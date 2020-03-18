DHA YURT BÜLTENİ - 13 Foça'da cadde ve sokaklar boş İZMİR'in turistik ilçesi Foça, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerinin kapatılmasına yönelik kararlar ve uyarıları dikkate alanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sessizliğe büründü.

Foça'da cadde ve sokaklar boş

İZMİR'in turistik ilçesi Foça, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerinin kapatılmasına yönelik kararlar ve uyarıları dikkate alanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sessizliğe büründü.

Foça'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal etkinliklerin ve kursların bir süre önce iptal edilmesi ve bazı dernek lokallerinin önceden kapatılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı kararıyla kıraathane, kahvehane, kafe, bar ve eğlence mekanları da geçici süreyle kapatıldı. Önlemler kapsamında ilçede görev yapan askerlerin de birliklerinden dışarı çıkmaması, ilçede cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu.

Küçükdeniz ve Büyükdeniz limanları sahillerinde ve Demokrasi Meydanı çevresinde yer alan iş yerlerinin sandalye ve masalarını toplayarak kapılarına kilit vurması, sokaklarda sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkan az sayıda kişinin görülmesi, vatandaşların 'Hayalet kent Foça' yakıştırmalarına neden oldu. Açık olan lokanta ve restoranların da çoğunlukla boş kaldığı ve az sayıda kişinin kısa süreli karın doyurmak için uğradığı görüldü. Çevre yerleşim birimlerinden günübirlik geleni çok olan ilçede olta atanların sayısı bile bir elin parmaklarını geçmedi. Açık olmasına rağmen boş kalan iş yerlerinin, çoğunlukla temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle uğraştığı belirtildi. Bazı iş yerleri koronavirüs nedeniyle kapalı olduklarını belirten yazılı ibarelerle müşterilerine durumu anlatmaya çalışırken bazı işletmeler ise kapılarına '1 Nisan'da Buluşmak Üzere' yazılı not astı. Otellerin önemli bölümünde çevrede çalışan ve çalışmak amacıyla ilçede bulunanlar konaklarken, rezervasyon iptalleri yaşandığı öğrenildi.

'HEM KAMUNUN HEM YEREL YÖNETİMİN ALDIĞI TEDBİRLERİ DESTEKLİYORUZ'

Restoran işletmecisi Taner Acar, tüm dünya ile birlikte Foça'nın da koronavirüsten nasibini aldığını ve insanların korku içinde olduğunu söyledi. Acar, "İnsanlar, evlerinden çıkmıyorlar. Ekonomik bir etkinlikte bulunmuyorlar. Tabii ki, herkes haklı bu konuda. Foça'da önlemlerini almış durumda. Nerdeyse dünyaya izole olmuş vaziyette. Herhalde tarihinin en sakin günlerini yaşamakta. Esnaf ve turizmcilerimiz dertli. Gelmeyen insanlar, açılmayan dükkanlar, ödenmeyen ücretler, vergiler, borçlar, kiralar hepimizi kara kara düşündürüyor. İnanıyorum ki bu zor günler en kısa sürede atlatılacak. Ülkemiz en kısa sürede düze çıkacak. Ekonomimiz ve Foça yine eski günlerine kavuşacak. Hem kamunun hem yerel yönetimin aldığı önlemleri sonuna kadar destekliyoruz. Atılacak adımlarda yanlarında olmak istiyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

'SAVAŞLAR, DARBELER, GREVLER BİLE KORONAVİRÜS ETKİSİ YAPMADI'

İlçede 40 yılı aşkın bir süredir turizmcilik ve otel işletmeciliği yapan Sebahattin Karaca da bugüne çok değişik toplumsal olayların olduğu dönemler yaşadığını ama hiçbirinin koronavirüs etkisini yapmadığını söyledi. Karaca, "Turizmin her dalında işletmelerim oldu. Ama bu koronavirüsün ülkemize, ilçemize vurduğu darbeyi hiçbir zaman yaşamadık. Özellikle Körfez krizi, grevler, lokavtlar, toplumsal olaylar çok iptali beraberinde getirdi, ama hiçbirini, bu virüsün etkisi kadar büyük yaşamadık. 2020 yılında başta Almanya ve Norveç gibi ülkelerden çok sayıda rezervasyonumuz vardı. Bunların önemli bir bölümü ileri tarihlere ertelenirken, bir bölümü iptal oldu. Sonuç itibariyle 2020 turizm sezonu geçmiş yıllardaki gibi olmayacak. Çok sancılı, çok sıkıntılı bir yıla girdik. Turizmciler, kelimenin tam anlamıyla şok yaşamakta. Sıkıntı yaşamakta. Bu sıkıntıların aşılması için mutlaka hükümetten destek beklemekteyiz. Personel ve işletme giderleri için destek ve teşvik ve ucuz kredi beklemekteyiz. Ancak bunlar olursa önümüzdeki yıllar için ayakta durabiliriz. Bu yıl ne olacağı belli değil. Gelecek yıllarda çok büyük kayıplarımız olur. Dünya ile rekabete giremeyiz" diye konuştu.

Öte yandan Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de asayişi sağlamanın yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereğince kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Foça Küçükdeniz Limanı çevresinden görüntü-Kapalı işletmeler ve kapılarına astıkları bildirimlerden görüntü-Açık olmalarına rağmen müşteri olmayan lokanta ve driğer işletmelerden görüntü-Restoran işleten Taner Acar ve ve turizmci Sebahattin Karaca ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Eskişehir'de cadde ve sokaklar boş kaldı ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halk sokağa çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı kişiler, market alışverişi için dışarı çıktığını söyledi.

Dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle Eskişehirliler, evlerinde kalmayı tercih edince her gün yüzlerce kişinin gezdiği Porsuk Çayı kıyısı ile yakınında bulunan İki Eylül ve İsmet İnönü Caddesi boş kaldı. Sokaklarda gezenlerin birçoğunun maske ve eldiven taktığı görüldü. Bazı kent sakinleri de marketlerden alışveriş yaptı. İşe gitmek için dışarı çıktığını söyleyen Salih Pekuslu, "Herkes koronavirüsten korkuyor. Ben de işe gitmek için dışarı çıktım" diye konuştu.

Otopark görevlisi Ramazan İşli ise "Günlük buraya ortalama 150-200 araç gelirken, şimdi 15 tane geliyor. Biz de kendi önlemimizi alıyoruz ama yine de kimse gelmiyor. Gördüğünüz gibi sokak bomboş. Geceleri daha da sessiz oluyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyarete kapatılan ve içinde Masal Şatosu ile Hayvanat Bahçesi'nin yer aldığı Sazova Parkı da boş kaldı. Hergün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği parkta kimsenin olmadığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sazova Parkı'ndan detay-Sazova Parkı drone görüntüsü-Vatandaşlarla röp-Cadde ve Sokaklardan detaylar

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Kayseri'de koronavirüs sessizliği KAYSERİ'de, koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirlerin ardından meydanlar ve caddeler boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'de de görülmesi ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın umuma açık tüm istirahat ve eğlence yerlerinin geçici olarak kapatılması ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Kayseri'de meydanlar ve caddeler boş kaldı. Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda caddeler ve parklar sessizliğe büründü.

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, satışlar da hızlı bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Dünyada çıkan bu virüs hem Türkiye'yi hem de Kayseri'yi etkiledi. 'Dışarıya çıkmayın' uyarlarından dolayı insanlarımız sokağa çıkmıyor. Bizim işlerimizde hızlı bir düşüş var. Sucuk ve pastırma bu aylarda tüketiliyordu; fakat bizi de yüzde 90 oranında etkiledi. Öncelikle bizde tokalaşma bitti. Misafirlerimiz dükkanımıza geldiğinde 15 dakika duruyorlardı. Bu süre şimdi 5 dakikaya indi. Tüketici ürününü alıyor. Tokalaşmadan gidiyor" dedi.

Kent sakinlerinden Osman Karaosmanoğlu da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalıştığını kaydederek, "Bugün de mecburi bir işim olduğu için çarşıya indim. Onun haricinde evimde durarak, ellerimiz düzenli olarak yıkamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kalabalık ortamlardan uzak duruyorum. Maskemi takıyorum. Evime makarna veya un depolama gibi bir şey yapmadım. Ülkemizde kıtlık gibi bir durum yok. Böyle bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Bende bir panik etkisi yaratmadı.İnsanlar panik halinde bir alışveriş yapmaya devam ettikçe bu toptancılara birer karaborsa olarak yansıyacak. Fırsatçılara fırsat vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Muhabir Yasin Dalkılıç'ın anonsu-Vatandaş ve esnaflarla röportaj-Cumhuriyet Meydanı'ndan genel görüntü-Diğer detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Öykü Arin'den evde kalanlara tavsiyeler

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Tedavisi boyunca uzun süre hastanede steril odada kalan, babasından yapılan yarı uyumlu nakil sonrasında ise uzun süre evinden çıkmayan minik Öykü, koronavirüsten korunmak için evden çıkmayanlara da tavsiyelerde bulundu.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Tedavisinden sonra uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.

ÖYKÜ ARİN'E EV KARANTİNASIAralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs vakaları geçen hafta Türkiye'de de görülünce Sağlık Bakanlığı öncülüğünde çeşitli önlemler alındı. Okul, eğlence merkezi ve kafe gibi alanların kapatılma kararından sonra ise vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı. Koronavirüs endişesi, Öykü Arin Yazıcı'yı da etkiledi. Lösemi hastalığı nedeniyle riskli grupta yer alan Öykü Arin'in, ev karantinasına girmesi gerektiği söylendi. Yaklaşık 1.5 yıldır annesiyle ve tek başına eğlenmeyi öğrenen Öykü Arin, bu süreçte evde kalanlar için önerilerde bulundu.

ÖYKÜ'DEN ÖNERİLEREylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin'in evde kalanlar için önerilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımdaki videoda Öykü Arin, "Dışarıda koronavirüs var ve çok tehlikeli. Herkes evinde bir şeyler yaparak vaktini geçirebilir. Evde puzzle, logo, resim yapabiliriz. Saklambaç oynayabiliriz. Kovalamaca ve monopoly oynayabiliriz. Halı bile örebiliriz. Yastık savaşı yapabiliriz. Böyle şeyler yapabiliriz. Herkes evde kalsın. Yapıştırma yapabilir, oyuncak hayvanlarımızı konuşturabiliriz" dedi.

ÖYKÜ AYLARCA KİMSEYLE TEMAS ETMEDİÖykü Arin'e koronavirüs nedeniyle doktorları tarafından evden çıkma yasağı getirildiğini anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin'le 1 buçuk yıldır bu şekildeyiz. İlk 3 ay çok sıkı tedbirler vardı. Nakilden çıktıktan 3 buçuk ay steril odada kimseyle temas etmeden geçirdik. Belli bir süre sonra maskesini takarak dışarıya çıkmaya başlamıştı. Ama bu koronavirüs gündemde olunca doktorumuz evde kalmamızı, eve gelenleri de sınırlandırmamızı istedi. Hem koronavirüsten korunmak, hem de başka bir sorun oluşmaması için özenli bir şekilde evdeyiz. Öykü'yle çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Mesela bugün de halı örmeye çalıştık" diye konuştu.

EYLEM ŞEN'DEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISISosyal medya üzerinden Öykü Arin'le ilgili çok sayıda soru geldiğini anlatan Yazıcı, "Öykü Arin koronavirüste riskli grupta yer aldığı için biz de endişeliyiz. Şu an virüs yeni yayıldığı ve insanlar bu virüse bağışıklığı olmadığı için hasta oluyor. Panik yapmaya gerek yok. Hem kendimiz hem de başkalarının sağlığı için evde kalmalısınız. İnsanların birbiriyle temas etmesi ve sokağa çıkması virüsün sokakta daha çok yaşamasını sağlıyor. Risk grubundakiler ve yaşlılar bu virüsten etkileniyor. Taşıyıcı olmamak için bu süreçte sokağa çıkmamakta yarar var diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Öykü Arin'in sosyal medya hesabındaki önerileri-Öykü Arin'in halı öreme çalışmalarından genel-Detay cep telefonu görüntüleri

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime başladı

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesiyle Diyarbakır'da özel bir eğitim kurumu, öğrencileri için uzaktan eğitim sistemi başlattı.Türkiye'de 10 Mart günü ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'nda eğitim ve öğretime 16 Mart günü itibariyle ara verildiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitimini sürdürmesi amacıyla 23-27 Mart'ta uzaktan eğitim verileceği belirtilerken, Diyarbakır'da bünyesinde ilk, orta ve lise bulunan özel bir eğitim kurumu, 1400 öğrencisine uzaktan eğitim vermeye başladı.

'AYLARCA SÜRDÜREBİLECEK ALTYAPIMIZ VAR'

Okuldaki sınıflar stüdyoya dönüştürülerek, öğretmenler, öğrencilerine canlı yayınla ders anlattı. Okul yetkilisi Murat Şehir, daha önce de öğrencilerine uzaktan eğitim verdiklerini ifade ederek, öğrenci ve öğretmenlerin sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Şehir, "Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından sonra çocukların dışarı çıkmamasından kaynaklı oluşan duruma bağlı olarak öğrencilerin okula gelmeden okula geliyormuş gibi sanal sınıflar oluşturduk. Daha önce sanal ortamda eğitim vermiştik. Öğrencimiz okula geliyormuş gibi mevcut, rutin okuldaki programı ne ise ona beceri derslerini resim, müzik, bedeni ayrı tutarak akademik derslerinden yürüyen bir program uyguluyoruz. Pazartesi gününden itibaren programı canlı yayında başlattık. Bu canlı yayın esnasında öğrencilerimiz öğretmene bağlanabiliyor, soru sorabiliyor, cevap alabiliyor. Sürekli etkileşim içerisindeler ve sınıf ortamının aynısını eve taşıdık. Çocuk mutfağında, çalışma odasında televizyonda internetten tabletten bize bağlanabiliyor. İnternet erişimi olduğu sürece bizim yazılım programımız ve altyapımızla biz bunu aylarca sürdürecek potansiyele sahibiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Okuldan görüntü-Öğretmenlerin uzaktan eğitim vermesi-Uzaktan eğitim alan öğrenciler-Şehir'in açıklamaları-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Hakkari-Çukurca karayolunda heyelan

HAKKARİ'de etkili olan yağış nedeniyle Hakkari- Çukurca karayolunda heyelan meydana geldi.

Hakkari ve çevresinde dün akşamdan beri etkili olan karla karışık yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. 14 köy ile 29 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yağış, öğle saatlerinde de Hakkari-Çukurca karayolunda heyelana neden oldu. Kaya ve çamurun kapattığı yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Heyelandan dolayı kapanan karayolunda çalışma başlatan ekipleri-Genel Detay

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Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Pazarspor'da taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını inşaatlardan izledi.

TFF 3'üncü Lig'de 22'nci haftanın erteleme maçında Pazarspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u ağırladı. Koronavirüs nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine Pazarsporlu taraftarlar stadyuma giremeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Taraftarlar stadyumu gören bir apartman inşaatının 7'nci katına çıkarak takımlarına destek verdi.

Pazarsporlu taraftar Ersen Yenilmez, "Takımımızı yalnız bırakmadık. Bu inşaata geldik. Normalde 10 bine yakın taraftarımız var ama bu virüs yüzünden kimse gelmedi. Gelenler de 30 kişi civarında" diye konuştu. Tamer Yeniş de "Virüs tüm dünyayı etkiledi. Hiçbir yerde maçlar izlenmiyor. Biz de bu karar sonunda buraya geldik. Bu daire benim, dairem stadyumu tam karşıdan görüyor. Biz de buradan takımımıza destek vermeye çalışıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Binadan taraftar detayı -Taraftarlardan detay-Taraftarlarla röportaj

-DHA muhabirinin anonsu

Mehmet Can PEÇE - Arzu ERBAŞ/ PAZAR (Rize) -

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Kaynak: DHA