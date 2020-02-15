DHA YURT BÜLTENİ - 13

15.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:51

Donmaktan son anda kurtarılan 29 kaçak göçmenden biri öldü

VAN'ın Saray ilçesinde, İran sınırından yurda yasadışı yollarla giriş yapan düzensiz 29 göçmen sınır birlikleri tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu kaçakların donmaktan son anda kurtarıldıkları, hastanede tedaviye alındıkları, bir kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.Van'da kar yağışının durmasının ardından bölgede etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sınırı geçmeye çalışan kaçak göçmenler de son anda kurtarıldı. İran'dan sınırı yasadışı yollarla geçen 11 erkek, 11 çocuk ve 7 kadın, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek yakalandı. Bölgede etkili olan soğuklardan dolayı donma tehlikesi geçirdikleri belirlenen düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Özalp Devlet Hastanesi'ne nakledildi.24 düzensiz göçmenin Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, durumu ağır olan 4 düzensiz göçmenin ise ileri tetkik ve tedavileri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri açıklandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 62 yaşındaki bir erkek düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.Tedavileri süren düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------ARŞİV görüntüler geçiliyor

VAN,====================

Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu ADANA'da, Seyhan Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi civarındaki eski baraj kapaklarında meydana geldi. Baraj kapaklarının üst tarafındaki köprüden geçen vatandaşlar, kapakların aşağı tarafında suyun üzerinde hareketsiz birini görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri baraj kapaklarının bulunduğu bölgedeki erkek cesedini çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Su yüzeyine çıkmış erkek cesedi Olay yerinde inceleme yapan polis Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,======================

(YENİDEN) - Ağrı'da kar kaplanlarının zorlu mücadelesi Sayın Yazıişleri müdürlerinin dikkatine: 'Günde 5 köyün yolunu açıyorlar' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgiler ile tekrar geçiyoruz.------------------------------------------------------

AĞRI'da, İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede ekipler, gece- gündüz karla mücadele ediyor.Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy yolu ile 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma yapıyor.Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreye, kırsalda yer yer 1 metreye kadar ulaştığı Ağrı'da, ekipler, hava şartlarına ve zorlu araziye rağmen köyleri kar esaretinden kurtarıyor. Kepçe operatörü Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İş makinelerinin çalışması-Karla mücadeleden genel ve detaylar-Kepçe operatörü ile röp

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,====================================

2 gün önce taşındığı ev yangında kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ'de fabrika işçisi Nazmi İçerki'nin 2 gün önce taşındığı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Bir yedek parça fabrikasında işçi olarak çalışan Nazmi İçerki (32), Tavas ilçesinden kent merkezine taşınmaya karar verdi. 2 gün önce Cumhuriyet Mahallesi 3005 sokakta bulunan tek katlı bir evi kiralayan İçerki, ailesiyle birlikte buraya yerleşti. Yeni taşınan ailenin evinde bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının bacadan çıktığı belirlenirken, İçerki ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

"BU SOĞUKTA GİDECEK YERİMİZ YOK"Evlerinde çıkan yangın nedeniyle üzgün olduklarını belirten Nazmi İçerki, "İki gün önce taşındığım ev kullanılamaz hale geldi. İki gün elektrikli ısıtıcıyla ısınmıştık. Bugün sobayı yakmıştık. Eşim, annem ve 2 yaşındaki kızım evdeyken yangın çıkmış. Ben dışarıdaydım. Komşularımın da yardımıyla ailemi dışarı çıkarıp itfaiyeyi aradım. Evimiz kullanılamaz durumda. Bacanın üzeri kapalıymış. Sobayı yakınca çatıda yangın başlamış. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Canımız sağ olduğu için şükrediyoruz. Bu soğukta gidecek yerimiz yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiye ekiplerinden detaylar-İtfaiyecilerin çatıda çalışma yapması-Mahalle sakinlerinden görüntü-Ev sahibi Nazmi İçerki ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,========================

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret

CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Kurul üyelerine Denizli'nin zengin termal kaynaklarını anlatan Başkan Zolan, "Termal sağlık turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilir" dedi.Bir dizi ziyaret, inceleme ve program için Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve Nukhet Küçüker ile Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki katıldı. Denizli'nin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri anlatan Dr. Ramazanoğlu, kentin belediyecilik hizmetleriyle Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirterek, "Denizli'de çok güzel birlik ve beraberlik var. Çok güzel eserler var" dedi.

TERMAL TURİZM RAPORLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLETİLECEKSağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Topaloğlu ise, kurulun sağlık ve gıdada öncü olan illeri ziyaret ettiğini anlatarak, "Eylül ayında sağlıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Sağlık turizminin alt dallarından olan termal turizmle ilgili Sayın Bakanımızın moderatörlüğünü yaptığı toplantımız oldu. Bu ziyaret ile Denizli'deki termal turizm ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Tedavi merkezini gördük, çok güzel çalışmalar ve imkanlar var, bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün. Gözlemlerimizi rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğizö dedi.

'TURİZMDEKİ SIKINTI KISA SÜRELİ KONAKLAMA'Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizlimiz kadim bir şehir. Denizlimizin tekstili, sanayide lokomotif. 3.5 milyar doları aşan ihracatımız var. Sadece sanayi şehri değil aynı zamanda turizm şehriyiz. Denizli 2.5 milyonun üzerinde turistin geldiği bir şehir. Başta Pamukkale olmak üzere 19 antik kente ve çok zengin jeotermal kaynaklara sahibiz. Denizli, Türkiye'de en çok turist gelen iller arasında 5'inci sıradadırö dedi. Denizli'nin turizmdeki sıkıntısının kısa süreli konaklamalar olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "Termal turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde, ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilirö diye konuştu.

'EGE'NİN EN BÜYÜK KAYAK MERKEZİNİ YAPTIK'Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sonlandırdı; "Tekstili, el sanatları, yaylaları, antik kentleri, doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip Denizli'ye gelen bir kişi her gün farklı bir yere gidebilir, farklı seçenekleri olabilir. Denizlimizde insanların nefes alması ve yayla turizmi adına Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı yaptık. 70 km mesafede Ege'nin en büyük kayak merkezini yaptık. Şu anda insanlarımız kayak yapabiliyor. Burada toplam 13 km uzunluğunda pistlerimiz var. Kar kalitesi gayet başarılı.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan'ın kurul üyelerini karşılaması-Kurul üyelerinden detay görüntü-Prof. Dr. Topaloğlu'nun konuşması-Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ ================================

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı ANTALYA'nın Finike ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Bilal Uslu (43) yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Finike- Elmalı karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Finike'den Elmalı istikametine giden Bilal Uslu yönetimindeki 07 TV 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şamil Akkuzu (46) yönetimindeki 07 VAF 03 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bilal Uslu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şamil Akkuzu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Suat SÖĞÜT/ FİNİKE(Antalya),

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Kaynak: DHA