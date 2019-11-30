DHA YURT BÜLTENİ-13

30.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:39

Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı

Ordu'da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (45), cep telefonunda yapılan kriminal inceleme, kurbanlarını öldürmeden önce çektiği fotoğraflar bulundu.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak, şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun'da işlediği iddia edilen Çayıroğlu'nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü ileri sürüldü.

Bunun üzerine jandarma, Çayıroğlu'nun Akkuş'taki evi ile eklentilerine baskın düzenledi. Baskında, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği, 4 adet cep telefonu ve ölenlere ait çok sayıda eşya bulundu. Çalındıkları belirlenen hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu ortaya çıkan cep telefonları incelemeye alındı. Böylelikle de 10 Şubat -31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetler aydınlatılmış oldu.

GECELERİ KAMUFLAJLI EVDEN AYRILMIŞ

Soruşturma kapsamında, halen tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, köydeki evine kurduğu güvenlik kamerasına ait görüntüler mercek altına alındı. Yapılan inceleme sonunda, Çayıroğlu'nun şüpheli olduğu olaylardan 5'inin yaşandığı tarihlerde gece yarısı, evden üzerine kamuflaj kıyafet giyip, eline fener alıp çıktığı, sabah saatlerinde de geri döndüğü belirlendi. Çayıroğlu'nun, kurbanlarının evlerine ormanlık alandan gittiği ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin kurbanlardan çaldığı av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve eşyaları evine taşıdığı da görüldü.

CEP TELEFONUNDAN KURBANLARININ LARI ÇIKTI

Mehmet Ali Çayıroğlu'na ait cep telefonunun kriminal incelemesi de tamamlandı. Cep telefonunda bazı kurbanlara ait fotoğraflar bulundu. Yapılan incelemede, şüphelinin öldürmeden kurbanlarının fotoğraflarını çektiği belirlendi.

Öte yandan ele geçirilen 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet cep telefonunun öldürülenlerden çalındığı, savcılık soruşturmasında delillerle kesinleşti.

Tüm delillere rağmen suçlamaları kabul etmeyen Çayıroğlu'nun, yaşlı ve yalnız yaşayan kurbanları seçtiği, bu kişiler ile önce hayvan pazarlığı yaptığı, daha sonra evlerine giderek, plastik kelepçe takıp gazla zehirlediği ardından da evleri ateşe verdiği öne sürülüyor. Şüphelinin, hayvanları çalıp, keserek şarküteride sattığı iddia ediliyor.

ÇAYIROĞLU'NUN BAĞLANTISI OLDUĞU ÖLÜMLER

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018'de, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni, ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu'nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu belirlendi.

13 Temmuz 2018'de, Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018'de, Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

Nedim KOVAN/ORDU,

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Beyaza bürünen Palandöken, yeni sezona gün sayıyor KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Aralık ayının ilk haftası başlayacak olan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler otellerde yerlerini ayırtmaya başladı.

Erzurum'da kent merkezinde yağmur etkili olurken, Palandöken'e kar yağdı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi de beyaza büründü. Merkezde, yeni sezon hazırlıkları da tamamlandı. Kayak merkezindeki gondol, teleferik ve liftlerinin bakımları yapıldı, sisteme yeni liftler eklendi. Otel yöneticileri ise yeni sezon için personel eğitimlerini tamamladı. Ayrıca kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle kar kalınlığı az olan Palandöken'de suni kar makineleri çalıştırılmaya başlandı. Aralık'ın ilk haftası açılması planlanan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler otellerdeki yerlerini ayırtmaya başladı. Geçen yıla oranla erken rezervasyonda yüzde 30 artış olduğu belirtildi.

Polat Otel Genel Müdürü Ali Güney, beyaz gelinliğini giyinen Palandöken'in sezona hazır olduğunu belirterek, "Kasım ayının sonundayız. Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Havaların soğumasıyla birlikte Palandöken'e de beklenen kar yağışı geldi. Bizler de ek olarak suni kar yapımına başladık. Pazar günü akşamı da kar yağmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık'ın ilk haftasında sezonu açmaya çalışacağız. Bu yıl erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre görüntü daha iyi yönde. Tesislerin bütün bakımları yapıldı" diye konuştu.

Hafta sonu olması nedeniyle kent merkezinden Palandöken'e çıkanlar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Erzurum'un Oltu ilçesinden öğretmenlik yapan Nalan Göksu, "Palandöken'e ilk kez çıkıyorum. Gelir gelmez karla birlikte çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Burada olmaktan mutluyuz. İnşallah sezon açılınca da kayak yapmaya geleceğiz" dedi.

Bu arada, Palandöken Kayak Merkezinde bulunan komlardaki büyükbaş hayvanlar da yolların uzun bir süre kapanacağı için sahipleri tarafından kent merkezine götürülmeye başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Palandöken kayak merkezinden detay-Palandöken kayak merkezine gelen vatandaşlar-Palandöken yazısı önünde hatıra fotoğrafı çekilmeleri-Gondol Lift ve kar yağışından detay -Kar temizleme aracından detay -Özlem hatipoğlu ile röp-Nalan Göksu ile röp-Palan Otel Müdürü Ali Güney ile röp-Aracını kardan temizleyen vatandaştan detay Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 7 araca çarptı

Bolu'da, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.Kaza dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatih B. idaresindeki 14 AV 988 plakalı otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarparak sürükledi. Sürüklenen otomobil ise önünde bulunan 3 otomobil ile yol kenarı ve kaldırımda bulunan 3 motosiklete çarptı. Kazada araç sürücüsü yara almazken, yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin yaptığı alkol kontrolünde araç sürücüsü Fatih B., 2.22 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. Kazada toplam 5 otomobil ile 3 motosiklette maddi hasar oluştu. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden görüntülerHaber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kastamonulu pastırmacılardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" sözlerine Kastamonulu pastırmacılardan destek geldi. Kayserili işletmeciler de pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye, "Kastamonu pastırması daha iyi" diyerek takıldı. Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" sözlerine, Kastamonulu pastırmacılar destek verdi.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İNCE OLMASI'Kastamonu'da pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu, Kastamonu pastırmasının Türkiye'ye mal olduğunu belirterek, "En büyük özelliklerinden bir tanesi bıçakla kesilmesi, yani makine ve satırla değil bıçakla kesilmesi ve ince olması. Tüy gibi incedir. İkinci özelliğinden bir tanesi de pastırmamız dışarıda kurur, fırında kurumaz. Fırın kurusu değil rüzgar ve güneş ile kurur. Yine biz özelliğimiz üzerinde sadece kaya tuzu vardır. 4-5 gün tuzda yattıktan sonra yıkanıp, askıya asılır. Dışarıda da rüzgar ve güneşin fonksiyonu ile kurur. Reisimiz Mehmet Özhaseki'ye takılmış biraz, 'Kastamonu'nun pastırması, Kayseri'nin mantısı' diye. Artık tüm Türkiye Kastamonu'nun pastırmasını tanımaya başladı" dedi.

Kentte pastırmalı kahvaltıları ile ünlü restoranın sahibi Cahit Kanburoğlu da "Pastırma Kastamonu'da yenir. Kayseri pastırması fırında pişer, Kastamonu pastırması doğada pişer. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Mehmet Özhaseki Bey ile Kastamonu'ya pastırma yemeye bekliyoruz" diye konuştu.

'KAYSERİ PASTIRMASINI SEVMEYEN YOKTUR'Kayserili pastırmacılar ise Türkiye'nin en iyi pastırmasının Kayseri'de olduğunu savundu. Kayseri'de pastırma satışı yapan Mustafa Tokluman, "Türk halkının Kayseri pastırmasına karşın bir teveccühü vardır. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kanaatini belirtmiştir. Şöyle bir gerçek var ki her 10 kişiden 4'ü pastırma tüketir. Bu 4 kişinin içinden 3 kişi de Kayseri'nin pastırmasını tercih eder. Cumhurbaşkanımız da bizim için nihai bir tüketicidir. Görüşüne saygı duyarız. Türkiye'nin de bir gerçeği var ki, Kayseri pastırmasını Türkiye'de sevmeyen ve tatmayan yoktur. Kastamonu'nun da pastırması güzeldir. Lokal olarak yer almıştır" diye konuştu.

'ANAVATANI KAYSERİ'Pastırma işletmeciliği yapan Gürhan Kaya ise, pastırmanın anavatanın Kayseri olduğunu vurgulayarak, "Pastırmayı Kastamonu, Sivas veya Afyonlular da yapıyor. Bizim Kayserimizin havasından dolayı bizim burada üretilen pastırmalar Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Sadece Kayseri'de değil, dünyada da ismimiz var. Bütün devlet büyüklerimize ve Türkiye'nin çeşitli illerine pastırma ve sucuk gönderiyoruz. Kayserimizin adı her zaman pastırma, sucuk ve mantı ile geçer. Kastamonu'ya pastırma kurutup da gönderiyoruz. Bizden alıyorlar. Biz işçiliğini yapıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü: -Kastamonu pastırma kesilmesi-Kastamonu pastırması-Pastırmacı Ahmet Kirişçioğlu konuşması-Kastamonu Pastırması-Tarihi yemek mekanı işletmecisi Cahit Kanburoğlu konuşması -Kahvaltıda pastırma ikramıGörüntü: kst_pastırmaHaber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,

Görüntü Dökümü: -Pastırmacı Mustafa Tokluman ve Gürhan Kaya ile röportaj-Pastırmalardan genel görüntüSüre: 3.00Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

Kaynak: DHA