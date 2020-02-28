DHA YURT BÜLTENİ - 13

28.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:22

Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (3)

SINIRI KAPATAN YUNANLILAR, GÖÇMENLERE GAZ BOMBASI ATTI

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan göçmenleri gitmek istediklerin Yunanistan'ın sınırı otobüs çekerek giriş ve çıkışlara kapatmasının ardından tampon bölgede bekleyişlerini sürdürenlere Yunan askerleri tarafından gaz bombası müdahale edildi. Yunan askerleri, tampon bölgede bekleyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri dağıtmak ve Türkiye tarafına zorla göndermek için gaz bombası ile müdahale attı. Gazdan etkilenen göçmenler zor anlar yaşarken, fenalaşanlar oldu. Bu sırada art arda patlama sesleri de duyuldu.

Göçmenler müdahaleden ağaçlık alanlara kaçarak kurtulmaya çalıştı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Yunan askerleri geri müdahaleyi sonlandırdı. Göçmenler ise tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Tampon bölgede bekleyen göçmenlerGöçmenlere gaz bombalı müdahale-Yaşanan kargaşa-Gazdan etkilenen göçmenler-Detaylar

Haber-Kamera: Beyza GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ-Can EROK/EDİRNE,

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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (3)SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Sınıra sevk edilen içerisinde ambulansların da bulunduğu 17 askeri aracın yer aldığı konvoy, jandarmanın güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İslahiye Çevre yolu-Konvoyun geçişi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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MÜE Rektörü Çamsarı: kentte koronavirüs vakasına rastlanmadı MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, hastanelerde çok sayıda koronavirüslü hasta olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, kentte koronavirüs vakasına rastlanmadığını vurguladı.Rektör Çamsarı, son günlerde Mersin'de hastanelerde koronavirüslü hasta olduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mersin'de hiçbir hastalığa rastlanmadığını kaydeden Rektör Çamsarı, Mersin'de çok sayıda korona virüslü hasta olduğu iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Çamsarı, "MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yatan ateşli İranlı bir hasta vardı. Onun da sonucu negatif geldi. Bizde olan başka bir hasta yok. Tedbir, burada her şey. Ama tedbir de olsa ülkemize gelebilir. Ölüm oranı domuz gribinden çok da fazla değil. Mesele, bulaşıcılığının biraz daha farklı olması. Burada yapacağımız şey; mümkün olduğunca toplu ortamlardan kaçınmak. Mevsimin yaza dönük olması bizim açımızdan bir avantaj. Ne kadar geciktirsek o kadar iyi. Çünkü güneşli havalarda ve toplu kapalı ortamlardan çıkabilme ihtimali artıyor yaza doğru. Mümkün olduğunca sık el yıkayalım, tokalaşma ve öpüşmeden kaçınalım" ifadelerini kullandı.İDDİALAR ÇOK ÜZÜCÜSöz konusu iddiaların iyi niyetli olmadığını sözlerine ekleyen Rektör Çamsarı "Bu konudaki iddialar çok üzücü. Ülkemiz çok olağanüstü bir dönemden geçiyor. Suriye'deki şehitlerimize kafa yorarken, dikkat dağıtma veya olmayan şeyleri vererek toplumda bu tür infiallere neden olmanın iyi niyetli olmadığı kesin. Yetkin olmadığı halde bu konuda yorum yapanlar hakkında hem hukuki hem de kolluk güçlerimiz gerekli girişimleri yapacaktır. Çünkü sosyal medyada dolaşan ses kayıtları bile var. Bizim hastanemiz hakkında da var. Kesinlikle iyi niyetli değil bu. Bunların üstüne gidip, yalan bilgi verenlerin neye dayanarak böyle konuştuğunu sorgulamak lazım. Karantina veya izolasyon yapılacak bölümlerimiz var hastanemizde. Bu, her hastanede olur. Enfeksiyon bölümümüz oldukça yetkin. Birçok hocamız var. En ufak bir şüphe olduğunda Sağlık Müdürlüğümüzle hemen irtibata geçiliyor. Onlar da Sağlık Bakanlığı ile haberleşiyor. Burada yapılamayan bir tahlil olduğunda Ankara'ya gönderiliyor ve hepsi kayıt altına alınıyor. Hastalar da gerektiği kadar gözetim altında tutuluyor. Ama bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi" dedi.İl Sağlık Müdürlüğü de iddiaların asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları bu tür asılsız iddialara itibar etmemeleri için uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Mersin Tıp Fakültesi Hastanesinden görüntüRektör Ahmet Çamsarı ile röp.

Soner AYDIN/MERSİN,

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Başsavcılık'tan İdlib konusundaki provokatif paylaşımlara soruşturma

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin Mehmetçiğe hava saldırısının ardından sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak askerlerimize ait olduğu yönünde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak sosyal medya üzerinden yayımlanan video, resim ve paylaşımları yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrikveya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ: ---------------Adliyeden görüntüAnons

İZMİR,

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Deprem ölçüm cihazlarını çalanlar, adli kontrolle serbest TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nce yerleştirilen deprem kayıt istasyon cihazlarını çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Selim Keskin ve Serdar Yıldırım, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'nden geçen Ganos fayı üzerine, bölgedeki depremleri kayıt altına almak için ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan deprem kayıt istasyonu yerleştirdi. 2019'un Nisan ayında yerleştirilen, toprağa yarı gömülü haldeki istasyonun 3 kayıt cihazı, akü ve güneş panelleri, 31 Ocak günü çalındı. Üniversiteden inceleme için bölgeye giden akademisyenler, içinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

GPS CİHAZINDAN BULUNDUJandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS sinyallerini takip ederek, Yeniköy Mahallesi'nde besicilik yapan Selim Keskin'e ulaştı. Keskin'in evinde yapılan aramada, bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan Keskin'e arazide yaptırılan yer gösterme ile diğer deprem ölçüm cihazları da ormanlık alanda bulundu. Cihazlar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi. Jandarma Keskin'e yardım ettiği gerekçesiyle çoban Serdar Yıldırım'ı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİŞarköy Cumhuriyet Başsavcılığı Keskin ve Yıldırım hakkında 'kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ifade veren Selim Keskin ile Serdar Yıldırım, aletlerin deprem cihazı olduğunu bilmediklerini savundu. Keskin ifadesinde, çoban Serdar Yıldırım'ın arazide hayvan otlatırken, yol kenarına kurulan ve yanlarında panelleri bulunan cihazların kırıldığını söylediğini iddia ederek, "Birkaç gün sonra traktörle oradan geçerken Serdar Yıldırım'ın söylediği yerden aküyü alıp eve götürdüm. Akünün yanında başka bir cihaz yoktu. Aküyü kullanabilirim diye aldım. Yol kenarına kurulan cihazların deprem için kurulmuş olduğunu bilmiyordum. Kahvede birkaç kişi konuşunca haberim oldu" dedi. Sanık Yıldırım ise, bölgede hayvan otlattığı sırada 2 keçisinin hastalanması üzerine Selim Keskin'i aradığını öne sürüp, "Kendisi yanıma motor ile gelirken yol kenarında bir akü ve sünger içerisinde küçük siyah bir kutu gördüğünü söyledi. Daha sonra bulduğu akü ve kutuyu bana gösterdi. Kutuyu orman içine attı, akünün de bozuk olup olmadığını bilmediğinden denemek için yayına aldı. Bu malzemelerin deprem cihazı olduğu bilmiyorduk" diye konuştu.Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLENuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

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Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi

SİVAS'ın Kangal ilçesinde yürüyüş düzenleyen bir grup, askerlik şubesine giderek, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri verdi.Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik için Kangal ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve ilçe meydanından başlayan yürüyüş, Askerlik Şubesi önünde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi'ne teslim etti.Dilekçeleri verdikten sonra grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit, "Dün mübarek kandil gününde askerimize yapılan hain ve alçak saldırıda şehadet şerbeti içen askerlerimize Allah'dan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun. Bugün biz de Kangallılar olarak, devletçiliğimizin gereği olarak hepimiz hazırız. Kim var dendiğinde biz varız derken ne kadar samimi olduğumuzun günü bu gündür. Bizler bugün Alparslan'ız, Yavuz'uz, Fatih'iz, Mustafa Kemal'iz. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi tek vücuduz. Dilimiz, dinimiz, rengimiz bugün bir. Onun için biz varız. Tarih yeniden yazılacaksa yine büyük Türk Milleti olarak biz yazarız. Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.Askere alınmak üzere dilekçe verenler arasında 6-7 yaşlarında küçük bir çocuğun da yer alması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Grubun görüntüsü-Yürüyüşten görüntüler-Askerlik şubesine dilekçe verilmesi-Konuşma

Haber-Kamera: Ahmet ÖZTEKİN/KANGAL(Sivas),

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Bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu

Burdur'da lise öğrencisi M.Ç. (17) adlı genç kız, göl kenarında bıçağı karnına sokarak intihar girişiminde bulundu.

Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ç., öğle saatlerinde Burdur Gölü sahiline indi. Bir süre burada bekleyen M.Ç., ardından yanında bulunan bıçağı karnına sokarak intihar etmek istedi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç., tedaviye alındı. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hastane dış görünüş-Ambulansın gelişi-Yaralının hastaneye girişi

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti TÜRK sanat müziği sanatçısı Yılmaz Morgül, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle 4 ilde yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Morgül, şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere Tokat merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.

Sanatçısı Yılmaz Morgül, özel işletmede bu akşam konser vermek üzere dün Tokat'a geldi. Morgül, bugün ise Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya'da yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Morgül, kent merkezinde yaptığı açıklamada, "İdlib'deki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Tokat'taki yarın Ankara'daki Çorum ve Amasya'daki konserlerimi iptal ediyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.

Yılmaz Morgül, açıklamasının ardından İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Morgül'ün görüntüsü

-Yaptığı açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA