DHA YURT BÜLTENİ - 13

Rize'de tarihi kemer köprü çöktü

RİZE'nin Çayeli ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Aşıklar Kemer Köprüsü çöktü. Köprünün eski ve bakımsız olduğunu belirten yöre halkı tarihi köprünün yeniden yapılmasını istedi.İlçedeki Aşıklar Deresi üzerinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen Aşıklar Kemer Köprüsü, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2006 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Yalı ve Pazar mahallelerini birbirine bağlayan 7 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki köprü dün gece aniden çöktü. Köprünün çökme nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı. 'BAKIMSIZLIK YÜZÜNDEN ÇÖKTÜ'Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif Uzunoğlu, köprünün eski ve bakımsız olduğunu belirterek, "Son yağan yağmurlarla derelerin taşması sonucu maalesef köprümüz yıkıldı. Bu dere üzerinde birkaç kemer köprümüz daha vardı. Ancak onlar da bakımsızlık yüzünden çökerek kayboldular. Kalan tek köprümüz de buydu. Bu da bakımsızlık yüzünden gitti. Bu kemer köprü sahile en yakın köprülerden biriydi. Herkes tarafından bilinir, turistik amaçla da kullanılırdı. Mahalle sakinleri bu köprüyü kullanıyordu. Eşyalarını bu köprünün üzerinden geçiriyorlardı. Yetkililerden bu tarihin kaybolmaması için bir an önce yapılmasını bekliyoruzö dedi.'KÖPRÜMÜZ YENİDEN YAPILSIN'Yenipazar Mahallesi Muhtarı Hamit Yüksel de, "Yaklaşık 100 senelik bir köprümüz. Maalesef köprümüz yıkıldı, tarihi taşlar sular altında kaldı. Kaybolup gitmesin, yetkililer bir an önce köprümüz ile ilgilensin istiyoruzö diye konuştu. Bölgede yaşayan Asım Zihni Sönmez ise "Bu köprüyü dedelerimiz yaptı. Burada bizim mahallemizin değirmeni vardı. Bu köprüyü hem değirmen için hem de çevredeki arazilere geçmek için yapmışlar. Yıllar içerisinde bakımsızlıktan maalesef köprümüz çöktü. Çok üzüldükö ifadelerini kullandı.

İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

Sahte tüccardan çiftçiye milyonluk vurgun ANTALYA Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, geçen yıl 100- 250 çiftçinin, sahte tüccarlar tarafından tahminen 1 milyon lira dolandırıldığını belirterek, "Parayı garanti etmeden kimseye vermesinler" dedi. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ise "Buradaki fiyatın üzerinde satış varsa bu, dolandırıcılık demektir" diye konuştu. Tarımın başkenti sayılan ve 175 bin çiftçinin 50 kalemde yaş sebze ile meyve ürettiği Antalya'da, 100- 250 üreticinin sahte- dolandırıcı tüccarlar tarafından tahminen 1 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya'da 35 bini kent merkezinde 175 bin çiftçinin olduğunu söyledi. Alp, tüccarların çiftçiden mahsülü astronomik fiyattan aldığını, yüzde 10'unu peşin ödeyip, ikna ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Kendi işçisini de getirip çiftçiyi bu maliyetten de kurtarıyor, ikna ediyor. Çiftçi duyarlı olmalı. Komisyoncudan nasıl peşin alınıyorsa tüccardan da banka teminatlı mektup olması lazım. Verdiği çeke güvenmemek lazım. Parasını garanti etmeden çiftçim malını kimseye vermesin. Mal gitti mi, geri dönme şansı yok. Tüccar malı topladı mı, bir gecede gidiyor."'MALINI GARANTİ YERE SATSIN'Kendisinin de tüccar mağduru olduğunu, 6 yıl önce seradaki mahsülü karşılığı 17 bin liralık çekin karşılıksız çıktığını söyleyen Antalya Ziraat Odası Başkanı Alp, "Güvendiğim için hukuki yollara gitmemiştim. Çiftçi duyarlı ve dikkatli olmalı, malını garantili yere vermesi lazım, ileride ağlamasın. Ağlayınca para dönmüyor. Dolandırılma olayları 1 yıl sonra çıkıyor. Antalya genelinde 100 ile 250 çiftçinin parası gidiyor. Şu an en kötü şartlarda 1 milyon lira dolandırılmış durumda. Komisyoncular bile dolandırılıyor ama parayı kendi cebinden karşılıyor. O bile garanti değil. Narenciyeci, seracı, malını garantili yere satsın. Yoksa dönüşü olmayan para" dedi. TOPTANCI HALİ ÖNERİSİAntalya Toptancı Hal Yaş Sebze- Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ise çiftçiden, mahsulünü toptancı haline getirmesini istedi. Yılmaz, "Borsa burada kurulur, fiyat burada tespit edilir. Buradaki fiyatın üzerinde bir satış varsa bu, dolandırıcılık demektir. Halin dışında köyden mal alanın niyeti farklıdır" diye konuştu. Şu an sıkma portakal fiyatının, toptancı halinde 1 lira 50 kuruş olduğunu söyleyen Yılmaz, "'Tüccarım' diyenler bu portakalı, 2 veya 3 liradan alıyorsa bilin ki siz dolandırılacaksınız. Reel fiyatın üzerinde bir ticaret dönüyorsa bu paranın gideceğini gösterir" dedi.Komisyoncuların yüzde 8 kar ettiğini, işin hamallığı ve vergisini komisyoncunun çektiğinin altını çizen Yılmaz, "Komisyoncular olarak biz de zaman zaman dolandırılıyoruz ama her şekilde çiftçiye parasını ödüyoruz" diye konuştu.Korkuteli'nde 30 yıllık çiftçi Ali Sarıca da tüccarların tarlada mahsulü aldığını ve aralarında dolandırılan arkadaşlarının olduğunu belirterek, "Ben tüccara mal vermedim. 2 kasa da olsa komisyoncu için toptancı haline getiririm" dedi.Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesindeki narenciye üreticisi Salih Ögke ise dolandırılan üreticinin çevresine bu durumu açıklayamadığını, utandığından sakladığını söyledi. Ögke, "Bahçe maliyeti, mahsul toplama ücretleri yüksek, gelir az. Bunu bilenler çiftçinin damarına girmeyi biliyor ve kandırıyorlar. Ben topladığım portakalı hale gönderiyorum veya kendim pazarda satıyorum. Komisyoncu da aldığın belli sattığın belli faturası açık. Vurguncu tüccarlar, evi ve kontrol edeni olmayan bahçeye gelip, mülk sahibi yokken bir günde ürünü toplayıp gidiyor. Çiftçi kendine ödenen ön avans parasıyla kalıyor. Bunlara dikkat etmek lazım" diye konuştu.

Denizli'de kazada yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü Osman Güven (52), eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) gözyaşları içinde toprağa verildi.Dün, saat 22.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Medet Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Mehmet Sönmez'in kullandığı 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıkan Osman Güven yönetimindeki 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) olay yerinde yaşamını yitirdi.Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Güven doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Osman Güven'in eşi Güldane, oğlu Engin Güven ve kayınvalidesi Fatma Cabbar ile birlikte Garipköy'de bulunan bir yakınlarını ziyaret ettikleri, dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen 3 kişinin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.TOPRAĞA VERİLDİLERAdli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından otomobil sürücüsü Osman Güven, eşi Güldane Güven ve kayınvalidesi Fatma Cabbar'ın cenazeleri, ilk olarak Tavas ilçesi Solmaz Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler öğlen Çarşı Camii'ne getirilip, cenaze töreni düzenlendi. Törene, Osman Güven'in kazada yaralanan ve taburcu olan oğlu Engin Güven, büyük oğlu Kamil Güven ve kızı Özlem Dede ile yakınları katıldı. Kazada ölen 3 kişinin için cenaze namazlarını Denizli İl Müftü Yardımcısı Hasan Canlı ayrı ayrı kıldırdı. Kılınan namazın ardından Solmaz Mezarlığı'na götürülen cenazeleri toprağa verildi.

Öte yandan otobüs şoförü Mehmet Sönmez'in kazanın ardından ifadesi alınıp, serbest bırakıldığı bildirildi.

Düzce'de alzheimer hastalarına akıllı saat DÜZCE'de, geçen aylarda kaybolan 3 alzheimer hastasından 2'sinin ölü bulunmasının ardından Düzce Valiliği, harekete geçti. Valilik, alzheimer hastaları için akıllı saat aldı. Bu saatlerle hastalar saat üzerinden ve hasta yakınları da telefonları üzerinden gelen uyarılarla daha rahat hareket edebilecek.

?Kentte, geçen aylarda 3 alzheimer hastası kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 2'si ölü olarak, biri ise 3 saat sonra fındık bahçesinde uyurken bulundu. Bunun üzerine bu kayıpların önüne geçilmesi için Düzce Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sağlık İl Müdürlüğü'yle birlikte ortak bir proje başlattı. Proje kapsamında, alzheimer hastalarına, akıllı saatler alındı. Hastalara dağıtılan akıllı saatler, anlık konum takibi yaptığı gibi telefonlara yüklenen uygulamadaki harita üzerinde güvenli alan oluşturulması ve bu alanın dışına çıkan alzheimer hastası kişileri uyarma özelliklerini barındırıyor.

Projeyle ilgili bilgiler veren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Biz ilk vatandaşımız kayıp olduğunda Düzce Valiliği olarak bunu proje haline getirdik. Biz 'bu konuda ne çözümler bulabiliriz?' şeklinde düşündük. Bu saatler kola takıldığı zaman nereye giderlerse gitsinler, bulma şansımız var. Teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Büyüklerimiz bizim için önemli, sağlık içinde, emin ellerde nerede olduklarını bilmemiz bizim için önem arz ediyor. Kendi çocukları ve yakınları içinde oldukça önemli. Bu anlamda ilimizde böyle bir çalışmayı başlattık. Yaptığımız tespitlere göre Düzce'de 1600 hastamız var. Doktor raporu olan ve almaya imkanı olmayan hastalarımıza bu saatlerden vereceğiz ve kullanmalarını sağlayacağız. Onlardan isteğimiz mutlaka kollarına takılı vaziyette dursun. Abdest alıp yada başka şekilde çıkardıkları zaman mutlaka tekrar takmaları sağlansın. Büyüklerimizin yakınları, çocukları saati takıp, takmadıklarına dikkat etsinler. Bunları takip etmek gerekiyor. Bu bir hastalık. Biz en azından tedbir alarak, onların emin ellerde bulunduralım istiyoruz. İmkanı olmayan, doktor raporu olanlara dağıtacağız." dedi.

'HEM HASTA HEM HASTA YAKINI İÇİN'

Saatin çalışma yöntemi hakkında bilgiler veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elif Yılmaz, "Saatlerde öncelikle S.O.S arama tuşu var. S.O.S tuşuna basınca direk 112'ye ulaşarak çağrı düşüyor. Telefonlara yüklediğini uygulama sayesinde anlık konum takibi yapabiliyorsunuz. Anlık nabız takibi, sesli mesaj özellikleri var. Hasta düştüğü zaman sensörler sayesinde telefona uyarı veriyor. Eğer kişi uzun süre hareketsiz kaldıysa bununla ilgili olarak uyarısı var. Bunlarla birlikte hastalarınıza güvenli bir alan belirleyebiliyorsunuz. Telefondaki uygulamadan belli bir kilometre alanı çiziyorsunuz, hastanız bu alanın dışına çıkınca size telefondan uyarı geliyor. Android ve İOS uygulamasına uyumlu bir saat" dedi.

Valilik makamında 8 alzheimer hastasına saatler verilirken, hasta yakınları bundan sonra içlerinin daha rahat olacağını söyledi.

Erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaralı halde bulunan tepeli guguk kuşu, koruma altına alındı.Türkiye'de türü bulunmayan ve göçmen kuş olarak bilinen guguk kuşu, Erdemli'nin Koyuncu Mahallesi'nde yaralı halde bulundu. Göç sırasında yorulmasından kaynaklı bir okulun camına çarpıp, okul bahçesine düşen yaralı kuşu öğrenciler fark etti. Kanadından yaralandığı görülen kuş, okul yönetiminin haber vermesi üzerine Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğinden gelen yetkililere teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "Türkiye'de bulunmayan ve göçmen kuş olan guguk kuşu, bir okulun camına çarpmış. İlk belirlemelere göre çarpmanın etkisi ile kanadından yaralı olduğunu gördük. Yaralı guguk kuşunu tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götüreceğiz ve tedavisinin ardından doğaya bırakacağız" dedi.

