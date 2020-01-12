DHA YURT BÜLTENİ-13

12.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:47

Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Kastamonu'ya kayak merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Kürsüye her çıktıklarında önce ülkeyi ilgilendiren meselelerden, sonra da bunlara nasıl çözüm ürettikleri ve nasıl mücadele ettiklerinden bahsettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

'3 TANE BÜYÜK OPERASYON YAPTIK'

Bakan Soylu, 'sınırımızın ötesi karışık, Allah'a şükür güçlüyüz' dediklerini ve 3 tane büyük operasyon yaptıklarını söyleyerek, "Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm haklarını ve güvenliğini temin ediyoruz. 'Uyuşturucu tehlikesi var, Allah'a şükür mücadele ediyoruz' diyoruz; gerçekten de öyledir. Torbacısının da, bu illeti satan baronunun da, getireninin de taşıyanın da, karada da denizde de tepesine çöküyoruz. 63 bin 231 kişi, uyuşturucu suçlarından hapishanelerimizde tutuklu veya hükümlü olarak yatmaktadır. 'Trafik kazaları var, ama Allah'a şükür mücadele ediyoruz' diyoruz; gerçekten de öyledir. Aldığımız tedbirlerle, milletimizin gayreti ve katkısıyla geçen yıla göre bin 250 kişi daha az can kaybı yaşadık. Bütün bunları anlatıyoruz" diye konuştu.

'BU RAKAMLAR NEDİR?'

Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl önce Türkiye'ye gelen turist sayısının 41 milyon olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "15 Temmuz ihaneti ve oluşturulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir yıl içinde bu sayı yüzde 24 azaldı ve 30 milyon oldu. Bizde meşhur bir laf vardır; 'yiğit düştüğü yerden kalkar' Allah'ın izni, milletimizin gayretiyle, liderimizin dirayetiyle çalıştık, çabaladık. 2019, Kasım ayı rakamıyla ülkemize gelen turist sayısı 48 milyon 46 bin kişidir. Türkiye bugün 2018 rakamlarıyla dünyada en çok turist çeken 6, en çok turizm geliri elde eden 14'üncü ülkedir. Dünyada uluslararası turist sayısı 2001-2018 arasında yüzde 102, Türkiye'de ise yüzde 245 artmıştır. Şimdi buradan soruyorum. Bu ülkeyi her fırsatta aşağılayanlara, bu ülkenin gelişmediğini, can güvenliğinin olmadığını söyleyenlere, Avrupalara gidip bizi sağa sola şikayet edenlere söylüyorum; bu rakamlar nedir? Güvensiz olan ülkeye gelen turist sayısı 3 yılda 30 milyondan 51 milyona çıkar mı, yüzde 70 artar mı? Bu ülke güvensiz olsa, bu ülkede işler kötü gitse, Doğu ve Güneydoğu'da oteller dolar mı, trenlerde uçaklarda rezervasyonlar aylar önceden kapanır mı? Mardin'de son 3 yılda üniversite öğrenci sayısı yüzde 60; turist sayısı yüzde 138 artar mı? 2016'da sadece 38 bin turist giden Tunceli'ye 2019 sonunda 357 bin turist gider mi? Batan biten ülke, kendi insansız hava aracını mı üretir, kendi otomobilini, kendi uçağını üretmenin mi peşinde koşar?"

'TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR'Bakan Soylu, Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, stratejisinin, gayretinin ve politikasının doğru olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Tedbirleri ve gelecek hedefleri doğrudur ve bugünün Türkiye'si, artık sadece problemlerini çözmeye değil, fırsatlarını yönetmeye başlamış bir Türkiye'dir. Potansiyelini kullanan bir Türkiye'dir. Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu tam anlamıyla topa girmiştir. Ağrı ilimiz, bugün tekstilde yabancı markaların üretim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Kimbilir, belki yakın gelecekte kendi markasını çıkaracaktır. Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Van, Kars, Şanlıurfa ve diğerleri, hepsi hem turizm potansiyellerini, hem de üretim potansiyellerini kullanmaya başlamıştır. Öte yandan tıpkı burada yaptığımız Karadeniz ve diğer yerlerimizde kış turizmi yatırımları devam etmektedir. Bunlar öyle kendiliğinden oluşmuş işler değildir. Türkiye'de sağladığımız huzur ve güven iklimi sayesinde; kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gelecek vizyonu sayesinde olmuş işlerdir."Bakan Soylu, konuşmasının ardından kayak merkezinin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Açılış görüntüleri-vatandaş görüntüleri-Genel ve detay görüntülerGürkan YILMAZ- Ramazan SARICI/KASTAMONU, ===========================================

Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (3) ZİGANA TÜNELİ PROJESİNİ İNCELEDİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılış töreninin ardından, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından proje çalışmalarına ilişin bili paylaşan Bakan Varank, Zigana Tüneli'nin çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Burası çok önemli bir yatırım. 14,5 kilometre uzunluğunda, çift gidiş, çift geliş iki tüpten oluşacak. Gümüşhane ile Trabzon'u bağlayacak çok önemli bir proje. Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda 'kuzey-güney aksi' dediğimiz Türkiye'de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesi. Burası sadece bir tünel değil. Gerek havalandırma tünelleri şaftlarla ilgili, gerekse kaplamalarla ilgili çok önemli teknolojinin kullanıldığı, Türkiye'de özellikle ulaşım alanında büyük faydalar getirecek bir tünel. Biran önce buranın hizmete açılmasını ve vatandaşlarımızın gerek yük, gerek insan taşımacılığında burayı kolay bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız 3 vardiya halinde ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Buralar oldukça zor coğrafyalar. İnşallah tünel bittiğinde vatandaşlarımıza büyük bir hizmet olmuş olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Bakan Varank, tünel incelemesi-Bakan Varank açıklama

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA

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Kıbrıs gazisi, Manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar (66), düzenlenen askeri törenin ardından Kavaklıdere'de toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yaşar, dün akşam, Kavalıdere Mahallesi'ndeki evinde, 2 aydır tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazi Yaşar için bugün öğle vakti Pazar Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç, gaziler ve Mehmet Yaşar'ın yakınları ile arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Yaşar'ın bir süre askerlerin omzunda taşınan, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Mehmet Yaşar'ın cenazesi, götürüldüğü Kavaklıdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar'ın opağı-Cenaze töreninden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Aksaray'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 yaralı

AKSARAY'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Rasim Ö., Aydın Ay'ı (41) tabancayla sırtı ile kolundan vurarak, yaraladı. Ay, hastanede tedaviye alınırken, polis de olay sonrası kaçan Rasim Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkeze bağlı Ulukışla köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Aydın Ay ile Rasim Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Rasim Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ay'a 2 el ateş etti. Sırtından ve kolundan vurarak, yaralanan Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Rasim Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Silahla yaralanan Aydın Ay'ın hastanede görüntüsüHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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Antikacıların yeni adresi Kayseri KAYSERİ'nin merkez Talas ilçesinde, her ayın ikinci Pazar günü belediye tarafından kurulan antika pazarında, Türkiye'nin dört bir yanından antikacılar ve antika eşya meraklıları ağırlanıyor.

Talas Belediyesi tarafından tarihi Harman Mahallesi'nde kurulan antika pazarının 4'üncüsü gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok noktasından 45 antikacı esnafının katıldığı antika pazarında, gramofondan taş plağa, Osmanlı kılıçlarından eski paralara kadar çok sayıda antika eşya bulunuyor. Antika eşya meraklıları pazara gelerek, alışverişte bulunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antika pazarına her geçen gün ilginin arttığını söyleyerek, "Antikacılık farklı bir uğraş, her eşya antika değildir. Antikanın tek olma özelliği vardır, ilk olma özelliği vardır. Buraya gelen misafirlerimiz de bunun bilincinde. Sabahın erken saatlerinden itibaren antika pazarına gelmeye başlıyorlar ki en önce kendileri koleksiyonlara ulaşabilsinler. Bu anlamda, antika pazarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz, vatandaşlarımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Antika esnafından Durmuş İşçi ise gelenlerin genellikle üzerinde Osmanlıca yazılı ürünleri merak ettiğini, pazara olan talebin gelecek günlerde daha da artacağını beklediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Başkan Mustafa Yalçın ile röportaj-Vatandaşlarla ile röportaj-Muhabir Selma Kara'nın haber anonsu-Antikadan detaylar-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA -Muhammed KISIR/KAYSERİ

Kaynak: DHA