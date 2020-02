DHA YURT BÜLTENİ - 13

27.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:11

Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (2)

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Aksu Çayı'nda balık tutarken babası Necip Şireki ile düştüğü suda kaybolan Beşar Şireki'nin cansız bedeni arama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırlen, ekiplerin baba Necip Şireki'yi arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/PAZARCIK( Kahramanmaraş),

============================

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (2)

İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYORVan'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılıp, tedbirler en üst seviyeye çıkartılırken, daha önceden gelen İranlılar ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kapıya gelen İranlılar, yapılan pasaport kontrolunun ardından ülkelerine geçiyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Gülay KUYUCU/ VAN

=============================

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3) KURULUM TAMAMLANDI, BAKAN İNCELEDİGiriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dünden biri sürdürülen çalışmaların ardından sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı. Sahra hastanesinin tamamlanmasının ardından İran'daki Türk vatandaşları bu hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak. Şüpheli olanlar Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Bölgede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu hastanede incelemelerde bulunuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Gülay KUYUCU/ VAN

=============================

Bursa'da korku saçan çarşaflı gaspçılar 100'e yakın kamera incelenerek yakalandı BURSA'da çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen çarşaflı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin karıştığı olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Bursa Yıldırım Erikli Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Sunay D., iki çarşaflı ve silahlı kişi tarafından başından darp edilerek elleri bağlandıktan sonra kendisine ait Bulgaristan plakalı otomobilinin bağaja kilitlendiğini, aracın arıza yapması üzerine de saldırganların kaçtığını belirtmesi üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Sunay D.'nin gasp edildiği ve aracın arıza yaptığı yer arasında bulunan yaklaşık 100'e yakın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Adnan A., ve Burhan H., olduğu belirlendi. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Adnan A. (31), ve Burhan H. (29)'yi gözaltına aldı.ŞÜPHELİSİ 'ÇARŞAFLI' DOSYALARI AÇILDIŞüpheli iki kişinin olaylarını gerçekleştirdiklerinde çarşaf giyerek kadın izlenimi verdiklerinin tespit edilmesinin ardından geçmişe yönelik bu türde işlenilen tüm suç dosyaları tekrar çıkarıldı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin, 23 Şubat'ta Sunay D.'nin başından darp edilerek aracının bağajına kilitlenmesi ve lüks aracının gasp edilmesi, yine aynı gün araç arızasının ardından olay yerinden kaçarken başka bir otomobili gasp etmek istemeleri ancak şoförün anahtarı vermemesi üzerine ayağından vurulması, 24 Şubat 2019'da baba kızın elleri ve ayakları bağlanıp araçlarının gasp edilmesi ve baba Sıddık Ş'nin silahla vurulması, 12 Mart 2019'da Murat D'ye ait aracın gasp edilmesi ve cüzdanının alınması, 14 Mart 2019'da kuyumcu soygun girişiminde bulunulması, 26 Şubat 2020'da da Enes G.'nin elleri ve ayaklarının bağlandıktan sonra darp edilerek alıkoyulmasını gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, sorgularının ardından Adnan A ve Burhan H., savcılığa sevkedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMüslim SARIYAR/BURSA

==============================

Yol çalışmalarına katılan Başkan Aydar, işçilerle kahvaltı yaptı

CEYHAN Belediye Başkanı Kadir Aydar, gece boyunca takip ettiği D-400 karayolundaki yol çalışmaların ardından sabah saatlerinde işçilerle birlikte kahvaltı yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi ekiplerinin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalarla ilçe yollarının asfaltlamaları devam ediyor. Çamlıyol İnönü Bulvarı DSİ Kavşağından başlayarak D-400 karayolunda tamamlanacak olan yol çalışması Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabah saatlerinden gece yarısına kadar bizzat takip etmesi ile hız kazandı. Başkan Aydar, sabah kahvaltısını işçilerle birlikte kaldırım üzerinde yaptı. Gece yarısı da işçilerle birlikte çalışma sahasında inceleme yaptı.Asfalt çalışmalarının 7 gün 24 saat devam edeceğini aktaran Başkan Kadir Aydar, soğuk havalarda dahi asfaltın donmasını engellemek amacıyla finisher ve silindir sayısını iki katına çıkardıklarını açıkladı. Başkan Aydar, "Soğuk, sıcak demeden, 7 gün 24 saat Ceyhan için çalışmaya devam ediyoruz. Havaların düzelmesi ile çalışmalarımız hız kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın sayesinde, ekiplerimizin gayreti ile Ceyhan hak ettiği görüntüye kavuşacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Başkan Aydar'ın çalışmaların sürdüğü yolda konuşmasıYoldan görüntüKahvaltıdan fotoğraflar

Haber-Kamera: CEYHAN,(Adana),

==============================

Prof. Dr. Tecer: Bölgede yer altı suyunda ciddi düşüş var TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bölgede yaşanan sanayi kirliliğine dikkat çekerek, özellikle yer altı suyunun seviyesinin çok ciddi düştüğünü söyledi. Tecer, "Burada 13 Organize Sanayi Bölgesi'nde fiili olarak bugün 350 bin ton günde su tüketiliyor. Bütün organize sanayi bölgeleri faaliyete geçtiğinde günde 550 bin metreküp su tüketilecek. Bu bölgede sanayici bindiği dalı kesiyor. Nasıl kesiyor? Yer altı suyundan suyunu temin ederek her yılda beslenmesinden daha fazla su çekerek suyu tüketiyor" dedi.NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, fakültenin her geçen büyüdüğünü anlatarak, vizyonlarının, dünya standartlarında, araştırmaya dayalı ve öğrenci odaklı bir eğitim sağlayan, uluslararası düzeyde sanayi ile bütünleşik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan eğitim kurumu haline gelmek olduğunu söyledi. Bölgedeki iş dünyası temsilcileriyle Türkiye'de ilk ve büyük bir adım atmış ve sektör tümleşik eğitim programı iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Tecer, "Sektör Tümleşik Eğitim Programı ile Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin sektörle buluşmasının, sektörün ihtiyaçlarına göre kendini geliştirme fırsatı yakalamasının ve daha önemlisi mezuniyet sonrası istihdam imkanına kavuşmasını sağladık. Bölgemizdeki iş dünyası ve sanayicilerimizin de kendi iş yerlerindeki organizasyon ve üretim süreçlerini bilen nitelikli iş gücüne daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmalarının yolunu açtık" diye konuştu. '550 METREKÜP GÜN SU TÜKETİMİNE CEVAP VERMEK LAZIM'Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ilçelerinin sanayi bölgesi olmasıyla birlikte su kaybının her geçen gün arttığını da belirten Tecer, şunları söyledi: "Tekstil sektörü ve diğer sanayi bir çevre soruna sebebiyet veriyor. Katısı, gazı çevreye yayıyor. Atık suların arıtılması konusunda bölge önemli çevresel sorunu geride bırakmak üzere. Bunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü Ergene Havzası Koruma Eylemi Planı çerçevesinde buradaki atık suların tamamının arıtılıp deşarj edileceği 5 tane ortak arıtma tesisi boru hattıyla deniz hattıyla denize arıtılarak verilmesi projesi tamamlanmak üzere. Sular ile alakalı arıtımla alakalı ciddi bir problem kalmayacak gibi o dediğiniz dereler temiz akacak. Fakat yine su ile alakalı başka bir sorun var buruda. Burada 13 Organize Sanayi Bölgesi'nde fiili olarak bugün 350 bin ton günde su tüketiliyor. Bütün Organize Sanayi Bölgeleri faaliyete geçtiğinde günde 550 bin metreküp su tüketilecek. Bu bölgede sanayici bindiği dalı kesiyor. Nasıl kesiyor? Yer altı suyundan suyunu temin ederek her yılda beslenmesinden daha fazla su çekerek suyu tüketiyor. Bugün kuyulardaki seviye binlere, 2 binlere ulaştı. Suyun artık arıtılması bu bölge için çok önceden yapılmalıydı. Bugün artık yeterli değil. O suyun tekrar kazanılması lazım. Yani arıtılan suyun geri kazanılarak sanayide üretime dahil edilmesi lazım. Suyu arıtıyoruz tamam, nehirler, dereler kirlenmeyecek deşarjları oradan kurtardık demek bugünü ve yarını kurtarmıyor. Bugünü kurtarır ama yarını asla kurtarmıyor. 550 metreküp gün su tüketilecek burada, buna cevap vermek lazım."'HAVA KİRLİLİĞİ PROBLEM'Prof. Dr. Tecer, hava kirliliğinin en büyük sorun olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu: "Suyu bir şekilde hallettik ama hava kirliliği büyük bir problem. Hava kirliliği deyince havanın kirli olup olmadığını şöyle hissederiz. Koku problemiyle hissederiz. Bu bölgede yoğun bir koku problemi var. Koku zaten hava kirletici demek. Özellikle bölgede metal sanayi, kimya sanayi ve tekstil sanayinin üretimleri sunucunda atmosfere muazzam miktarlarda toksik kirletici atılıyor. Aslında bakarsanız her fabrika belki yasa ve yönetmeliklerin ön gördüğü sınır değerleri tutturuyor ama 100-200 tane aynı tekstil bir araya gelince sinerji kümülatif dediğimiz şey meydana geliyor. Fabrikalar bireysel olarak hava kalitesinin kontrol etmedeki sınır değerleri yakalıyor olsalar dahi kümülatif etkiyle bu bölgenin atmosferinde insan sağlığına zararlı emisyonlar yayılması söz konusu oluyor. Bu bölgede emisyon standartları değil alıcı, ortam standartlarına geçmemiz lazım. Dış atmosferin kaldırabileceği yükleri hesap edip o yükleri fabrikalara takip edip ona göre bir sınır değerlendirilmesi lazım. ya da o zaman kadar da bu bacalardaki kokuyu önleyecek sistemlerin devreye girmesi, düzgün çalıştırmaları gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Dekan Tecer'in açıklaması-Fakülteden detaylar-Toplantıya katılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

=============================

Kaynak: DHA