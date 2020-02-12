DHA YURT BÜLTENİ - 13

12.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:12

Ölümüne neden olan arsaya bu yaz villa yaptıracaktı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, evinin önünde ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban'ın (48) mal varlığı için 250 bin lira para karşılığı tuttuğu kiralık katil tarafından öldürülen Hasan Balaban'ın (60), eski milli boksör olduğu öğrenildi. Balaban'ın bu yaz ayında villa yaptırmak için arsasını taş duvarlarla ördürttüğü görüldü.

Ula'da kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Balaban'ın ölümü sonrası cinayeti aydınlatmak için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki MOBESE kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma, otomobilin Özgür Arslan tarafından kiralandığını belirledi. Bunun üzerine İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Özgür Arslan'ı olayın ertesi günü gözaltına aldı. Arslan'ın ifadesinden aracı, Bekir Koyuncu için kiralandığı tespit edildi. Polis Koyuncu'yu 9 Şubat akşamı saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. Koyuncu, polisteki ifadesinde, Hasan Balaban'ı 250 bin lira karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.

ÖLEN KİŞİNİN MALLARI SATILINCA PARAYI ALACAKTI

Koyuncu, kendisini kiralık katil olarak Hasan Balaban'ın eşi Ebru Balaban ile sevgilisi Akın Kulakçı'nın tutuğunu ve ücretini öldürdüğü kişinin mallarının satılmasının ardından almak üzere anlaştıklarını da anlattı. Bunun üzerine Aydın'da yaşadıkları öğrenilen Ebru Balaban ve sevgilisi Akın Kulakçı da gözaltına alındı. 4 şüpheli, geçen pazartesi günü Ula'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

EŞİNE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Hasan Balaban'ın 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru Balaban'a bir süre önce boşanma davası açtığı; denizi kuşbakışı gören arsası, teknesi ve kafeteryası bulunduğu, bunların maddi değerinin ise 3 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan Bekir Koyuncu, Özgür Arslan, Ebru Balaban ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı tutuklandı.

'ÇOK PİŞMANIM'Öte yandan cinayeti işleyen Bekir Koyuncu'nun jandarmadaki ifadesinde, "Akın, borçlarım olduğunu biliyordu. Sevgilisi Ebru'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan'ın arsası ve işyeri olduğunu söyledi. Hasan beyi öldürmem halinde 250 bin lira vereceklerini söylediler. Bende bunun imkansız olduğunu söyledim. Bir anda şeytana uyarak teklifi kabul ettim ve cinayeti işledim. Artık ne söylesem bir anlamı yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Eski milli boksör olan Hasan Balaban'ın, Muğla-Fethiye Karayolu üzerindeki kafeteryasının kilitli olduğu görülürken, Gökçe mahallesinde denizi kuşbakışı gören çam ormanları içindeki arsasına bu yaz ayında villa yaptıracağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------ -Hasan Balaban'ın kafeteryasından görüntü-Hasan Balaban'ın arsasından görüntü -Tutuklanan ve ölenin fotoğrafları

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

=================================

Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Abide Hatun Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nden içi para dolu yardım sandığını çalan ve borçlarını ödediğini iddia eden şüpheli H.U., Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. Abide Hatun Mahallesi Buğra sokakta bulunan Cemevi içerisindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin lira parayı çalan şüpheli H.U., güvenlik kamerasından tespit edilerek, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı para ile borçlarını ödediğini itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Güvenlik kamera görüntüleri detay-Şüphelinin adliyeye çıkarılması detay-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

================================

Yüksekokuldan 100 bin lira değerinde mutfak eşyası çalan şüpheli yakalandı

AKDENİZ Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'na ait 100 bin lira değerindeki mutfak malzemeleri ve bulaşık tezgahını çaldığı iddia edilen şüphelilerden F.A., jandarma tarafından Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Hacı Nazmiye - Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Birimi'ne önceki gece giren kimliği belirsiz kişiler tarafından Aşçılık Programı öğrencilerinin eğitimde kullandığı yaklaşık 100 bin lira değerinde tencere, tabak ve tava gibi 92 parça mutfak malzemesi, bulaşık tezgahıyla bütün lavabo muslukları sökülerek, çalındı. Dün saat 09.00 sıralarında okula gelen görevliler, hırsızlık olayını jandarma ekiplerine haber verdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri tarafından okul ve çevresinde inceleme yapıldı. Şüphelilerin okul binasına pencereden girdiğini tespit eden jandarma görevlileri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayda kullanılan aracın plakasını ve adresini belirledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Kepez ilçesinde polisle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda, şüpheli F.A.'yı yakaladı. F.A.'nın ilk ifadesinin ardından yapılan aramada, çalınan mutfak malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan F.A., savcılığa sevk edildi. Şüpheli F.A. verdiği ifadede, kendisinin hırsızlık yapmadığını, mutfak malzemelerini, adını ve hangi otelin sahibi olduğunu bilmediği bir otelciden aldığını iddia etti. Olayla ilgili bir şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yükse Okulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Kumköy Jandarma Karakolu'na teşekkür ziyaretinde bulunarak, gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle görevlilere teşekkür etti. AÜ Manavgat MYO Aşçılık Programı Sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Fehmi Öz de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde okula geldiklerinde hırsızlık olayını fark edip jandarmaya haber verdiklerini anlattı. Yapılan incelemede, aşçılık programındaki 60 öğrencinin eğitimlerde kullandığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki mutfak malzemelerinin yanı sıra bulaşık tezgahı ve okuldaki bütün musluklarının sökülerek çalındığını söyleyen Öz, "Çalınan malzemeleri bize hayırseverimiz Ali Rıza Tümbül bağışlamıştı. Yenisini almaya kalksaydık, bize maliyeti yaklaşık 100 bin lira olacaktı. Çalınan malzemelerimiz geri geldiği için eksiğimiz görünmüyor. 1-2 parça eksiğimiz var ama onları da telafi ederiz. Bu malzemeleri uygulama derslerinde 60 öğrencimize Türk, Fransız ve İtalyan gibi çeşitli mutfaklardaki uygulamaları göstermek için kullanıyoruz" dedi.

Olayın ardından Manavgat Kaymakamlığı, savcılık ve jandarma ekiplerinin kendilerine büyük destek olduğunu belirten Öz, "Jandarma ekipleri okulda incelemeyi yapmalarının ardından, aynı günün gecesinde malzemelerimizi buldu. Okulda eğitimimiz hiç aksamadı. Başta Manavgat kaymakamımız, savcılığımız ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Okuldan genel görüntüÇalınan malzemelerin araçtan indirilip okula taşınmasıHırsızların girdiği pencereden görüntüKilitleri sökülen bir oda kapısıHasan Fehmi Öz'ün açıklamasıŞüphelinin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

===================================

Ağrı'da tipi hayatı felç etti

Ağrı ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Diyadin ilçe merkezinde şiddetli fırtına hayatı olumsuzyönde etkiledi. Kaplıca Yolu Karahisar Deresi mevkisindeki yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda kalırken, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkamaz duruma gelirken, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yolda kalan araçlar-Tipide yürüyenler-İlçe merkezi

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

==================================

PTT, İzmir'de 'Sevgililer Günü' sergisi açtı

İZMİR'deki PTT Karşıyaka Merkez Müdürlüğü'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü konulu pul sergisi açıldı. Sevgililer Günü'ne özel kartpostalların da yer aldığı sergi 12-16 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

PTT Karşıyaka Merkez Müdürlüğü'nde 'Sevgililer Günü' konulu pul sergisi düzenlendi. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, PTT Karşıyaka Şube Müdürü Nihat Candoğan, PTT İzmir şube müdürleri, kursiyerler katıldı. PTT pullarından farklı konularda kronolojik olarak hazırlanan örneklerin yer aldığı sergide, Sevgililer Günü'ne özel kartpostallar da ücretsiz olarak hizmete sunuldu. Sergide, zararlı böcek türlerinden tablolara, tarihte kadından Osmanlı tarihine birçok konuda basılmış pullar ziyaretçilerle buluştu. Sağlık Bakanlığı kapsamında düzenlenen Organ Bağışı Kampanyası standının da bulunduğu sergide, ziyaretçiler konuyla ilgili bilgi alarak, organlarını bağışladı. Şirket ayrıca, hazırladığı kampanya kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat döneminde iş günlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacağını duyurmuştu.

Açılışta konuşan PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, Kadınlar Günü, Anneler Günü gibi birçok özel günde açtıkları sergilerden bu yıl ilkini Sevgililer Günü ile açtıklarını belirterek, "Pulculuk alanında Post Europe tarafından 2018 yılında 'Köprüler' temasıyla düzenlenen yarışmaya katılan PTT, üzerinde uzun köprülerin gösterildiği pulla en fazla oyu alarak, Avrupa'nın en iyi Altın pulu ödülünü almıştır. 2019 yılında da 'En iyi Avrupa Pulu Yarışması'nda endemik bir kuş türü olan Anadolu sıvacısının gösterildiği pul ile Avrupa'nın En İyi Gümüş Pulu olarak göğsümüzü kabartmıştır. Sevgi emektir, sabırdır, umuttur, hayattır. Sevgi inanmaktır, en güzel duyguları paylaşmaktır. İnsanları birbirine yakınlaştıran en saf duygudur sevgi. Bir şeye içtenlikle bağlanmak, onu sevmek ve sahiplenmek verilebilecek değerlerin en büyüğüdür. Bu duygu ve düşüncelerin sadece böyle günlerde değil tüm zamanlarda yaşanması dileği ile tüm insanların Sevgililer Günü'nü kutlayarak dostluk ve kardeşlik diliyorum. PTT ailesi olarak hem şirketteki atılımlarla hem de küresel posta sektörünün yatırımlarını yarınlara taşıyacak çalışmalarla onur duymakla beraber bu yılki 14 Şubat Sevgililer Günü'nü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutlamaktayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Açılıştan görüntülerSergideki pullardan görüntülerZiyaretçilerden görüntülerOrgan bağışı standından görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

=============================

34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor

KAYSERİ'de, Milli Piyango seyyar bayiliği yapan Gülten Yaşar (52), 34 yıldır hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor.

Gençliğe ilk adım attığı yıllarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nı kazanan; ancak maddi imkansızlıklar yüzünden okuluna devam edemeyen 2 çocuk annesi Gülten Yaşar, 34 yıldır milli piyango bileti satıyor. Gülten Yaşar, milli piyango biletiyle insanlara şans dağıtırken, aynı zamanda etrafını saran güvercin ve serçelerle yiyeceklerini paylaşıyor. Uzun zamandan bu yana milli piyango bileti sattığını belirten Gülten Yaşar, "O zamandan bu zaman umut dağıtmaya devam ediyoruz. Evimi bununla geçindiriyorum. Hayvanlarla aramdaki tek şey güvendir. Kedi veya köpek olsun sokaktaki hayvanlar bir kere görsünler geliyorlar. Hayvanlar, insanlar gibi nankör değil. İkinci sefer senin yanına hemen koşup geliyor. Onlara sevgi versek yeter. Yanıma geldiklerinde kuşların kaçmadıklarına şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hem kuşlarımı beslediğini hem de şans dağıttığını söyleyen Yaşar, "İki kızım var ve onları okutuyorum. Evimde de iki kedim var. Sokak hayvanlarını da dolaşıyorum. Onlara sıcak yemek vermeye çalışıyorum. Bizim mesleğimiz sıcak soğuk fark etmiyor. Dışarıda ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çevremdeki hayvanlara faydam olsun istiyorum. Bütün yaratılanları yaratandan dolayı sevmek gerekiyor. Bana evladımı veren yaradan o hayvanı da yaratmış. Ben evladımı da seviyorum, hayvanlarımı da seviyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Gülten Yaşar ile röportaj-Gülten Yaşar ve kuşlardan görüntü-Genel detay

Haber: KAYSERİ,

=========================

Aydın'da bir TIR dolusu yardım deprem bölgesine gönderildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, depremzedeler için toplanan 1 TIR dolusu yardım, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.

Geçen 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem Malatya'yı da vurdu. Nazilli Belediyesi, Kaymakamlık ve Kent Konseyi işbirliğiyle, bu iki şehirdeki depremzedeler için bir süre önce yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan 1 TIR dolusu giyecek ve kuru gıdanın depremzedelere gönderilmesi için tören düzenlendi. Toplanan yardımlarını uğurlanması için Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk milletinin zor zamanlarda en iyi şekilde kenetlendiğini vurgulayan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Öncelikle İdlib başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle zor zamanlarda bir arada olabilmek bizim milletimizin en önemli özelliğidir. Bu yardım TIR'ı oradaki vatandaşlarımızla bir arada olduğumuzun en güzel ifadesi" dedi. Deprem bölgesine ilk yardımın Nazilli'den ulaştırıldığını ve bu yardımların artarak devam ettiğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da "Türk milletinin varlığı binlerce yıla dayanmaktadır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, iyi gününde birlikte olduğu gibi zor günlerde de birlikte olmasıdır. Deprem haberini ilk aldığımızda da bölgenin isteği üzerine bin adet battaniye göndermiştik. Şimdi ise bölgemizde yaşayan halkımızın kendi imkanları ile temin ettiği bütün yardımları hep birlikte deprem bölgesine gönderiyoruz. Türk milleti bu birlik ve beraberliği devam ettirdiği müddetçe kıyamete kadar daim olacaktır" dedi. Düzenlenen törende konuşan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş da, "Ülkemizin en değerli varlığı, kıymetli Türk bayrağının gölgesinde Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Arkamızda duran TIR, Türk milletinin felaketlerde nasıl bir araya geldiğinin simgesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha böyle acıları hiçbirimize yaşatmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yardım TIR'nın Belediye Meydanı'ndan uğurlanmasından görüntü-Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın konuşması-Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş'ın konuşması -Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un konuşması-Yardım TIR'ından görüntü -Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

================================

Rejimin saldırısında 4 sivil öldü

SURİYE'de Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından batı Halep'te yerleşim alanlarına yapılan saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Rejim güçleri tarafından bugün yapılan saldırıda Etarib Kasabası ile birçok yerleşim alanında yaşayan siviller hedef alındı. Ekipler, saldırı sonucu çıkan yangıları söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüklerini belirtti. Saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

===========================

Van'da okullar 2 gün tatil edildi

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı günlerde idari izinli sayıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de 2 gün süreyle ideri izinli sayılacaktır."

Haber: VAN,

Kaynak: DHA