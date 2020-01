DHA YURT BÜLTENİ - 13

21.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:57

Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli olan Ferhat İ. (28) ile İlkan A. (28), çıkan silahlı kavgada yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Caminur Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İlkan A. ve kardeşi Erkan A. husumetli oldukları Ferhat İ.'yi iddiaya göre takip etmeye başladı. Av malzemesi satan bir dükkana giden Ferhat İ.'nin ardından iki kardeş de içeri girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat İ., iki kardeşten birinin ateşlediği silahla sol bacağından yaralandı. Ferhat İ. de silahıyla karşılık vererek İlkan A.'yı vurdu.

Çevre esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan A., ağabeyi İlkan A.'yı geldikleri araçla hastaneye götürdü. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ferhat İ. de Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine inceleme

SİİRT'in Şirvan ilçesinde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.'nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.Olay, 13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücutlarının çeşitli yerlerini sıcak soba maşası ile yaktı. Ailelerin suç duyurusunun ardından A.K. açığa alındı. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük tarafından görevlendirilen 5 müfettiş, incelemede bulunmak üzere köye gitti.Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, müfettişlerin öğretmen A.K.'nin de ifadesine başvuracağına belirterek, "Müdürlüğümüz bünyesinde oluşan müfettiş heyeti köyde geniş çaplı bir araştırma yapmaktadır ve sözleşmeli öğretmen A.K.'nin ifadesini alarak adli mercilere sunacaklardır" dedi.

Mersin'de ağıla giren köpekler, 10 koyunu telef etti

MERSİN'in Toroslar ilçesinde bir besicinin hayvanlarının olduğu ağıla giren sahipsiz köpekler, 10 koyunu telef etti, 9'unu da yaraladı.Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası'nda besici Aydın Aslan, 100 bin lira kredi çekerek önümüzdeki Kurban Bayramı için küçükbaş hayvan aldı. İddiaya göre, Aslan'ın evde olmadığı sırada ağıla giren yayladaki sahipsiz köpekler, 10 koyunu telef edip, 9'unu da yaraladı. Aslan'ın ihbarı üzerine olay yerine eksperler geldi. Tutulan raporun ardından telef olan koyunlar, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelince bir araca konularak götürüldü.Mağduriyetini cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan Aslan, hayvanları banka kredisi ile satın aldığını söyledi. 100 bin lira kredi kullandıklarını belirten Aydın şunları söyledi: "Burada çok sayıda sahipsiz köpek dolaşıyor. Evde olmadığımız bir sırada ağıla girip hayvanlardan 10'unu telef etmiş, 9'u da yaralı. Ölen koyunların büyük bölümü de gebeydi, yaralılardan biri de zaten ölmek üzere. '5 bin lira zararımız var. Hayvanların büyük bir bölümünü Kurban Bayramı için hazırlıyorduk. Banka kredisi ile satın aldığımızdan bazılarının sigortası vardı. Ancak ölen 2 hayvan ile ölmek üzere olan diğer hayvanların sigortası yok. Bu yüzden mağdur olduk. Başka mağduriyetlerin yaşanmaması için bölgedeki sahipsiz köpekler için önlem alınmasını istiyoruz."

Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan ve turistlerin 'hayalet otel' olarak nitelendirdiği Naturland Eko Park ve Resort Otel, bazı devlet kurumları ve bankalara olan borcu dolayısıyla 96 milyon 559 bin 629 lira muhammen bedel üzerinden İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.Kemer'de iki ayrı parselin 49 yıllığına kiralanmasıyla 1991'de turizme açılan, dönemin en ünlü 'eko tatil' oteli olan, 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapandı. 2014 yılında kısa süreli işleten başka bir şirketin de bırakmasıyla otel atıl duruma düştü. Son dönemde başta Ruslar olmak üzere ilçeye gelen turistlerin sıkça ziyaret ettiği ve 'hayalet otel' olarak nitelendirdiği otel, talan edilmiş hale geldi. Turistlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı ilginç paylaşımlara konu olan ve duvarlarında birçok Rusça kelimenin yazıldığı otel, bazı devlet kurumları ve bankalara olan borçlarından dolayı Kemer İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Açık artırmayla satışa sunulacak otelin ilk satış günü 18 Mart 2020. Bu tarihte satış gerçekleşmezse ikinci satış tarihi ise 14 Nisan 2020 tarihi olarak belirlendi. 96 milyon 559 bin 629 lira muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilecek satış ihalesinin, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılması planlandı.İki ayrı parsel üzerinde kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel'in 1989 yılında tahsis edilen ve tahsis süresinin bitimine 19 yıl 10 aylık süre kaldığı belirtilen 10 bin 222 metrekare parsele kurulu tesisinin; 117 oda, 16 suit ve 2 kral dairesi olmak üzere 135 üniteden oluştuğu belirtilirken, toplam 290 yatak kapasitesinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca bu parsel üzerinde 120 ve 300 kişilik restoran, 80 kişilik alakart restoran, bistro bar, snack bar, marina bar, 330 kişilik toplantı salonu, 100 kişilik diskotek, TV odası, fuaye ve sergi salonu, 500 kişilik animasyon alanı, sağlık merkezi (hamam, sauna, fitness center, masaj odaları), açık yüzme havuzu, iki tenis kortu, voleybol sahası, satış ünitesi, deniz dibi sergisi, akvaryum ile 20 araçlık otopark bulunduğu belirtildi.Diğer bir parsel olan 110 bin 622 metrekarenin ise 1994 yılında 49 yıllığına aynı firma tarafından kiralandığı kaydedilirken, bu parselde de bio evlerde 50 apart, taş evlerde 40 apart, çanlı evlerde 8 apart bulunduğu aktarıldı. Country Resort içerisinde ise 15 oda, 8 suit bulunan club room, range hourse'da 8 oda, 8 suit oda, green house'da 8 oda, Garden House'de 15 oda ve 41 suit, Forest Resort bölümünde ise 149 oda, 20 suit, 1 kral dairesi, 200 kişilik lokanta, iki de 100 kişilik çok amaçlı salon bulunduğu kaydedildi.'TESİS TALAN EDİLMİŞ DURUMDA'Tesisin incelemesini yapan bilirkişi raporunda ise şu ifadeler yer aldı: "Tesis keşfi sırasında tesiste herhangi bir hizmet verilmemektedir. Tesis işletilirken doğal yaşamı destekleyen tüm hayvanların tesiste bulunmadığı, tesisin tamamen bakımsız, hasarlı ve tabiri yerindeyse virane şekilde olduğu, talan edildiği, sökülebilecek ne varsa alınıp götürülmüş olduğu, sökülemeyen kısımların da kırıldığı, tahrip edildiği, sadece kaba inşaat kısmının kaldığı gözlemlenmiştir. Odalarda yatak, yatak başı, komodin, gardırop, bavulluk, makyaj masası, mini bar ve kasanın olmadığı, klimaların ve bakır borularının sökülmüş olduğu, söküm sırasında asma tavanlara zarar verildiği, telefon, TV, merkezi sistem TV ve müzik yayın sistemi olmadığı, tesisatın sökülmüş olduğu, banyolarda küvet, Hilton lavabo, klozet bulunduğu, ancak musluk ve bataryalarının sökülmüş olduğu, oda kapılarının kilitlerin sökümü sırasında kapıların kırılmış olduğu, oda kapı kilitlerinin olmadığı, yapının merdiven korkuluklarının sökülerek götürülmüş olduğu, otel içerisinde satılabilecek ne varsa sökülüp götürülmüş olduğu, yapıya büyük eksiklik ve hasar verildiği görülmüştür. Parsel içinde bulunan yapıların bu haliyle sadece kaba inşaatın kaldığı, zemin ve duvar kaplamalarının da sökülmeye çalışıldığı, sökülemeyince kırılıp tahrip edildiği gözlemlendi."ELEKTRİK TESİSATI TAMAMEN TALAN EDİLMİŞTesisin elektrik tesisatıyla de "Tesis tamamen terk edilmiş ve tamamen yağmalanmış haldedir. Daha önceki bilirkişi raporlarında varlığından söz edilen farklı güçlerde 4 adet dağıtım transformatörü ve 4 adet dizel jeneratör yerinde görülememiştir. Açık tip OG şalt tesislerinde olması gereken bakırdan mamul baralar sökülmüştür. Alçak gerilim ana panoları ve kalın kesitli AG kabloları sökülmüştür. Ekonomik hurda değeri olan, sökülmesi kolay malzemeler (klima, klima bakır borusu, su armatürleri, kısmen görünürdeki elektrik kabloları, transformatör ve jeneratör, bakır baralar vb.) tesisten alınmıştır. Mekanik merkezler ve tesisatları harap, iş görmez haldedir. Elektrik tesisatlarına ilişkin herhangi bir ekonomik değeri bulunmamaktadır" denildi.MOBİLYA, RESİM VE HEYKEL KALMAMIŞOtelin mobilyalarıyla ile ilgili ise bilirkişi raporunda, "Belirtilen tesisteki mobilyaların sökülüp götürüldüğü, sökülemeyenlerin de kırıldığı görülmüştür. Ekonomik değeri olan herhangi bir mobilya, resim ve heykel kalmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Karda mahsur kalan sürücü 8 saat sonra kurtarıldı

BURSA'da yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan otomobilin sürücüsü, belediye ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.İnegöl Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için mücadele ediyor. Yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 11 bölgede toplam 59 kırsal mahallede ekipler iki vardiya olarak çalışıyor. Gece saatlerinde Boğazova Yaylası mevkisinde seyir halindeyken otomobili arızalanan Adem Zaman, yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Durumu belediye ekiplerine bildiren Zaman, mahsur kaldığı yoldan kurtarılmayı bekledi. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından Adem Zaman, 8 saat sonra kurtarıldı.'KAR LASTİĞİ İLE ZİNCİR FAYDA ETMEDİ'Kar yağışı sebebiyle çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Adem Zaman, "Berbat bir durum, aşırı derecede tipi var. Ekipler geldi kurtardı, onlar olmasa yandık. Allah razı olsun devletimizden. Yaklaşık bir metre kar var. Arabam arıza yaptı. Araçla çıktım yola ama araç yolda kaldı. Kar lastiği, zincir vardı ama hava şartları nedeniyle fayda etmedi" dedi.'KARLA MÜCADELE İÇİN EKİPLERİMİZ SEFERBER OLMUŞ DURUMDA'İlçede karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Okulların tatil olduğunu ama buna rağmen yolların açık olması, vatandaşların gidip gelmesi, ambulans, itfaiye gibi araçlar için çalıştıklarını belirten Taban, "Şu anda kapalı yolumuz yok. Arkadaşlarımız da iki vardiya şekline çalışmaya devam ederek, makine ve ekipmanlarımızı o bölgelerde seferber etmiş durumdayız. Berekettir ve şehrimizde kar yağışı devam ediyor. Biz de kapanma noktasına gelen tüm yollarımızı arkadaşlarımız ile açmış oluyoruzö diye konuştu.

Antalya'da sazlık yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Aksu ilçesi Yamansaz mevkiinde dün gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan ancak şiddetli rüzgar nedeniyle bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangın kontrol altına alındı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 itfaiye aracı, 100 kişilik itfaiye personeli ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 itfaiye aracı müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa yangın yerine gelerek inceleme yaptı, bilgi aldı. Yangın nedeniyle bir baraka, bir ahır ve bir naylon serada küçük çaplı hasar oluştu. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilerek yanmaktan kurtarıldı. Yangında 1500 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

HDP önündeki eylemde 141'inci gün (2)

'OĞLUMUN MONTUNU HDP İL BİNASINDA BULDUM'Geçen yıl 5 Mayıs'ta kaybolan oğlu Yusuf'un (16), HDP aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirtip, 4 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan Yusuf Begdaş, nöbet tutan alilelerin evlatlarını istediğini söyledi. Oğlu kaçırıldığında HDP il binasına geldiğini, Yusuf'un montunu binanın 2'nci katındaki gençlik yapılanmasına ait odada bulduğunu söyleyen inşaat işçisi Diyarbakırlı Celil Begdaş, "Benim oğlum bu HDP binasının 2'nci katından götürüldü. Gittiği gün montunu orada gördüm. 8 ay 15 gün oldu, hiçbir haber yok, sabrım kalmadı. Kaç çocuk daha gidecek böyle. HDP bir kukla partisidir. Bütün siyasi partiler bu konuda bir olsun, çadırda artık yer kalmadı. Buradaki anne babalar evlatlarını istiyor" dedi.

Bekmezci, fotoğraflara rağmen FETÖ elebaşıyla görüştüğünü kabul etmedi İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalanan, FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamları'nın sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci'nin, Amerika'ya 22 kez iş için gittiğini iddia ettiği öğrenildi. Övücü sözlerle bahsettiği örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmekci, Gülen'le görüşmediğini ileri sürdü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleri ile tepe yöneticileri ve önde gelen iş insanları ile sözde imam- ağabeylerini konu alan soruşturma dosyası kapsamında aranan, FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'nın yeri TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Takibe alınan Sarı, Bornova'da örgütün sözde Çiğli eyalet imamı Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Bunun üzerine ekipler, Arslan'ı da takibe aldı. Yapılan takipte, Fatih Mehmet Arslan'ın yaklaşık 3 ay boyunca Çiğli'de bulunan lüks bir siteden yalnızca market alışverişi için dışarıya çıktığını belirledi. Aylar süren takibin ardından ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında aranan Yusuf Bekmezci, Sarı ve Arslan gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Gülen'in en yakınlarından biri olduğu ve 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirildiği tespit edildi.

22 KEZ ABD'YE GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ'nün sözde yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı. Örgüte üye olmak suçundan geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan Sinop eski Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. FETÖ şüphelisinin yaklaşık 3 ay önce de kalça ameliyatı olduğu belirtildi.

ÖRGÜT ELEBAŞINA METHİYELER DİZMİŞTİ, KABUL ETMEDİ

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullanan Bekmezci'nin, ilk ifadesinde bunları kabul etmediğini söyledi öğrenildi.

22 kez gittiği Amerika Birleşik Devletlerine 'iş' için gittiğini iddia eden Bekmezci, örgüt elebaşı Gülen'i, İzmir'de vaizlik yaptığı dönemden tanıdığını, vaazlarına katıldığını, ancak örgüt bağlantısının bulunmadığı söylediği belirtildi.

Örgütün üst düzey yöneticilerin olan Bekmezci için, Gülen'in geçmiş yıllarda söylediği, "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur" ifadeleri emniyet raporlarında yer aldı. Örgüt elebaşıyla birçok fotoğrafı bulunan Bekmekci'nin bunları da inkar ettiği kaydedildi.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

