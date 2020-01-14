DHA YURT BÜLTENİ - 13

14.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:14

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (2)

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında benzin bidonunda parmak izi bulunan V.D. (22) ile birlikte o sırada yanında bulunan arkadaş T.K. da (22) gözaltına alındı. T.K. ve V.D. sorguda suçlamayı kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan V.D. ve T.K. adliyeye sevk edildi. Polis, parkın yanındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ellerinde odunlarla parka giden 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Zanlıların Adli Tabipliğinden giriş ve çıkışları-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

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Otomobil tamiratı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

ANTALYA'da, otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması kavgayla bitti. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı.Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak'taki otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri V.B.'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürürken, E.K. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Anbulansdan detay görüntüEkiplerden detay görüntüİş yerinin dış plan görnütüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Liseli Kerem, toprağa verildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından süs havuzunda ölü bulunan 17 yaşındaki Kerem Kartiz (17), Kale ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan okul arkadaşları ve ailesi, Kartiz'i son yolculuğuna uğurladı.

Dün (Pazartesi) saat 10.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaraların bulunduğu yapay süs havuzunda, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Kerem Kartiz olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanındaki çantada, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulundu. Kartiz'in cesedine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Ön otopside, çakmak gazı soluyarak zehirlendiği ve donarak öldüğü tespit edildi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADIKartiz'in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınarak Kale ilçesi Esenkaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Esentepe Mahalle Camisi'ne getirildi. Baba Hasan Kartiz, törende güçlükle ayakta durabildi. Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kartiz'in çok sayıda okul ve sınıf arkadaşı da törene katıldı. İkindide kılınan namazının ardından Kartiz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'ÇAKMAK GAZI SOLUMASINLAR'Kartiz'in sınıf arkadaşlarından Süleyman Künarcı, "Arkadaşımızı kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir arkadaşımızdı. Kendisini çok severdik. Acımız çok büyük. Soğuktan donarak öldüğü söyleniyor. Çakmak gazı kullanacak biri değildi. Çok şaşkınız" dedi. Yahya Zeybek de arkadaşının ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "12 yıllık okul arkadaşımdı. Öldüğünde çakmak gazı çekiyormuş. Öyle bir çocuk değildi. Biz şaşırdık ölümüne. Böyle şeyler yaşanmasın istiyoruz. Çakmak gazı solumasınlar. Gençler çakmak gazı soluyup, hayatını kaybetmesin. Bu illete bulaşmasınlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Cenaze namazından detaylar-Baba Hasan Kartiz'den görüntüler-Kartiz'in okul arkadaşlarından görüntüler-Tabutun taşınması-Süleyman Künarcı ile röp.-Yahya Zeybek ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş (2)CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yanında işçi olarak çalıştıkları Hüseyin Aslan tarafından öldürülen Mustafa Akpınar ve kardeşi Veysel Akpınar'ın cenazesi, karayoluyla memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyündeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra cenazeler, köy camisine götürüldü. Kılınan namazın ardından iki kardeş aile kabristanında yan yana toprağa verildi. Evli ve 2'şer çocuk sahibi Akpınar kardeşlerin annesi Hatice ve babası Mahmut Akpınar, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Aile üyeleri cenazede gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Cenaze töreninden görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Kayseri'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

KAYSERİ'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında baskın yapılan evdeki şüphelilerden birisinin ateş açması sonucu özel harekat polisi bacağından vurularak yaralandı. Ateş açan kişiyle birlikte 11 kişi gözaltına alındı.Polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde belirlenen eve yapılan baskında, şüpheli M.D. kapıyı açmadı. Polis ekipleri koçbaşı ile kapıyı açmaya çalışırken, M.D. oluşan kapı aralığından tabanca ile ateş etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.K. sağ dizinin alt kısmına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralanan polis memuru çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIÖzel harekat timleri kapıyı kırarak içeriye girdi. M.D. ile birlikte belirlenen diğer adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli sözleşme ve senetler, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Polis kamera görüntüsü

Haber: Kayseri ==============================

Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın

MERSİN'in Silifke ilçesinde defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın, Silifke ilçesi Becili mevkisinde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında, işçilerin öğle saatinde çay molasında oldukları sırada meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışanlar, kuru defne yapraklarını, alevlere kapılmaması için kendi imkanları ile uzaklaştırdı.25 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Defne fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi görüntüsüİşçilerin defne yapraklarının koruması görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),

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Çocuklar önce ekti sonra hasat etti

MERSİN'de Mezitli Belediyesi çocuk hobi bahçesine sebze eken minikler, ürünlerini hasat etti.Mezitli'de bulunan ilk ve orta dereceli okullar için oluşturulan hobi bahçelerinde ürettikleri ürünleri toplayan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler ürünleri toplamak için birbirleriyle yarıştı. Çocukların toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri çocuk hobi bahçelerinde yetiştirdiği ürünleri inceleyen Başkan Tarhan, hasat sevincine de ortak oldu. Mezitli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen, 2 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan, 36 çocuk hobi bahçesinin yer aldığı proje ile çocuklar doğa ve yeşille buluşarak ekolojik tarım yapma imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Tarhan, tohum ekme, sebze fidesi dikme, bahçe sulama ve hasat gibi işlemlerini kendi elleriyle yaptıklarını anlattı. Başkan Tarhan, "Çocuk Hobi Bahçesi ile çocuklarımız, kentleşmenin olumsuz etkilerinden uzak, arkadaşları ile birlikte zaman geçirme ve oyun oynama şansı yakalamış oluyorlar. İstiyorum ki çocuklarımız toprakla uğraşsınlar, enerjilerini böylesi yararlı işlerle boşaltsınlar" dedi.Öğretmen ve öğrencilerle yaptıkları görüşmelerde hobi bahçesinin çocuklarda çok büyük değişimler yarattığını dile getiren Başkan Tarhan, "Sevinerek tanık olduğumuz şey, çocuklarımız burada yetiştirdikleri ürünleri satarak okullarındaki maddi olanaktan yoksun arkadaşlarının eğitimine katkı sunuyorlar. Biz büyüklerin bu çocuklarımızdan öğreneceği çok şey var. Geleceğimizin bu denli aydınlık olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Benim yoğun iş temposu içerisinde severek gittiğim iki yer var. Birisi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi, diğeri ise çocuk hobi bahçesi. Çocuklarımızı burada üretirken yaşadıkları mutluluğu görmek her şeye değer" dedi.Bahçede olgunlaşan ürünleri büyük bir sevinçle toplayan çocuklar, okullarına götürerek arkadaşları paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hobi bahçesinden genel ve ayrıntı görüntü-Çocuklar bahçe ile uğraşırken-Ekilen ürünler hasat edilirken-Öğretmen ve öğrencilerden röp-Belediye başkanı Neşet Tarhan ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ==============================

İzmir'de okul bahçesine kar getirildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki özel bir eğitim kurumuna Manisa Spil Dağı'ndan kamyonla kar getirildi. İlk kez kar gören öğrenciler, "Kendimizi kutuplarda gibi hissettik" dedi.

Manisa'daki Spil Dağı'ndan kamyonla alınarak İzmir'in Gaziemir ilçesindeki özel bir eğitim kurumuna getirilen kar, hayatlarında ilk defa kar gören öğrencileri hem şaşırttı hem de mutlu etti. Öğrenciler okul bahçesine boşaltılan karla, kartopu oynadı. Bazı öğretmenler de öğrencilerin keyfine ortak oldu. Eğitimin sadece akademik anlamda olmadığını aynı zamanda eğlencenin de bir parçası olduğunu belirten beden eğitimi öğretmeni Doğan Dağlum, "İzmirli çocukların birçoğu genelde karla tanışamıyor. Öğrencilerimiz arasında karı ilk defa gören çocuklarımız var. O heyecanı ve mutluluğu onlarla paylaşmak adına böyle bir şey düşündük. Eğitimin sadece akademik anlamda olmadığını aynı zamanda eğlencenin de bir parçası olduğunu göstermek istedik. Onları mutlu edebilmek ve onları bu konuda destekleyebilmek bizim için en büyük mutluluk. Onların bu mutlu halini görmek bizim için en büyük kazanç diye düşünüyoruz" diye konuştu.'KENDİMİ KUTUPTAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM'Karı gördüğünde çok sevindiğini ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Ege Şen, "Daha önce kar gördüm ancak okulumun bahçesinde kar görünce çok sevindim. Bugün arkadaşlarımla kartopu oynayacağım ve kardan adam yapacağım" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi Ayla Yılmaz ise, "Arkadaşlarımla ilk defa kartopu oynayacağım. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi. Hayatında ilk defa kar gördüğünü söyleyen 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Mirzayev de, "İlk defa kar görüyorum. Kendimi kutuptaymışım gibi hissettim. Karın üstüne çıkıp herkese kar atmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Öğrencilerin kartopu oynamasıBeden eğitimi öğretmeni Doğan Dağlum ile röp.Öğrencilerle röp.Kardan ve öğrencilerden genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Kaynak: DHA