DHA YURT BÜLTENİ-13

09.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:37

Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada

MUĞLA'da, 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in ailesiyle yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan bir kamyonun ayaklarının üzerinden geçmesi nedeniyle ağır yaralandığı o anların bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, anne Handan Dağdeviren'in kızını kanlar içinde görünce kamyonun tekerine tekme atıp, sinir krizi geçirmesi de yer aldı.

Kaza, dün (pazar) saat 16.00 sıralarında, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Menteşe'de lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ve ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı. Dönüş yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon, Aylin'in iki ayağının üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Aylin'i görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı talihsiz kız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve tomografisi çekilen Aylin, ameliyata alındı. Aylin'in sağ ayağı kesildi. Ameliyatın ardından Dağdeviren, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDATüm Türkiye'yi üzen olayın yaşandığı kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Aylin'in ailesi ile birlikte yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan kamyonun tekerlerinin altında ayaklarının kaldığı, annesinin ise tekere tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüldü. Görüntülerde, kamyon şoförünün, küçük Aylin'in ayaklarını tekerlerin altından kurtarmak için geri manevra yaptığı da yer aldı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Karataş'ın polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü Aylin Dağdeviren'in 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamasında okulda gösteri yaparken görüntüsüHaber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kameradan tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı Gaziantep'te, kapkaç yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım günü bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kapkaç şüphelisi 3 kişinin kimliği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin yapılan incelemede, benzer suçtan sabıkalı oldukları da belirlendi. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Cep telefonunun çalınmasıKapkaç şüphelilerinin kaçışıGözaltına alınan şüphelilerGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP -DHA============================

Adana'da sahte içki operasyonu Adana'da, polis ekiplerince kaçak imalathaneye düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda dolumu yapılmış 170 şişe sahte rakı, 1000 boş şişe, 1500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirildi. Piyasa değeri 150 bin lira olan içki ve malzemelere el koyulurken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-------------------------Polislerin iş yerine girmesiKaçak içkilerden görüntüİçki şişeleri ve malzemelerden görüntüEle geçirilen malzemelerin fotoğraflarıHaber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Isparta'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Isparta Gökçay kavşağında patenli 3 genç, seyir halindeki kamyona tutunarak bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin kamyonun kasasının sağ, birinin orta, diğerinin de sol tarafından tutunarak, gittiği anlar yer aldı. Bir süre böyle giden patenli geçlerden biri kasayı bırakıp, arkadaşına tutunarak ilerlediği görüntülere yansıdı. Gençlerin yaklaşık 3 kilometre bu şekilde ilerledikten sonra kamyonu bırakıp, yola devam ettikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Patenli 3 gencin kamyona tutunarak gitmesinden cep telefonu görüntüsü

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HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: DHA