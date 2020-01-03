DHA YURT BÜLTENİ - 13

03.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:49

Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24) memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın cenazesi dün gece memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesine getirildi. 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan ve bekar olan şehit Sözleşmeli Piyade Er Çam için öğlen vakti Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehit babası inşaat işçisi Bekir, şehit annesi Nuran, şehidin kardeşleri Sibel ve Gökhan Çam'ın yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi ve kız kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yakınları şehidin tabutunun önünde bulunan fotoğrafını öptü.

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Piyade Er Çam'ın cenazesi Eski Çeltek Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

DAYISI DA ŞEHİT OLMUŞ

Öte yandan şehit Piyade Er Çam'ın dayısı Piyade Er Salim Demir'in de 2002 yılında Şırnak Seslice ilçesi Kopik mevkiinde teröristler tarafından döşenen mayına basarak şehit olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Tabutun taşınması-Cenaze namazının kılınması-Şehidin yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması-Cenaze namazının kılınması-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/UĞURLUDAĞ(Çorum),

================

Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen Emre Gündoğan'ı (21), itfaiye ekibi ve plastik cerrahlar, ameliyathanede birlikte çalışarak yaşama döndürdü.Alanya ilçesinde, 1 Ocak günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yüzüne bariyerin demir çubuğu saplanan Emre Gündoğan, Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demirin sol göz kenarından girip yüzünden çıktığı Gündoğan, ilk müdahalenin ardından AÜ Hastanesi'ne sevk edildi.İTFAİYE VE PLASTİK CERRAHEmre Gündoğan'ın ameliyatı için hazırlık yapan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun çok büyük olmasından dolayı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ameliyathaneye giren itfaiye ekibi, Gündoğan'ın yüzüne saplanan demirin dışta kalan kısmını kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.'TEK BAŞIMIZA ÇIKARMA İHTİMALİMİZ YOKTU'Prof. Dr. Özlenen Özkan, demir çubuğu tek başlarına çıkarma ihtimali olmadığı için itfaiye ekibinden yardım istediklerini belirterek, "Demir tek bir noktadan girmiş. Hasta bu anlamda şanslı ama sol gözenden boynuna kadar içerdeydi. Demirin dışarıda kalan bölümü büyük bir ağırlık teşkil ediyordu. O ağırlığı hafifletmek adına itfaiye ekipleri geldi, dışta kalan demir parçasını kesti. Daha sonra ameliyata devam ettik. Tabi ki demiri hemen çıkartamıyorsunuz. Çünkü orada bulunan büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali çok yüksek. Demiri çıkardığınız anda ulaşamadığınız damar hasar gördüyse hastayı o anda kaybedebilirsiniz. Bunun için bazı önlemler aldık. Aldığımız önlemlerden sonra demiri daha güvenli çıkardık" diye konuştu.Hastanın daha sonra hasarlı bölgelerini onardıklarını, şu an gözünün sıkıntılı olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Hastamızın yoğun bakımda tedavisini sürdürüyoruz. Beyinle ilgili sıkıntıları olabilir, uyutuyoruz. Sonrasındaki takiplerde hastanın durumuyla ilgili bilgiye sahip olacağız" diye açıklamada bulundu.BÜYÜK DENEYİMİtfaiye ekipleriyle birlikte ameliyathaneye girerek hastaya müdahale etmenin kendileri için de çok büyük deneyim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok soğukkanlı ve profesyonel çalıştılar. Ameliyathane dışında da yapılabilirdi ancak herhangi bir sorun olduğunda müdahale edemezdik. İtfaiye ekipleriyle ameliyathanede daha güvenli çalıştık" dedi.OPERASYON 3 SAAT SÜRDÜAmeliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, "Takip sürecinde çekilen filmlerle aşağı yukarı ne olduğu hakkında bilgimiz olacak. Şu an konuşmak için erken. Çok ciddi bir yaralanmaydı, bizim önceliğimiz hastayı hayatta tutabilmekti. Hasta bu anlamda şanslı, biz de mutluyuz. Gözüyle ilgili bilgimiz şu anda yok. Çünkü bize geldiğinde gözünde çok ciddi yaralanma vardı. Onarmaya çalıştık, artık bundan sonraki süreçte hastanın ne kadar zarar gördüğünü anlayacağız" diye konuştu.İtfaiye deyince insanın aklına sadece yangın söndürme olaylarının geldiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Ben burada daha çok düşünme fırsatı buldum. İyi ki varlar. Hayatımızda bir sürü garip durumlarda bize yardımcı olabiliyorlar. Çok da soğukkanlı ve profesyoneller. Çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Akdeniz Üniversite hastanesi dış plan görüntüAmeliyathane koridorundan görüntüKaza geçiren Emre Gündoğan'ın yüzüne demir saplı resimleriİtfaiye ekibinin ameliyathanede demiri kesmesiDoktorların kesilen demiri çıkartmalarıRÖP: Prof. Dr. Özlenen Özkan625 MB -- 05.39/// HD

HABER: Erol AKKIR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

====================

Kahraman ecdadın kardan heykeli

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında kahraman ecdad anısına, 200 kamyon kardan şehit heykelleri yapıldı.

Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçikler'in anısına kardan heykeller yapıldı. Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, Kafkas ve Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrencileri bir haftadır yaptığı kardan heykeller tamamlandı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'nci etap oteller bölgesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Handere Mevkiisinden 200 kamyon kar getirilerek yapılan heykeller, ziyaretçileri duygulandırıyor.

Sarıkamış'a bu yıl geç yağdığı için çevreden kamyonlarla kar taşındığını belirten Muhammet Hanifi Zengin, şunları söyledi:

"Heykellerin yapımında sona gelindi. Toplam 9 kişinin çalıştığı kardan şehit heykellerin yapımı 8 gün sürdü. Bundan tam 105 yıl önce Sarıkamış'ta bizler için şehit olan atalarımızın aziz hatırasını yanstımak için bizlerde kardan heykeller yapıyoruz. Tabi bizlerde duygulu anlar yaşıyoruz. Soğukta bizler onların anısını yaşatmak için üşüyerek yapıyoruz. Eksi 10 derecede kar ve su ile çalışıyoruz. Bugün biz bunları yaşarken o günlerde atalarımızın ne şekilde donduğunu hissedemesek de biraz anlayabiliyoruz. Atalarımız bizler için şehit oldu bu dağlarda. Biz de onların aziz hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak için heykel sanatı ile bu çalışmayı yaptık. Bu sene bayrak temalı heykeller yaptık. Bayrağın altında, gölgesinde Mehmetçikler yaptık."

Heykelleri ziyarete gelen vatandaşlar ise oldukça duygulu anlar yaşadıklarını söyledi. Ziyaretçiler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Vatan toprağına düşen şehitlerin anısına yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı yarın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hümeyra Pardelinin anonsu-Kardan heykellerden detay -Muhammet Hanifi Zengin ile röp-Vatandaşlar ile röp-Drone ile çekilen detaylar

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kameraa: Zafer KUMRU/ ERZURUM.

SÜRE: 06.49 BOYUT: 821 MB

==============

Erdemli'de kar yağışı elektrik direklerini devirdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 27 mahallede 290 adet elektrik direği devrildi. 20 mahalle yapılan çalışmalarla tekrar elektriğe kavuşurken, 7 mahallede onarım çalışması sürüyor.

Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 1 haftadır etkisini gösteren yağmurla karışık yoğun kar yağışının buza dönüşmesi, aşırı yük nedeniyle 290 elektrik direğinin devrilmesine neden oldu. 27 mahallenin elektrikleri kesilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 20 mahalle yeniden enerjiye kavuştu.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, kesinti süresince arızaların en kısa sürede giderilmesi adına ekip görevlendirildiği belirtilirken, "Süreçte öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması adına, risk unsuru iletken kopmalarına müdahale edilerek, 950 adet iletken kopuğundan 600 adedinin onarımı yapılmıştır. Enerjisiz olan 27 mahallenin 20'si enerjilendirilmiş olup, içerisinde nüfus bulunmayan diğer 7 mahalle en kısa sürede enerjilendirilecektir. Devrilen 290 adet direkten 180'i onarılmıştır. Alternatif besleme kanalları devreye sokularak, hasarın olmadığı veya giderildiği bölgelerde enerji verilmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon azami ölçüde sağlanmıştır. Enerjisiz kalan bölgelerde ise ekiplerimiz arızalara müdahale etmekte olup, arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

GÖLET DONDU

Yoğun kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yollar iş makineleri ile açılmaya çalışılırken, Tozlu Mahallesi'nde bulunan Sulama Göleti de soğuk hava şartları nedeniyle dondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Devrilen Elektrik direği -Elektrik kablosu görüntüsü-Enerjisa görevlileri çalışırken-Kamyondan elektrik direği indirilirken-Tozlu göleti donmuş halde görüntüsü-Vatandaş veli coşkun ile Tozlu göleti hakkında röportaj

Süre: 02'40" Boyut: 105 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

======================

Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti

ŞANLIURFA'da Irak uyruklu bir kasabın iş yerinin önünde deveyi kesmesi işkenceye dönüştü. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

Kentte Irak uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kilonun üzerinde deve getirdi. Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu. Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu. Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Kesim için işyeri önünde bulunan deveKasap tarfaından boynuna bıçak darbeleri vurulmasıKesimi cep telefonlarıyla canlı yayınlayan vatandaşlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183MB

================================

Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı

DİYARBAKIR'da 12 yıl önce, PKK'lı teröristlerin dershane önüne park ettiği bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 6'sı öğrenci, 7 kişi düzenlenen törenlerle anıldı. Saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'in kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Nöbet tutan aileler bugüne kadar niye hiç konuşmuyordu ? Çünkü bıçak kemiğe dayandı ve şehrimiz artık çok güvenli. Eğer güvenlik olmazsa, özgürlük asla olamazmış. Güvenlik olunca bu anneler konuşmaya başladı. Haykırmaya başladı" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 3 Ocak 2008 günü, kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir dershanenin önüne park edilen bomba yüklü araç, askeri servis otobüsünün geçişi sırasında PKK'lı terörist Erdal Polat tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, dershane öğrencileri Eren Şahin, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkın, Salih Ekinci ve Melek İpek ile kızını dershaneden almaya gelen Diyarbakır adliyesinde görevli Cengiz Kaya yaşamını yitirdi, 30'u asker, 67 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler, 12 yıl sonra, saldırının yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Patlamanın meydana geldiği cadde üzerinde ve Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, saldırıda hayatını kaybeden Eren Şahin Eronat'ın annesi ve AK Parti Milletvekili Oya Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Feysel Taşçıer, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende yaşamını yitirenlerin fotoğralarının bulunduğu masaya protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karanfiller bırakılarak dua edildi.

Oğlunun adının verildiği konferans salonunda düzenlenen törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, ona özlemini dile getirerek, "Oğlumu kucağıma aldığım zaman 28 yaşındaydım ama onunla oyun hamuru oynuyordum. Mühendis olmama rağmen 2+2'nin 4 ettiğini onunla öğrendim. Satranç öğrettim ve ona yenildim. Kemal Sunal'ı ve Hababam Sınıfı'nın oğlumla yeniden daha çok sevdim" diye konuştu.

'GÜVENLİK OLUNCA ANNELER KONUŞMAYA BAŞLADI'

HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere değinen Eronat, "Nöbet tutan aileler bugüne kadar niye hiç konuşmuyordu ? Çünkü bıçak kemiğe dayandı ve şehrimiz artık çok güvenli. Özgürlük mü güvenlik mi diye sorsam hepimizin vereceği cevap özgürlüktür. Dünyanın en muhteşem kavramıdır. Vazgeçemeyeceğimiz, olmazsa olmazımızdır ama bu oturan anneler bize şunu öğretti. Eğer güvenlik olmazsa özgürlük asla olamazmış. Güvenlik olunca bu anneler konuşmaya başladı. Haykırmaya başladı. Hacire ana oğluna kavuştu. Ardından Hatice anne ve geçen hafta da Hüsniye anne kızına kavuştu. Bu üç annenin domino etkisi yaparak diğer bütün anneleri çocuklarına kavuşturacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin terörle ve hainle mücadelesi son hain ve terörist yok edilene kadar, bu terör tehdidi bu ülkenin gündeminden çıkana kadar kararlılıkla devam edecektir. Sınırlarımızın içinde ve dışında hangi terör odağı olursa olsun bu mücadelede bu devletin ve milletin yok edici gücü onları yok edecektir."

Görüntü Dökümü---------Törene katılanlarSaldırıda şehit olanların fotoğraflarıŞiir dinletisiOya Eronat'ın konuşmasıHasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmasıMüzik dinletisiŞehit yakınlarıFotoğrafların bulunduğu masaya karanfil bırakılmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 581 MB

===================

Kaynak: DHA