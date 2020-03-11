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Selimiye Camisi, Avrupa, Edirne, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildiTÜRKİYE'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

11.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:13
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Selimiye Camisi 'koronavirüs' tehlikesine karşı dezenfekte edildi

TÜRKİYE'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. 

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ülke genelinde alınan önlemler Edirne'de de en yüksek düzeyde devam ediyor. Edirne Belediyesi, kentin işlek caddeleri ile taksi ve minibüs duraklarının ardından Selimiye Camii, Eski  Camii ve Üç Şerefeli Cami ile Edirne Otogarı'nda dezenfektan işlemi yaptı.

Edirne Belediyesi Halk Sağlığı Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti.Tanrıkulu, "Camilerimizde periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarını, koronavirüs alarmı nedeniyle sıklaştırdık. Belediye olarak halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da Edirne'deki dini turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Cami'de dezenfekte çalışması yaptık. Çalışmalar diğer camilerde de periyodik olarak devam edecek" dedi.

'OTOGAR 24 SAAT DEZENFEKTE EDİLECEK'

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan da virüse karşı tüm hijyen çalışmalarını yaptıklarını kaydederek, "Bundan sonra otogarımız periyodik olarak dezenfekte edilecek. Edirne Belediyesi de yardım ediyor. İlaçlama şirketiyle anlaştık. Otogarımız 24 saat dezenfekte olacak. Burası Avrupa'ya açılan sınır kapımız. Dikkat etmemiz lazım. Virüs yok, olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'ŞOFÖRLER VE MUAVİNLER DE HİJYENE DİKKAT EDECEK'

Otobüslerin içlerini de sürekli dezenfekte ettiklerini,muavinler ile şoförleri bu konuda uyardıklarını dile getiren Altunhan, "Temizlenmeyen mekan bırakmak istemiyoruz. Otobüslerimizin içleri de sürekli temizlenecek. Muavinlerimizi ve kaptanlarımızı uyardık. Kesinlikle eldivensiz servis yapmayacaklar. Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Otobüslerin içindeki servis hizmetleri bizim için çok önemli. Tüm personelimize defalarca tedbirleri anlattık. Hijyene çok dikkat edecekler" şeklinde konuştu.

Altunhan, koronavirüs vakası geçene kadar 'Japon selamı' ile selamlaşacaklarını da ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Edirne otogarının ilaçlanması-Otogar çalışanlarından detay-Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan röportaj-Dezenfekte yapanlardan detay-Otobüslerin içlerinin dezenfekte edilmesi-İşletmeci Mustafa Altunhan'ın japon selamı vermesi-Selimiye Camii içi dezenfekte yapılması-Selimiye Camii dışı dezenfekte edilmesi

Haber -Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Niğde'de toplu taşıma araçlarına koronovirüs önlemleri

NİĞDE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Niğde Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 69 toplu taşıma aracında ve otobüs duraklarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs sebebiyle toplu taşıma araçlarını, otobüs duraklarını ve umuma açık yerleri dezenfekte ettiklerini anlatarak, vatandaşların da hijyen konusunda kendilerine destek olmalarını istedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Dezenfekte ekibinin hazırlanması-Otobüslerin dezenfekte edilmesi-Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya'nın açıklaması-Kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit'in açıklaması-Detay görüntüler

Süre: 02'29" Boyut: 228 MB

Haber-Kamera: Ali Kadı/NİĞDE,

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'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de, 51 kişiyi büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y. (51), polis tarafından yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y., Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. 51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Y.,  sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi. 

Görüntü dökümü: -A.Y.'nin adliyeye getirilmesi-Polisin ele geçirdiği dökümanlar

Haber-Kamera: Hakan TÜRTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA

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Yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış ayının sona ermesi ile doğaya çıkan yaban hayvanların hareketlerinin fotokapanla izlerken, alageyikler görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, kış aylarının sona ermesi ile birlikte yabani hayvanların göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye başladı. Fotokapana takılan yabani hayvanlardan karaca, geyik, tilki, ayı ve kuşların beslendikleri bölge gözlendi. Fotokapana doğada az bulunan alageyik takıldı. Bir su birikintisi bulan alageyiğin hem su ihtiyacını giderdiği hem de su birikintisi içinde oynadığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFotokapan görüntüleriHayvanların hareketleriAlageyiğin görüntüsü ve detaylar

HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler

MERSİN'de tiyatrocu Erdinç Aydın'ın kaleme aldığı, kadına şiddete karşı farkındalığın ele alındığı 'Kir' adlı oyun, büyük ilgi gördü.

Kadına yönelik şiddeti ve töre cinayetlerini konu alan tek perdelik dram türündeki tiyatro oyunu 'Kir', Yenişehir Belediyesi ve Arbens Sanat işbirliği ile Yenişehir Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda sahnelendi. Törelerin dayattığı kurallara karşı koyarak yaşamına yön vermeye çalışan genç bir kızın, sevdiği adamla kaçması ve onları cezalandırmak için kovalayan kardeşinin öyküsünü anlatan 'Kir' adlı oyun farkındalık oluşturdu.

Tiyatrocu Erdinç Aydın'ın kaleme aldığı oyunu Arbens Sanat'ın kurucusu ve tiyatrocu Mehmet Tekkanat yönetti. 'Kir' de Kerem Çiçek, Burak Aydın, Şükrü Atçeken, Ersin Aydın, Perihan Öğüç ve Esen Berge rol aldı. Oyuncular göz dolduran performanslarıyla salonu dolduran seyircinin beğenisini topladı.

Oyunun yönetmeni Mehmet Tekkanat, Mersinlilere amatör tiyatronun güzel bir örneği sunulduğunu belirterek, "Oyun sadece töre ve kadına şiddete değil, birçok konuya da değiniyor. Oyun farklı dönemlerde kirlenmiş insanları eleştiriyor. Anadolu kadının isyanını ve çilesini anlatıyor. Çığlık çığlığa, törenin kötü yönlerini yargılıyor. Biz bu benzeri sanatsal faaliyetlerle Mersin ve Yenişehir'e güzellikler katmak istiyoruz. Bunun daha da çoğalmasını istiyoruz. Yenişehir, kültürel anlamda Mersin'in en önemli ilçesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Salonu dolduranlardan genel ve detay görüntü-Oyundan genel ve detay-Oyuncuların salonda bulunanları selamlaması

(BOYUT: 483 MB) (SÜRE: 4,18 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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