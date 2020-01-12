DHA YURT BÜLTENİ - 13

12.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı İzmit'te düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na cep telefonu ile bağlanarak, "Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye gidiyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmit'te 2023 gencin, AK Parti'ye üye olması nedeniyle düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yapmak için sahneye çıkan Binali Yıldırım, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cep telefonu üzerinden salonda bulunanlara hitap eden Erdoğan, "2023 üye rakamı çok anlamlı bir rakam. Dolayısıyla 2023 genç üyemizin bugün katılmış olması, özellikle 2023 yılı anlamıyla da güzel. Ben sizin dinamizmiz ile 2023'e sadece Kocaeli'nin çevresinde değil, tüm Türkiye'deki gençlik patlamasının güç bulacağını anlıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi böyle bir üye kaydına hiçbir parti dahil değil. Gerek il teşkilatlarıyla, gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla toplamda bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz" dedi.

'EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'Ekonomik anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: "Biz şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla inşallah bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek, parçalamak gayreti içinde olanlara sizin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz ve beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Emin adımlarla devam ediyoruz. Şu anda terörle mücadelede hem içerde hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı. Bu en büyük hamleleri yaparken gerek batısı, dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Kısa süre süre önce Kocaeli'de yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. Bu otomobilimizle birlikte inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bunun yanında artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'nin yakalamış olduğu en yüksek seviyedir. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikamete, biz istikrarla devam edeceğiz. Bu rakamları daha da artıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla salonda bulunanlara hitap etmesinin ardından söz alan Binali Yıldırım, Türkiye'nin gelişmesi için çok önemli hamleler yaptıklarını ifade ederek, "18 yıl boyunca çalıştık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber ülkeyi bir çıkmazdan, bir krizden kurtardık. Terörle mücadele ettik ve bunun yanı sıra da boş durmadık kalkınma dedik yollar yaptık, demiryolları yaptık, havaalanları yaptık, limanlar yaptık, şehir hastaneleri yaptık, velhasıl ülkemizi yüceltmek için bir yandan vesayet odaklarıyla uğraşırken, bir yandan terörü ortadan kaldırırken, bir yandan da ülkenin batısıyla doğusu arasındaki kalkınma açığını, demokrasi açığını kapatmak için gece gündüz demeden çalıştık. 18 yılın sonunda geldiğimiz nokta işte burada. Bugün bu salonu dolduran gençlerimizden belki de çoğu AK Parti kurulduğunda dünyaya yeni gözlerini açmıştı. Aradan geçen 18 yıl içerisinde neler oldu bir göz atalım? Siz doğduğunuzda Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yolumuz vardı, bugün 27 bin kilometre bölünmüş yolumuz var. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu bütün dünya alem bilsin" dedi.

'TÜRKİYE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ'18 yılda yaptıkları yatırımlarla çok önemli bir aşama sağladıklarını ifade eden Yıldırım şöyle konuştu: "Türkiye bugün altyapıda dünyada 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükseldi. Biz göreve geldiğimizde yollar, havayolları, hızlı trenler, internet, limanlar gibi unsurların gelişmişlik düzeyinde ülkemiz dünyada 39'uncu sıradaydı, şimdi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında 9'uncu sıraya yükseldik. 15 yılda bunu başardık. 30 milyon havayolu seyahati varken bugün 220 milyona çıktık, dünyada böyle bir gelişmeyi sağlayan başka bir ülke yok. Onun için dünyanın en büyük havalimanını da biz yaptık. İstanbul'a yaptık, bu ülkeye yakışanı yaptık. Bugün artık Türkiye, dünyanın havacılık sektöründe buluşma merkezi haline geldi elbette yaptıklarımızla övüneceğiz ama yetmez hepimizin geleceğe odaklanması lazım. Bugünün gücü bilgidir, bugün bilgi en büyük güçtür. Bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren ülkeler artık yol almaya devam edecek, bunu başaramayan ülkeler offline olarak yerinde sayacak. Dolayısıyla bizim şu anda çok büyük bir avantajımız var. O da genç, dinamik, heyecanlı, istekli genç nüfusumuzdur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- -Toplantının yapıldığı salondan görüntüler -Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla araması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda bulunanlara cep telefonu üzerinden hitap etmesi -Binali Yıldırım'ın konuşması -Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),=====================================

Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobil çarptı: 2 yaralı ÇANAKKALE'de, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Çanakkale Adalet Sarayı önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Ferdi Özdemir yönetimindeki 17 AK 366 plakalı kamyonete, Halil Özçelik'in (50) kullandığı 10 LT 046 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki Özdemir'in eşi Gülsüm Özdemir ve otomobil sürücüsü Halil Özçelik yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Gülsüm Özdemir, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, durumu ağır olan Halil Özçelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza bölgesinden görüntüler-Hasar görmüş otomobil =================================

Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 22 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu.

Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri İmranlı'nın bugün Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasına şaşırmadıklarını ve buna alışık olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İlçe merkezinden görüntüler-Donan yerler-Meteoroloji verilerenin görüntüsü-İlçe sakinlerinin konuşmaları

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), ===============================

Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin polis aracına çarparak takla atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf S. yönetimindeki 27 ATT 25 plakalı otomobil, köy yolunda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu polis memuru Yasin S.'nin kullandığı 66 DY 621 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yusuf S.'nin otomobili takla attı. Kazada, Yusuf S. ile yanındaki Ali D. ve polis memurları Yasin S. ile İbrahim E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Araçlardan görüntü-Genel ve detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ================================

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Arama Kurtarma çalışmalarından detay -Muhtar ile röp -Kaybolan bekçilerin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), =================================

Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde Balkan geleneği olan 'Koleda' düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle bin yıldır kutlanan geleneksek 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini korku makyajlar boyayarak evlerin camlarını çalarak korku yarattı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yöre halkları tarafından farklı isimlerle kışın en soğuk gecelerinde düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Kolega' adıyla kutlanıyor. Büyükmandıra Beldediyesi tarafından düzenlenen geceye katılan kalabalık yüzlerini korkutucu makyajlarla boyayıp beyaz çarşaf giydi. Koleda kutlamaları öncesi evlerde toplanan halkın yüzlerce yıldır olduğu gibi toplanarak korku hikayeleri anlattı. Korku hikayelerin anlatılmasın ardından kabak tatlısı pişiren belde halkı ellerinde meşalelerle evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyen evlerdekiller korktu.

'BİN YILDIR DEVAM EDEN GELENEK'Geleneksel 'Koleda' gecesinin binyıldır devam eden Balkan geleneği olduğunu söyleyen Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Koleda bizim belde halkının bin yıldır kutladığı gelenek. Kışın soğuk gecelerinde evlerde toplanan yöre halkı korkunç hikayeler anlatarak korkutuluyor. Daha sonra kabak tatlısı pişirip yeniyor. Koleda gecesinde kabak tatlısı yiyenler korkmuyor. Bizde burada bu geleneği canlandırmak için toplandık. "dedi.

BU GECE KORKU GECESİGeceye farklı korku film karakterleri ile katılanlar 'Koleda'nın en korkunç gece olduğunu söyledi. Usta makyözler tarafından yüzlere yapılan korkutucu makyajlar ve ellerinde meşalerle kadından erkeğe, çocuktan yaşlıya hemen herkesin eğlendiği gecede hazırlanan korku maketleri dikkat çekti. Koleda'ya giydiği korkutucu köstümle katılan Özlem Kara, "Bu gece Balkan geleneğini canlandırmak için buradayız. Bu gece çok korkunç bir gece olacak"dedi.

Belediye önünde kortej oluşturan grup camları çalıp belde halkını korkuttu. Kalabalık daha sonra eğlencenin yapılacağı alana geçti. Koleda gecesi burada düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde Balkan geleneği olan 'Koleda' düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle bin yıldır kutlanan geleneksek 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini korku makyajlar boyayarak evlerin camlarını çalarak korku yarattı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yöre halkları tarafından farklı isimlerle kışın en soğuk gecelerinde düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Kolega' adıyla kutlanıyor. Büyükmandıra Beldediyesi tarafından düzenlenen geceye katılan kalabalık yüzlerini korkutucu makyajlarla boyayıp beyaz çarşaf giydi. Koleda kutlamaları öncesi evlerde toplanan halkın yüzlerce yıldır olduğu gibi toplanarak korku hikayeleri anlattı. Korku hikayelerin anlatılmasın ardından kabak tatlısı pişiren belde halkı ellerinde meşalelerle evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyen evlerdekiller korktu.

'BİN YILDIR DEVAM EDEN GELENEK'Geleneksel 'Koleda' gecesinin binyıldır devam eden Balkan geleneği olduğunu söyleyen Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Koleda bizim belde halkının bin yıldır kutladığı gelenek. Kışın soğuk gecelerinde evlerde toplanan yöre halkı korkunç hikayeler anlatarak korkutuluyor. Daha sonra kabak tatlısı pişirip yeniyor. Koleda gecesinde kabak tatlısı yiyenler korkmuyor. Bizde burada bu geleneği canlandırmak için toplandık. "dedi.

BU GECE KORKU GECESİGeceye farklı korku film karakterleri ile katılanlar 'Koleda'nın en korkunç gece olduğunu söyledi. Usta makyözler tarafından yüzlere yapılan korkutucu makyajlar ve ellerinde meşalerle kadından erkeğe, çocuktan yaşlıya hemen herkesin eğlendiği gecede hazırlanan korku maketleri dikkat çekti. Koleda'ya giydiği korkutucu köstümle katılan Özlem Kara, "Bu gece Balkan geleneğini canlandırmak için buradayız. Bu gece çok korkunç bir gece olacak"dedi.

Belediye önünde kortej oluşturan grup camları çalıp belde halkını korkuttu. Kalabalık daha sonra eğlencenin yapılacağı alana geçti. Koleda gecesi burada düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Çocukların yüzlerini boyaması-Kostümle geceye katılanlar-Belediye Başkanı Çölgeçen ile röp.-Meşale detayı-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsları-Kalabalığın yürümesi-Camların çalması-Ev halkının korkutulması-Farklı açıdan detay-Geceye katıanlarla röp.-Eğlence yerinden detay-Korku maketleri-Kabak tatlısı

-Vatandaş detayı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Metin KARAKUŞ/BABAESKİ,(Kırklareli)

Kaynak: DHA