DHA YURT BÜLTENİ - 13

30.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:22

Silah zoruyla senet imzalatan 5 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Karabük'ten zorla getirdikleri B.R.'ye silah tehdidiyle senet imzalatıp, 20 bin lirasını alan 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.R. isimli bir kişinin zorla Karabük'ten Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildiğini, boş arazide dövüldükten sonra silah tehdidiyle senet imzaladığını öğrendi. B.R.'nin 20 bin lirasının da gasp edildiğini tespit eden polis, yaptıkları araştırmada şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini saptadı. Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, Y.E.K., O.Ç., S.Ç., M.A. ve H.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 2 tabanca ile B.R.'den alınan para ve senet ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Şüphelilerin emniyete getirilmesi-Şüphelilerden detaylar-Emniyet tabelası -Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Liseli Nurcan'ın çantasını bisikletli kapkaççı çaldı ANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çanta, bisikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, polis, kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 917 Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın arkasından yaklaşan, siyah montlu bisikletli, elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Şok yaşayan Durmaz, kapkaççıyı bir süre takip ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Durmaz'ın verdiği bilgiler doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Nurcan Durmaz, olayın nasıl gerçekleştiğini polis ekiplerine anlattı. Durmaz'ın çantasında arızalı telefon, öğrenci kimlik kartı ile 50 lira olduğu öğrenildi. Polis, kapkaççıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan kapkaç anı, yakındaki sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Nurcan Durmaz'ın kaldırımda yürüdüğü, arkasından gelen bisikletlinin çantayı kapıp, kaçtığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Genç kızın polislerle konuşma görüntüsü-Polisin olayı araştırma görüntüsü-Polisin genç kızdan eşgal bilgileri alma görüntüsü-Bisikletli şahsın genç kızın çantası alıp kaçma görüntüsü

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Bu kez Bilecik'te intihara kalkıştı

BİLECİK'te çıktığı Hamsu Köprüsü'nden atlayarak intihar edeceğini söyleyen Hasan İ. (28) polis tarafından yakalanıp, indirildi. Hasan İ.'nin daha önce de Bursa, Malatya, Şanlıurfa, Kocaeli, Yalova, Ankara ve Eskişehir'de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hamsu Köprüsü'ndeki demir tellere çıkan Hasan İ., intihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan İ., Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile görüşmek istediğini bildirdi. Bu sırada köprüden geçen eczacı Fevzi Pehlivan, Hasan İ.'ye iş vereceğini belirtti. Buna rağmen ikna olmayan genç, bir polis tarafından kolundan yakalandı. Tellerin demir kesme makasıyla kesilmesinin ardından bulunduğu yerden indirilen Hasan İ., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Fevzi Pehlivan, "Genç arkadaşımızı işe sokmaya gayret edeceğiz. Vatandaşlık görevimizi yapmamız lazım, eczanemde iş vereceğimö dedi.DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞHasan İ.'nin daha önce de Bursa'da bir inşaatın terası ile, Ankara, Eskişehir, Malatya, Şanlıurfa, Kocaeli ve Yalova'da Karayolları'nın yön tabelalarına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Köprüye çıkan Hasan İ.-Polisin ikna çabası-Tel örgülerin kesilmesi-Gencin kolundan yakalanması-Gencin ambulansa bindirilmesi-Eczacı Fevzi Pehlivan ile röp.-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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Belediyeden öğrencilere ücretsiz kuaför hizmeti

VAN'ın Tuşba Belediyesi, yarıyıl tatilinin bitimine sayılı günler kala, kırsal mahallelerdeki erkek öğrencileri ücretsiz tıraş ettirdi, kız öğrencilerin ise saç bakımını yaptırdı. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bin öğrenciye kuaför hizmeti verildiğini söyledi.Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sosyal sorumluluk' projesi kapsamında, bir yılda bin yaşlı vatandaşa ulaşılarak, evde bakımları yapıldı. Proje kapsamında, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla, 3 Şubat günü okula başlayacak olan öğrencilere, ücretsiz kuaför hizmeti verildi. Öğrenciler, ilçesinin Şemsibey Mahallesi'nde bir araya gelip kuaförler tarafından tıraş edildi, Kız çocuklarının da saç bakımları yapıldı.Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kırsal mahallelerdeki yardıma muhtaç ailelerin çocuklarını ücretsiz tıraş edildiğini belirterek, "Herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi de okula başlayacak öğrencilerimizin tıraşını yapıyoruz. Özellikle kuaföre gitmeye imkanı olmayan çocuklarımıza böyle hizmet vermek istedik. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yaşlı ve öğrencinin tıraşını yaptık" dedi.Tıraş olan öğrenciler, verilen hizmet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, belediyeye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sat tıraşı olan öğrenciler-Tıraş'tan genel ve detaylar-Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın gelişi-Başkan Akman'ın açıklaması-Detaylar-Tıraş olan görencilerle hatıra fotoğraf çektiren Başkan Akman

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

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Şeyh Bağdu'yu anma etkinliğinde binlerce kişi yer sofrasında buluştu

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde bağlı Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi'nde Zilan şeyhi Süleyman Bağdu'yu anma etkinliğinde kurulan yer sofrasında, binlerce kişi buluştu.Beşiri'ye bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Süleyman Bağdu'yu 14'üncü anma ve AŞ dökme etkinliğine Türkiye'nin birçok kentinden binlerce kişi katıldı. 50 büyükbaş,120 küçükbaş hayvanının kesildiği anma programında konuklar için bir ton pirinç, bir ton fasulye, kazanlarda pişirildi. Pişirilen yemekler, konuklara Şeyh Süleyman Bağdu'nun anısına kurulan 'Kardeşlik yer sofrası'nda ikram edildi.Süleyman Bağdu'nun oğlu Selman Bağdu, anma programına Türkiye'nin dört bir yandan katılımın olduğunu ifade ederek, "Merhum babamın anma etkinliğinde gelenekselleştirdiğimiz 'Kardeşlik yer sofrası'nda yüzlerce sevenimizle birlikte yemekte bir araya geldik. Güzel hava sayesinde bu yıl beklenilenin üzerinde bir katılım oldu. Anma ve AŞ dökme törenine katılanlara teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü-----------Türbeye gelenlerin görüntüsüŞeyh Selman Bağdu ziyareti Pişirilen yemeklerin görüntüsüŞeyh Selman Bağdu'nun görüşüYemeklerin yere serilmesiŞeyhin yemek yemis ve vatandaşların sofraya oturması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

Kaynak: DHA