DHA YURT BÜLTENİ-13

31.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:32

'Bürge'nin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza emsal'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Bürge Yolbilir'e (17) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan'a (24), 'Kasten öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesi kararının bir emsal niteliğinde olduğunu belirten avukat Mehmet Bostancı, "Bürge'yi kurtaramıyoruz ama başka insanlara zarar gelmemesi için bu kararın caydırıcılık açısından önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Olay, 27 Nisan'da, Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir ve kuzeni M.G.'ye (15), yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Karabağlar yönünden Gaziemir yönüne giden Bekir Karaaslan yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Bürge Yolbilir hayatını kaybetti, kuzeni M.G. ise hafif yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen Bekir Karaaslan, yakalanıp, tutuklandı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaaslan, 'çocuğa karşı işlenmiş kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Olası kast indirimi nedeniyle ceza müebbete indirilirken, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 25 yıl hapis cezası verildi.

'GERİYE DÖNÜP BAKMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ'Bürge Yolbilir'in bir trafik canavarına kurban gittiğini söyleyen ailenin avukat Mehmet Bostancı, yargılama sürecinde ilk etabın tamamlandığını belirterek suçlu Bekir Karaaslan'ın gerekli cezayı aldığını ifade etti. 130 promile yakın alkollü olan sürücünün yaklaşık 140 kilometreye yakın hızla iki kez kırmızı ışığı ihlal ettiğini anlatan Bostancı, "O gün gencecik kızımız ve yanında canını zor kurtaran 15 yaşında bir çocuğumuz vardı. Sürücü 1 metre dahi fren izi olmadan, direksiyon kırmadan Bürge'ye çarptıktan sonra geriye dönüp bakmadan yoluna devam etti" dedi. Sürücünün olay yerinden yaklaşık 100 metre önce ışık ihlali yaptığını anlatan Bostancı, "Kurallara uygun bir şekilde yoldan paralel dönüş yapan ve içinde bir aile olan başka bir araca son anda çarpmaktan kurtulmuş. Bu da gösteriyor ki; anlık bir hızlanma değil. Uzun süre aynı hızla yola devam etmiş" diye konuştu.

KARAR BOZULMAZSA TÜRKİYE'DE İLK OLACAK'Trafik kazalarına karışan sürücülerin şimdiye kadar 3- 5 yıl gibi basit cezalar alıp ilk celsede cezaevinden çıkarıldığını ifade eden avukat Mehmet Bostancı, şöyle devam etti: "Bizim yargılamamız İstinaf ve Yargıtay sürecinde de karar bozulmazsa Türkiye'de bir ilk olacak. Bürge'yi kurtaramıyoruz, ama başka insanlara zarar gelmemesi için bu kararın caydırıcılık açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu karar sürücünün alkol, hız, fren izi olmaması, direksiyon kırmaması ve geriye dönüp bakmaması gibi tüm bu şartların birleşiminde bundan sonraki benzer olaylar için emsal olacaktır. Yani bu tarz kazalara karışanlar, 'kazayla oldu' deyip kurtulamayacaklar. Kasten adam öldürmekten ceza aldıklarında toplumda bir süre içinde bu bilinç yerleşir ve alkollü şekilde kimse direksiyon başına geçemez."

DÖRT SUÇTAN SABIKALIBürge Yolbilir'e çarparak ölümüne neden olan metal işçisi sürücü Bekir Karaaslan'ın daha önce uyuşturucu kullanmak dahil 4 suçtan sabıkası olduğunu ifade eden Bostancı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığını ve cezanın suçun olası kastla işlendiği göz önüne alınarak müebbet cezasına indirildiğini açıkladı. Karaaslan'ın duruşmadaki hali göz önüne alınarak cezasının 25 yıla indirildiğini belirten Bostancı, "Bu dosyanın emsal dosyalarla arasında 3- 5 kat ceza artışı var. Ailenin tabii ki gönlü rahatlamaz, ama en azından suçlunun hak ettiği cezayı aldığını düşünüyoruz. Yerel mahkemeden bu kararı aldık, yargılama süreci devam ediyor. Bugüne kadar Yargıtay ceza genel kurulu kararlarının dahi aleyhimize olduğu bir noktada yeni bir emsal yaratması açısından istinaf ve Yargıtay sürecini tamamlarsa emsal olacak ve caydırıcılık açısından önem taşıyacak" diye konuştu.Bostancı, savcının iddianamesinin bilinçli taksir yönünde olduğunu, ancak yargılama sürecindeki mahkeme savcısının esas hakkında mütalaada olası kast yönünde bir talepte bulunduğunu hatırlattı.

Görüntü Dökümü------------------------Avukat Mehmet Bostancı'dan detay görüntü,Avukat Mehmet Bostancı ile röp.-29 Nisan'daki güvenlik kamerası arşiv görüntüler

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Fidan almak için birbirleriyle yarıştılar Tokat'ta, "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar fidan alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda halka ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı. "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 200 akdut, 500 badem, 750 sedir, 600 ceviz, 150 karaçam olmak üzere toplam 2 bin 200 fidan dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve kurum amirleri katıldı.

Ağacı, fidanı sevmenin memleketi sevmek olduğunu ifade eden Vali Ozan Balcı, "Fidan demek, meyve demek, ağaç demek, memleket demektir. Memleketin geleceğine inanmak demektir. Büyük Türkiye'ye inanmak demektir. Hayvanların yarısı mesela ağaçta yaşıyormuş. Biz sadece suyu, toprağı, havayı korumuyoruz. Hayvanlara da barınak sağlamış oluşuyoruz. Peygamber efendimiz ne diyor; 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile bir ağaç dikin'. Fidan dikmek çok hayırlı ve güzel bir iştir. Bu memlekete, bu millete olan sevginin en güzel nişanesidir. Ağacı seviyoruz, fidanı seviyoruz. Ağacı, fidanı seveni de daha çok seviyoruz" dedi. Vali Balcı'nın konuşmasının ardından fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar ücretsiz fidanlardan alabilmek için birbiriyle yarıştı. Dağıtım görevlileri oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Etkinlikten görüntü-Valinin konuşması-Fidan dağıtımı-Fidan almak için yaşanan yarış

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Televizyon patladı evde yangın çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Can Yüzgeç dün sabah birlikte yaşadığı anne ve anneannesiyle mutfakta kahvaltı yapmak istedi. Ancak aynı anda oturma odasında patlama meydana geldi. Koşarak odaya gelen Yüzgeç, televizyonun ve çevresindeki eşyaların yandığını görünce annesi ile anneannesini evden çıkardı.Yüzgeç'in yardımına koşan komşuları, hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi.Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ahmet Can Yüzgeç ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.Yangının tüplü televizyonun patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ev sahibi Ahmet Can Yüzgeç ile röp.Televizyon ve evden detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Apartmanda yangın paniği; 5 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi.Yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ünlü Cadde'de meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan apartman sakinleri, sepetli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını tamamen söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yangında evlerinde mahsur kalan apartman sakinlerinin itfaiye sepetli araçla kurtarılması-Dumandan etkilenenlerin ambulansa bindirilmesi-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Vali Bilmez: Van maalesef uyuşturucu ve kaçak sigarada Türkiye rekoru kırdı VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2019 yılında Van'ın uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmesinde Türkiye rekoru kırdığını söyledi. Jandarma ve Emniyet bölgesinde yapılan terör operasyonlarında büyük başarı elde edildiğini belirten Vali Bilmez, "Jandarma bölgesinde 28 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Polis, jandarma ve ailelerin desteğiyle PKK'nın dağ kadrosundan toplam 54 teröristin ikna edilerek teslim olması sağlandı. 150 teröristin ikna olması için ise ailelerle görüşme sürüyor. "dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla Edremit İlçesindeki bir kahvaltı salonunda 2019 yılı asayiş genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

2019 yılında Van'da Emniyet ve Jandarma bölgesinde meydana gelen asayiş ve terör olaylarını değerlendiren Vali Bilmez, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmesinde Van'ın Türkiye rekoru kırdığını ifade etti. Bilmez, yapılan çalışmlar sonucunda, Jandarma bölgesinde 39, emniyet bölgesinde ise 15 teröristin ikna edilerek teslim alındığını açıkladı.

SON 9 AYDA 83 BİN 160 KAÇAK GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI, 587 ORGANİZATÖR YAKALANDI2020 yılının Van için güvenli ve huzurlu bir yıl olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Vali Bilmez, Van'da 2019 yılında kendisini etkileyen en önemli olayın 17 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazası olduğunu dile getirdi. Vali Bilmez," Eğer bu olay olmasaydı 2019 yılında ölümlü trafik kazalarımız ciddi anlamda azalmıştı. Ama tek bir olayda 17 göçmenin hayatını kaybettiği, başka bir olayda da 5 göçmenin hayatını kaybettiği 2 acı trafik kazası olayımız meydana geldi.14 kişilik minibüse 67 kişinin sığdırıldığı trafik kazasında yoldan çıkan aracın şarampole düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de büyük kısmı ağır olmak üzere yaralandı. Bu suçu işleyen kişi hemşehrimizdi, Gürpınarlıydı. O da hayatını kaybetti ve 7'inci defadır yakalanıyordu. Daha önce jandarma ve emniyet tarafından 6 defa yakalanmış ve hakkında işlem yapılmış bir kişiydi. Onun için insan kaçakçılığındaki cezaların artırılması için başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere bütün yetkililer nezdinde ciddi anlamda girişimlerde bulunduk. Bize verilen bilgiye göre de cezanın alt ve üst limitlerinin değiştirilerek, bunların tutuklanmasına sağlayacak bir düzenlemeyi yapılacağı söylendi. Biz de o düzenlemenin bir an önce yasalaşması için umutla bekliyoruz. Bu yıl Nisan ayından bu yana ilimizde 83 bin 160 göçmene işlem yapılmıştır. Bunların 44 bin 883'ünü il, ilçe merkezlerinde, köylerde yakalanan ve göç idaremizce hakkında işlem yapılan göçmenler oluşturuyor. 38 bin 277'si ise sınır bölgesinde yakalanıp, geldiği yere geri gönderilen göçmenler. Son bir yıl içerisinde insan kaçakçılığı yapan 597 organizatör yakalandı. Bunların büyük kısmı tutuklandı, bir kısmı da daha sonra tahliye edildi. Bunlarla ilgili adli işlemler de devam ediyor. Yakalanan kişi sayısı az değil. Ama cezaların caydırıcı olmaması, işimizi oldukça zorlaştırıyor. İnşallah beklenen düzenleme gelirse daha da rahatlar. "dedi.

SON BİR YILDA 39 PKK'LI İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU, 28 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜTeslim, öldürülen ve sağ yakalanan teröristlerle ilgili önemli bilgiler veren Vali Bilmez, "Bu yıl terörle mücadelede önemli bir yıl oldu. Van halkının bu konuda ciddi bir desteği, özellikle çocukları dağda olan ailelerin büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu jandarma bölgesinde 2019 yılında 28 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Ailelerin desteğiyle PKK'nın dağ kadrosunda olan 39 terörist, ikna edilerek teslim olması sağlandı. Bunun için gerçekten ailelere teşekkür ediyorum. Şu an 150'ye yakın teröristin teslim olması için güvenlik kuvvetlerimizin ailelerle görüşmeleri devam ediyor. İnşallah onlardan da olumlu haberler getiririz. Onları da anneleriyle buruşturup, o annelerin İnşallah gözyaşlarına engel oluruz." diye konuştu.

Vali Bilmez, Van'da bu yıl jandarma bölgesinde ise düzenlenen 2 bin 238 operasyonda ve meydana gelen 238 olayda toplam 53 teröristin ikna, sağ ve ölü ele geçirildiğini açıkladı. Vali Bilmez, "Jandarma bölgesindeki operasyonlarda 58 uzun namlulu tüfek, 2 makineli tabanca, 6 tabanca, 2 roketatar, 219 el bombası, 28 el yapımı patlayıcı 156 roketatar mühimmatı, 240 roketatar sevk fişeği, 22 telsiz, 3 bin 800 kilo patlayıcı madde, 311 tüp, 7 gece görüş dürbünü ve çok miktarda muhtelif yaşam malmezesi ele geçirilmiştir. Jandarma bölgesinde 861 olayda 18 bin 349 düzensiz göçmen ve 343 organizatör yakalanmış. 715 olayda 1 milyon 95 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve 982 kişi sigara kaçakçılığından dolayı gözaltına alınmış. 286 olayda 33,5 kilo metamfetamin, 336 kilo esrar, 1 kilo sukut esrar, 886 kilo eroin, 9 kilo afyon sakızı, 196 bin uyuşturucu hap, 20 bin 548 gram morfin ele geçirilmiş ve 376 şüpheli yakalanmıştır. Jandarma bölgesinde 190 trafik kazası meydana gelmiş, 24 kişi vefat etmiş. Bunun 17'ni bir defada meydana gelen, birinde de 5 kişinin hayatını kaybettiği göçmen kazaları. Meydana gelen trafik kazalarında 570 şahıs yaralanmış, trafik denetimlerinde 221 bin araç ve sürücü kontrol edilmiş, 4 bin 700 sürücüye 3 milyon 500 bin TL para cezası uygulanmış, 2 bin 782 araç trafikten men edilmiştir." ifadelerini kullandı.

EROİN VE KAÇAK SİGARADA MAALESEF VAN, TÜRKİYE REKORU KIRDIVali Bilmez, Emniyet Müdürlüğü bölgesinde ise asayiş olaylarında bir önceki yıla göre az bir düşüş yaşandığını kaydederek, "Bu yıl kaçakçılıkla mücadelede 5 ton 231 kilo eroin, 346 kilo esrar, 3 kilo Afyon sakızı, 92 kilo civarında metamfetamin, 3 bin hap, çok az bir miktar Hint keneviri ele geçirilmiş. Toplam 711 organizatör veya şüpheli yakalanmış, bunlardan 281'i tutuklu. Kaçakçılıkta ise 1 milyon 283 bin kaçak sigara yakalanmış. Maalesef bunda da Türkiye'de birinciyiz. 5,5 ton civarında kaçak akaryakıt yakalanmış. Geri kalan çay kaçakçılığı, nargile tütünü, bin cep telefonu, 23 kilo da İran'dan getirilen kaçak safran, 13 tabanca, bir av tüfeği yakalanmış. Kaçakçılıkla ilgili de bin 800 şüpheliye işlem yapılmış, bunlardan 134'ü tutuklu. Polis bölgesinde 7 ölümlü, 1250 de yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş. 2 bin 446 kişi bu kazalarda yaralanmış. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 50 civarında bir düşüş var. Emniyet bölgesinde 362 bin araç yıl boyu denetlenmiş, trafikten men edilen araç ise 3 bin 166. Yapılan çalışmalarda 792 kişiye işlem yapılmış. Aranan 156 şahıstan 104 ü yakalandı ve şu an tutuklu. Polisin aileleriyle görüşerek ikna çabası sonucu ise 15 terörist teslim olmuşturö dedi.Toplantıda söz alan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de, yaptıkları operasyon ve çalışmaları anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Toplantıya katılan ilçe kaymakamları, il emniyet müdürü ve jandarma komutanı-Vali Mehmet Emin Blimez'in açıklaması

Haber: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı

Adana'da, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, önce otobüse ardından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının kaldırıma savrulup, yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Mücahitler Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, otobüse çarptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazada kaldırıma savrulan kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, KGYS kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü------------------------Otobüsün gelişiOtomobilin ışık ihlali yapmasıOtomobilin otobüse ardından yaya çarpmasıYayanın savrulması ve yere düşmesi

Haber-Kamera: ADANA,

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AK Parti'li Dağ'dan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne su kesintisi eleştirisi Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni su kesintisi konusunda eleştirip, "Belediye, su sorununu çözmek zorunda. İsale hattını belediye yapacak. Kanalizasyon belediyenin görevidir. Hala kanalizasyonsuz ilçe varsa, bu bizim sorunumuz değil. Şu anda 10 Büyükşehir Belediyesi'nin 9'u CHP'liler tarafından yönetiliyor. Buyurun millet size verdi yetkiyi. Yağmur yağarken, İzmir'in 3 ilçesine su verilmediyse, bu bir eleştiri sebebidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 1 ay önce atanan AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bir lokalde gerçekleşen toplantıda kısa bir konuşma yapan Erdem, yönetim kurulunu tanıttı ve yapacakları çalışmalardan bahsetti. Ardından teşkilata seslenen Hamza Dağ, ilk olarak yerli otomobil ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgiler verdi. Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Dağ, şöyle dedi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumudur. Belediyelerin ilk görevi bütçesinin büyük bir bölümüyle çöp temizliği yapmak. İkinci görevleri insanların evine suyu getirmek, üçüncüsü ise ulaşımı sağlamaktır. Seçim öncesi bu yıl için, '31 Aralık 2019'a kadar bitecek' dedikleri sözler var. Hiçbiri bitmemiş. En net görev su. Bu hükümetin değil, belediyenin görevi. Belediye su sorununu çözmek zorunda. İsale hattını belediye yapacak. Kanalizasyon, belediyenin görevi. Hala kanalizasyonsuz ilçe varsa, bu bizim sorunumuz değil. Şu anda 10 Büyükşehir Belediyesi'nin 9'u CHP'liler tarafından yönetiliyor. Buyurun millet size verdi yetkiyi. Yağmur yağarken, İzmir'in 3 ilçesine su verilmediyse, bu bir eleştiri sebebidir."

Dağ, ilçeye yapılması planlanan meslek hastanesinin ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi. Programın ardından Dağ ve beraberindekiler, Demokrasi Meydanı'nda kurulan AK Nokta standı ziyaret etti. Ardından Aliağa Ticaret Odası'na konuk olundu. Aliağa'daki programının ardından Hamza Dağ, Menemen ilçesine geçti. Menemen Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Dövizde yaşanan spekülasyonlar nedeniyle ekonomide birtakım sıkınlar yaşandığını da söyleyen Dağ, "2020 yeniden yukarılara doğru tırmanma dönemimiz olacak. Bunun ilk işareti de 3 gün önce tanımını yaptığımız yeni otomobille gücümüzü tüm dünyaya göstermiş olduk" dedi. Türkiye ile Libya arasında tarihi bir anlaşma imzalandığını belirten Dağ, "Bu anlaşma sonucunda oradan çıkan gazdan petrolden bundan hepimiz faydalanacağız. Belki 2023'ü geçecek belki 2030'u bulacak. O zaman iktidarda kimin olacağı belli olmaz. Ama yaptığımız hamleler ülkenin menfaatine olan hamlelerdir" dedi.Menemen'de partisi tarafından düzenlenen muhtarlar şurasına katılan Dağ, kardeşi vefat eden Menemen'in eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'e de taziye ziyaretinde bulundu.

Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA (İzmir),

Kaynak: DHA