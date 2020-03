DHA YURT BÜLTENİ - 13

03.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:16

İdlib'de Sermin kasabası bombalandı, DHA ekibi o anları görüntüledi

SURİYE'nin İdlib kentinde, Rusya destekli Esad rejiminin karadan ve havadan saldırıları sürerken, Sermin kasabasında çekim için bulunan Demirören Haber Ajansı ekibi, hava bombardımanına tanıklık etti. DHA kameramanı ve muhabiri, sivilleri hedef alan bombardımandan harabe halindeki binaları siper alarak korunmaya çalışırken, art arda düşen bombaların patlama sesleri, kamera tarafından kaydedildi.

Suriye'de, rejim karşıtı güçlerin son kalesi olarak bilinen İdlib kenti, Rusya destekli Esad yönetimi tarafından gece- gündüz havadan ve karadan hedef alınıyor. Ateş altında kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına göç etmeye devam ediyor. Saldırılar öncesi 4 milyon olan kentin nüfusu, rejimin bombardımanıyla birlikte yarı oranında azaldı.

ÇEKİM SIRASINDA BOMBARDIMANİdlib'de bulunan DHA ekibi, bugün kentin güneydoğusundaki Sermin kasabasına çekim için gittikleri anda, rejim güçlerinin bombardımanını yaşadı. Sivillere yönelik düzenlenen hava bombardımanıyla birlikte DHA ekibi, savaşın harabeye çevirdiği kasabada kalan bina yıkıntıları arasına saklanmak zorunda kaldı. Rejim uçakları tarafından atılan ve şiddetle patlayan bombaların sesleri ise DHA kamerasınca kaydedildi.Bombardımanın kesilmesiyle DHA ekibi ve bölgede bulunan basın mensupları ve siviller güvenli bölgeye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Rejimin hava bombardımanıŞiddetli sesEkibin koşuşturmacasıİdlip'in Sermin kentine arabayla girişMehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu sırasında bomba sesleriMehmet Mucahit Ceylan'ın o anları anlatmasıUçağın bomba bıraktığı ses ve oraya doğru koşuşturmaGüvenli bir yer bulma arayışıSuriye Milli Ordusu'na bağlı askerlerin bulunduğu yere sığınmaÇatışmaların harap ettiği kentin görüntüleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Mustafa KANLI/ İDLİB (SURİYE),

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2)BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDI

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHATAY

5 bankı açtıkları çay ocağı için çalmışlar (2)

SOKAK ESNAFI BANKLARI İSTEDİIsparta'da, belediye tarafından sokağa konulan 5 bankı çalan 2 şüpheli yakalanırken, sokakta iş yeri bulunan esnaflar bankların eski yerine konulmasını istedi. Esnaf Suat Uysal, "Pazar akşamı banklarımız çalınmıştı. Polislerin titiz çalışması sonucu 2 kişi yakalanmış. En kısa zamanda bankların yeniden yerine konulmasını bekliyoruz" dedi.'SÖYLESELERDİ BELEDİYE VERİRDİ'Aynı sokaktaki bir diğer esnaf Hasan Harmankaya, "Çalınan 5 bankımız var. Bunlar burada iyiydi. Biz üstünde oturuyorduk. Bunun geri gelmesini istiyoruz. Duyduğuma göre yakalanmış, çay ocağı varmış kendileri için almış. Buradakileri düşünmeden kendilerine almışlar. Söyleselerdi belediye verirdi. Belediye veriyor her zaman. Tabii bunlar belediyeye söylemeden direkt çalmışlar. Banklarımızı geri istiyoruz acilen" diye konuştu.'YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMADA BÖYLE OLMADIĞINI ANLADIK'Bank hırsızlığında şüphelilerin yakalanmasında büyük payı olan bir diğer esnaf Kıbrıs Gazisi Tamer Bilir de şöyle dedi: "Sokakta bankları görmeyince biz belediye aldı sandık ama muhtar Mustafa Bey ile yaptığımız araştırmada böyle olmadığını anladık. İş yerindeki güvenlik kameralarını izlediğimizde 2 arkadaşın bankları alıp bir araca yükleyip gittiklerini gördük ve hemen emniyet yetkililerine haber verdik. Plakası belli olan araçtan yola çıkan emniyet güçlerimiz şahısları tespit etti. Basından öğrendiğimize göre 2 kişi yakalanmış ve 'biz bunları çay ocağına koymak için almıştık' demişler. Böyle bir durum var madem Isparta Belediyesi güçlü bir belediye. Başkan Bey, isteseler verirdi. İnsanların bu şekilde hırsızlık yapmalarını istemiyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sokaktan detayEsnafla röportaj

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Restorandı gazino oldu, ardından spor salonu, şimdi ise eğitim yuvası

ANTALYA'da, daha önce restoran, gazino ve güreşçiler için spor salonu olarak kullanılan bina, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimiyle, artık üniversiteye hazırlanan Kemerli gençlere ücretsiz eğitim yuvası oldu.Kemer ilçe merkezinde bulunan Ahmet Erkal Spor Tesisi içerisinde bulunan bina, ilk olarak lokal ve restoran olarak Kemerlilerin hizmetine açıldı. Yıllar sonra gazino haline gelen bina, ardından Kemer Belediyesi'ne bağlı güreş takımı için spor salonu olarak kullanıma açıldı. Geçen yıl Kemer Belediye Başkanı olan DSP'li Necati Topaloğlu, emekli öğretmen olması nedeniyle bu binayı üniversiteye hazırlanan gençlerin hizmetine açmak istedi. Yapılan düzenlemeler sonrası binaya son şekli verilerek, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi'ne dönüştürüldü. İçerisinde kütüphane, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı, 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fizik, 2 kimya ve coğrafya bilim dersliği, kız ve erkek tuvaletleri, engelli tuvaletleri, kantin ve çay bahçesi bulunan bina, dün açıldı. 151 öğrencinin başvuruda bulunduğu kurs merkezinde bugün ilk deneme sınavı gerçekleştirildi.'ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAK BOYNUMUZUN BORCU'Deneme sınavı öncesi öğrencileri kurs merkezi önünde karşılayan Başkan Necati Topaloğlu, öğrencilerle sınavları boyunca da ilgilendi. Başkan Necati Topaloğlu, dün açılışı yapılan kurs merkezinin daha önce restoran ve gazino olarak kullanıldığını, son olarak da güreşçilere verildiğini söyledi. Topaloğlu, eğitimin olmadığı yerde başarının da olmayacağının altını çizerek, "Buranın bakımını ve onarımını yaparak kurs merkezi haline getirdik. 12 derslikten oluşan bir eğitim yuvası. İçeride de deneme sınavları başlamış durumda. Şu ana kadar 151 öğrenci başvuruda bulundu. Çocuklarımızın geleceğini teminat altına almak bizim boynumuzun borcudur" dedi.'BURASI ARTIK ÖĞRENCİLERİN EVİ OLACAK'Daha önce Göynük Belediyesi döneminde de eğitime büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Topaloğlu, şöyle konuştu: "Eğitime olan desteğimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Biz sürekli öğrencilerin yanında olacağız. Onlar bizim yanlarında olduğumuzu hissedecek. Huzurlu bir ülke istiyorsak eğitime ve öğrencilere destek vermek zorundayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bile Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş. Burası artık öğrencilerin evi olacak. Burada 12 ay boyunca eğitim olacak. Şu anda burada üniversiteye hazırlık kursları var ama 8. sınıflara da kurs vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Kemer'de artık hiçbir öğrencinin 'benim param yok ben nasıl üniversiteye hazırlanacağım' diye kaygısı olmayacak. Kurs merkezimiz Kemer'e hayırlı olsun."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bina dışından genel detayBinanın tabelasından detayBaşkan Necati Topaloğlu'nun gelmesi ve öğrenciyi karşılamasıSınavdaki öğrencilerden detaySınav kağıdı detayBaşkan Topaloğlu'nun sınavda öğrencilerle ilgilenmesiÖğrenciden detayBaşkan Necati Topaloğlu röportajSınavdaki öğrenci detayıDiğer sınıflardan detaylarÖğrencilerin içeri girmesi detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı

ARABESK sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 7'nci yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa'da, adının verildiği müzede hayranları tarafından anıldı.3 Mart 2013'te İstan­bul'da ha­ya­tı­nı kay­be­den Müs­lüm Gür­ses'i, ölümünün 7'nci yıl ­dönü­mün­de hay­ran­la­rı unut­ma­dı. Ata­türk Ma­hal­le­si'n­de­ki Müs­lüm Gür­ses Mü­ze­si'­ne gelen hay­ran­la­rı bu­ra­da dua etti. Hay­ran­la­rı; çalınan parçaları eşliğinde müzede sergilenen Müs­lüm Gür­ses'in kos­tüm­le­ri, müzik alet­le­ri, plak, kaset ve fo­toğ­raflarını inceledi. Sevenleri, müzede yer alan bal mumundan yapılmış olan Müslüm Gürses heykeli ile de fotoğraf çektirdi.MÜZEYİ YILDA 200 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYORMüze sorumlusu Zeynep Yılmaz, merhum sanatçının adı verilen müzenin hayranları tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemizde, 7 yıldır Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Müzemiz 12 ay boyunca ziyaretçilere açık. Hayranlarından bazılarının bazen duygulandığını görüyoruz. Müzemizi yılda ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Müslüm Gürses Müzesinde sergilenen şanatçının eşyalarıSergiyi gezenlerMüslüm hayranlarıyla yapılan röp.Müslüm Gürsesin balmumu heykeliGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

Deprem hasarlı evinden anteni almaya gitti, çökme sonucu öldü

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Demir, Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya gitti. Demir'in çıktığı balkon, anteni sökerken, bir anda çöktü. Yıkıntı altında kalan Demir'i görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Balkonun enkazından ağır yaralı kurtarılan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Murat Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Demir'in depremden sonra çadır kentte kalmaya başladığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Araçlardan detayEkiplerKerpiç evdenden görüntaOlay yerine şerit çekilmesi Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ

Yaşlı ve yaralı at yol kenarında ölüme terk edildi

ANTALYA'da iddiaya göre yaşlandığı için sahibi tarafından yol kenarında ölüme terk edilen dişi atı hayvanseverler sahiplendi. Sırtında eyer yarası olan ve 3 gündür aç susuz yatan at, hayvanat bahçesine götürüldü. Gebe olduğu ve yavrusunun karnında öldüğü tespit edilen at, veteriner eşliğinde Burdur'a gönderildi.Serik ilçesinde yol kenarında ölmek üzere bir at gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirip yardım istedi. Kısa sürede atın yanına giden hayvanseverler, dişi bir at olduğunu ve sırtında büyükçe bir eyer yara izi olduğunu tespit etti. Hayvanseverler arasında bulunan bir veteriner hekimin muayenesi sonucu atın en az 3 gündür aç ve susuz yol kenarında yattığı anlaşıldı.Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, başta Serik ilçe belediyesi olmak üzere birçok belediye ile iletişime geçtiklerini ancak hiçbirinden atın tedavisi ve taşınmasıyla ilgili olumlu sonuç alamadığını öne sürdü. Atın sahibini de kısa sürede tespit ettiklerini anlatan Yanık, "Atın ismi Pavani'ymiş. Hintçe esinti anlamı taşıyormuş. Sahibinin, at yaşlandığı ve işe yaramadığı için yol kenarında ölüme terk ettiğini öğrendik. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüştük ve hayvanat bahçesinde şimdilik tedavisi ve barınması için kabul edildi" dedi.Hayvanseverler, kamyona yükletilen atla birlikte gittikleri hayvanat bahçesinde hayvanla bir süre ilgilenip ot ve havuçla besledi. Veteriner kontrolünde atın gebe olduğu ve yavrusunun karnında öldüğü tespit edildi. Yaralı at, ameliyat edilmesi için Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Atı beslerken görüntü (Vatandaş cep telefonu)Atın kamyonetle getirilmesi (Vatandaş cep telefonu)GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçilecek.

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

