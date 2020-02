DHA YURT BÜLTENİ-13

10.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:31

CHP'li Ertik hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten suç duyurusu

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP Nevşehir 25'inci dönem milletvekili adayı ve parti üyesi Osman Fahri Ertik hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP üyesi Osman Fahri Ertik hakkında, dün yapılan CHP Nevşehir İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettikten sonra açıklama yapan İl Başkan Yanar, şöyle konuştu:

"CHP'nin dün gerçekleştirdiği il kongresinde parti içi iç çekişmelerin yaşandığı bir esnada Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değerlerine yönelik söz söyleme cüretinde bulunulmuş. Bu kimsenin haddi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın haklarını koruyacak biz teşkilatlar olarak da biz buradayız. Osman Fahri Ertik, haddini aşmıştır. Yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyoruz ve ilgili suç duyurusunu yüce adaletimize güvenmek suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Eleştiri kisvesi parti iç çekişmesinin de konusu olamaz. Eleştiriye açık olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız da bizler de her daim her koşulda ifade ettik. Açıklamaları kesinlikle bütün CHP camiasına mal etmiyorum ama bazı haddini bilmezler de bu hususta açıklamada bulunmuşlar."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, -

=========

Munzur Nehri'nde su samurları görüntülendi

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde sınıflandırılan çok sayıda su samuru görüntülendi.Dünyada nesilleri tükenmekle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan su samurları, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde akan Munzur Nehri'nde görüntülendi. Dikilitaş mevkisinde Zülfikar Aydoğdu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen su samurları, Munzur Nehri'nde yüzüp, kayalık alandaki karda gezdikten sonra gözden kayboldu.

İlk kez, büyük boyuttaki su samurlarını gördüğünü anlatan Zülfikar Aydoğdu, görüntüleri çektiği anda heyecanlandığını söyledi. Aydoğdu, "Onları göründüğümde çok heyecanlandım. Zaman zaman gelip gidiyorlardı. Munzur Nehri içinde bir ada var küçücük özellikle kış aylarında kar yağınca buraya gelip temizleniyorlar. Bu kez birkaç su samuru vardı, biri gelip diğeri gidiyordu. Bu güzel canlıları görüntülediğim için çok mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü-------Munzur Nehri'ndeki su samurlarıSu samurlarının yüzme anlarıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,=============

Adıyamanlılar dut pekmezine sahip çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vücudun direncini artırmak için için her gün Erzurum'dan gelen dut pekmezi içtiğini söylemesinin ardından Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu öne sürerek, Erdoğan'a pekmez gönedereceklerini söyledi.Adıyaman'ın Tut ilçesinin en büyük gelir konumundaki tescilli dut pekmezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın virüsten korunmak için her gün içtiğini söylemesinin ardından gündeme geldi. Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin Adıyaman'a özel olduğunu söyleyerek, sahip çıktı.Adıyaman'da, sabahları çoğu insanın aç karnına bir kaşık dut pekmezi içtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezini verdiklerini belirten Şireci esnafı Ayhan Aşılan, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Bizim burada olan dut pekmezi, Erzurum'a ait denilmiş öyle bir şey yok. Adıyaman'da çoğu insan sabahları aç karnına içer. Astıma, bronşite, virüse faydalıdır. Cumhurbaşkanına Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezi vermişler. Dut pekmezi dediğin zaman Adıyaman'ın Tut ilçesi akla gelir" dedi.ADINI DUT'TAN ALAN DUT PEKMEZİDİRAdını Tut ilçesinden aldığını ve dutun soğuk alanlarda yetişmediğini aktaran Adıyaman Şireciler ve Peynirciler Kalkınma Derneği Başkanlığı Ali Rıza Özçakmak, "Dut sıcak bölgede yetişir. Erzurum soğuk bölge olduğu için ne ağacı olur nede dutu olur. Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetişen ve adını Tut'tan alan dut pekmezidir. Adıyaman'da satılan 'Dut' pekmezi yüzde 99 organiktir içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca belki Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş olabilir. Adıyaman'da tescillendi ve Türkiye'nin her tarafına satılıyor" diye konuştu.ADIYAMAN'IN DUT PEKMEZİ MEŞHURDURPekmez almaya gelen vatandaşlardan Hanifi Yar, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Her derde devadır. Cumhurbaşkanımıza böyle bilgi verilmişse bile kesinlikle Adıyaman'ın dut pekmezidir" diye konuştu.Vatandaşlardan Ahmet Doğan ise, "Erzurum'da dut yetişmez. Adıyaman'ın Tut ilçesi var zaten. Dut pekmezi çok iyidir, insanlara faydalıdır" dedi.'DUT SOĞUKTA YETİŞMEZ'Erzurum'da dut değil hayvancılığın yaygın olduğunu anımsatan Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Dernek Başkanı Abdulkadir Babar da, "Erzurum'da hayvancılık vardır dut Erzurum'da yetişmez soğukta hiç yetişmez. Adıyaman sıcaktır. Dut sıcakta yetişir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Şifreciler pazarıDut pekmeziKuru dut pekmeziŞireci esnafı Ayhan Aşılan ile röp.Adıyaman Şireciler ve Peynirciler Kalkınma Derneği Başkanlığı Ali Rıza Özçakmak ile röp.Vatandaşlardan Ahmet Doğan ile röp.Vatandaşlardan Hanifi Yar ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 580 MB

================

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Erkaleli'ye saldırı

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mehmet Erkaleli, hastanenin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak yumruk attığı iddiasıyla Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S., hakkında şikayetçi oldu.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi idari binasında meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S. ile başhekim Mehmet Erkaleli arasında tartışma çıktı. Başhekimin verdiği bir talimatı yerine getirmediği ileri sürülen Harun S., iddiaya göre yaşanan tartışmanın ardından Başhekim Erkaleli'ye saldırdı. Boğazı sıkılan ve başına darbe aldığı ileri sürülen Başhekim Erkaleli, hastanede 'Beyaz Kod' yardımı istedi. Yardım isteği üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Darp raporu alan Başhekim Erkaleli, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Harun. S. de darp raporu alıp, Başhekim Erkaleli'den şikayetçi oldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Denizli Devlet Hastanesi tabelasından görüntüAcil Servis girişi ve İdare Binası'ndan görüntüDenizli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Erkaleli'nin fotoğrafıBaşhekimlik binasından görüntüDenizli Devlet Hastanesi Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S.'nin fotoğrafı

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

=================

Koronavirüs, aktariye sektörünü de etkiledi

ÇİN'de görülen ve dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle gümrüklerde alınan tedbirler, yüzde 80'i yurt dışından gelen aktariye sektörünü de etkiledi. Eskişehirli aktar Tuncay Tezcan, sıkı denetimler nedeniyle ürünlerin uzun süre beklemesinden dolayı fiyatlarında hareketlilik yaşandığını ifade ederek, "Yurtdışından yeteri kadar ürün tedarik edemediğimiz için fiyatlarımızda bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah olmaz" dedi.

Çin'in Hubei eyalatine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü (2019-nCoV) dünyaya yayılırken, gümrüklerde alınan sıkı tedbirler, aktariye sektörünü de etkiledi. Ürünlerin yüzde 80'i yurt dışından gelirken, gümrüklerdeki uzun süreli ürün beklemeleri nedeniyle fiyatlarda artış olacağı belirtildi. Eskişehir'de aktariye olan Tuncay Tezcan, ürünlerin Çin ve Japonya'nın yanı sıra Endonezya, Filipinler, Malezya, Tayland gibi ülkelerden geldiğini ve bu nedenle virüsün sektörü de etkilediğini söyledi.

Eskişehir'de 20 yıldır aktar olduğunu belirten Tuncay Tezcan, virüsün tüm dünyayı her anlamda etkilediğini söyledi. Bu konuda her ülkenin ciddi önlemler aldığını ifade eden Tezcan, "Bizim baharat sektörümüzde genel olarak Uzakdoğu kökenli bitki ağırlıklı olarak ürünlerimiz var. Ürünlerimizin yüzde 80'i Hindistan, Çin'den gelen baharatlar. Oradan gelen ürünler olduğu için de devlet olarak çok geniş kapsamlı tedbirler alınıyor. Yurtdışından gelen ürünler gümrüklerde çok sıkı denetimden geçiyor. Ülkemiz için alınmış tedbirlerden bir tanesi bu. Çok da faydalı oluyor. Ama bu işlemler biraz uzun sürdüğü zaman arz-talep meselesinden dolayı yurtdışından yeteri kadar ürün tedarik edemediğimiz için fiyatlarımızda bir hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah olmaz" dedi.

En ekonomik şekilde baharat satışı yapmaya çalıştığını belirten Tezcan, ihracatçıların taleplerini karşılayamaz duruma geldiğini belirterek, "Şu anda stoktaki ürünleri kullanıyoruz. İhracatçılardan talep ediyoruz ama istediğimiz şekilde taleplerimizi karşılayamıyorlar. Sebep olarak da bunu gösteriyorlar. Ürün kısıtlı olduğu zaman da bazı ihracatçılar fiyat artışına gidiyorlar. Biz bundan pek memnun değiliz. İnşallah fiyatlarımıza yansıtmadan bu krizi de atlatırız" diye konuştu.

'İTHALATÇI, ÇİN YERİNE HİNDİSTAN'A MALEZYA'YA GİDER'

Aktar Koray Özkılıç ise 25 yıldır bu işi yaptığını ve Çin virüsünün sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Ürünlerin bundan sonra Çin yerine daha çok Hindistan yada Malezya'dan alınabileceğini anlatan Özkılıç, "Hangi ürün gelirse gelsin antrepoya girdiği anda devlet analizi, kontrolünü yapar ve ürün sağlamsa Türkiye'ye girişine izin verir. Uzakdoğu'dan gelen ince aktariye ürünlerinde ister istemez Türkiye'ye girişlerinde denetim daha detaylı yapılacağı için mecburen gümrükten bekleyecek. Buna bağlı olarak iç piyasa da elinde malı olan, daha önce yazın ithal etmiş olanlar haliyle ufak bir zam yapabilirler, yaparlar. Bütün ince aktariyenin hepsi Çin'den gelmiyor. Hindistan'ı hiç yabana atmayın. Hindistan'dan, Malezya'dan, Madagaskar'dan geliyor. Bu ürünler sadece Çin'de var diye bir kaide yok. İthalatçı bu sefer Çin yerine Hindistan'a, Malezya'ya gider. O taraftan temin eder. O zaman sorun otomatikman çözülür. Sadece mal beklediği için fiyat konusunda problem yaşanabilir, o da aşılır" dedi.

Görüntü Dökümü: -Eskişehir'deki aktariyeler-Dükkandan görüntüler-Aktar ürünleri detay-Aktar Tuncay Tezcan ile röp.-Yakın baharat detayları-Aktar Koray Özkılıç ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

=====================

Kaynak: DHA