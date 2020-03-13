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Jandarma, Resulayn, Suriye, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yulculuğuna uğurlandı SURİYE'nin Resulayn kentinde kontrol noktasındaki bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) cenazesi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yulculuğuna uğurlandı

 

SURİYE'nin Resulayn kentinde kontrol noktasındaki bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) cenazesi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye sınır bölgesinde görev icra eden Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, teröristlerin kontrol noktasındaki bombalı saldırısında şehit düştü. Şehit Buluş'un cenazesi, Şanlıurfa Gap Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine getirildi.

BAKAN AKAR DA KATILDI

Dedesi merhum Ali Ertem'in Kore gazisi olduğu, babası Mehmet Buluş'un da 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Şehit Buluş için Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, ailesi ve askeri erkan katıldı. 

ŞEHİT OĞLUNUN MONTUNU GİYDİ

Törende şehit oğlunun askeri montunu giyen annesi Aynur Buluş ile kız kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Anne ve kızlarını kadın askerler teselli etti. Cuma namazına müteakip kılanan cenaze namazının ardından olan şehit Buluş'un naaşı götürüldüğü Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şehit cenazesinin baba evinden uğurlanmasıKalabalığın görüntüsüCenazenin askerlerin omuzlarında tören alanına getirilmesiMüftünün şehidin ıslanan fotoğrafını silmesiŞehidin tabutundan görüntüler

SÜRE: 02'21" BOYUT: 260 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Kayseri'de aktarlarda koronavirüs yoğunluğu

KAYSERİ'de, koronavirüsten korunmak için organik ürünleri tercih edenler, aktarlarda yoğunluk oluşturdu.Kentte özellikle son 1 haftada orgnanik ürünlerin satıldığı aktarlarda satışlar arttı. Virüs kaynaklı salgın hastalıklardan korunmak için doğal yöntemleri tercih edenler, aktarlarda yoğunluğa neden oldu. Organik ürünler satan Ali Özselamoğlu, özellikle son 1 haftadır satışların arttığını belirterek, "Solunum yolları için zencefil, çörek otu, kuşburnu ve ıhlamur çayını tavsiye ediyoruz. Bağışıklık sistemi en önemlisidir. Vücudun direncini artıran besinler veriyoruz. Zerdeçel, polen, udi hindi propolis ve arı sütü veriyoruz. Karışımların yüzde 90'ı kaynama yöntemiyle oluyor. Tozla olup bal ile karışan ürünlerimiz de var. 6 yaşından büyük vatandaşlarımızın hepsi kullanılabilir" dedi.

Görüntü Dökümü: Koronavirüsü afişlerinden görüntüKoronavirüsü için tercih edilen bitki ve ürünlerden görüntüAktar Ali Özselamoğlu ile röportajDiğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE'de yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun traktör ile çekilerek çalınması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale İlçesi Sayhüyük köyünde meydana gelen tarım aracı hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, römorkun çalındığı bölgedeki ve götürülebileceği güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler, köy girişinde yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun traktör ile çekilerek Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir hurdacıya satıldığını saptadı. Römork, sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli M.K. ise Toprakkale ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Römorkun traktörle çekilerek götürülmesi-Farklı açıdan aracın çekilmesi

-Osmaniye Adalet Sarayından detay görüntüler

SÜRE: 56" BOYUT: 29 MB 

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Mücahit'ten 75 gündür haber alınamıyor

ÇORUM'da, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan Mücahit Bolat'tan (21), 75 gündür haber alınamıyor.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan Mücahit Bolat, geçen 29 Aralık günü, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD'dan oluşan 50 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, Bolat'ın izine rastlanmadı.

Arama çalışmaları sonlandırılırken, oğullarının yaşadığına inandığını söyleyen baba Cahit Bolat, "Yavrum çık, gel. Senin yaşadığına inanıyoruz. Seni çok özlediz. Kurban olduğum" dedi. Anne Sevim Bolat da "Bana 'Anne ben dışarı gezmeye çıkıyorum' diyerek, evden ayrıldı. Bir  daha dönmedi. Çok şeyi kafasına takardı. Pek çok insan çarşıda, pazarda oğlumu gördüğünü söyledi. Her yerde aradık ama bulamadık. Dön gel yavrum seni çok özledik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Kayıp gencin anne ve babası röp.

-Polis, jandarma ve AFAD'dan arama çalışmaları

-Drone

-Detaylar

(SÜRE  4 DK  (BOYUT 524 MB)

Haber-Kamera:  Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA

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Çanakkale'de feribotlarda 'koronavirüs' önlemi

ÇANAKKALE Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bünyesindeki 16 feribot ve iskelelerde bulunan yolcu bekleme salonlarında koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Türkiye'de görülen koronavirüse karşı alınan önlemler için Çanakkale'de de çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Çanakkale Valiliği ortaklığıyla koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı. Gestaş firması bünyesinde bulunan 16 feribot ve iskelelerde bulunan yolcu bekleme salonları koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı özel kıyafet giyen ekiplerle dezenfekte edildi. 

Türkiye'de de vakalar görülmesi sonrası önlemlerin artırıldığını söyleyen Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, "Çanakkale Valiliği koordinasyonunda da bazı önlemler söz konusu. Bizim de gemilerimiz, boğaz hattı olsun, adalar hattı olsun, yoğun bir yolcu trafiğine sahip. Bu durumda önemli bir giriş noktası olduğu için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyordu. Biz de bu konuda daha ilk günden itibaren çalışmamıza başladık. Gemiler sürekli sefer halinde olduğu için, yoğun bir taşıma süreci olduğu için bunu peyderpey yapmak zorundaydık. Bugün itibari ile Çanakkale İskelesi yolcu salonu ve boğaz hattındaki gemiler ile başlıyoruz. Yaklaşık bir geminin tamamen dezenfekte edilmesi bir saat kadar sürüyor. Bu sürede hiçbir yolcu alınmıyor içeri. İki saat işlem sonucunda gemi sefere başlayacak ve diğer gemiler sırayla bağlanarak bu işlem devam edecek. Hattımızdaki tüm gemilerde bunu 3 gün gibi bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz. Dezenfektenin steril kalma süresi 15 gün. 15 gün sonunda, süreç önemli bir şekilde devam ederse, yine aynı sistemi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Feribot İskelesi'nden genel görüntü.

- Yusuf Aydın'ın konuşma görüntüsü.

-Feribotun ilaçlanmasından görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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