DHA YURT BÜLTENİ - 13

24.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:20

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (5)

ÇOCUĞU KURTARMA ANINI ANLATTI

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar adlı çocuğu kurtaran fırıncı İhsan Kurt, olayı görünce hiç düşünmeden suya koştuklarını söyledi. Çocuğu sudan çıkaran 3 kişiden biri olan Kurt, "O an aklıma çocuğum geldi. Hemen suya atlayıp, kurtardık" diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU İYİVatandaşlar tarafından kurtarılan Sabri Talhan Kocamanlar ise hipotermi tanısı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Kocamanların'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü-------------Çoçuğu kurtaran İhsan Kurt ile röp.Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek (2)

Mersin'de ağaç kesen Mehmet Şenol, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HABER: Soner AYDIN/MERSİN

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Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (8)YANGIN SÖNDÜRMEK İÇİN CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPILDI

Ordu'da 11 ilçede 23 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınların neden çıktığı henüz bilinmezken, orman muhafaza ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Arazözler ile iş makinelerinin de müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde cami hoparlöründen anons yapılarak halktan yardım istendi. Bu arada bazı vatandaşların fındık bahçelerini temizlemek için ateş yaktığı gözlendi. Yangınların bahçelerde ormanlık alanlara sıçrayan kıvılcımlardan da çıkmış olabileceği ihtimaline karşı vatandaşlar, ateşin söndürülmesi için uyarılıyor.'KÖYLÜLER YARDIMA GİTTİ'Ünye ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde Çaybaşı karayolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürüldüğünü belirten bölge halkından Osman Cennetoğlu, "Akşam fırtına gibi rüzgar vardı. İmam cami hoparlöründen anons yaptı; 'Orman yanıyor, itfaiye geldi, arabaların giremediği yerlere girmesi için patpat aracı olanlar gelsin' diye. Pat pat aracı olanlar ve köylüler yardıma gitti. Yangın çok büyümeden kontrol altına alınıp gece söndürüldü, halen de bölgemizde rüzgar varö dedi.'ATEŞ YAKILINCA BAŞINDA DURULMASI LAZIM'Fındık bahçesinde ateş yakarak temizlik yapan Ahmet Öztürk ise, "Bahçede temizlik yaptım, ateş yaktım bekliyorum. Fındık bahçesinde ateş yakılınca başında durulması lazım. Fındık bahçesi kolay kolay yanmaz ancak orman kenarındaysa yanar. Ateşi yakınca, bir yere sıçramasın diye bekliyorum. Sönmeyen ateş sıçrar, ahır, samanlık, ev, ormanlık alan yanarö diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Yanan ormandan görüntü-Fındık bahçelerinde temizlik amaçlı yakılan ateşten görüntü-Vatandaşlarla röportaj-Bahçede ateş yakan Ahmet Öztürk ile röportaj-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu Kütahya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan'nın (31), Bahçelievler Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Havva Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kalkan'ın cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü--------------Olay yerinde polislerin incelemesi-Hemzemin geçitten görüntüler-Sağlık ve polis ekipleri-Savcının inceleme görüntü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kuyumcuyu soyarken yakalandı Kayseri'de 2 kuyumcu dükkanını soyan Ahmet K. (33), Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3'üncü kuyumcu dükkanını soyarken polis tarafından suçüstü yakalandı.Olay, dün akşam saatlerinde Beyceğiz Mahallesi Dedebaba Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yaya olara devriye gezen polis, Ahmet K.'nın elindeki büyük demir kesme makası ile bir kuyumcunun asma kilidini kesmeye çalıştığını fark etti. Polis, yüzü maskeli şüpheliyi yakalamak için amle yaparken, Ahmet K., elindeki demir makası polislerin üzerine fırlatarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda Ahmet K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 30 bin lira değerinde 3 yüzük, 6 künye, 10 kolye, 6 küpe, 5 kolye zinciri, 4 zincir küpe gibi çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.Yapılan araştırmada Ahmet K.'nin altınları Kayseri'de 2 farklı kuyumcudan çaldığı ortaya çıktı. Ahmet K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü-------------Ahmet K.'nın emniyetten çıkarılmasıPolis otosuna bindirilmesiPolis otosunun gidişiEle geçirilen ziynet eşyaları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Kovalı köyünde çiftçilik yapan Nurullah Adıgüzel, önceki gün sabah saatlerinde traktör ile tarla sürerken yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Adıgüzel, traktörü durdurarak, 7 tane oldukları görülen domuzları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Tarladan sıra halinde geçen domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü--------------Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler

-Domuz sürüsünün tarladan geçişi

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Kaynak: DHA