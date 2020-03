DHA YURT BÜLTENİ - 13 Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlediği basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor.

Başkan Aras'tan 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' uyarısı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlediği basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" dedi.

Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarındaki artış, Bodrum Belediyesi'ni harekete geçirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, henüz tanımlanmış bir koronavirüs vakasının görülmediği Bodrum'da, salgının yayılmaması amacıyla alınan tedbirleri anlattı. Başkan Aras, en önemli uyarıyı tatilcilere yapıp, "Sağlığınız ve güvenliğiniz için evinizde kalın. Şu an tek ve en öncelikli gündemimiz halk sağlığı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgelere ve aldığı kararlara uymakla mükellefiz. Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında alınan kararları vatandaşımıza duyuruyoruz. Kişisel hijyen ve farkındalık, halk sağlığının korunmasında en önemli unsur. Kalabalık yerlerden uzak kalınması da hayati önem taşıyor" dedi.

BELEDİYEDE KRİZ MASASI KURULDU

Bodrum Belediyesi'nin aldığı önlemleri ve koronavirüs salgınına karşı başlattığı seferberliğe değinen Başkan Aras, Bodrum Belediyesi bünyesinde bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz önderliğinde bir kriz masası kurulduğunu kaydetti. Başkan Aras, "Kriz masası, acil eylem planını hazırlayarak devreye sokacak. Tablonun kötüye gitme ihtimalini de göz önüne alarak halkımızı bu salgından korumak amacıyla çalışma ve araştırma içinde olacak" diye konuştu. Bodrum genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 20 kişilik bir ekip tarafından titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Aras, "Kıyafet ve dezenfekte malzemelerini temin ettik. Gerektiği kadar da satın almaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir bütçe kısıtlamasına gidilmeyecek" dedi.

PAZAR YERLERİ SIKI DENETİM ALTINDA TUTULACAK

Ekiplerin, belediye idare binalarında, kültür merkezlerinde, çocuk parkları, pazaryerleri ve halkın kullanımına açık tüm alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aras, şöyle devam etti: "Bodrum'da gıda ve kıyafet olmak üzere açılan iki çeşit pazar var. Biz temel ihtiyaç dışındaki bütün toplu alanları sınırladık. Bu nedenle kıyafet pazarlarını kurdurmayacağız. Ancak insanların temel ihtiyaçlarının yer aldığı gıda pazarlarını sıkı denetimli bir şekilde açık tutmaya devam edeceğiz. Açıkta ürün satılmaması, pazarcı esnafımızın eldiven ve maske takmaları ve pazar girişlerinde dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili her türlü tedbirimizi alacağız."Bodrum Belediyesi'nin asli görevlerini aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras vatandaşa da çağrıda bulundu. Acil işlemler dışında vatandaşın belediye ile ilgili tüm işlerini interaktif ortamlardan ve telefon aracılığıyla çözmelerini isteyen Aras, risk grubundaki personele hizmetleri aksatmayacak şekilde izin verildiğini de açıkladı.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAKDünya çapında etkili olan salgın nedeniyle fırsattan istifade etmek isteyenlere göz açtırılmayacağını vurgulayan Başkan Aras, "Gıda, hijyen ve dezenfekte ürünlerinde karaborsacılık yapanlara karşı gerekli denetimler Zabıta ekiplerimizce yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve gördükleri bu tür konuları derhal bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

'BODRUM'A GELMEK İSTEYENLER, EVİNİZDE KALIN'16 Mart'ta okulların tatil edilmesiyle birlikte özellikle yazlıkçıların tatil moduna girdiğini ve Bodrum'da ciddi bir nüfus artışı yaşanmaya başladığını ifade eden Başkan Aras, "Okullar tatil olduktan sonra herkes deniz kenarlarına, yazlıklara gidecek gibi bir algı oluştu. Bodrum 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır. Örneğin, Bodrum'da bulunan hastanelerde toplam 17 yoğun bakım yatağı var. Biz bu yatakları zaten mevcut nüfusa göre yetersiz görüyoruz. Herkes bu dönemde kendi evinde kalsın ve sağlığı için önlemini alsın. Bu bir kısıtlama değil ama önemli bir temennidir. "

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAKBaşkan Ahmet Aras toplantı sonunda Bodrum Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplanacağını açıkladı. Yaşanan gelişmeler sonrasında en kısa sürede meclisi bir araya getirmek için hazırlandıklarını ifade eden Başkan Aras, olağanüstü meclis toplantısının kapalı oturumla gerçekleşeceğini söyledi.

BODRUM SOKAKLARI HAYALET ŞEHRE DÖNDÜÖte yandan turizm cenneti Bodrum'da yaşayan vatandaşlar gerekli haller dışında dışarıya çıkmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, kafeterya ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren işyerlerinin kapanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Bodrum Belediyesi A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren belediye kafelerinin de kapatılması kararı verildi. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada 3 kafeterya dışındaki tüm belediye kafeteryalarının koronavirüs tehdidinden dolayı faaliyetine ara vereceği, açık kalan kafelerde ise 12.00 - 16.00 saatleri arasında sadece öğle yemeği verileceği, alkollü içki servisi olmayacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Boş sokaklardan ve kapalı dükkanlardan görüntü-Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın basın açıklamasından görüntü

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

==================================

Dermatolog Karaoğlu: Dezenfektanların alkol içerikli olanları, kolonyanın limonlusu tercih edilmeli

KORONAVİRÜSLE birlikte artan dezenfektan ve kolonya kullanımıyla ilgili bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu, dezenfektanlarda alkol içerikli, kolonyada ise limonlu olanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Sema Karaoğlu, dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Dezenfektan ve kolonyanın etki bakımından birbirinden farkı olmadığını belirten Karaoğlu, önemli olanın içeriklerindeki alkol miktarı olduğunu ifade etti.Karaoğlu, "Dezenfektanlar alkol içerenler ve içermeyenler olarak ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla koronavirüsten korunmak için alkol içeren dezenfektanların tercih edilmesi gerekiyor. Koronavirüs aslında zayıf bir virüs ve yüzde 70 ve üzeri alkol oranından etkileniyor, bu nedenle alkol içeren dezefektanların tercih edilmesi gerekiyor. Limon kolonyaları ise yüzde 80 alkol içeriyor ve bu alkol oranı virüsü öldürüyor. Ama diğer çiçeklerden ve bitkilerden elde edilen ve kokusu için tercih edilen kolonyalar en fazla yüzde 60 oranında alkol içerdiği için virüsü öldürmek için yeterli değil. Dolayısıyla virüsten korunmak için kolonya kullanacaksak, limon kolonyası tercih edeceğiz" diye konuştu. Antibakteriyel sabunların virüsler üzerinde etkili olmadığının altını çizen Karaoğlu, "Bu süreçte antibakteriyel sabunlara hücum edildi; fiyatlarının arttığını ve kapış kapış gittiğini duyuyoruz. Buna hiç gerek yok; her türlü sabunla ellerimizi 20 saniye yıkadığımızda virüs ölüyor. Kaldı ki, antibakteriyel sabunlar virüsler üzerinde etkili değil. Öyle olsaydı, antibiyotik içer, virüsten korunurduk, kurtulurduk, tedavi olurduk. Antibiyotikler ve antibakteriyeller virüslere etkili değil" dedi.Bu dönemde artan su ve sabun kullanımına bağlı olarak ciltte kurumaya bağlı egzama sorunları yaşanabileceğini dile getiren Karaoğlu, kurumayı önlemenin yolunun basit bir nemlendirici ya da vazelin kullanmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Muhabir Selma Kara'nın anonsu-Doktor Sema Karaoğlu ile röportaj-Kolonya ve dezefektanlardan görüntü -Diğer detaylar

HaberKamera: Selma KARA - Muhammed KISIR/ KAYSERİ

==============================

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

SAMSUN'da koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme dükkanına kilit vurdu, kentin en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekti.İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Samsun'da da birçok işletme kapılarını kapattı. Buna rağmen Samsun'un en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'nde yoğunluk yaşandığı gözlendi. Vatandaşlardan bazıları maske ve eldivenle önlem alırken, durumun ciddiyetinin henüz anlaşılmadığını belirterek, zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması yönündeki tavsiyelere uyulması gerektiğini vurguladı.'BAZI DÜKKANLAR AÇIK, BAZILARI KAPALI'Tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirten Abdullah Toprak, "Bir kişi önlem alıyor, 5 kişi almıyor. Durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalara herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarım, Almanya'da yaşıyor, her gün onlarla telefonda görüşüyoruz. Her yerde durum aynı. Herkesin tedbir alması lazım, bazı dükkanlar açık, bazıları kapalı" diye konuştu.'KOLONYA İLE ELLERİMİZİ TEMİZLİYORUZ'Birçok dükkanın kapatıldığını ifade eden Engin Doğan, kararın çok doğru olduğunu belirtti. Doğan, "Kalabalık yerlerde risk var. Birçok esnaf arkadaşımız dükkanlarını kapattı. Ancak herkesin kendine göre ödemesi ve borcu var, bu konuyla ilgili de bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu günleri atlatacağız ama tedbirlere uyulması şart. İnsanlarla çok diyalog kurmamaya çalışıyoruz, esnaf olduğumuz için parayla temas çok fazla oluyor. Mikrop da en çok paradan bulaştığı için bol bol ellerimizi yıkıyoruz, kolonya ile ellerimizi temizliyoruz" dedi.'HERHALDE TELEVİZYON İZLEMİYORLAR'Dükkanına, 'koronavirüsü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre geçici süre kapalıyız' yazılı bir not asan Aleattin Güler ise, "Bu virüs, kıyametin kopacağına bir işaret ve böyle giderse daha kötü olacak. Evden çıkmamamız gerekiyor, tedbirleri dikkate alalım. Vitaminli gıdalar tüketelim. Dün yapılan açıklamanın ardından ben de bugün dükkanımı kapattım ve duruma göre açacağız. Biz dükkanımızı kapattık ama kira verenler, maaş ödeyenler ve borcu olan esnaf da var. Bunlar için bir şeyler yapılması gerekiyor. Ne yazık ki bazı vatandaşlar, durumun ciddiyetinde değil. Herhalde televizyon izlemiyorlar. Dünya oynuyor, şu durumda yaşama garantimiz yok" ifadelerini kullandı.Öte yandan kenteki bazı banka şubelerinde yoğunluk olmaması için banka dışında ikişer ve üçerli gruplar halinde şubeye giren vatandaşlar ise alınan tedbirin yerinde olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Kilit vurulan işyerlerinden detaylarÇiftlik Caddesi'nde ki kalabalıktan detaylarRöportajlarDetaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

==============================

Seyhan'da kamusal hijyen seferberliği

SEYHAN Belediyesi, koronavirüs için aldığı önlemleri sıklaştırdı. Ekipler, belediye hizmet binalarının yanı sıra halkın yoğun olarak kullandığı kalabalık alanlarda dezenfekte çalışmalarına yoğunluk verdi.

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah erken saatte gerçekleştirilen toplantıyla koronavirüs konusunda bilgilendirildi. Özel kıyafetli ekipler ibadethanelerde ve ihtiyaç duyulan kamu alanlarında, parklarda, halkın yoğun olarak kullandığı sokaklarda ilaçlı su, dumanlı ve sıvı dezenfektanlarla hijyen çalışması yaptı. Koronavirüs salgını riskine karşı parklarda kullanılan oyun alanları, çöp konteynırları, pazar yerleri, sokaklar, titiz bir çalışmayla dezenfekte edildi. Ozon destekli cihazlar, ısıtmalı tankerler, buhar basınçlı araçlar ile klasik temizlik ve ilaçlama araçlarının kullanıldığı temizlik ve hijyen çalışmalarının düzenli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise temizlik ve hijyen konusunda aralıksız çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Akay, "Biz elimizden geldiğince üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Öncelik verdiğimiz hijyen çalışmaları çok sık şekilde devam edecek. Ancak halkımızdan da isteğimiz, kişisel hijyene dikkat etmeleridir. Halkımızın zorunlu olmadıkça çok kalabalık yerlere girmemesini, el sıkışmamalarını, sık sık ellerini yıkamalarını ve ikili veya çoklu görüşmelerde kişisel mesafelerini korumalarını öneriyoruz. El birliğiyle dikkatli ve farkında olarak korona virüsün etkilerini geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Belediye ekiplerinin oyun alanları ile pazar yerlerinde temizlik çalışması-Sokakların tazyikli su ile yıkanması -Sokaklarda ilaçlama yapılması-İbadethanelerdeki temizlik çalışması-Çöp konteynırları ile bankların temizlenmesi

Haber-Kamera: ADANA,

===============================

Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen pazarlar boş kaldı

KORONAVİRÜS nedeniyle İran, Irak ve Suriye ile gümrük kapılarının kapatılmasının ardından sebze ve meyve fiyatları düştü. Gümrük kapılarından dönen ürünler, iç piyasaya yüzde 90'a yaklaşan indirimlerle sunulsa da, Adana'da pazarlar koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarından dönen yüklü miktarda kaliteli sebze ve meyve Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde satışa sunuldu. Yüzde 90'ı aşan oranlarda ucuzlayan sebze ve meyvelerden lahana 30 kuruş, kırmızı lahana 25 kuruş, mandalina 1 lira, soğan 1 lira, patates 1.30 lira, salkım domates 2.5 lira, elma 1.20 lira, portakal 1 liraya alıcıyla buldu. Sebze ve meyve halindeki uygun fiyatlar, semt pazarlarına da yansıdı ancak önceki haftalarda oldukça hareketli olan Denizli, Yeşilyurt, Şakirpaşa, Dumlupınar, Sepici, Yenidoğan, Dadaloğlu, Yeşilbağlar, Atakent, Adana Koop, Topel, Fatih, Yeşiloba, Gürselpaşa ve Çifte Minare Semt Pazarları'ndaki insan kalabalığının koronavirüs salgını endişesiyle azaldığı görüldü. Pazar esnafından yeşillik satıcısı Hamiyet Kunt, koronavirüs endişesinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, "Durumlar berbat. Eve para götüremez duruma geldik. Baksanıza bomboş. Çok azaldı müşterilerö dedi.

Şehmus Altındağ ise dengesiz giden mevsim şartları nedeniyle piyasada ürün bolluğunun az olduğunu kaydederek, "Eğer ihracattaki sıkıntı olmasaydı şu an ürün fiyatları çok daha pahalı olacaktı. Vatandaşlar sebze ve meyveyi en az 2 kat daha pahalı yiyecektiö diye konuştu.

Emekli Raif Doğan da pazar yerinde fiyatları uygun bulduğunu anlatarak, çay ve domates satın aldığını dile getirdi.

ESNAF DESTEKLENMELİ

Tüketicilerden Servet Doğan ise 10-15 gün önce piyasaların daha hareketli olduğunu, yolda insan kalabalığı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu an pazar yerinde çok az insan var. Yetkililerin bazı şeyleri göz ardı etmemesi, esnafı göz önünde bulundurması lazım. Bu durgunluk insanların ödemelerine yansıyacak ve ticari ilişkileri zedeleyecek boyuta geliyor. Buna karşı devletin önlem alması lazım. Devlet memurları maaş alabilir, sabit maaşlılar gelirlerini alabilir ama esnaf daha büyük sıkıntı içinde. En azından kredi yollarını açarak esnafı desteklemeleri lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Pazardan genel görüntüYeşillik satıcısı Hamiyet Kunt'un konuşmasıMaske ve eldiven ile alışveriş yapanlarPazarcı Şehmus Altındağ ile röp.Tüketicilerden Servet Doğan ile röp.Tüketici emekli Raif Doğan ile röp.Eldiven ile lahana temizleyen pazarcıAlışveriş yapan yaşlılarPazardaki sebze ve meyvelerden genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

==================================

Mucizeyle hayatta kalan kadın, hastaneye gitmeyi reddetmiş

İZMİR'in Buca ilçesinde raylara atlayarak intihara kalkışan ve raylarla tren arasındaki boşlukta kalarak hayatta kalan 41 yaşındaki Sezin N.'nin (Nalbant), olayın ardından kendisini hastaneye götürmek isteyen polislere gitmemek için direndiği ve yürüyerek karakola gittiği öğrenildi.

Şirinyer metro istasyonunda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre trenin durağa yanaştığı esnada, Sezin N. raylara atlayarak intihara kalkıştı. Metro, raylara yatan kadının üzerinden geçti. Çevredeki yolcuların çığlıkları üzerine derhal treni durduran ve aşağıya inen makinist, Sezin N.'nin mucize eseri olaydan yara almadan kurtulduğunu gördü. Metro istasyonunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, metronun altında kalan Sezin N., makinistin ısrarına rağmen önce çıkmak istemedi. Ancak, daha sonra makinistin yardımıyla metronun altından çıktığı görüldü.

HASTANEYE GİTMEYİ REDDETMİŞSezin N., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polisler tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak, polislere direnen Sezin N. buna karşı çıktı. Metronun altından çıktıktan sonra yürüyerek karakola giden Sezin N., burada bazı sorunları olduğunu söylediği ve kısa bir ifadenin ardından, yürüyerek karakoldan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

-Vatandaş tarafından çekilen görüntü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

Kaynak: DHA