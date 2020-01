DHA YURT BÜLTENİ-13

01.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:56

Sobadan zehirlenen 6 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

SİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Uykudan uyanan İnan ailesinin 6 ferdi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayet üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, İnan ailesine ilk müdahalede bulunup ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınanların karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı (2)

'KAN TESTİYLE ALKOLLÜ OLMADIĞIM ANLAŞILDI' Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından aracı durdurulan pastaneci Faruk Coşar (43), yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu belirlenmesi üzerine bin 228 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polislere alkol kullanmadığını ispatlamak için hastaneye gidip kan testi yaptıran Coşar, alkollü olmadığı anlaşılınca polislerin yanına tekrar gidip, raporu gösterip ehliyetini geri alıp, hakkındaki işlemleri iptal ettirdi. Yaşadıklarını anlatan Coşar, şunları söyledi: "Ben iş yerimden çıkmıştım. Yolda polisler alkol kontrolü yapıyordu. Ben kendime güveniyordum. Arabamı sağa çekip alkol kontrolü için aşağıya indim. Burada meyve yediydim belki on nedenle olmuştur. 56 promil alkollü çıktım. Ben orada önce kamera şakası zannettim. Sonra bu işin ciddiyetini anladım. Ehliyetimi almışlardı akşam. Buna itiraz etme hakkım olduğunu söylediler. O arada beni çeken gazetecilere, umreye gittiğimi söyledim. Haberlerde dini bu işe alet ettiğim yönünde yorumlar gördüm. Sadece ona üzülüyorum. Alkolsüz olduğumu kanıtlamak için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek kan tahlili yaptırdım. Orada sıfır promil alkollü olduğum çıktı. Alkol almadığım tespit edildi. Ehliyetimi alan ekibin yanına gittim. Aldığım kan testi sonucu gösterdim. Onlar bana tekrar alkolmetreyi üflettiler. Sıfır promil alkollü olduğum burada da görüldü. Bunun üzerine ehliyetimi bana geri verdiler. Allah'a şükür kendimi temizledim. Alkol kullanan bir insan değilim." 'CİHAZ ARIZALI OLABİLİRMİŞ'Alkolmetrede bir problem olduğunu belirten Faruk Coşar, "Alkolmetrenin arızalı olması benim problemim değil. Bunun kanunu, yolu vardır. Bana alkolmetrenin arızalı olabileceğini ya da meyve yemiştim, meyve yediğimden dolayı da bu şekilde çıkmış olabileceği söylendi. Makinede bir problem çıktı. Hatta polis memuru da üfledi onda da 9 promil alkol çıktı. Arızalı olabileceğini, meyve ya da sigara içtiğin zaman bu şekilde promil çıkarabileceğini söylediler" diye konuştu.Ehliyeti geri iade edilen Coşar'a, polis tarafından tutulan tutanakta ise alkol metrenin aşırı soğuk nedeniyle bu değerleri çıkarmış olabileceği belirtildi.

JASAT, fabrikaları iletişimsiz bırakan 'kablo faresi'ni yakaladı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, özel bir GSM firmasına ait (Türk Telekom) direklerdeki iletişim kablolarını kesip çalan, böylelikle çok sayıda mermer fabrikasını telefon ve internetsiz bırakan 'Kablo faresi' lakaplı 25 yaşındaki İzzet B. (Bektaş), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. JASAT ekipleri, bir süredir Kocabaş Mahallesi'nin Varlık Boğazı mevkisindeki özel bir GSM firmasına ait direklerde bulunan iletişim kablolarının kesilip çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yılbaşı gecesi operasyon düzenleyen ekipler, kabloları keserek çaldığı belirlenen 'Kablo faresi' lakaplı İzzet B.'yi, son olarak çaldığı 400 metre kabloyla birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan İzzet B.'nin kabloların plastik dış kısmını yakıp eriterek içindeki bakır kısmını hurdacılara sattığı belirlendi. 11 ayrı suç kaydı bulunan İzzet B.'nin, çaldığı kablolar nedeniyle Varlık Boğazı mevkisindeki çok sayıda mermer fabrikasının telefon ve internet iletişiminin kesilmesine neden olduğu öğrenildi. İzzet B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir polisinden yeni yıl mesaisi Balıkesir polisi tarafından 2020 yılının ilk dakikalarında başlanan denetimler, yenilin ilk ışıklarına kadar sürdü. Denetimlerde, 8 bin 162 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 9 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi 2020'nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabaha kadar kontrollere devam etti. Yılbaşı güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 8 bin 162 kişinin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. 3 bin 165 araç kontrol edilirken, 9 sürücünün belgesine alkolden el konuldu. 1 araç ise trafikten men edildi, 42 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 12 adet 7,65 tabanca fişeği, 5 tüfek fişeği, 60 kurusıkı fişeği, 2 boş kurusıkı kovanı ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yılbaşı gecesi uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 7 operasyonda ise toplam 6 kişi gözaltına alındı. 77 ecstasy hap, 62 uyuşturucu hap, 2,94 gr metamfetamin maddesi, 102 gram esrar ve 4,01 gram bonzai ele geçirildi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla eksi 15 derecede çalışan ekiplerle girdi

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum'da fiber altyapı çalışmalarını sürdüren ekip arkadaşlarıyla birlikte girdi. Önal, "Fiberi ülkenin her yerine, sadece karlı değil, karlı yerlere de götüren çok değerli Türk Telekom ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum-Pasinler karayolunda eksi 15 derecede, 1900 rakımlı tepede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret eden Ümit Önal, yeni yılda başarı dileklerinde bulundu. Türk Telekom'un başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğini, Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde imzasının bulunduğunu ifade eden Önal, İzmir'den Ağrı'ya, Trabzon'dan Hatay'a tüm Türkiye'yi birbirine bağladıklarını belirtti. Önal, "Türk Telekom'un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum'da bulunuyorum. 2020'de de 'sadece merkeze değil herkese' hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar, karlı, karsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SON 4 YILDA 16.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK' Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi herkese ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış gezdiğini vurgulayan Önal şunları söyledi: "Personelimizin özveri ve üstün gayretleri sayesinde 47 milyonu aşkın Türk Telekomlu'nun her birine en iyi hizmeti sunabilmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Türk Telekom bu toprakların milli bir değeridir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptık. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdık. Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz ve yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom'un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı. Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece karlı yerlerde değil Türkiye'nin her karışında, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz."

'2020'DE TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE BAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Fiber dönüşümün yanı sıra fiber hatların bakım ve onarımları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Önal, söz konusu hattın ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Çalışmanın yapıldığı yerin, Ağrı'nın Gürbulak ilçesinden, İran sınırından başladığını ve Ankara'nın Bala ilçesine kadar uzandığını açıklayan Önal, bu güzergahın; Gürbulak, Doğubayazıt, Ağrı, Eleşkirt, Horasan, Pasinler, Erzurum, Aşkale, Tercan, Erzincan ve Refahiye'den geçtiğini belirtti. Geçiş mesafesinin yaklaşık 600 kilometreyi kapsadığını, coğrafi açıdan zorlu alanlardan oluştuğunu kaydeden Önal, ekiplerin son derece önemli bir noktada çalıştığını söyledi. Önal, "47 milyonda 1'e verdiğimiz değer ile müşteri deneyimindeki ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümündeki iddiamızı ortaya koyarak karşıladığımız 2020'de; Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz. Fiberi ülkenin her yerine, sadece karlı değil, karlı yerlere de götüren çok değerli Türk Telekom ekibine teşekkür ediyorum. Milletimize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yeni yıl diliyorum" dedi.Önal, çalışanlarla birlikte yeni yıl özçekimi de yaptı.

Mersin'de yüksek kesimlerde kar, sahillerde ise bahar havası hakim

MERSİN'de, yılbaşı tatilini fırsat bilip karla kaplı yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar kartopu oynarken, termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kent merkezinde bahardan kalma günler yaşanıyor.Geçen günlerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşen Mersin'de yılın ilk gününde güneş kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 15-18 derece arasında değiştiği kentte, vatandaşlar da kendilerini sahile, parklara ve sokaklara attı. Vatandaşlar, bu yılın ılık geçtiğini, geçen yıllarda yaşanan yağışların kentte hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.Erdemli ilçesinde ise tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ne akın eden vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar sahilde oturup güneşlenirken, bazıları Akdeniz'in mavi sularına olta atarak balık avladı. Bazıları da günün anısına cep telefonu ile fotoğraf çektirdi.İngiltere'nin başkenti Londra'dan tatile gelen gurbetçi Volkan Karalar, Kızkalesi'nin çocukluk anıları ile dolu olduğunu belirterek, "Bugün hava açtı. Bu nedenle de Kızkalesi'ne geldik, güneşin tadını çıkartıp, deniz havası alıyoruz. Güneşlenip D vitamini alıyoruz" dedi.Silifke ilçesinde de yeni yıl tatilini fırsat bilenler soluğu ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde aldı. 7'den 70'e herkes karın keyfini çıkardı, kartopu oynadı.

Kayak severlere Yıldız Dağı daveti

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2020 yılının ilk ziyaretini Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne gerçekleştirdi. Ayhan, kış sporu meraklılarını Yıldız Dağı'na davet etti.Yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Dağı'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, "Kayak, kızak, snowboard, doğa yürüyüşleri, buz pateni, mekanik tesisler ile buraya gelen vatandaşlarımız güzel bir tatilin keyfini çıkarıyor, yöresel lezzetlerimizi tadıyor, konforlu otelimizde misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlanıyor. Çocuklar için bu yıl oluşturduğumuz çocuk oyun alanı ise onların keyiflerine keyif katıyor. Diğer yandan halkımızın kış spor malzemelerini kiralayabilecekleri mağazamız, gece kayağı imkanımız ve çok sayıda günübirlik tesisimiz ile yoğun bir gün yaşıyoruz. Kısa sürede ülke gündeminde önemli bir yer edinen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne herkesi davet ediyoruz" dedi.Herkesin yeni yılını kutladığını ifade eden Vali Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini herkesin görmesini arzuluyoruz. Pistlerimiz harikulade, hizmet kalitemiz olağanüstü güzel, yollarımız güvenli. Yani kayak yapmaya her şey müsait. Türkiye'nin birçok yerinde kar sorunu varken Yıldız, kış sporlarına hazır vaziyettedir. Burası ülkemizin yükselen bir marka değeridir" diye konuştu. Vali Salih Ayhan, daha sonra ziyaretçilerle birlikte kayak yaptı.

