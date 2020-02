DHA YURT BÜLTENİ - 13

07.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:29

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi (2)

PİLAV DAĞITIP, ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile yaptığı toplantının ardından tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı cami avlusunda vatandaşlara pilav dağıtan Bakan Albayrak daha sonra tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Burada esnafla konuşan Bakan Albayrak'ın yanına kentte 'Işıklı tosun baba' olarak bilinen Mehmet Ağagürbüz gelerek selamlaştı. Albayrak, daha sonra AK Parti İl teşkilatı ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Berat Albayrak'ın camiden çıkmasıPilav dağıtmasıEsnaf ziyaretiMehmet Ağagürbüz ile sohbeti

Haber- Kamera: Ömer KOÇ - Eyyüp BURUN/ KAHRAMANMARAŞ

==================================

Şanlıurfa'da yol ortasında tekme tokat kavga

ŞANLIURFA'da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada iki sürücü ve yakınları tekme tokat kavga etti. Kemer ve sopaların kullanıldığı kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Paşabağı Mahallesi'nde bugün öğleden sonra henüz isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durduran iki sürücü, yol kenarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki sürücünün yanındakilerin de katılmasıyla tekme tokat kavgaya dönüştü. Kemer ve sopaların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşanan kavga anı ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Kavgaya karışanlar, olay yerine polis gelmeden araçlarına binerek uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yol ortasında kavga eden taraflarBirbirlerine tekme ve tokatla saldıran taraflarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

==================================

Kız çocuklarının dehşete düşüren kavgası

DENİZLİ'de 13 yaşındaki kızı S.S.'nin,14 yaşındaki Nazlı C. ve halası 15 yaşındaki Aysel C.'nin tarafından darp edildiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alına hala-yeğen, adliyeye sevk edildi. İkilinin 1 yıl önce de başka bir kız çocuğunu aynı şekilde darp ederken, cep telefonları ile görüntülendikleri, o dönemde gözaltına alınıp, serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.Pamukkale'nin Aktepe Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki S.S., iddiaya göre, geçen 4 Şubat'ta, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 kız çocuğu tarafından dövüldü. Mahalledeki parkta yaşanan olayın ardından eve giden S.S., olayı babasına anlatıp, tanımadığı kişiler tarafından sebepsiz yere dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Selen, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Olayla ilgili Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis, S.S.'yi darp eden Nazlı C. ve halası Aysel C.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından hala-yeğen bugün adliyeye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan Nazlı C. ve Aysel C.'nin ifadelerinde, S.S. ile aralarında yan bakma meselesinden tartışma çıktığını ancak darp etmediklerini söylediği öğrenildi. İkilinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.BAŞKA BİR KIZ ÇOCUĞUNU DARP EDERKEN GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLERŞüpheli Aysel C. ve Nazlı C.'nin 1 yıl önce de Karşıyaka Mahallesi'nde de bir başka kız çocuğunu benzer şekilde darp ettiği ortaya çıktı. H.Ç., isimli kız çocuğunun cep telefonuyla 16 Nisan 2019 tarihinde kayıt altına aldığı görüntülerde, hala-yeğenin 17 yaşındaki A.N.A. isimli kız çocuğunun yolunu kesip, tekme atıp, yumruklayarak darp ettikleri yer aldı. Görüntülerde A.N.A.'nın saçlarından tutup yerlerde sürüklendiği ve başından tutulup, diz darbeleri vurulduğu da yer aldı. Olayın ardından darp edilen A.N.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Aysel C. ve Nazlı C.'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Hala-yeğenin geçen yıl karıştıkları darp olayının görüntüsü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===================================

Alanya'da 2 ev yangını: 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 ayrı apartman dairesinde çıkan yangınlarda evler kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi de yaralandı.İlk yangın, saat 13.00 civarında Çıplaklı Mahallesi 7202 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.EV SAHİBİ ALEVLER İÇİNDE KALDIİkinci yangın ise Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin evden yaralı olarak çıkardığı ev sahibi Ercan Acar'a (40) ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü derece yanıklar oluşan Acar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acar'ın, yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yangınlardan görüntü-Yaralının ekipler tarafından taşınması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya)

==============================

HDP önündeki eylemde 158'inci gün, aile sayısı 84 oldu (2)

OĞLU MİKAİL İÇİN EYLEME KATILDIDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Siirt'ten gelen ve 15 yıl önce kaçırılan oğlu Mikail (25) için oturma eylemine katılan Salih Adak ile 84 oldu. Oğlunun 2005 yılında, okuldan geldikten sonra "Dayıma gidiyorum" diyerek, evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını anlatan Adak, kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Adak, "Oğlum eve geldikten sonra 'Dayıma gidiyorum' deyip ayrıldı. Akşam gittim, evde yoktu. Karakola başvurdum. 15 senedir haber alamadım oğlumdan, bulamadım. Ben burayı televizyonda gördüm. Oğlum gelene kadar ben buradayım. HDP'nin yüzünden oğlum kaçırıldı. Ben oğlumu istiyorum. Geri versinler. Nerede olduğunu bilmiyorum, haberim yok. HDP oğlumu kaçırmış, onun yüzünden buradayım. Oğlum gelinceye kadar burada kalacağım. Oğlum inşallah beni görürse ve tanırsa gelsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------HDP İl binası önüAilelerin oturma eyleminden görüntüSalih Adak'ın konuşmasıOğlunun fotoğrafından detayGenel ve detay

Haber Kamera: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

==================================

Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret (2)

KILIÇDAROĞLU ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kardeşlerini ziyaretinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra, Van Bahçesaray'da çığ felaketinde şehit düşen ve dün toprağa verilen Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar eşlik etti. Kılıçdaroğlu şehidin babası Selahattin Karagöz'e taziyelerini iletti. Burada, Kuran'ı Kerim okunup dualar edildikten sonra Kılıçdaroğlu şehidin baba ocağından ayrıldı.ŞEHİDİN MEZARI ÇİÇEKLERLE KAPLANDIŞehit Astsubay Fatih Karagöz dün Kartepe İbrikdere Mezarlığı'nda toprağa verilirken, mezarı kırmızı-beyaz çiçeklerle kaplandı. Şehidin mezarındaki tahtaya Trabzonspor atkısı bağlandığı görülürken, ziyarete gelenler dualar okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kılıçdaroğlu'nun şehit evine gelmesi-Kuran'ı Kerim okunması-Şehit babasına başsağlığı dilemesi-Şehit evinden ayrılması

-Şehidin mezarından görüntüler

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli)

==================================

Kaynak: DHA