu insanlarına bulaşmış" dedi.

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak bypass ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine, bugün de devam etti. Laçin, üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutarken, polisler de güvenlik önlemi aldı. Laçin ayrıca kızı Gamze'nin çerçevelettiği fotoğrafını da kucağında taşıdı.

Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP İl binasında eğitim aldığını söyleyen Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini anlatı. Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp dağa götürüldüğünü öne süren ve koronavirüsten korunmak için de maske takarak eylemini sürdüren Laçin, "199 gündür evlat nöbetindeyim. Birçok aile benim gibi nöbette. Hikayelerimiz ayrı, acılarımız aynı olan, benim durumumda olan aileler var. Ateş düştüğü yeri yakar. Umarım 81 milyon insan bizim talebimizi duymuştur. Vatan sevgisi ile yanıp tutuşan bir babayım. Bir taraftan da evladımın acısını unutamam. Dünyanın korkulu rüyası haline gelen bu koronavirüsü ne kadar millete acı verdiyse, benim acım kat be kat fazla. Çünkü 37 yıldır HDP virüsü doğu insanlarına bulaşmış. Kürt ve Alevi vatandaşların haklarını savunduklarını söylüyorlar ama tam tersine. Kesinlikle Kürt ve Alevi milletinin hiç bir sorunu yok. Sorun, bunların kendisi. Bunların davası Kürt davası değil. Bunların davası apaçık ortada. Cep doldurma davası" dedi.'EVLADIMI ALANA KADAR NÖBETİM SÜRECEK'Sağlığının bozulduğunu anlatan Laçin, "Benim sağlığımı HDP virüsü bozdu. Bana bu acıyı yaşattılar. Birtakım psikolojik sorunlarım nedeniyle ilaç kullanıyorum. Uykularım kaçıyor. Kalp krizi geçirdim. Kızımı unutamam, unutulmuyor" dedi.Diyarbakır Askerlik Şubesi'ne giderek, kendisini askere almaları için dilekçe verdiğini de belirten Mehmet Laçin, "Suriye'de 31 şehit verdiğimiz gün Diyarbakır Askerlik Şubesi'ne dilekçe ile başvuru yaptım. Askere gitmek için resmi olarak başvurumu yaptım. Onlara beni askere almaları için yalvardım. Benim kızımın vatan sevgisi benden kat kat fazla. Çünkü yazdıkları hala bende duruyor. Kızımı zorla rehin tutuyorlar. Benim nöbetim süresiz. Acım süresiz olduğu için nöbetim de süresiz. Ben evladımı HDP'nin elinden alana kadar nöbetim sürecek. Ama burada olur, ama Diyarbakır'da olur ben HDP'nin kapısından ayrılmam. Devlet her yerde vardır. Devletin gücüne güvenirim, kendi irademe de güvenirim. Çünkü ben bu acıyı unutamam. Evladım bu zalimlerin elindeyken, dağdayken, mağaradayken ben yatakta rahat uyuyamam. HDP şunu bilsin ki, ben evladımı alana kadar onların kapısından ayrılmayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Mehmet Laçin'in bekleyişi-Kızının fotoğrafı ile oturuşu-Mehmet Laçin ile röportaj-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

===========================

Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede çalışanlarla müşterilerin birbiriyle temasını önlemek amacıyla kırmızı beyaz renkli ikaz şeridiyle önlem alındı.Serik'te bir eczanede koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; eczane çalışanları ve müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan kırmızı beyaz renkte ikaz şeridiyle ayrıldı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşterilerle ilaç ve para alışverişini ise mesafeli yaptı.Eczacı Asuman Dolay, "Sağlık Bakanlığı'nın istediği önlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Hem halkımız hem de kendi sağlığımız için bu tür önlemleri almaya çalışıyoruz. Eczanemize gelen müşteriler de bu uygulamayı anlayışla karşılıyor. Vatandaşlarımız da bilgi sahibi oldukları için çok sorun olmuyor ve anlayışla karşılıyorlar. Onların da sağlığı önemli, bizim de önemli" dedi.İlk anda eczane içerisine giren ve şaşıran müşteriler de aldıkları önlem dolayısıyla eczane çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Eczacı Asuman Dolay'ın açıklamalarıDetay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

=========================

Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

Antalyalılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyuyor. Normal günlerde yoğun trafik akışı gözlenen kavşaklar sakinliğiyle dikkati çekerken, AVM otoparklarında ise tek tük araç olduğu gözlendi. Koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşlara bu dönemi evde geçirmeleri uyarısında bulunuluyor. Antalya'da yaşayanlar da 'evde kal' çağrısına uyuyor. Yoğun trafik akışının yaşandığı kavşaklarda sakinlik gözlenirken, normal zamanlarda ciddi yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı'nda da az sayıda insan olduğu görüldü. Dışarı çıkanlar ise maske takmayı tercih etti. Meydanda gezen Kırgızistanlı turist kafilesindeki gençler maske ve eldiven takarken, geleneksel kıyafetli kadınların ise maske takmadıkları görüldü.Antalya'daki alışveriş merkezlerinde de sessizlik vardı. Alışveriş merkezi otoparklarındaki araç sayısının önceki günlere göre çok az olduğu gözlendi. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş merkezine gelenlerin de maske ve eldiven taktıkları gözlendi. Kentteki otopark, lunapark ve caddelerdeki araç sayısının azlığı, drone ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Alışveriş mezkezi otoparklarınıın görüntüsüLunaparkın görüntüsü

HABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=========================

Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi. Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle kordon boyunda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler, kordon boyunu fırçalayarak temizledi. Vatandaşların bolca zaman geçirdiği Truva Atı'nın çevresi de ekipler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordonboyunun dezenfekte edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

==========================

Adanalı kebapçı, 100 çalışanını ücretli izne çıkardı

ADANA'da kebapçı Yaşar Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle 100 çalışanına izin verip, işletmesini bir süreliğine kapattı. Aydın, salgın tehlikesi geçene kadar işçilerinin maaşlarını ödeyeceğini söyledi.Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur olan Yaşar Aydın, koronavirüs salgını nedeniyle tüm çalışanlarına izin verdiğini belirtti. Ülke olarak bu salgını en az zararla atlatmanın birlik ve beraberlikten geçtiğini söyleyen Aydın, her şeyin başının sağlık olduğunu kaydetti. İş yerinde çalışan yaklaşık 100 personeline izin verdiğini ve restoranlarını kapattığını dile getiren Aydın, herkesi tedbir alması konusunda uyardı.'PERSONELİMİ MAĞDUR ETMEYECEĞİM'Salgının ülkede görüldüğü ilk günden beri iş yerinde gereken tedbirleri aldığını ve tüm malzemeleri tek kullanımlık olarak kullandıklarını söyleyen Yaşar Aydın, tehlikenin artmasıyla birlikte tedbirleri arttırmaya karar verdiğini, müşterileri ve çalışanlarını riske atmayacağını kaydetti. Sağlığın, kazanılacak hiçbir paraya değişilmeyeceğinin altını çizen Aydın, şöyle konuştu: "Tabi ki onları hiçbir şekilde mağdur etmeden bu izin süreci geçecek. Personellerimin maaşını izin sürelerince kendi imkanlarımla ödeyeceğim. Sağlık her şeyden önce gelir. Her şeyi devletimizden beklemeden, kendi tedbirlerimiz almalıyız. Personellerim aileleriyle birlikte evlerinde kalarak güvende olacaklar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tedbirlerimizi sıkı tutacağız."Restoran çalışanlarından Mahmut Bayram ise, "Biz çalışanlar olarak bu süreç nasıl geçecek diye kara kara düşünürken, ustamız bizi mağdur etmeyerek bu kararı aldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Kebapçı Yaşar Aydın'ın konuşmasıPersonelleri ile görüntüsüBir personelinin konuşması'Evde kal, sağlıklı kal' sloganı

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

==========================

Maske fırsatçılarına karşı harekete geçildi

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından özellikle piyasada maskelerin yüksek fiyatlara satılması Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Müdürlüğün talimatı üzerine Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli usta öğreticilerce maske üretimine başlandı. Çin'den başlayıp dünyada birçok ülkeye yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını sonrası, maskeye yoğun talep gelince stoklar azalmaya başladı. Piyasada bulunan maskelerinde yüksek fiyatlara satılması ve stokçuluğun artması Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün harekete geçmesine neden oldu. Özellikle okulların koronavirüs sebebiyle ara tatile girmesinin ardından Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün dikiş-nakış kursu bölümündeki 15 usta öğretici tarafından maske üretimine başladı. Muğla Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yakından takip eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bakanımızın ve sayın valimizin himayelerinde küresel virüs ile verilen mücadelede bizde yer almak istedik. İlk hedefimiz 5 bin maske üretmek. Bu sayıyı 100 bine çıkarmak istiyoruz. Bu çalışmayı sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerince en kısa zamanda kolonya üretimine başlanacak. Yapılan maskelerin dağıtımı kamu-kurum ve kuruluşlarına dağıtılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Maske üretim çalışmasından görüntü-Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin açıklamasından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

===========================

Tekirdağ'da halk pazarında yoğunluk

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları yönündeki uyarısına rağmen halk pazarında yoğunluk oluştu.

Çorlu'nun en büyük sebze ve meyve pazarı olan Perşembe pazarına vatandaşlar öğleden sonra yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs nedeniyle bazı vatandaşlar pazara elinde maske ve eldiven takarak geldi. Tedbirler nedeniyle yetkililerin vatandaşların evlerinde kalmaları yönündeki uyarısına rağmen pazarda yoğunluk oluştu.

Çorlu Pazarcılar odası başkanı Kenan Üstek, belediye tarafından pazar yerinin ilaçlanmasının yapıldığını ve pazarcı esnafının da her türlü önlemini aldığını söyledi. Üstek, "Bu süreç biz esnaf içinde önemli bir süreç . Bu kapsamda bizlerde pazarcılar esnafı olarak tedbirimizi aldık. Belediyemiz tarafından ilçemizde kurulan pazar yerlerinde gerekli dezenfektan ilaçlanması yapılmıştır. Biz esnaflar olarak ürünleri eldiven takarak veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Pazardan görüntü-Alış veriş yapanlar-Çorlu Pazarcılar odası başkanı Kenan Üstek röp.-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),

==========================

Gaziantep'te meslek liseliler maske üretimine başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Gaziantep'te, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri' kapsamında, pilot il olarak belirlenen 17 il içerisinde bulunan Gaziantep'teki meslek liselerinde maske üretimi çalışmaları başlatıldı. Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan 7 öğrenci ve 2 öğretmen, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerde üretim yapıyor.

Şu anda günlük 500 adet üretim yaptıklarını ve ilerleyen süreçte sayıyı artıracaklarını ifade eden Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Mehmet Kar, öDünya ve Türkiye virüsle mücadele veriyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje geliştirildi. Biz de Gaziantep olarak 5 okulda maske üretimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra diğer okullar da ise farklı üretimler devam ediyor. Bu virüs mücadelesinde ülkemize destek olmaya çalışıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizle yeni olduğumuz için 500 civarında maske üretiyoruz. İlerleyen süreçte sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Maskeyi giyim atölyesinde yapıyoruz. 7 öğrencimizle 6 saat süre içerisinde vardiya şeklinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yapılan maskede kaliteli ve insanların sağlığını koruyucu özelliğe sahip şekilde üretiyoruz. Maskeleri ürettikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ederek katkı sağlamayı düşünüyoruzö dedi.

Gönüllü olarak üretim yaptıklarını ve bu şekilde bir çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden moda tasarım öğrencileri ise, "Şu anda burada çalışarak üretim yapmaya devam ediyoruz. Burada severek ve gönüllü olarak çalışıyoruz. Biz de buradan ülkemize faydalı işler yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer arkadaşlarımla birlikte iş paylaşımları yaptık. İlerleyen süreçte daha fazla üretim yapacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Atölyeden görüntülerÖğrencilerin maske yapmasıKesim ve dikim görüntüleriMehmet Kar ile röpÖğrenciler ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLIKamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP

Kaynak: DHA