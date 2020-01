DHA YURT BÜLTENİ - 13

27.01.2020 02:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 02:30

Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi: 1 gözaltı

BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde oturan şüpheli ile iletişime geçen ekipler, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat'ı satın almak istediklerini belirtip, müşteri olarak F.N.'nin evine geldi. Kaç yılına ait olduğunu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Tevrat için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı. F.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Tevrat ise incelenmek üzere sabah saatlerinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tevrat'tan görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Altınyol'da ulaşım tek şeritten sağlandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Altınyol Bayraklı üst geçidi yakınında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Özdemir Alp T. yönetimindeki 35 FT 806 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde giden Yılmaz T.'nin kullandığı 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonet çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Mehmet Ş. yönetimindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.'nin otomobili ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Yılmaz T. ve Özdemir Alp T. ve kamyonetteki Deniz M. yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kazadan detay -Araçlardan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================

Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı. Kazada at ölürken, otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Bilal Çimen yönetimindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan ata çarptı. Kazada Bilal Çimen ile otomobildeki Haşim Çimen yaralanırken, at ise öldü. Yaralılar ihbarla gelen bağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI(Adıyaman),

=============================

Kaynak: DHA