DHA YURT BÜLTENİ - 13

18.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:49

Husumetlisini otomobiline çarpıp, tüfekle öldürdü

KONYA'da çiftçi Ramazan Ç., peşine düştüğü husumetlisi Hasan İshak İlaslan'ın otomobiline aracıyla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kaçan Ramazan Ç., kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Ramazan Ç., yönetimindeki 33 ELY 54 plakalı otomobiliyle, husumetli olduğu 4 çocuk babası çiftçi Hasan İsak İlaslan'ın peşine düştü. Bir süre sonra Ramazan Ç., otomobiliyle İlaslan yönetimindeki 33 TT 163 plakalı otomobile arkadan çarpıp, şarampole düşmesini sağladı. Ramazan Ç., aracından inip direksiyon başındaki İlaslan'a pompalı tüfekle ateş açtı. İlaslan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Ramazan Ç. ise otomobilini terk edip kaçtı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Hasan İshak İlaslan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Olay yerinde araçlardan detayCesetten detay Jandarmanın inceleme yapması Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ KONYA

===============================

Devriye gezen polisler yangını fark etti, apartman tahliye edildi BURSA'da, 4 katlı bir binanın çatı katında elektrikli fırından çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın sırasında bölgede devriye gezen polisler, apartmandakileri dışarı çıkardı.Yangın, öğle saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yaşar Çavuşoğlu'na ait 4 katlı bir binanın depo olarak kullanılan çatı katında elektrikli fırından çıkan yangın, etraftaki eşyalara sıçradı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, dumanları görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekibinin ev sahibini uyarması üzerine apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 araçla müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Yangın yerinden görüntüler-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Yangını izleyen vatandaşlar-Yanan apartman sakinlerinden görüntüler-Detaylar

HABER: Mehmet İNAN/BURSA,

===============================

Vali Erin Resulayn'da güvenlik noktalarını denetledi

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Ceylanpinar'a sınır komşusu olan Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki güvenlik nokatalarında incelemelerde bulundu.Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve hayatın normale döndüğü Rasulayn ilçesini ziyaret eden Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerince karşılandı. Huzurun sağlanması adına yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Erin, Rasulayn Emniyet Müdürlüğü ve askeri kontrol noktaları ile Rasulayn Hastanesi'nde devam eden tadilat ve tefrişat çalışmalarını inceledi. Erin, son olarak Rasulayn Yerel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek, ilçedeki çalışmalar değerlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Güvenlik külubesini inceleyen Vali ErinResulaynda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan valiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

================================

Tunceli'nin çehresini değiştirecek 3 projenin imzası atıldı

TUNCELİ'de planlanan 'Munzur gözleri düzenleme, bir tutam inaovasyon ve işsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' adlı 3 projeye Fırat Kalkınma Ajansı'nca 11 milyon lira destek sağlandı. Tunceli'de hazırlanan 'Munzur gözleri düzenleme, bir tutam inaovasyon ve işsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' adlı 3 proje Fırat Kalkınma Ajansı'nca kabul edildi. 11 milyon lira destek verilen projelerin imzaları, Vali Tuncay Sonel ile Fırat Kalkınma Ajansı Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu arasında atıldı. Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, 3 projenin kente önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Projelerin bu yıl hayata geçeceğini anlatan Vali Sonel, "Bu üç projenin hepsi de birbirinden değerli ama biri var ki özellikle şu an görüntü kirliği arz eden Munzur Nehri'nin ruhuna ve suyuna uygun hale getirilecek. Bu proje Tunceli için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Oraya binlerce turist geliyor ve şu an orada görüntü kirliği arz eden, beton ve çok kötü durumda olan yerler var. Buranın peyzaj çalışmasını Akdeniz ve Hacettepe üniversitelerindeki hocalarımızla çalıştık ve çok güzel bir proje çıktı. Bu projeyi inşallah bu yıl içinde bitireceğiz. Hem Tunceli'mize hem de ülkemize hayırlı olsun. Tunceli bu proje ile turizm alanında daha büyük atılımlar yapacaktır. 450 bin metrekarelik bir alanda peyzaj çalışması yapacağız. Orada suyun çıktığı yerlere doğaya uygun, Munzur'un suyuna ve ruhuna uygun ahşap işler yapacağız ve vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturuluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Toplantıya katılanlarİmza töreniVali Sonel'in konuşması Munzur gözeleri için hazırlanan projenin slayt görüntüsüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ

===============================

Konya Valisi Toprak'tan 'düğün konvoyu' açıklaması: Gelenekle ilgisi yok KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak, düğün konvoylarıyla ilgili, "Ben mutlu olurken birisi ambulansta veya arabasında hastasını, yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya iş toplantısına yetişmek durumunda böyle bir konuya maruz kalıp, orada 15 dakika veya yarım saat harcayıp, işini kaybediyor veya hastası sıkıntılı duruma düşüyorsa kusura bakmayın; bunun gelenekle ilgisi yoktur. 'Vardır' diyen, varsa onu da görüşür, tartışırız" dedi.Vali Cüneyit Orhan Toprak, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Vali Toprak, düğünlerin, evlenen çiftlerin ve aileleri için hayatlarının en mutlu günü olduğunu; ancak çevreye rahatsızlık vermeden yapılması gerektiğini belirtti. Düğün konvoyu yapılmaması konusunda uyarıda bulunan Toprak, "Trafiğe çıkıp da herkesin mülkü olan, herkesin hakkı olan kamuya açık olan alanda etrafı rahatsız edici, trafiği tıkayıcı, ambulansı, polis, itfaiye aracını engelleyici veya bir yere yetişmekte olan diğer vatandaşlara engel teşkil eden uygulamalara sahip çıkmak mümkün değil. Çünkü kardeşini rahatsız etmek, gelenek ve göreneğin çok daha önemli boyutudur. Ben mutlu olurken birisi ambulansta veya arabasında hastasını, yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya iş toplantısına yetişmek durumunda böyle bir konuya maruz kalıp, orada 15 dakika veya yarım saat harcayıp, işini kaybediyor veya hastası sıkıntılı duruma düşüyorsa kusura bakmayın; bunun gelenekle ilgisi yoktur. 'Vardır' diyen, varsa onu da görüşür, tartışırız" diye konuştu. 'DÜĞÜNDE HAVAYA SİLAH ATMAK İLKEL DAVRANIŞ'Havai fişek atılması konusunda da uyaran Vali Toprak, "Havai fişeği atma şartları bellidir. Valilikten gelip izin alınacak. Bunun için de bir sürü prosedür var. Zor şartları var. Emniyet müdürlüğümüz ve belediyemiz bu konuları takip ediyor. Gerekli cezalar yazılıyor, rakamları da yüksek. Bu işlere gerek yok. Düğünde havaya silah atmak bence çok ilkel davranışlar" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da özellikle bahar aylarının gelmesiyle şehirde trafikte kaos ortamı oluştuğunu belirterek, "İş çığırından çıkmış durumda. Konvoylarda insanların yolun ortasında müzik eşliğinde oynadıklarına, trafiği tamamen kapattıklarına şahit oluyoruz. Onun için bu konuda bir tedbir alma gereği oluştu. Öncelikle bunu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu sizin en mutlu gününüz, mutlaka sevinmeye hakkınız var; ama şehirde yaşadığımızı, diğer insanları rahatsız etmememiz gerektiğini de düşünmemiz gerekiyor. Şehirde yaşadığımızı asla unutmamamız gerekiyor. Özellikle konvoylar; itfaiye araçlarımızın, ambulanslarımızın, emniyet güçlerimizin hareketini kısıtlıyor. Şehirde büyük bir gürültü kirliliği oluşturuyor ve şehir düzenini tamamen ortadan kaldırıyor. Hoşgörünün başkenti Konya örnek ve güzel bir şehir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Toplantıdan detay _ Vali Toprak açıklama Büyükşehir Belediye Başkanı Altay açıklama

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

===============================

Kimsesiz çocuklara umut oldu

İZMİT'te güzellik tasarım merkezi işleten Sefa Sılacı (31), kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan Mersin Kimsesiz Çocuklar Derneği için yardım kampanyası başlattı. Sefa Sılacı "Paylaşımlarında sürekli 5 bin adet gıda, giysi, temizlik malzemeleri toplayacağımı söyledim. Fakat şu anda 10 bin adet ürüne ulaştık. Artan ürünleri Kocaeli ve Sakarya çevresinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. İstanbul'da yaklaşık 12 yıl boyunca makyaj uzmanlığı yapan ve daha sonra da İzmit'e taşınarak bir güzellik merkezi işletmeye başlayan Sefa Sılacı'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Mersin Kimsesiz Çocuklar Derneği gıda desteği istedi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Sefa Sılacı'ya Türkiye'nin dört bir yanından gıda, giysi ve temizlik ürünleri kolileri gönderilmeye başlandı. Güzellik merkezi içersinde yardımları toplayan Sılacı, daha sonra bunları koliliyerek önce 70 adet hazırladıkları koliyi Mersin Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne gönderdi. Artan yardımları da Kocaeli ve Sakarya bölgesinde muhtarlıklar yardımıyla tespit edilecek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. 'ÇOK CİDDİ DESTEK GELDİ'Kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Sefa Sılacı, "Mersin'de kimsesiz çocuklarla alakalı bir dernek benim sosyal medya hesabıma bir mesaj attı. 30 paket makarna gibi ufak bir istekti bu. Ben de sosyal medya hesabımda bunu paylaştım. Ciddi bir destek oldu. Çok mutluyum. Avustralya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Türkiye'nin birçok şehrinden yardımlar yağdı. Çok şaşkın ve çok mutluyuz. Bir gofret bir çocuğu sevindiriyor aslında. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' dedik. Bu sadece benim değil, herkesin başarısı. Asgari ücretle 3 çocuk geçindiren aile de buraya yardım etti. Fabrika sahibi de yardım etti. Bunun devamını getirmeyi çok istiyoruz. İyi insanlar, iyi ki varlar. Paylaşım yaptığım ilk gece, hiç tanımadığım birinin dükkanın kapısına gelip 5 koli yumurta bıraktığını gördüğüm an 'Tamam bu olacak' dedim. Şu anda minimum 400 haneye girebilecek şekilde yardımımızı topladık. Son sayıyı bilmiyorum ama 10 bine yakın adette erzak elimizde var. Bunun yanında kıyafetler, botlar, montlar var. Sadece gıda değil. Köy okullarına da yardım etmek istiyoruz. Daha iyi organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu organizasyon bizim için bir deneyim oldu. Nerelere ulaşabileceğimizi gördük. Bu çok zor bir şey değil. Bir günde, bir insan bir paket sigara içmeyebilir ve yardım edebilir ya da hafta sonu dışarı çıkmayabilir ve yardım edebilir. Yani iyi insan olalım. Sonuçta ölümü bir dünyada yaşıyoruz. Bir gofret, bir çocuğu sevindiriyor. Bu kadar basit aslında her şey" dedi. 'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BİZ ULAŞTIRACAĞIZ'Yardımları bizzat kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyleyen Sılacı, "Benim hedefim 5 bin adetti. Paylaşımlarımda sürekli 5 bin adedi tamamlayacağız şeklinde bir durum içerisindeydik. Fakat 10 bin adedi geçtik ve insanlar devam ettirmemizi istedi. Bu işi biz ekip arkadaşlarımla bireysel olarak yaptığımız için, biz bu kadarına yetebildik. Kaldıramayacağımız yükü de almak istemedik açıkçası. Bir dahaki organizasyonlarda daha sistemli ve daha iyi bir şekilde çalışmak istiyoruz. Yaklaşık 70 koli Mersin'e gidiyor. 70 kolinin dışında Kocaeli, Sakarya çevresindeki yardıma muhtaç ailelerin listeleri bize gelecek. Biz bizzat kendimiz kapılarına bırakacağız. Çünkü bu kadar insan bana güvenerek bir şeyler yolladı ve yeri geldi mutfaklarından, yeri geldi çocuklarının okul masraflarından kısarak bunu yaptılar. O yüzden ben bizzat kapılarına giderek kendim bırakacağım. Aynı zamanda İzmitli bir iş adamından da 10 tane yardıma muhtaç üniversite öğrencisine de burs sözü aldık. Onun dışında ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 3 öğrenci için de yüzde 100 tam burslu bir İngilizce eğitimi de sağlamış olacağız. Daha çok eğitime de yönelmek istiyoruz. Çocuklara burs verelim istiyoruz çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Biz de yaşlanacağız. Bizden sonrakilerin de en az bizim kadar duyarlı olması için, bizim büyükler olarak bunu sağlamamız gerektiğini düşünüyorum " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Sefa Sılacı ile röp-Güzellik salonunda toplanan yardımlar

-Yardımlar düzenlenirken görüntüler

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-İZMİT

============================

Kaynak: DHA