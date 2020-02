DHA YURT BÜLTENİ - 13

14.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:49

Bakan Gül: Hukuku çiğneyene en büyük cevap, hukukun gereğini yerine getirmektir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuku paspas gibi çiğneyenlere cevap olarak hakkı ve hukuku yücelttiğimizde başarıya bir adım daha yaklaşmış olacağız. 'Onlar da yaptılar, onlar da çiğnemişlerdi, bu kanunu görmemişlerdi' diyen bir hukuk adamı olamaz. En büyük cevap, en büyük adalet, hukuk dairesi içinde, hukukun gereğini yerine getirmektir" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri, Afyonkarahisar'da otelde düzenlendi. 3 gün sürecek toplantının açılışında konuşan Adalet Bakanı Gül, savcının görevinin, işlenmiş suça suçlu bulmak olmadığına, suçun failini ortaya çıkarmak olduğuna dikkat çekti. Bakan Gül, "Sadece ve sadece maddi gerçekliğin peşinden koşmak savcının temel görevidir. Savcılık teşkilatı ceza muhakemesinin ana mutfağıdır. Soruşturma işlemleri, düğmenin ilk iliklendiği yerdir. Muhakemenin ileriki aşamalarındaki hatalar telafi edilebilir. Ancak soruşturma aşamasındaki yani düğmenin ilk iliklendiği aşamadaki hata veya gecikmelerin bedeli çoğunlukla hakikatin ta kendisidir. İlk düğme yanlış iliklenirse hakikate ulaşmakta çok önemli hatalara sebebiyet verilebilir. İşte zamanında toplanmayan bir delil, usulünce muhafaza edilmeyen bir bulgu, suç anının yeniden oluşturulmasını imkansız hale getirebilir" diye konuştu.

'YARGI MENSUPLARI YIPRATILMAMALI'Adalet mekanizmasını araç olarak kullandığını vurguladığı FETÖ'nün sistemde oluşturduğu tahribata da değinen Bakan Gül, şöyle konuştu: "Bu husustaki en büyük sonuçları, tahribatı bilen sizlersiniz. Sadece bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu ülkede demokrasi ve hukuku ortadan kaldırmak, seçilmiş cumhurbaşkanına, hükümete, demokratik kurumlara ve millete kasteden bu hain örgütle mücadelenin bir boyutunun da bu hainlerin çarpık ahlak ve hukuk anlayışıyla hesaplaşmak olduğuna inanıyorum. Hukuku paspas gibi çiğneyenlere cevap olarak hakkı ve hukuku yücelttiğimizde başarıya bir adım daha yaklaşmış olacağız. 'Onlar da yaptılar, onlar da çiğnemişlerdi, bu kanunu görmemişlerdi' diyen bir hukuk adamı olamaz. En büyük cevap, en büyük adalet, hukuk dairesi içerisinde, hukukun gereğini yerine getirmektir. Bu hain terör örgütüyle mücadelenin taşıyıcı kolonlarından birisi, önemli kurumu da Türk yargısıdır, cesur savcılarıdır, yürekli hakimleridir. Bu gerçeğin herkes tarafından hatırda tutulması ve bu mücadelenin neferlerinin yıpratılmaması, itibarsızlaştırılmaması vicdan sahiplerinden beklentimizdir. Vicdan sahibi olmayanlardan böyle bir hassasiyet zaten beklemiyoruz. Eleştiri elbette olacaktı, olmalıdır da. Kamusal eleştiri her alanda olduğu gibi kurumlarımızın sivil ve demokratik denetiminde de temel bir araç olarak yargıya da güç verecektir, yargı mensuplarının da önünü aydınlatacaktır. Çünkü yargının tek sahibi millettir. Yargının yegane ideolojisi de adaletin ta kendisidir. Bundan en ufak bir sapma halinde yakınmalara kulak vermek ve gidişatı gözden geçirmek hepimiz için bir vazifedir. Yargı reformu stratejimizin temel vizyonuna düzen veren ve erişilebilir bir adalet sistemidir."'SAVCILAR ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE YERİNİ ALACAK'Savcıların eylül ayından itibaren asliye ceza mahkemelerinde yerini alacağını da kaydeden Bakan Gül, "Asliye cezalarda bulunmayan iddia makamı yani savcılar, bu eylül ayından itibaren görev yerinde bulunacaklar. Yeni adli yılla birlikte artık asliye ceza mahkemelerinde muhakeme ayağı var, savunma ayağı var ama yargılamanın 3'üncü ayağı olan iddia makamı olmayan bir mahkeme eksik olur. Mahkeme dediğiniz savcıdır, hakimdir, avukattır. Ama yaklaşık 10 yıldır zorunlu sebeplerle savcı kürsüde değildi. İşte bu eylül ayında inşallah asliye cezalarda da savcı ve iddia makamı yerini alacak. Bu da adaletin tecellisi bakımından çok önemli bir gelişme olacaktır vatandaşlarımız için" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bakan Abdülhamit Gül ve protokol üyelerinden detaylarHakim ve savcılardan detaylarToplantı esnasından görüntü detaylarıAdalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR

===============================

Sevgililer Günü'nde ilk nikahı Başkan Uysal kıydı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, her 15 dakikada bir nikah kıyıldı. 16 çift, bu özel günde yeni bir yaşama "Evet" derken, ilk nikahı Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı. Kepez İlçesi'nde de 5 dakikada bir çift, bu özel günde, yaşamlarını birleştirdi.Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde her 15 dakikada bir nikah kıyıldı. Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 16 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için Muratpaşa Belediyesi'ne başvururken belediye nikah salonu da en yoğun günlerinden birini yaşadı. Muratpaşa Belediyesi Nikah Salonu, bu özel gün için kapılarını saat 11.00'de açtı, Belediye Başkanı Ümit Uysal da cübbesini giyerek Muratpaşa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ilk nikahını kıydı.KAHVE FİNCANI TAKIMI HEDİYE ETTİ Başkan Uysal'ın kıydığı nikahla 52 yaşındaki İlknur Dönmez ve 55 yaşındaki Mehmet Hüsamettin Günaydın yeni bir hayat için "Evet" dedi. Nikah akdinin ardından Başkan Uysal, aile cüzdanı İlknur Günaydın'a takdim etti, Mehmet Günaydın'a da iki kişilik Türk kahvesi fincan takımı hediye etti. Başkan Uysal, "İhtiyaç olmazsa bir kenarda dursun. Ama ihtiyaç olursa acı bir kahve içip fabrika ayarlarına dönebilirsiniz" derken çifte ayrıca, tüm nikahlarda olduğu gibi, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmaz eseri Nutuk'u da hediye etti. Tören hep birlikte hatıra fotoğraflarını çektirilmesiyle sona ererken Başkan Uysal, "Gülümseyen insanlar arasında evlendiniz. Mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin" dedi. KEPEZ'DE HER 5 DAKİKADA BİR NİKAHKepez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıydı. Bu özel günde Kepez'de 49 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi. Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 49 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi. Bu özel günün ilk nikahlarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kıydı. Tütüncü, çiftlere mutluluklar dileyerek, sevginin sembolü kırmızı gül hediye etti. Günün kalan diğer nikahları da nikah memuru Muhittin Durmuş tarafından kıyıldı.Yaşamlarını birleştiren Yeliz ile Faruk Güllü, unutulmayacak bir tarih olan 14 şubat'ı seçtiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Başkan Uysal'ın salona gelmesiÇiftlerin ve şahitlerin masadaBaşkan Uysal'ın konuşması nikah akdini gerçekleştirmesiDamadın gelini öpme tereddütü ve heyecanıBaşkan Uysal'ın hediyeleri vermesiKepez'de nikahdan görüntüCüzdanın geline verilmesiToplu resim çekimiDamat gelinin elini öpmesiÇiftin birlikte görüntüsüRÖP 1: Faruk Güllü RÖP 2: yeliz GüllüGelin elindeki çiçeği atarken görüntüsü

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

================================

Bergama'daki 4 kişinin öldüğü kazada, bir otomobil sürücüsü tutuklandı (2)KAZADA ÖLEN DİĞER 2 İŞÇİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitiren İsmail Ökemen (63) ile aynı zamanda vardiya amiri olan, maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33) cenazeleri gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren evli, 2 çocuk babası İsmail Ökemen'in bugün ikindide yakınları tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınan cenazesi ilk olarak Bergama İnkilap Mahalllesi Körpe Çıkmazı Sokak'taki evinin önüne getirildi. Emekli kamyon şoförü olan ve 20 gündür altın madenine hizmet veren bir taşeron firmaya bağlı olarak çalıştığı öğrenilen Ökemen'in cenazesi evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada Ökemen'in eşi Şengül Ökemen ve çocukları Aydın Ökemen ve Nazife Albayrak ile diğer yakınlarından helallik alındı. Ardından Ökemen'in cenazesi doğum yeri olan komşu Kınık ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ökemen'in çalıştığı altın madeninin İşletmesi Müdürü Salih Güzel ve maden çalışanları, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mehmet Şimşek AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve Ökemen'in yakınları katıldı. Cuma'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ökemen'in tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Ökemen'in cenazesi Kınık Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Aynı kazada yaşamını yitiren maden mühendisi Arslan Emre Parmaksız için de bugün Cuma namazı sonrası Bergama Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Parmaksız'ın annesi Ayşe Parmaksız, babası Hanifi Parmaksız, kayınpederi Ali Çetinkaya, AK Partili Begrama belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Bergama eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Parmaksız'ın mesai arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Parmaksız'ın sinir krizi geçiren eşi Nagihan Çetinkaya Parmaksız ve 40 günlük kızı Ayşe Naz Parmaksız ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Parmaksız'ın cenazesi Bergama Şehir Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

TABURCU EDİLDİLER

Öte yandan aynı kazada yaralaan Erkan Aktürk, Erkan Yıldız ve Gürcistan uyruklu Joni Samkharadze Bergama Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralılardan Gürcü uyruklu Simon Samkharadze Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yahya Kartal ise İzmir'deki bir özel hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ölen İsmail Ökemen'in fotoğrafı-Ökemen'in cenazesinin evinin önüne getirilip, helallık alınmasından görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Ökemen'in eşi ve çocuklarının görüntüsü-Ölen Arslan Emre Parmaksız'ın fotoğrafı-Cenaze namazının kılınması-Cenaze törenine katılanlardan görüntü-Genel ve detay görütüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK - Oben ULU/ BERGAMA (İzmir),

===============================

Matematikte dünya şampiyonu olan Elanur, başarısının sırrını açıkladı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Elanur Akıncı, 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliğini elde etti. Türkiye gündemine oturan ve herkesi gururlandıran bu başarının ardından Akıncı, başarısının sırrını açıklayarak yaşıtlarına tavsiyeler verdi. Her gün mutlaka en az yarım saat düzenli olarak soru çözdüğünü ifade eden Akıncı, bunun yanı sıra zeka oyunları oynadığını, sosyal ve günlük yaşamından geri kalmadığını söyledi.

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliğini elde etti. Kanada merkezli olarak internet üzerinden düzenlenen yarışmada dünya birincisi olan ve Türkiye gündemine oturan Akıncı, herkesi gururlandırdı. Türkiye'yi temsil eden, başarısı ve matematik zekasıyla büyük takdir toplayan Akıncı'ya birçok ünlü isim destek oldu ve bazıları burs vereceğini açıkladı. Sosyal medyada da son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Elanur, bu başarının ardından sırrını açıklayarak yaşıtlarına tavsiyeler verdi. Küçük yaştan beri matematiği çok sevdiğini söyleyen Elanur, "Her gün mutlaka günde en az yarım saat soru çözüyorum. Tekrar etmemin ve düzenli ders çalışmamın beni başarıya ulaştırdığını düşünüyorum. Bunun haricinde yemek ve uyku düzenime de dikkat ediyorum. Günde ortalama 10 saat uyuyorum. Zeka oyunları oynuyorum, sosyal aktivitelere katılıyorum" dedi.

'BAŞARIYA GÖTÜREN ŞEY DÜZENLİ ÇALIŞMAK'

Sınıf öğretmeni ve matematik öğretmeninin kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Akıncı, "Beni başarıya götüren şeyin düzenli çalışmak olduğunu düşünüyorum. Sınava girecek arkadaşlarım da benim gibi günde en az yarım saat soru çözsünler. Bu kadar büyük bir başarı elde edeceğimi düşünmemiştim. Sınavdan çıktığımda soruların zor olduğunu düşünmüştüm. Birinci olduğumu öğrendikten sonra sınıfıma gittim, beni gören herkes alkışladı. Daha önce de bir matematik yarışmasında (Kanguru Matematik Yarışması) Türkiye 9'ncusu olmuştum. Matematiği çok seviyorum. Bana matematiği annem, ablam ve öğretmenlerim sevdirdi. Bundan sonra matematik çalışmalarına devam edip bilim insanı olmak istiyorum" diye konuştu.

Kızının başarısı nedeniyle çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kezban Akıncı ise, "Elanur, matematiği ve yabancı dilleri çok seviyor. Sürekli araştırıyor ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Geçmiş soruları sıklıkla çözüyor. Hangi sınava girecekse ona yönelik çalışıyor. Birincilik bizim için sürpriz oldu. Herkes çok mutlu ve yanımızda olan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Elanur Akıncı ile röp.-Anne Kezban Akıncı ile röp.

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

=================================

Barışmak için pankartlı özür diledi, karısı polise şikayet etti

BURDUR'un Bucak ilçesinde emekli Mustafa Erdoğan (61), yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşinin iş yeri önünde pankart açıp özür diledi. Eşinin şikayeti üzerine gelen polis, uzun sürede ikna ettiği Erdoğan'ı emniyet müdürlüğüne götürdü.

Bucak'ta 21 yıllık evli Mustafa ve Fatma Hanım Erdoğan çifti, bir yıl önce ayrı yaşamaya başladı. Fatma Hanım Erdoğan, eşinden boşanmak için dava açtı. Dava sürerken birkaç kez eşinin oturduğu eve giden Mustafa Erdoğan hakkında, şikayet üzerine evden uzaklaştırma kararı verildi. Barışmak için defalarca girişimde bulunan 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Oğuzhan Ahmet Yesevi Caddesi'nde eşine ait bijuteri dükkanının önüne, bir araç çekicisine asılı pankartla gelip özür diledi. 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Yalvarırım beni kendinden mahrum bırakma. Binlerce kez özür dilerim. Biricik aşkım seni çok seviyorum. Beni affet' yazılı pankart açan Erdoğan, aldığı çiçeği eşine vermek istedi. Eşini iş yerinde gören Mustafa Erdoğan, "Aşkım beni affet, özür diliyorum. Çocuklarımız hatrına barışalım, yuvamız yıkılmasın. Bu günün hatrına ne olursun" diedi. Fatma Hanım Erdoğan ise işyerinden çıkarak polisi aradı.

POLİS ZOR İKNA ETTİŞikayet üzerine olay yerine gelen polis, Mustafa Erdoğan'ın araçla birlikte ayrılmasını istedi. Mustafa Erdoğan'ın "Ben ona çiçek getirdim, o isterse bana kelepçe taktırsın. Özürümü kabul edip barışıncaya kadar burada kalacağım" demesi üzerine polis, ikna etmeye çalıştılar. Uzun uğraştan sonra ikna olan Mustafa Erdoğan, çekici üzerinden inerek elindeki çiçeği eşinin iş yeri önündeki sandalye üzerine bıraktı. Polis aracının yanında bulunan eşine son kez seslenen Mustafa Erdoğan, "Ne olursun beni affet" dedi. Bir yıldır ayrı yaşadığını, tüm mal varlığını, babasından düşen mirasları bile eşinin üstüne devrettiğini, kalacak bir yeri olmadığı için sokaklarda yaşadığını söyleyen Mustafa Erdoğan "Eşimden ve çocuklarımdan ayrılmamak için Bucak Kaymakamlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, CİMER'e, Bucak Belediye Başkanlığına her yere başvurdum. Hiç kimse ilgilenmedi. Son çare 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendimi affettirmek için pankart açmayı düşündüm. Bundan başka yapacak bir şeyim kalmadı. Ben ömrümü iki çocuğum ve eşime adadım. Ömrümün kalanını da bunlarla geçirmek istiyorum. Bir yıldır barışmak, birleşmek için uğraşıyorum. Bütün varımı yoğumu bunlara döktüm, bu iş yerini emekli maaşı ile ben açtım. Ben onu çok seviyorum, ona evlenirken vermiş olduğum bir söz var, ölünceye kadar hayatımı sana adadım demiştim, hala sözümdeyim ama o beni terk etti" diye konuştu.

Mustafa Erdoğan daha sonra Bucak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mustafa Erdoğan çekici üzerindeki pankartı açarkenEşinin iş yeri önünde eşine seslenip yalvarırken,Konuşmaları, Eşine seslenir konuşması, Polislerin gelişi ve çekiciden inmesi için ikna çabalarıSon olarak çekiciden inip eşinin iş yeri önüne çiçek koyarkenPankart açık şekilde çekici kamyon ile caddeden giderken

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),

=====================================

Amasya'da 'Ferhat ile Şirin' festivali düzenlendi

AMASYA'da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu yıl ilk kez 'Ferhat ile Şirin Festivali' düzenlendi. Festival kapsamında yürüyüş düzenlendi, toplu nikah kıyıldı.

Aşklarıyla efsane haline gelen Ferhat ile Şirin'in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya'da, 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle valilik ve belediye öncülüğünde 'Ferhat ile Şirin Festivali' düzenlendi. Festival kapsamında ilk olarak şehitlere saygı ve ülkemize sevgi' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şahzedeler Gezi Yolu'nda yapılan yürüyüş sonrasında toplu nikah töreni gerçekleştirildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 5 çift düzenlenen törenle dünya evine girdi. Başkan Sarı, çiftlerin nikahlarını kıydı. Törende çiftler büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.

Nikah kıyılan çiftlerden Bahri Gökçe, 14 Şubat tarihinin tüm çiftler için özel bir gün olduğunu belirterek "Çok mutluyuz. Bizim için çok özel bir hatıra oldu. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz çok güzel bir hatıra bu" diye konuştu. Eşi Melike Gökçe ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nün çok özel bir tarih olduğunu belirterek "Böyle özel bir günde evlenmek istedik. Festival kapsamında böyle bir törende evlendiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için çok özel bir hatıra oldu" dedi.

Festival kapsamında Amasya kent merkezi Türk Bayrakları ile donatılırken, kentin belirli notlarında çiftlerin fotoğraf çektirebilmeleri için aşk temalı fotoğraf alanları da oluşturuldu. Festival çeşitli etkinliklerle sürecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yürüyüşten detay-Festivale katılanlardan detay-Toplu nikah töreni-Çiftlerle röportajlar-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/AMASYA,

=======================================

Bakan Yardımcısı Yavuz: Bolu için güzel yatırımlarımız olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolu'nun turizm altyapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarının olacağını belirterek, "Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bolu'ya geldi. Özgül Özkan Yavuz, ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Yavuz daha sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığı'na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Yavuz, "Bolu en güzel illerimizden birisi. Bolu, Allah'ın nimeti, muhteşem bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanlığı için önemli bir şehir. Hem turizm anlamında hem sportif faaliyetler anlamında hem kültür alanlarıyla bir de gastronomisiyle çok kıymetli bir yer. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her zaman Bolu'yu destekledik. Yeni dönemde de Bolu'nun turizm alt yapısının ve kültürel mekanların geliştirilmesi için yeni atılımlarımız olacak. Sayın Valimiz Ahmet Ümit ile de istişarelerimiz oldu. Sayın vekillerimiz ile Ankara'da sürekli çalışıyoruz. Bolu'da neyi daha iyi yapabiliriz noktasında sürekli bir istişare halindeyiz. Belediye başkanlarımız da sahada çok aktif. Talepleri daha hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz. Sorunları sizin bize hızlıca iletmeniz, el ele vermemiz önemli. Müteşebbislerimiz aktif. Bolulular çalışkan insanlar." dedi.

GÜZEL YATIRIMLARIMIZ OLACAKBolu'nun daha iyi bir yerde olmasını istediğini belirten Yavuz, "Bolu zaten iyi bir yerde ama neden daha iyi bir yerde olmasın bunun için buradayız. Sayın valimizden, belediye başkanlarımızdan, vekillerimizden gerekli bilgileri aldık. İnşallah Bolu için kısa zamanda güzel işler yapacağız, güzel yatırımlarımız olacak." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Yardımcısına hediye verilmesi-Açıklamalar-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

====================================

Kurtulmuş'tan 'Kadir Şeker' açıklaması: Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, 'İlmi ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmed Atıf Efendi Sempozyumu'na katılmak için geldiği Çorum'da valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, gazetecilerin sorusu üzerine, Konya'da Özgür Duran'ı iddiaya göre, sevgilisi Ayşe D.'yi döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin çok hassas bir şekilde takip ettiği dava olacaktır. Adaletin yerini bulmasını biz de temenni ediyoruz. Tabi soruşturma aşamasında olan bir konu hakkında 'Şöyledir, böyledir' diyerek bir şeyler söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama bütün Türkiye hassasiyetle buradan adaletin gerçekleşmesini ve gerçekten birisine yardım ederken bu sonuçla karşılaşan Kadir'in bu yargılamada bir şekilde kurtulmasını bekliyor. Dolayısıyla soruşturma devam ediyor, vakit var. Bu soruşturma bir süreç alacaktır" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Numan Kurtulmuş valilik önünde karşılama-Makamda açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: DHA