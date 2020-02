DHA YURT BÜLTENİ - 13

04.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:57

Yan yatıp sürüklenen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yan yatıp sürüklenerek park halindeki araca çarptı. Bölgede dükkan işleten Gökhan Karadağ, saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Osmaniye yönünden Kadirli yönüne giden Serdal Çınkır yönetimindeki 80 KJ 164 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yan yatan otomobil, sürüklenip yol kenarında bulunan bir PVC doğrama dükkanının önünde park halinde bulunan otomobile çarptı. Dükkan sahibi Gökhan Karadağ, saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Serdal Çınkır, çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yan taraftaki başka bir esnafı ziyarete gittiği sırada kazanın meydana geldiğini belirten Gökhan Karadağ, "Çıktım yan tarafa geçtikten yaklaşık 5-10 saniye sonra hızla bir araba sürüklenerek geldi. Saniyeler içerisinde gördüm. Sonra otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardım. Sağlık durumu da gayet iyiydi. Araçtan arkadaşı çıkarttık. Çok şükür kimsede bir sıkıntı yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gökhan Karadağ'ın olay yerinden geçişiOtomobilin takla atmasıBaşka bir otomobile çarparak durmasıVatandaşın sürücüyü otomobilden çıkarmasıKazadan saniyelerle kurtulan esnaf Gökhan Karadağ ile röp.Kazayı gören esnaf ile röp.Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

================================

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Biga ilçesinde bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fizik takip sonunda da operasyon başlattı. Arama köpeği 'Roket'in de görev aldığı operasyonda, şüpheliler M.C., M.S., C.B., İ.K., D.S., M.A. ve M.K. gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçundan sorgulanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar ile 7 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Operasyondan görüntü.-Zanlılardan görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

=================================

HDP önündeki eylemde 155'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 80 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 155'inci günde de sürdürdü. Oturma eylemini sürdüren Saadet Ödümlü, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinden kaçırılan oğlu Yusuf Ödümlü'ye (22) "Oğlum gel. Senin kardeşin de asker. Onları mı öldüreceksin? Allah göstermesin. Geri gel oğlum seni çok özledim" çağrısında bulundu. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.5 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Necla-Metin Açan çifti diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 80 aile, oturma eylemini 155'inci günde de sürdürdü. 'KARDEŞİN ASKERDE ONLARI MI ÖLDÜRECEKSİN"Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 16 yaşındayken terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için eşi Nurettin Ödümlü ile oturma eylemini sürdüren Saadet Ödümlü, bir oğlunun da asker olduğunu söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Ödümlü, "Ben oğlumu istiyorum. Onun için buraya geldim. Gel oğlum artık. Seni çok özledik. Kandırdılar oğlumu. Nasıl götürdüler bilmiyoruz. Oğlum gel. Senin kardeşin de askerde. Onları mı öldüreceksin? Allah göstermesin. Geri gel oğlum seni çok özledim" dedi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemi yapan Esmer Koç da kızının terör örgütü tarafından kaçırılmasına aracılık eden ve tutuklu olan 4 akrabasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Koç, "Kızımı 4 akrabamız tarafından bayram alışverişi bahanesiyle götürdüler. PKK'ya teslim ettiler. Ben de onlardan şikayetçi oldum. Şu anda 4 kişi Van Kapalı Cezaevi'nde. O kişilere en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Eğer kızım beni görüyorsa duyuyorsa gelsin, devletimize teslim olsun. Devletimiz hem anamızdır hem babamız. Asker bizim çocuğumuzdur, polis bizim çocuğumuzdur. Nasıl askere karşı gelecek? Asker onun abisidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------HDP İl binası önüAilelerin oturma eylemi yapmasıSaadet Ödümlü'nün konuşmasıOğlunun fotoğrafından detayEsmer Koç'un konuşmasıKızının fotoğrafından detayGenel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

================================

'40 yaş altı bireylerde yüzde 10 kanser artışı var'

DÜNYA Kanser Günü'nde kanserle ilgili bilgiler veren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, sıcak tüketilen kahve ve çayın kansere neden olabileceğini söyledi. Özdoğan, "Her yıl neredeyse 40 yaş altı bireylerde yüzde 10 kanser artışı var. 2000 yılından sonra çocuklarımız hareketsiz yaşamaya ve obeziteye yatkın yaşamaya başladı. Obezite en az 13 kanser türünün sebebi" dedi.Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanserle ilgili sunum yaptı. Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen sunuma, daha önce kanser teşhisi koyulan ve tedaviyle sağlığına kavuşan hastalar ile davetliler katıldı. En büyük sorunun, kanser konusunda yeteri kadar bilgili olunmamasından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Kanser, pek çok çeşidi önlenebilir bir hastalıktır. Bu yıl 'Kararlıyım ve yapacağım' temasını ele alıyoruz tüm dünyada. 9,6 milyon insan her yıl kanserden ölüyor. 2030 yılına gelindiğinde kanserli ölümlerin 13 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.Hızlı önlem alınması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özdoğan, 3,7 milyon kişinin hayatının kurtarılabileceğini de söyledi. Kanserli ölümlerin yüzde 70'inin, düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğunu anlatan Özdoğan, tanıdan itibaren 5 yıl içinde 48,3 milyon kişinin kanserle mücadele edip, yaşadığını söyledi.1,16 TRİLYON DOLAR KANSERE HARCANIYORBazı kanser türlerinin aşılama yöntemiyle yok edilebileceğini de belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Aşı karşıtlığı yaparken dikkatli olmalıyız. Aşının erişkinlerde hayat kurtarabileceğini unutmayın. 1,16 trilyon dolar kanser harcaması azaltılabilir" diye konuştu. Sigara içimiyle kanser olma risk eğrisinin aynı ölçüde arttığını anlatan Özdoğan, toplumun farkındalığıyla bu ivmenin düşmeye başladığını söyledi. Tarih öncesinde dinozorların yaşamında bile kanserin var olduğuna değinen Özdoğan, kanserin canlı var olduğu sürece de olacağını dile getirdi. Kanserin yüzde 50 nedenlerini de sıralayan Prof. Dr. Özdoğan, "Sigara, obezite, virüs ve bakteriler, UV ışınları, alkol, kimyasal karsinojenlerdir. Kalıtsal geçiş ve yatkınlık seviyesi yüzde 15, rastgele mutasyonlar ise yüzde 35 seviyelerindedir" dedi.40 YAŞ ALTI BİREYLERDE YÜZDE 10 KANSER ARTIŞI Gençlerin daha önce daha az hazır gıdaya ulaştığını ve daha hareketli yaşam sürdüğünü; ancak 2000'li yıllardan sonra bu durumun tersine işlediğini belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Her yıl neredeyse 40 yaş altı bireylerde yüzde 10 kanser artışı var. 2000 yılından sonra çocuklarımız sürekli ders çalışmak, sınava hazırlanmak zorunda. Hareketsiz hayat yaşıyorlar. Hazır gıdalara kolay ulaşıyorlar. Doğal bir sonuç değil mi sizce kanser olmaları? Obezite en az 13 kanser türünün sebebidir" diye konuştu.Alkolün de kansere etki ettiğini belirten Özdoğan, "Sıcak çay ve sıcak kahve. Isı büyük oranda etki ediyor kanser oluşumuna. Lütfen ısıya dikkat edin, sıcak sıcak içmeyin" dedi. KANSERİ YENDİ, 100 YAŞINI GÖRMEYİ HEDEFLİYORProf. Dr. Mustafa Özdoğan'ın ardından kanser teşhisi koyulan; ancak tedaviyle sağlığına kavuşan hastalar, öykülerini anlattı. Hastaların tamamına yakını, kanser olduğunu öğrendiği andan itibaren hayata daha sıkı sarıldıklarını ve hiçbir zaman öleceklerini düşünmediklerini, böylece hastalığı yendiklerini söyledi. Nursel Karasoy (39), 3 yıl önce meme kanserine yakalandığını öğrendiğini anlatırken, "Doktorlara güvendim ve bol neşeyle yendim. Herkes ağlarken tek gülen bendim. İnanmak çok önemli. Zor bir süreçti ama güzeldi. Niyetim de 100 yaşını devirmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Basın toplantısından detay görüntülerKanser günü detayProf. Dr. Mustafa Özdoğan'ın açıklamalarıToplantıya gelen kanser hastalarından detaylarToplantı detayNursel Karasoy'un röportajıHasta ve doktordan detayHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

===================================

Sokak müziği yapan Kava, Kaymakam Aslan'ın desteğiyle okula gidecek

VAN'ın Merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyareti yaparken, sokakta Kürtçe şarkı söylerken ses tonundan etkilendiği Kava İnal'ı (13), evinde ziyaret etti. Kaymakam Aslan, maddi imkansızlıklar yüzünden hiç okula gidemeyen Kava'nın tüm eğitim masraflarının karşılanacağını, aileye de gerekli sosyal yardımların yapılacağını söyledi.Van'ın İpekyolu ilçesindeki Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan ve maddi imkansızlıklar yüzünden hiç okula gidemeyen Kava İnal, sokakta Kürtçe müzik yaparak ailesine katkıda bulunuyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyareti yaparken Kültür sokakta Kürtçe uzun havalar söyleyen Kava İnal'ın sesinden etkilendi. Kaymakam Aslan, daha sonra adresini öğrendiği İnal'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, dengbej (hozan) İnal'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle hiç okula gönderilmediğini öğrenen Kaymakam Aslan, eğitim desteğinin verilmesi ve aileye gerekli sosyal yardımların arttırılması hususunda ne gerekiyorsa yapaacağını söyledi.Aslan, Kava inal'ı ilk etapta okuma-yazma kursuna göndereceklerini, okuma yazmayı görendikten sonra da yaşıtlarıyla birlikte okula kaydının yapılacağını sözünü vererek,"Kava çok yetenekli bir çocuk. Onunla Kültür Sokak'ta esnaflarımızı ziyaret ederken tanıştım. Güzel bir sesi olduğunu fark edince, bir şarkı söylemesini istedim. Etkileyici bir sesi olduğunu görünce, arkadaşlarıma ileride ziyaret etmek istediğimi söyledim. Sağolsun arkadaşlar evini bulup, beni haberdar ettiler. Bende Kava'yı evinde ziyaret ettim. Bundan sonraki süreçte hem eğitimine destek olacağız, hem de müzik alanındaki yeteneğine yardımcı olacağız. Belediye olarak yapacağımız kültürel etkinliklerde de kendisine yer vermeyi planlıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kaymakam Sinan Aslan'ın Kava İnal'ın ailesini ziyaret etmesi-Kaymakam Aslan, İnal vekardeşleriyle ilginmsi-Kava İnal, Kaymakam Aslan'a Kürtçe uzun hava şarkı söylerken-Detaylar-Kaymakam Aslan'IN evden ayrılması

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

=================================

Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 7 ila 9 Şubat arasında düzenlenecek Badem Çiçeği Festivali'ne günler kala, badem ağaçları çiçek açtı.Datça'da her yıl ocak ayını ortalarından itibaren açmaya başlayan badem çiçekleri, bu yıl havaların serin ve yağışlı geçmesi nedeniyle, şubat ayının ilk günleriyle birlikte açmaya başladı. Datçalı doğrama ustası 64 yaşındaki Halit Sarı, badem ağaçlarının bu yıl ilk kez bu kadar geç açtığını belirtirken, "Ocak ayının ilk günlerinden itibaren çiçek açan erkenci badem ağaçları bile bu yıl daha yeni çiçek açıyor. Birçok ağaç henüz çiçeklenmedi. Bu yıl ki gecikmenin, havaların serin ve yağışlı geçmesi ve güneşin yüzünü az göstermesinden kaynaklandığını sanıyorum" dedi.Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festival, 8 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek olan yürüyüş kortejiyle başlayacak. Festival boyunca, ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Reşadiye, Hızırşah Palamutbükü ve Eski Datça'da çeşitli etkinliklere yer verilecek. Dans ve halk oyunları gösterileriyle konserler düzenlenecek. Festival kapsamında söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, badem çiçeği fotoğraf yarışması yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Datça'da çiçek açan badem ağaçlarından görüntü-Badem çiçeklerinden görüntü

-Datçalı doğrama ustası Halit Sarı (64) ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Kaynak: DHA