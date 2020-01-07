DHA YURT BÜLTENİ-13

07.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:59

Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13,5 yıl hapis

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20) asit türü sıvı atması atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Berfin Özek, "Çektiğim acıların karşılığı bu değil" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.

Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİSaldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

'ÇEKTİĞİMİ ACILARIN KARŞILIĞI DEĞİL'Mahkeme çıkışında açıklama yapan Berfin Özek, verilen cezanın çektiği acıların karşılığı olmadığını söyledi. Sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyen Özek, "Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.Berfin Özek'in avukatları da karara itiraz edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------İskenderun Adliye binası dış görüntüsüDuruşma sonrası avukatlar ve Berfin'in binadan çıkışıAvukat Mehtap Sert'in açıklamasıBerfin'in konuşmasıCHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin'in konuşmasıHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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İYİ Parti'li Dervişoğlu: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li Burak Oğuz'un Urla Belediye Başkanlığı'nı yürütürken, FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında 'iltisak' iddiasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili konuştu. Dervişoğlu, "İzmir gibi yerde kayyum ataması, başka yerlerdeki gibi algılanmaz. Seçim öncesi böyle bir iltisaktan haberdar olsaydık CHP'yi uyarırdık. FETÖ'cü çıktı, diye kenti cezalandıramazsınız" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentin sorunlarına dikkat çeken Dervişoğlu, özellikle yağmurlu havalarda altyapı sıkıntılarının gündeme geldiğine değinerek, eksiklerin giderilmesi noktasında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. CHP'li Burak Oğuz'un Urla Belediye Başkanlığı'nı yürütürken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'iltisak' iddiasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili Dervişoğlu, "İzmir gibi bir yerde kayyum ataması, başka yerlerdeki gibi algılanmaz. Terör örgütüne iltisaktan bahsediliyor. Bu da hükümete kayyum atama yetkisi veriyor. CHP ile seçim iş birliği yaptık. Ama Urla'da İYİ Parti olarak müstakil aday çıkardık. Ayrı oyla belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçilmiş. Kusurlu, kabahatli kişiler çıkabilir. Ama İzmir, kurullarını işleten bir kenttir. Biz seçim öncesi böyle bir iltisaktan haberdar olsaydık CHP'yi uyarırdık. Oradan FETÖ'cü çıktı, diye o kenti cezalandıramazsınız" diye konuştu.

'GÖKDELEN PROJESİ İZMİR'İN BAĞRINA ÇAKILMIŞ KAZIKTIR'İzmir'in Konak ilçesi Pasaport mevkisinde, uzun süredir tartışmalara neden olan, 250 metre uzunluğundaki 60 katlı gökdelen inşaatına ilişkin de konuşan Dervişoğlu, şunları söyledi: "Bu proje İzmir'in bağrına çakılmış bir kazık niteliği taşıyor. İzmir'in yüzde 53'ünde yeni yerleşim alanları oluşturabilme imkanımız var. Kentin merkezine kentin silüetini bozabilecek gökdelenlerin yapılmasına sıcak bakmam mümkün değil. Kentin jeolojik yapısı da buna elverişli değil. Denizin kenarında yola kazma vurduğunuzda 20 santimetrede tuzlu su çıkıyor. 'Deprem' deyince akla hep İstanbul geliyor ancak İzmir önemli fay hatlarının geçtiği bir deprem bölgesi. Bir kentin kültürünü yaşatabilmek için o kentin önce anılarının yaşatılması lazım. Kent merkeziyle oynandığında, anılarla oynanır ve bizi İzmirli yapan değerler aşınır. O sebeple kent merkezinin siluetine zarar verebilecek maceraperest adımların atılmaması lazım. Çevresel etkiler değerlendirilmeli ve referanduma başvurulmalı. İzmir halkına sorulsun; bağrına saplanmış bir kazık istiyor mu?"

'YERLİ ARABAYI YERİNDE VE DOĞRU BULUYORUZ'İYİ Parti'li Dervişoğlu, yerli otomobile destek verdiklerini vurgulayarak, "Vatandaş nezdinde iyilik duygusu yaratabilecek birtakım adımları atmak lazım. Bu adımlardan biri yerli araba meselesidir. Biz bu girişimi doğru ve yerinde buluyoruz. İYİ Parti olarak bu ekonomik hamlede imzası bulunanları takdir ediyoruz. Ancak hükümeti birtakım gerçekleri de görmeye davet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Dünya, otomotiv sektörüyle rekabet edebilmek adına firmaları birleştiriyorsa hükümetin de böyle tedbirleri yaşama geçirebilecek çalışmaları devreye sokmaları gerektiğine inanıyoruz" dedi. 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, "TBMM'de bu işin sorumlusu bakanlıklara ve bürokratlara sorduk. Bize dediler ki '33 üniversiteden 200'den fazla bilim insanının fikirlerine danışarak, bizler bu projeyi eyleme geçirme kararı aldık'. Biz bu projenin ekosistem açısından ciddi sorunları beraberinde getireceği gibi dış politika alanında da Türkiye açısından birtakım sıkıntıları beraberinde getireceğini düşünüyoruz. İYİ Parti olarak biz bu projenin yapılabilirliğine ihtimal vermiyoruz" diye konuştu.

'ANLAŞMAYI KABUL EDERKEN İYİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİK'Libya konusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili TBMM'ye gelen anlaşmaya İYİ Parti'nin onay verdiğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Akdeniz'in doğusu, bahsettiğimiz alana sınırı olan bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Bizim salt Libya ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma, başlı başına tek çözüm değildir. O bölgede istikrarın sağlanması, diğer ülkelerin de ortaya çıkacak değerlendirmelerde bizlerle hem fikir olmasını temin etmemiz icap ediyor. Biz bu anlaşmayı kabul ederken, Türkiye'nin bütün ülkelerle iyi ilişkiler içinde bulunması gerektiği hususuna işaret ettik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması antlaşmasıyla Libya'ya asker gönderme tezkeresini birbirine karıştırdılar. Oysa ikisi birbirinden çok farklıdır. İYİ Parti olarak biz Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'hayır' oyu verdik" dedi.Libya konusunda aydınlatılmamış noktalar olduğunu da belirten İYİ Parti'li Dervişoğlu, "Dışişleri bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmede, Libya'ya gideceksek ve bu bir davet mektubuyla gerçekleşecekse mektupta nelerin yazılı olduğunu bizlere söylemelerini istedik. Dışişleri Bakanımız 'Sayın cumhurbaşkanından izin almadan davet mektubunun içeriği hakkında bilgi vermem mümkün değildir' cevabını verdi. AK Parti'nin milletvekilleri de davet mektubunun içeriğini bilmiyordu. Bilmedikleri bir mektuba 'evet' oyu verdiler. Libya'ya kaç asker gidecektir? Gidecek askerlerin sayısı, sınıfı, statüsü ne olacaktır? Asker oraya nasıl sevk edilecektir? Kendisi içinde bir iç savaşın yaşandığı Libya da mevcut yönetimin diğer güçler tarafından ele geçirilmesi durumunda askerimizin konumu ve tavrı ne olacaktır? Zaman sınırı nedir? Biz Libya'da ne kadar kalacağız?" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasıHaber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye düştü.

Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışı yerine 5 gündür soğuk hava ve sis etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, özellikle sabah ve öğle saatlerinde sis etkili oluyor. Kent merkezinde görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çarşı merkezinden detaylarSisten görüntü-Sis içindeki köyden detaylar-Sisten dolayı bir kısmının kaybolması-Sis tabakasıGenel detaylar-Muhabir anosuYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Malatya merkezli suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı Malatya ve Osmaniye'de polisin suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda gizli bölme ile geçitlere gizlenmiş çok sayıda silah, mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Osmaniye'de 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Nitelikli Yağma', '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit', 'Mala Zarar Verme' suçlarını işleyenlere yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler soruşturma kapsamında belirlenen 25 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda gizli bölme ve geçitlere saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 196 tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği, 1 çelik yelek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Silah, mermi ve uyuşturucuya el koyan polis, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da bulunduğu toplam 18 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------ Operasyondan görüntüEkiplerin gizli bölmeleri açmasıEkiplerin gizli geçitlerden geçmesiŞüphelilerin şubeye girişiBulunan silah ve mermilerin fotoğrafıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

Kaynak: DHA