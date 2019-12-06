DHA YURT BÜLTENİ-13

06.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:47

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (5)

VAN'DAKİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, Van'daki cezaevine nakledildi.

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' ve 'iki polisi yaralamak' suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. Bir süre Erzurum'da bekletilen Arduç, ardından Van'a gönderildi. Katil zanlısı Arduç, cezasını Van cezaevinde çekecek.

ORDU

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Albayrak: Dördüncü çeyrekte koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son 4 çeyrektir negatif olan toplam iç talebin büyümeye katkısı, yeniden pozitife döndü ve yüzde 1,1'lik pozitif katkı ortaya koydu. Dördüncü çeyrekte 2020'de koyduğumuz yüzde 5 hedefini, son çeyrekler itibarıyla yakalayacağımızı görüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için Değişim Başlıyor, Erzurum İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda iş insanlarına hitap eden Bakan Albayrak, eylül ayında başlattıkları değişim ve dönüşümü anlatmak için tura çıktıklarını, Erzurum'un da 7'nci durakları olduğunu söyledi. Her hafta en az 2 ile gittiklerini belirten Albayrak, iş dünyasıyla sohbet ederek, sorunları görüştüklerini kaydetti. Türkiye ekonomisinin her alanda büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Albayrak, 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman arzu ettikleri şekilde harekete geçirdiklerini; ancak son dönemde karşı karşıya kalınan saldırı ve sınamalar nedeniyle kesintiye uğradığını vurguladı. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin desteği ile son 6 yıldır saldırıları boşa çıkardıklarını söyledi.

'YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE POZİTİF İVME YAKALANDI'

Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu haftayı geride bıraktıklarını anlatan Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Pazartesi günü üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Çeyreklik bazda başardığımız pozitif büyümenin yanı sıra yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik. 2019 için bu yılın ilk yarısında felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye batacak' diye bütün bunları yanıltacak performansla inşallah gerek uluslararası birçok kurum ve kuruluş, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldı. Ekonomimiz bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son 4 çeyrektir negatif olan toplam iç talebin büyümeye katkısı, yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1,1'lik pozitif katkı ortaya koydu. Son 3 çeyrektir yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın üçüncü çeyreğinde 0,3 oranında pozitif ivme yakaladı. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergelere baktığımızda ekonomik aktivitedeki toparlanma eğiliminin daha da artarak ilerlediğini görüyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış endeksler, bütün kapasite kullanım, şunu gösteriyor ki dördüncü çeyrekte Allah'ın izniyle 2020'de koyduğumuz hedef var ya yüzde 5; son çeyrekler itibarıyla yüzde 5'i yakalayacağımızı görüyoruz. Öncü rakamlar onu gösteriyor."

'YÜZDE 5'LİK HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını ve beklentilerine paralel olarak hafif baz etkisi yükselmesi gördüklerini ancak eylül ayında yıl sonu için belirledikleri yüzde 12'lik enflasyon hedefinin rahat gerçekleşeceğini vurgulayan Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Kasım ayı enflasyonu 10,55 seviyesini gördü. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık düşüş oldu. TÜFE yüzde 40 seviyelerindeydi 4,3 seviyesine geriledi. Enflasyondaki düşüş, faizler düşmeye başladı. 5 ay öncesine kadar faizlerdeki iyileşmenin ne kadar aşağı indiğini görüyoruz. Tüketici, üretici fiyatlarındaki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Bu maliyetleri rahatlatan bir sürece girdi. Kurda sağlanan istikrar. 1 sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım. Bugün aynı şekilde dolara güvenenlerin halini seneye bir kere daha konuşacağız. Hiç merak etmeyin; Türk lirasına, Türkiye'ye güvenenler, bu manada 'Son 1,5 yılda içeriden, dışarıdan saldırılar' dediğimiz zaman 'Ne alakası var Türkiye saldırıya falan maruz kalmadı' diyerek inanmıyorlardı. Olağan şüpheliler itiraf edince saldırı olup olmadığını anladık. Tüm bu saldırılara rağmen 6 yıldır yaşananlara rağmen bu istikrarlı süreç enflasyon, faiz ve kurda, gıda fiyatlarında kış mevsiminin dalgalanmalara karşı alınan tedbirlerle birlikte tüm detayları göz önüne aldığımızda yılı yüzde 12 enflasyonun seviyesi altında kapatacağımız bir iklime doğru ilerliyoruz. Büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

'İHRACAT 165 MİLYAR DOLARI GEÇTİ'

Konuşmasında, dış ticaret verilerini de değerlendiren Albayrak, "Kasım ayında ihracatımız 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle ihracatımız 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre yüzde 2'ye yakın artışla 165 milyar doların üzerine çıktı. Geçen sene yılın 11 ayında 52,2 milyar dolar olan dış ticaret açığı, yüzde 52 oranında düşerek, 25 milyar dolar seviyesine geriledi. 11 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen sene yüzde 75 iken bu yıl yüzde 87, son 2 aylık ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,9'a ulaştı. Diyorlar ya 'Türkiye, üretiyor, üretmiyor' diye. İşte bunun en güzel örneği ihracatın artarak ithalatın düştüğü üretim odaklı modele doğru gittiğimizin en güzel göstergesi. Eylül ayı itibarıyla uzun yıllar sonra ihracatçı şirket sayısı, ithalatçı sayısını geçti. İhracatın üretimin daha etkin bir şekilde gözlemleneceği döneme giriyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, ayrıca Et ve Süt Kurumu'ndan alacağı olan çiftçilere 145 milyon lira ödeme yaptıklarını hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini ve yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın ödeme yapacaklarını söyledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından sonra toplantıda basına kapalı bölüme geçildi. Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ile toplantıya katılan iş dünyası temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Salondan detay -Berat Albayrak'ın açıklaması

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı

RİZE'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüste yolcu bulunması olası faciayı önledi.

Yangın sabah saatlerinde Pazar ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. İsmail B. yönetimindeki 34 DY 6499 plakalı şehirlerarası bir firmaya ait yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, içerisinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangın, kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüsün içinde yolcu bulunmaması ise olası faciayı önledi. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otobüsün yanma anı

HABER KAMERA: RİZE-DHA

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Fuhuş şebekesi, kadınların günlük kazançlarını deftere not almış

KONYA'da 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2'si yabancı uyruklu 3'ü kadın 5 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin randevu defterine, kadınların günlük kazançlarını yazdıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, bu sabah eş zamanlı olarak daha önce belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Süleyman O., yeğeni Sercan O., boşandığı eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi ile mağdur 11 kadın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, iki farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen polis, şüphelilerin kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin ise kardeşi Elif K.'ya da fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Fuhuş yapan kadınların, kendilerini arayan müşterilere referansının kim olduğunu sorduğu da kaydedildi. Yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü ---------------------Polisin evlere baskın yapması Şüphelilerin gözaltına alınması Şüpheli ve mağdur kadınların sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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6 cihaza bağlı SMA hastası oğlunun odasını hastaneye çevirdi

ESKİŞEHİR'de, sınıf öğretmeni ve SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir (30), 6 cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren 3.5 yaşındaki Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası oğlunun odasını hastaneye çevirdi. Soyer SMA'nın zor bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Kaslarını kullanamadığı için günlük yaşam becerilerini kendisi yerine getiremiyor. Cihazlar olmadan solunum yapamıyor, beslenemiyor, konuşamıyor, istediği yöne hareket edemiyor. Ama bununla birlikte zihinsel alarak hiçbir sıkıntısı yokö dedi.

Eskişehir'de öğretmen olan Mehmet ve Ece Soyer Demir'in çiftinin 3.5 yaşındaki çocukları Çağan Meriç Demir'e henüz 2.5 aylıkken SMA hastalığı teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde 4 ay kadar yoğun bakımda kalan Çağan Meriç daha sonra eve çıkarıldı. Öğretmen Demir çifti kaslarını kullanamadığı için günlük yaşam becerilerini yerine getiremeyen Çağan Meriç için odasına solunum ve beslenme cihazlarında aralarında bulunduğu 6 tıbbi cihaz taktırdı. Hastane odasını andıran çocuk odasında, Demir çifti adeta bir hemşire gibi çocuklarının günlük ihtiyaçlarını cihazlarla karşılayıp gün boyu yanından ayrılmıyor. Makinelere bağlı olarak yaşamını sürdüren Çağan Meriç ise en çok çizgi film izlemeyi seviyor.

CİHAZ OLMADAN SOLUNUM YAPAMIYOR

Omurilikte yer alan ve kasların hareketinden sorumlu olan bazı hücrelerin hastalanması ve görevlerini yapamamaları sonucu ortaya çıkan SMA'nın zor bir hastalık olduğunu ifade eden Ece Soyer Demir, cihazlar olmadan dışarı çıkamadıklarını söyledi. Çağan Meriç'in SMA tip 1 hastası olduğunu anlatan Demir, "Çağan 2.5 aylıkken hareketlerindeki yavaşlamayı far kettik. Başını tutamıyordu. Kollarını, bacaklarını hareket ettirmiyordu. Doktorumuz bizi çocuk nöroloji polikliniğine sev etti. Yapılan genetik testinde Çağan'ın hastalığı ortaya çıktı. Çağan Meriç 6 aylık olana kadar cihazlara bağlanmadan hayatına devam etti. Ağızdan besleniyordu. Solunumuyla ilgili yavaş yavaş ilerleyen sıkıntılar vardı. 6 aylıkken birden dudakları morardı ve hastaneye götürdük. 4 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Şu anda 6 tane cihaza bağlı olarak yaşıyor. Bu cihazların hepsini evimizde temin ettik. SMA yaşaması zor bir hastalık. Çünkü kaslarını kullanamadığı için günlük yaşam becerilerini kendisi yerine getiremiyor. Cihazlar olmadan solunum yapamıyor, beslenemiyor, konuşamıyor, istediği yöne hareket edemiyorö dedi.

'DAKİKA DAKİKASINA BİR HAYATI VAR'

Çağan Meriç'in herhangi bir zihinsel sıkıntısı olmadığını belirten Ece Soyer Demir, çevresinde olup biten her şeyin de farkında olduğunu ifade etti. Eşiyle birlikte ellerinden geldiğinde dışarıya çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Demir, "Ama kısıtlı bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Evimize eskisi kadar çok misafir kabul edemiyoruz. Çok düzenli bir planı var. Günlük fizik tedavileri var. 3 yaşını geçtiği için eğitim alıyor. Çağan Meriç'in çok dakika dakikasına bir hayatı var. Ayakta durma, oturma, plates topunda zıplama gibi fizik tedavi ödevleri var. Kalan zamanını da televizyon izleyerek ve oyunlar oynayarak geçirmeye çalışıyoruz.

'EŞİM VE BEN TAŞIYICIYIZ'

Eskişehir'de sınıf öğretmenliğinin yanı sıra SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı olan Ece Soyer Demir, SMA'nın genetik geçişli hastalık olduğuna dikkat çekti. Eşi ve kendisinin taşıyıcı olduğu için çocuklarının da SMA hastası olarak doğduğunu anlatan Demir, "Eşim ve ben taşıyıcıyız. Dolayısıyla çocuğumuz da hasta. Taşıyıcı anne ve baba da yüzde 215 ihtimalle hasta, yüzde 50 taşıyıcı, yüzde 25 sağlıklı çocuk olma ihtimali var. Çağan Meriç bu yüzde 25'lik dilimde. SMA aslında önlenebilir bir hastalık. Çünkü anne ve babanın taşıyıcılığı tespit edildiği zaman Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yöntemiyle sağlıklı bebek sahibi olabilirler. Bunun için Bakanlık SGK geri ödeme kapsamına taşıyıcılık tarama testini evlilik öncesinde alacak. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Eşimle ben akraba değiliz. Çevremizde ve ailelilerimizde başka bir SMA hastası da yok. Taşıyıcı olduğumuzu çocuğumuz hasta olana kadar bilmiyorduk. Eğer tarama testi yapılırsa aileler bizim yaşadıklarımızı yaşamazlar. Sağlıklı çocuk sahibi olma imkanına sahipler. Türkiye'de yaklaşık bin hasta varö diye konuştu.

HASTANEDEN YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ TEST

Ece Soyer Demir, dernek olarak Ankara'daki HRS Kadın Hastanesi ile ücretsiz SMA taşıyıcılık testi konusunda işbirliği yaptıklarını söyledi. Demir, "Biz Ankara'da Özel HRS Kadın Hastanesi ile birlikte ortak bir farkındalık çalışması yürütüyoruz. Ailesinde hasta öyküsü olsun olmasın tüm evli çiftlere ya da evlilik işlemlerini başlatmış çiftlere bu test ücretsiz olarak yapılıyor. Herkesin yaptırması lazım. Çünkü biz eşimle akraba değiliz ve yakın çevremizde de SMA hastası yok. İnsanlar bizim gibi olabilir. Bu testle önlenebilecek çok basit bir hastalık aslında. Bakanlığın bu konuda desteğini istiyoruz. Çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz, sürecin hızlanması bizi ve gelecek nesilleri çok mutlu edecek. 2020 yılında bu testin zorunlu testler kapsamına alınmasını bekliyoruzö dedi.

HRS Kadın Hastanesi, 1 Ocak 2020 tarihine kadar başvuran tüm çiftlere, ücretsiz olarak SMA taşıyıcılık taraması yapılacak. Taşıyıcılığı tespit edilen çiftlere ücretsiz genetik danışma verilecek. Taşıyıcılık taraması yaptırmak için, direkt hastaneye başvuru yapıldığı gibi mor EDTA'lı tüplere alınmış kan örneği ve diğer gerekli belgeler ile hastane adresine kargo ile gönderebilirler. Bu sayede çocuk sahibi olacak çiftlerde taşıyıcı olup olmadığını ücretsiz olarak öğrenebilecek.

Görüntü Dökümü: -Ece Soyer Demir'in çocuğunu aspire etmesi-Babasıyla birlikte Çağan Meriç ile ilgilenmesi-Çiftin eldiven takması-Çocuğun aspire edilmesi-Çağan Meriç yakın detayları-Çağan Meriç'in yataktaki görüntüsü-Anne Ece Soyer Demir ile röp.-Odada cihazlar detay-Ece Soyer Demir yaşadıklarını anlatması-Ücretsiz test işbirliğini anlatması-Çağan Meriç'in odası ve kapıdaki ismi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Kahramanmaraş'ta iki ilçede kar tatili öğrencileri sevindirdi KAHRAMANMRAŞ, - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yoğun kar yağış nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tatil nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler kartopu oynadı.

Kar yağışı Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ile merkezde yüksek bölgelerde etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kuzey ilçelerden olan Ekinözü ve Nurhak'ta kaymakamlıklar okulları Cuma günü bir gün süreyle tatil etti.

Kar tatili hafta sonu ile birleşince tatil çocuklar için 3 güne çıkmış oldu. Tatil nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler eldivenlerini takıp sokaklara çıkarak kardan adam yapıp kartopu oynadı. Bazı öğrencilerin okulların tatil olmasına sevinirken, bazıları derslerinden geri kaldıkları için tatil olmasını istemediklerini söyledi.

KAPALI YOL YOK

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri de yağışla birlikte başlattıkları karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bir taraftan iş makineleriyle yollardaki karı temizlerken, diğer taraftan buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiği ve il genelinde kar nedeniyle kapalı yolun bulunmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -

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Polisin, down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti

SAMSUN'da polis memurunun, ziyaret için gittiği okulda down sendromlu Kadir Ant'la (16) zeybek oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Okulda eğitim gören down sendromlu 3'üncü kademe öğrencisi Kadir Ant'ın zeybek oynadığını öğrenen polis memuru Kadir Sümer, bu oyunu kendisine öğretmesini istedi. Teklifi kabul eden Ant, Sümer ile birlikte zeybek oynadı. O anlar sınıfta bulunan bir öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni toplayıp, ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü: Polis memuru Kadir Sümer'in Down sendromlu Kadir Ant ile zeybek oynaması

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Aziz Nikolaos Demre'de anıldı

DÜNYADA 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen ayinle anıldı.

Tüm dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hristiyan dünyasının ve dünyanın en önemli azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık günü mezarının bulunduğu Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde anma ayini yapıldı. Ayini, Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Hıristomas Kalaycı yönetti. Ayine, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden, Antalya, Yunanistan, Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen din adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ayinde din adamları ve ayine katılanlar, İsa Peygamber, Aziz Nikolaos, barış, dostluk, kardeşlik, savaşların sona ermesi, dünyada açlığın ve yoksulluğun sona ermesi, insanlığın mutluluğu için dua etti. Ayin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.

TÜM KITALARDA ANILIYOR

Ayini yöneten din adamı Hıristomas Kalaycı, Rumca ve Türkçe yaptığı konuşmada, "Bugün Aziz Nikolaos tüm kıtalarda, sayısız insan tarafından anılmakta. Likya bölgesinin bir evladı olarak dünyaya gelen Aziz Nikolaos, İstanbul Rum Patrikliği'ne bağlı Demre Metropoliti olarak uzun yıllar hizmet etmiş, yaşam pratiği ve gösterdiği mucizelerle ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Aziz Nikolaos'un halefi olarak, ona kalpten sevgi besleyen sizlerle kendisini makamında anma mutluluğu yaşadık. Ayinimizde ayrıca ülkemizin ve tüm insanlığın selameti ve barışı için de dua ettik. Bizlere bu imkanı veren başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy olmak üzere tüm devlet makamlarına teşekkür ediyorum" dedi.

AZİZ NİKOLAOS KİMDİR?

Aziz Nikolaos, Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde doğmuş, din adamı olarak bugünkü adıyla Demre ilçesine, o günkü adıyla Myra Antik Kenti'ne gelmiş ve genç yaşta piskoposluk makamına ulaşmıştır. Aziz Nikolaos, Myra Antik Kenti'nde 6 Aralık 343 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Daha sonra MS 4'üncü yüzyılda Aziz Nikolaos adına yapılan kilisede (bugünkü müze) mezarı bulunmaktadır.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kilise dış planAnıttan görüntüKiliseye girenlerAyinden görüntüKalabalık detayKilisede görüntü çekenlerDin adamlarından görüntüDua edilmesiHıristomas Kalaycı'nın açıklaması

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/AFYONKARAHİSAR-DHA)

Kaynak: DHA