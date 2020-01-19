DHA YURT BÜLTENİ - 13

19.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 19.01.2020 00:36

Kayıp Kader Buse'nin babasından acı doğum günü paylaşımı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında yaşanan hortum felaketinde kaybolan ve hala bulunamayan Kader Buse Acar'ın (20) acılı babası, kızının doğum günü için sosyal medyadan paylaştığı video ile yürek burktu.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. 18 Ocak doğum günü olan Kader Buse Acar'ın babası bu akşam kızının kaybolduğu Ağva Deresi'nin yanına giderek buradaki taşlık alana gül bıraktı. Daha önce de oğlu Ozan'ı trafik kazasında kaybeden acılı baba, ikinci gülü de oğlu için aldığını belirttiği duygu dolu bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı. Videolu paylaşımı sırasında gözyaşlarına boğulan babanın bu feryadı büyük üzüntüye neden oldu.

'BABACIĞIM HADİ GEL ARTIK'

Acılı baba Ahmet Acar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Güzel kızım ben derede mi kutlayacağım doğum gününü? Ben yetkilileri çağırıyorum buraya. Bu derede benim kızımın bir Suriyeli kadar değeri yok mu? Sana iki tane gül aldım. Biri Ozan'a birisini de o dereye koydum. Senin bu doğum gününde seni anıyorum kızım. Babacığım hadi gel artık. Rabbim seni bana verir inşallah. Verir çocuğum verir. Verir yavrum. Güzel kızım, her zaman ben sana gül alırdım. İstediğin pastayı alırdım. Hediyelerini alırdım. Doğum günü hediyelerini alırdım. Artık gel artık çocuğum gel. Gel yavrum gel. Ben bu derelere gül mü koyacağım? Senin bugün 18 Ocak doğum günün çocuğum. Doğum günün gel çocuğum, gel yavrum gel. Gel bir tanem gel. Gel de artık bitsin. Niye söz dinlemedin? Gelmeseydin ya 24 Ocak'ta buraya, gelmeseydin ya çocuğum. Otursaydın ya evimizde. Bir dediğini iki yapmadım ben çocuğum senin. Bir dediğini iki yapmadım. Yavrum güzel kızım ağlatma beni. Ağlatma, ağlatmaö dedi.

'BENİM YAŞAMA SEVİNCİM ARTIK BİTTİ'Baba Ahmet Acar, 21. yaşına giren kızının odasında üzerine 21 mum yaktığı pasta ve çeşitli yiyecekler koyarak, yine gözyaşları arasında başka bir video çekti. Videoda kızının eşyalarını görüntüleyen Ahmet Acar, "Benim yaşama sevincim artık bitti. Senden bu kitapların kaldı, elbiselerin, güzel yatağın kaldı. Seni derede aramaktan usanmadım, bıkmadım. Arıyorum ben seni her zaman. Arıyorum güzel kızım. Bugün 21 tane mum yaktım. Bugün 21 yaşına bastın. Senin doğum gününü 21 mum yakarak mı kutlayacağım? Gel artık yavrum, gel. Bugün senin doğum gününö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Baba Ahmet Acar'ın paylaştığı iki ayrı video

Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),======================================

Edirne'de, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' kutlandı EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma eski bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi', beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençlerin, evlerin pencerelerine vurup köy sakinlerini korkuttuğu etkinlikle kutlandı. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde korku masalı ve hikayelerin anlatılmasının ardından, gençlerin beyaz çarşaf giyip camları vurup köylülerin korkutulduğu 'Bocuk Gecesi' kutlaması yapıldı. Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Bocuk Gecesi'ne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi katıldı. Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ile gösteriler sahnelendi. Etkinlik alanına kurulan alternatif sahnelerde ise akustik ve DJ performansları sahnelendi.

CAMLARI VURARAK KÖYLÜLERİ KORKUTTULARGecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerde tencereler içinde pişirilen kabak tatlısı, bocuk gelmemesi için yenilerek katılanlara dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çamlıca köyü ve alandan drone-detay görüntülerRöportajlarDetaylarMuhabir Ali Can ZERAY anonsuKutlamaya katılanlardan röportajlarCamları vurarak köylüleri korkutmalarıKutlamalardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Ünsal YÜCEL - Resul ORUÇOĞLU/ KEŞAN(Edirne),=====================================

Antalya Valisi ve protokolü 'Türkler Geliyor' filmini izledi ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, iki kızı ve protokol üyeleriyle, yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurtuluş Osman' dizilerinin de yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Karaloğlu, velilere de 10 yaş üzeri çocuklarıyla da filmi izlemelerini tavsiye etti.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 17 Ocak'ta vizyona giren ve İstanbul'un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Vali Karaloğlu'na kızları Meral Su ve Elif Meva, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Hava Meydan Komutanı Albay Mustafa Baş, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti.

'ETKİLENDİK DEMESEK YALAN OLUR'Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen Vali Karaloğlu, "Gerçekten etkilendik demesek yalan olur. Güzel bir film olmuş. Son dönemde yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi aslında yaşadığımız sığlık. Tarihi ve kültürel değerlerimizle beraber bunu öne çıkarmanın en önemli enstrümanlardan bir tanesi de sinema. Son dönemde Türk dizileri bütün dünyada çok ses getiriyor artık. Dizi ihracatımız var. Türk sineması da son dönemde çok iyi yapıtlarla hem Türkiye gündeminde hem de dünya sinemasında da adından söz ettiriyor" dedi.

MEHMET BOZDAĞ'I TEBRİK ETTİ'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin de son dönemde yapılan güzel filmlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Hem güçlü senaryosu hem güçlü oyuncu kadrosu, yapımcısı, yönetmeni güzel bir yapım olmuş, emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle yapımcı Mehmet Bozdağ'ı tebrik ediyorum. Son dönemde hem tarihi diziler bakımından hem de tarihi olayların sinemaya aktarılması bakımından önemli işlere imza atıyor Mehmet Bozdağ ve kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

'ADALETİN KILIÇLIĞINI YAPIYORUZ'Filmin senaryonun da güçlü ve güzel olduğunu belirten Karaloğlu, "Adaletin kılıcı evet, biz bin yıldır bu topraklarda, bu coğrafyada gerçekten mazlumun hakkını almak, zalimin yanında mazlumun hakkını koymamak için mücadele ediyoruz. Adeta adaletin kılıçlığını yapıyoruz. Antalya'nın fethine bakarsanız, 1207'de Antalya'ya Selçuklu Sultanı Gıyaseddin, keyfi olarak çıkıp gelmedi. Fetih sebebi neydi? Antalya limanında Mısırlı Müslüman tüccarların mallarına ve gemilerine el konulmuştu ve bir meydan okunmuştu. 'Sizin Konya'da oturan sultanınızın gücü varsa gelsin sizin hakkınızı bizden alsın' diye bir meydan okuma vardı" dedi.

ANTALYA'NIN FETHİ DE SENARYOYA BENZERAntalya'nın fetih nedeninin de filmin senaryosuna benzer olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Sırpların, Boşnakların aslına yapmış olduğu zulme benzer bir zulüm. Gıyaseddin işte o mazlum Müslüman tüccarların hakkını alabilmek için Antalya'ya geliyor ve Antalya'yı fethediyor. Bu topraklardaki aslında bütün mücadele adaleti hakim kılmak, mazlumun hakkını almak, zalime de 'dur' demek için. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak al bayrağımızla bu mücadeleyi hem Türkiye sınırları içerisinde hem de gönül coğrafyamızda vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

VELİLERE 'FİLMİ İZLEYİN' TAVSİYESİFilme emeği geçen herkesi kutlayan ve tebrik eden Vali Karaloğlu, sömestir tatili nedeniyle de hem öğrencilere hem de velilerine çağrıda bulunarak, "15 tatildeyiz, 10 yaş sınırı var filmde, 10 yaş üzerindeki çocuklarını alsınlar ebeveynleriyle beraber gelsinler, güzel bir film seyretsinler diye tavsiye ediyorum" dedi. Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip film, İstanbul'un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alıyor. Filmde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Ermedir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay, Selda Alkor ve Serdar Gökhan rol alıyor. Fragmanlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan filmde, 'Dombıra' şarkısıyla şöhrete ulaşan Kuzey Kafkasya kökenli Nogay Halk Müziği sanatçısı olan, Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Türkler Geliyor' bestesi ise büyük beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Salondan detay görüntüVali ve protokol üyelerindenValinin filmin afişi önündeki konuşması

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Emrah GÜL/ ANTALYA ====================================

AK Parti'li Dağ: Referans olan Tunç Soyer mi yoksa Tuncay Özkan mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yaklaşık 1 ay önce FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un yerel seçimlerde aday gösterilmesiyle ilgili, "Siz CHP, bugün bu hususta tartışmanız gerek nokta, bu konuda size kim referans oldu? Referans olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer midir yoksa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan mıdır? Üzerinde durulması gereken konu budur" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Bayraklı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Boğaziçi Koleji'nde düzenlenen ve AK Parti İzmir milletvekillerinden Yaşar Kırkpınar'ın da katıldığı toplantıda, partililer Dağ'a ve Kırkpınar'a sevgi gösterisinde bulundu. Toplantıda milletvekilleri ve ilçe başkanlarının konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bir konuşma yaptı. FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında konuşan Dağ, olayın mahkemeye intikal ettiğini ve takipte olduklarını belirterek, "Yerel seçimler geçeli 10 aylık bir süre oldu. İzmir'de yaşıyoruz. Biraz önce milletvekilimiz ve ilçe başkanımız yerel siyasetle ilgili önemli konulara değindiler. Bu süre zarfında şehrimizde yaşanan bazı hususlarla ilgili zaman zaman hem bu toplantılarda hem de kamuoyunda düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bir süredir Türkiye gündeminde yer edinen bir konuyla alakalı mümkün olduğunca, biz işin hiçbir tarafında olmadığımızdan dolayı bir açıklama yapma gereğe hissetmedik. Ancak gelinen noktada sürekli olarak meseleyi siyasi bir konu haline getirmeye çalışanlar adına konuşmak hakkımızdır. Yaklaşık 1 ay önce CHP'nin bir belediye başkanı, FETÖ'den dolayı tutuklandı. CHP, bu meseleyi siyasi alana çekmek için çok uğraş verdi. İşin hukuki tarafı şu an devam ediyor ve yürüyor. Biz işin hukuki noktada ilerlemesi için her olayın uzağında durduk" dedi.

'İZMİR GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ÜYESİ OLMASI ADAY OLMAMASI İÇİN YETERLİ'Hamza Dağ, sürecin takipçisi olduklarını vurgulayarak, "İlk andan itibaren basına düşen ifadeler ve en son iddianamenin kabulüyle ve ortaya çıkmasıyla belki de mahkeme önünde 10-15 tane gerekçe var. Bu konularda mahkeme tatbikatı yapıp bir karar verecek. Ancak işin siyasi tarafı şöyle, biz siyasiler olarak kendi partilerimizle dışarıdan bize verilen isimleri belli görevlerde aday gösteriyoruz. Mümkün olduğunca ince eleyip sık dokumaya gayret ediyoruz. Bu 10-15 maddeden sadece 1 ya da 2 tanesi bir kişiyi aday yapmamak için yeterlidir. Yani bir insanın İzmir Genç İş Adamları Derneği üyesi olması ceza alması için yeterli olmasa da aday yapılmaması için yeterli bir gerekçedir. Siz CHP, bugün bu hususta tartışmanız gerek nokta bu konuda size kim referans oldu? Referans olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer midir yoksa CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan mıdır? Üzerinde durulması gereken konu budur. Olay mahkemeye intikal etmiştir ve hepimiz takibindeyiz" diye konuştu.

'LİBYA MESELESİ, GELECEKTEKİ YÜZ MİLYONLARI ETKİLEYECEK MESELEDİR'Libya ile aralarında deniz sınırı antlaşması yapmış olduklarını ve böylece Doğu Akdeniz'de hem Türkiye hem de Libya tarafında doğal gaz araştırması yapabileceklerini ifade eden Dağ, şunları söyledi: "Bakın, bu Libya konusu öyle kenara konabilecek ve geçiştirilebilecek bir konu değil. Bugün Türkiye'de yaşayan 82 milyonu değil, önümüzde yaşayan yüz milyonları etkileyecek bir meseledir. Doğu Akdeniz'de yıllardır petrol arayanlar var. Bizi kendi içimizdeki meselelerle, Suriye'yle, oradan gelebilecek tehditlerle ve Suriye'nin kuzeyindeki terör devletiyle oyaladılar. Kendileri ise oradaki birçok şirketle anlaşma yaptı. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma eylemi vardı, önce onu halletmemiz lazımdı. Afrin Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı'yla biz bunu bertaraf ettik. Doğu Akdeniz'de dünya rezervlerinin kat be kat fazlasının rezerv olduğu tüm dünyada biliniyor. Bizi saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. 'Antalya'da sadece balık tutabilirsin daha ileriye gidemezsin' demeye getiriyorlar. Ne zaman Libya ile anlaşma yaptık, o zaman süreç başlamış oldu. Libya'da ulusal hükümet var, bir de darbeci var. Darbeci, hükümeti devirmeye çalışıyor. CHP ise 'Neden onları destekliyoruz arada duralım' diyor. Bu ülkeyi yönetmek çocuk oyuncağı değil. Orada bir antlaşma yapıyorsun ve bunun devamını sağlaman lazım. O darbeci hükümeti yıktığı zaman bu antlaşmaya devam eder mi? 10 yıldır devam eden o savaşta ilk defa bizim dönemimizde bir ateşkes gerçekleşmiş oldu. Abdestsiz namaz olmayacağı gibi tezkeresiz antlaşma da olmaz. Bizim Libya'da barışı tesis için yapmış olduğumuz bu hamleyle Libya ile aramızda deniz sınırı antlaşması yapmış olduk. Hem Türkiye hem de Libya tarafında petrol, doğal gaz araştırmasını bizler yapacağız. Bu da hem bizim hem de gelecek için çok önemli bir durumdur. Allah, Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun."

'AK PARTİ'NİN GELECEĞİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ HALİNE GELMİŞTİR'Genel Başkan Yardımcısı Dağ, muhalefetin Ankara ve İstanbul seçimleri üzerinden yeni bir beklentiye girdiğini ve AK Parti'nin olmadığı bir Türkiye arzuladıklarını söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı: "Bunların hayallerinde, 2013'te Gezi'yi, 17-25 Aralık'ı ve 15 Temmuz'u yaparken 'AK Parti bu ülkede iktidar değil, muhalefet dahi olamaz' diye düşünüyorlardı. Eğer AK Parti olmayan bir ülke onların hayal ettiği gibi gerçekleşmiş olsaydı, bugün biz halen terörü konuşuyor olacaktık. Terör hala içimizde bulunan bir hadise olacaktı. Terör sayılarına baktığımızda bitti bile diyebiliriz. Daha da bitecek Allah'ın izniyle. Eğer bunların hayal ettiği durum olsaydı Türkiye'yi bu coğrafyada söz sahibi edecek olan Türk Akım Projesi, yerli ve milli araç olmazdı. Şimdi de genelde üstünlük sağlamamıza rağmen Ankara ve İstanbul seçimleri üzerinden yepyeni bir beklenti içindeler. Yine önümüzdeki yıllarda AK Partisiz bir Türkiye'de Kanal İstanbul'u, yerli ve milli aracın sokaklarda gezmesini ve Libya ile yaptığımız antlaşmanın devamını istemiyorlar. AK Parti'nin geleceği bugün Türkiye'nin geleceği haline gelmiştir. Bugün bizi kamplaştırmakla suçlayanlar tiyatroya gidip tiyatroda o teröristlerin tiyatrosunu beraber izlemek suretiyle asıl ülkeyi bölen zihniyettedirler. Bu zihniyetin amacı ülkedeki meselelere çözüm bulmak değil, onların amacı seçime kadar ortak bir görüntü vermek. Ancak bu samimiyetsizlikleri artık çok sırıtmaya başladı. Şimdi milletimiz en ücra noktasına kadar bunları görüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Partililerden detay-Hamza Dağ konuşması

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,========================================

Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya'ya ulaştı NEPAL'deki çocuklara yardım etmek için İngiltere'den yola çıkan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope (73), Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştı. İngiltere'de yaşayan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope, Nepal'deki yoksulluğa dikkat çekmek ve yaşanan deprem sonrasında yoksulluk yüzünden ölen çocukların sesini duyurabilmek için 2018 yılının sonlarında yürüyerek Nepal'e gitmek üzere evinden hareket etti. 6 bin 900 kilometre yolculuk yapıp, 12 ülke geçtikten sonra 3 Aralık 2019'da İstanbul'a gelen ve günde yaklaşık 20 kilometre kadar yol alan Rosie Swale Pope, Sakarya'ya ulaştı. Öğle saatlerinde Pamukova ilçesine gelen Pope, burada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılandı. Kendisine kahve ikramı yapılan ve bir süre burada dinlendikten sonra tekrar yola çıkan Pope, ilçe sınırlarında bulunan bir dinlenme tesisinde geceyi geçirmeye karar verdi. Geceyi dinlenerek geçirecek olan Rosie Swale Pope'nin sabahın erken saatlerinde tekrar yola çıkacağı öğrenildi.

Haber: Levent TÜYSÜZ/ PAMUKOVA(Sakarya),=========================================

Kayığı alabora olan kişinin 4 gün sonra cesedi bulundu HATAY'da yoğun yağışlar nedeniyle su basan Amik Ovası'nda kayıkla gezerken kaybolan Riyad Gümüş'ün cansız bedeni bulundu.Antakya ilçesinde yoğun yağışların ardından su basan Amik Ovası'nda 14 Ocak Salı günü balık tutmak için açılan Riyad Gümüş'ün (60) teknesi alabora oldu. Görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri Gümüş'ü aramaya başladı. Bugün de devam eden çalışmalarda sualtı arama ekipleri, 4 gündür kayıp olan Gümüş'ün cansız bedenini kayıktan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sazlık alanda buldu. Gümüş'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Mehmet KOCACIK/ HATAY,=================================

Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe mevkisinde meydana geldi. Bingöl'den Elazığ'a giden İzzet Öylek yönetimindeki 60 SC 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber: Erkan BAY/ KOVANCILAR(Elazığ),

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Kaynak: DHA