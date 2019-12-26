DHA YURT BÜLTENİ-13

26.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:25

Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)

ORMAN İŞÇİLERİNİN ZORLU YANGIN MESAİSİKaradeniz Bölgesi'nde 3 günde 75 noktada çıkan, 260 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden gelen yangın söndürme ekipleri, gece gündüz aralıksız alevlere müdahale etti. Demirören Haber Ajansı ekipleri, mevsimlik orman işçilerinin zorlu yangın söndürme mesaisini görüntüledi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen orman işçileri, zorlu arazi koşullarında orman için patika yolları kullanarak, ulaştıkları yangın noktalarında kazma, kürek ve tırmıklar ile alevlere müdahale etti. Ekipler, ormangülü ağaçları ile kaplı alanda örtü şeklinde devam eden yangınları kontrol altına aldı. Çalılıklarla kaplı ormanda ilerlemekte zorlanan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Orman işçileri, tüm zorluklara rağmen yangınları kontrol altına almayı başardı. Orman işçileri, 3 gündür gece gündüz alevlerle mücadele ettiklerini belirterek, zor şartlarda çalıştıklarını söyledi. İşçiler, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman ve örtü yangınlarının, anız yangını olarak başladığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirlenmişti. Anız yangınlarının orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.Bakanlık ve valilik uyarısına rağmen Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki birçok noktada anız yakıldığı görüldü. Bazı kişiler, anız ateşinin tehlike oluşturmadığını savundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAnız ateşi yakılmasıAteş yakanlardan detayAnız ateşi yakan kadınla röp.Orman işçilerinin görüntüsüOrman içinden işçilerle yangın alanına gidilmesiEkiplerin yangına müdahalesiMuhabir anonsları (Muhammet KAÇAR),Orman işçileri ile röp.Yangın söndürme detaylarıDetaylarHaber: Muhammet KAÇAR-Arzu ERBAŞ Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM - TRABZON-DHA =======================

Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü olarak kutladı

Düzce'nin Aydınpınar köyünde oturan ve kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü olarak kutladı. Doğum günü kutlama görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, arkadaşları, "İyi ki doğdun Mesih" diye şarkı söyledi.

Düzce Aydınpınar köyünde oturan ve kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın, Noel'i doğum günü diye kutlama görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Hasan Mezarcı köyde oturan yakın akrabaları ile Mesih olduğuna inanan arkadaşlarıyla birlikte pasta keserken, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" diye şarkı söyledi. Sehpanın üzerindeki tabaklarda ise çekirdekler görülürken, sosyal medyada, "Mesih de olsan o çiğdem çitlenecek hemşerim", "Bir düzgün kuruyemiş alsaydınız, o ne çekirdek koymuşsunuz koskoca Mesih'in önüne" gibi yorumlar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHasan Mezarcı ve arkadaşlarının doğum günü kutlamasıÇevresindekilerin 'İyi ki doğdun mesih' diye şarkı söylemesi(Sosyal medya görüntüleri)HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kaçak ocakta ölen iki işçi toprağa verildi Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında ölen işçiler Uğur Korkmaz (33) ve Erdem Korkmaz (25), toprağa verildi.Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, dün saat 11.00 sıralarında metan gazı yanması meydana geldi. İlk belirlemelere göre vücutlarında oluşan yanık ve ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen işçiler Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz hayatlarını kaybetti. İşçilerden Bahri Yeniay ise yaralandı. Yaralanan Yeniay, tedavisi için İstanbul'a sevk edildi.OCAK MÜHÜRLENDİJandarma ekipleri, bir ay önce kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı tespit edilen ocağı mühürledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ocak sahipleri olduğu belirlenen Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile maden ocağının bulunduğu alanın sahibi İshak K. gözaltına aldı. CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDIİşçiler Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz'ın cenaze namazları, öğle namazının ardından ilçeye bağlı Çatalağzı beldesinde aynı camide kılındı. Cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve işçilerin yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında, işçilerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından işçilerden bekar olan Uğur Korkmaz Çatalazğı beldesinde, evli ve 1 çocuk babası olan Erdem Korkmaz ise Muslu beldesinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü--------------Cenazeler-Taziyede bulunanlar ve ağlayanlar-Cenaze namazları-Cenazelerin taşınması-Ölen işçilerin fotoğraflarıHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Kazada ölen hentbolcu Göksu'nun adı okulunda yaşatılıyor

Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel'in (14) adı, eğitim gördüğü Ordu Lisesi'ndeki spor salonuna verildi.

Kaza, 1 Aralık'ta Yozgat'ın Zile- Alaca karayolunda meydana geldi. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu'dan yola çıktı. Hentbolcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına gediğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sporcular Göksu Akyel (14) ve Sinem Aksu (12), hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.Kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel'in adı, eğitim gördüğü Ordu Lisesi'nde okul yönetimince, spor salonuna adının verilmesini kararlaştırıldı. Karar kapsamında, okuldaki spor salonuna 'Ordu-Altınordu Ordu Lisesi Göksu Akyel Spor Salonu' adı verildi.

DUYGULANDIRAN SÜRPRİZOkul yönetimi, bugün aileyi okula davet ederek, spor salonuna asılan tabelayı gösterdi. Tabelayı gören anne Güülizar, baba Tevfik ve de İlyas Akyel duygu dolu anlar yaşadı.

'AİLECEK GURURLUYUZ'Baba Tevfik Akyel, spor salonu önünde yaptığı açıklamada, "Bu tabelanın asılmasında öncelikle devlet büyüklerime, Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın Altınordu Belediye Başkanıma ve Odu Lisesi müdürüme çok teşekkür ediyorum. Üzüntülüyüz. Ayrıca ailecek gururluyuz. Kızımız bize böyle bir anısını yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Allah'ım hani gani rahmet etsinö dedi.

'ONUN YAŞAMI; HENTBOL, OKUL, EV'Anne Güülizar Akyel, kızıyla son görüşmesini anlatarak, "'Anne arabaya bineceğiz' dedi. Ben de 'tamam kızım' dedim. Öylece gitti. En son saat 11.57'de aradım ve görüştük. Uyuduğunu söyledi. 'Kızım kalk bir etrafına bak neredesiniz' diye sordum. 'Tamam anne' dedi. Daha da asla görüşmedik. O saatten sonra kaza oldu. Daha sonra aradım ve ulaşamadım. Saat 13.00'e geliyordu, motive etmek için aradım ulaşamadım. Maçın bitmesinin ardından aradım ulaşılmıyor diyordu. Ama ne olursa olsun benim kızım telefonu açar dedim. Bekledim. Ondan sonra kaza haberi geldi. Onun yaşamı hentbol, okul, evdi. Onun hayatı buydu. Hentbolu çok seviyorduö diye konuştu.Acılı aile, spor salonuna kızlarının adının verilmesinden dolayı okul yönetimine de teşekkür etti.Okul Müdürü Murat Kirpitçi ise, Göksu Akyel'in adını yaşatacaklarını kaydederek, "Göksu Akyel kızımız, bizim okulumuzda eğitim öğretime başladı. Kısa bir süre okulumuz öğrencisi oldu. Bu zaman zarfından öğrencimizin arkadaşları tarafından takdirle karşılanması, öğretmenlerle çok iyi diyalog içerisinde olması, öğretmenlerin sevgisini kazanması kızımın ne derecede hanım efendi de olduğunu gösteriyor. Başarılı bir öğrencimizdi. Özellikle hentbolda çok istekli, arzulu, hırslı bir öğrencimizdi. Gelecek vaat ediyordu. Onun anısını yaşatabilmek için aziz hatırası için okulumuzun spor salonuna onun ismini verdikö şeklinde konuştu.

ARKADAŞLARI DA MUTLU OLDUGöksu Akyel'in sınıf arkadaşı Şenay Tören, "Göksu arkadaşımızın adı zaten kalbimizdeydi, onu unutmamıştık. Okulumuzun spor salonuna adı verildiği için çok mutlu oldum. Çok güzel bir çalışma olmuş" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü: -Spor Salonunun detay görüntüsü-Baba Tevfik Akyel röportajı-Anne Güülizar Akyel röportajı-Dede İlyas Akyel ile röportaj-Okul Müdürü Murat Kirpitçi ile röportaj-Öğrencilerle röportajHaber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA=======================

5 kişi ölümden döndü

Konya'da önündeki minibüsü sağından geçmek isteyen otomobil, yolun sağında park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan park halindeki otomobil de, aracın önünde bekleyen 5 kişiye ve önünde park halindeki diğer otomobile çarptı. Ölümden dönen 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kaza, geçen pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Sanayi Çarşısı Gündoğdu Sokakta meydana geldi. Kaza anının yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde önünde yavaşlayan minibüsü sağından geçmek isteyen aracın, yolun sağında park halindeki bir araca çarptığı görüldü. Savrulan park halindeki araç da, o sırada önünde bekleyen 5 kişi ile yine park halindeki diğer otomobile çarptı. 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü de aracından indikten sonra hızla önünde yavaşlayan minibüsün sürücüsünün yanına gidip tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü -------------Kaza anı Haber: Tolga YANIK KONYA ====================================

Emekli bankacı evinde ölü bulundu

Denizli'de, 64 yaşındaki emekli bankacı Nuray Ünalmış, yaşadığı evde ölü bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede yalnız yaşayan Ünalmış'ın düşüp başını yere çarparak öldüğü belirlendi.Yalnız yaşayan emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, Pelitlibağ Mahallesi 2124 sokaktaki evine gitti. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine şüphelenen yakınları durumu polise bildirdi. Bugün saat 11.30 sıralarında, çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Ünalmış'ın salonda cesedini ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, yalnız yaşayan Ünalmış'ın düşme sonucu başını yere çarpıp öldüğü belirlendi. Ünalmış'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Olay yerinden görüntüApartmandan görüntüPolis ekiplerinden görüntüSağlık ekibinde görüntüHaber-Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ,

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Dilenci kadınların yer kavgası Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dilencilik yapan Suriyeli kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu ile kaydedildi. Kavga eden kadınlardan biri otombil altında kalarak yaralandı. Ayağından yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Iğdır- Ağrı çevre yolundaki trafik ışıklarında dilenen ve aralarında çocukların da bulunuduğu Suriyeli kadınlar, yer yüzünden kavga etti. Önce birbirleri ile tartışan aralarında üç çocuğun da bulunduğu 5 kadın daha sonra saç saça kavga etti. Zaman zaman kavgaya çocukar da katıldı. Suriyeli kadınların kavgası yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Kavga eden kadınlardan birinin ayağı ise yoldan geçen bir otomobilin altında kaldı. Kadınların kavgası yaşanan kaza ile sona erdi. Yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafında Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Suryeli kadınların kavgası-Kadınlardan birinin yaralanmasıHaber-Kamera: DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

Kaynak: DHA