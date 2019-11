DHA YURT BÜLTENİ - 13

28.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:17

Bakan Ersoy: Bu yılki turizm geliri hedefi 34,5 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023'te turizmde hedef gelirin 65 milyar dolar olduğunu söyledi. 2018'de bu rakamın 29.5 milyar dolar olduğunu, bu yılı 34,5 milyar dolarla tamamlamayı beklediklerini aktaran Ersoy, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yeni hedef pazarlar olduğunu kaydetti.Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' temasıyla başladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) öncülüğünde Belek Nest Kongre Merkezi'nde 27-28 Kasım tarihlerinde iki gün sürecek kongrede, Türkiye turizminin yeri ve geleceği, dünya turizminin önemli isimleri tarafından değerlendiriliyor.Kongrenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ile Türkiye ve dünyadan, sektörün önemli isimleri katıldı.2023'TE 75 MİLYON TURİST HEDEFİKongrenin açılışında konuşan Bakan Ersoy, 2023 Stratejik Planı'nı anlatan geniş bir sunum yaptı. Turizmin öngörülenden daha hızlı büyüdüğünü belirten Ersoy, verilerin Türkiye turizminin daha hızlı büyüyeceğini gösterdiğini söyledi. Türkiye turizmindeki büyümenin dünya turizminden daha hızlı olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, "2023'te 75 milyon turist hedefimiz var. 2016 öncesi 41 milyon sayılarına gelmiştik. 2016'da yüzde 25'lik düşüş oldu. Sonra toparlanma dönemine girdik. 2018'de istediğimiz noktaya geldik ve 46 milyon sayısını yakaladık. Eski yöntemlerde devam edersek 2023'te 54 milyon turist ağırlayacak. Bizim hedeflerimiz daha yüksek, değişiklikler yapmak zorundayız. 2023'te hedefimiz 65 milyar dolar gelir elde etmek. 2018'de bu rakam 29,5 milyar dolarken, bu seneyi 34.5 milyar dolarla tamamlamayı bekliyoruz" diye konuştu.HEDEF GECELİK GELİRİ 86 DOLAR2023'te ziyaretçi başına gelir hedefinin 867 dolar olduğunu açıklayan Ersoy, kişi başı gecelik gelire odaklanacaklarını söyledi. Bu rakamın da en az 86 dolar olması gerektiğini anlatan Ersoy, "2018 yılında gecelik gelir 65 dolarken, 2019 verilerinde bu rakamın 69 dolar olması bekleniyor. Ortalama geceyi 10 güne çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye'deki harcamaları azalıyor. Bu da kişi başı gelirimizi olumsuz etkiliyor. Yabancı ziyaretçilerin harcamaları ise artıyor" diye konuştu.GELİR ARTTIKÇA TANITIM BÜTÇESİ BÜYÜYECEKBakan Ersoy, turizm politikalarında radikal değişiklikler yapmaya başladıklarını belirterek, turizmde 2016 yılının dip nokta olduğunu söyledi. 2016'da yaklaşık 31 milyon turistin ülkeyi ziyaret ettiğini anlatan Ersoy, "Tanıtım ile değişikliklere başlayacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurduk. Bu ajans, turizm geliri yüksek olan ülkelerin tamamında var. İlk keşfeden İtalya olmuş, 1919 yılında hayata geçirmiş. Dünyada 100 yıldır uygulanıyordu. Bu ajansın en önemli özelliği özel sektörden oluşmuş olması. Yönetimdeki 15 kişiden 4'ü kamudan. Ajansın 25 milyon dolar tanıtım bütçesini devlet veriyor. Danışma kurulu STK'lardan oluşuyor. Ajans çalışanları özel sektörden seçiliyor. Kamu personeli görev almıyor. Sürdürülebilir ve etkin tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimiz artacak. Gelirler arttıkça tanıtım bütçesi büyüyecek" diye konuştu.'YÜKSELEN PAZARLARA ODAKLANACAĞIZ'2018'de 18 milyon dolar olan turizmde tanıtım bütçesini 2019'da 72 milyon dolara çıkardıklarını vurgulayan Ersoy, 2020'de ajansın devreye girmesiyle 180 milyon dolarla tanıtım yapacaklarını aktardı. 2023'te 220 milyon dolarla tanıtım hedeflediklerini kaydeden Ersoy, "Eskiden ağırlıklı olarak fuarlara katılıyorduk. Ajansla 2020'de tanıtım yaptığımız 3 ülke sayısını 18'e çıkaracağız. Dijital reklamı 45 ülkede yayacağız. Dergi reklamını da 13 ülkede yapacağız. Daha çok pazarda tanıtım yapacağız. Ana pazarlar haricinde Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. İç turizmde az keşfedilmiş ve ya da gelişmekte olan turizm bölgelerini tanıtacağız" dedi.ANTALYA'DA HAVALİMANLARINDA UÇUŞ KAPASİTESİ 2 KAT ARTACAKTurizmde münferit rezervasyonların artırılması gerektiğini kaydeden Bakan Ersoy, tarifeli sefer ve direkt uçuş nokta sayısını yükselteceklerini söyledi. Önce Türkiye'yi markalaştıracaklarını belirten Ersoy, şöyle devam etti: "Bölgeleri markalaştıracağız. Ürünleri markalaştıracağız. Oteller kendi marka yatırımlarını yapacak. Münferit rezervasyon kapasitesini artırarak Y ve Z kuşağının taleplerini karşılamış olacağız. İstanbul Havalimanı'nın hayata geçmesiyle İstanbul'da 2050'ye kadar pist ve slot sıkıntısı kalmıyor. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarının kapasite artımı ve yenileme ihaleleri 2020'ye kadar tamamlanacak. Antalya'da toplam yolcu kapasite artışı 2021 sonuna kadar 2 katına çıkarılacak" diye konuştu.KRUVAZİYER LİMANLARIKruvaziyer turizminin yeniden gelmeye başladığını anlatan Ersoy, İstanbul'da Galataport'un 2020 yılı mart itibarıyla hizmete gireceğini açıkladı. 2021 yılında Galataport'un ful kapasiteye ulaşacağını anlatan Ersoy, Yenikapı'da da kruvaziyer liman ihalesinin 2020 yılı haziran ayına kadar yapılması, 2022 yılının mart ayında da hizmete girmesinin planlandığını aktardı. Ersoy, "Türkiye genelinde 2013'te bin 238 gemi ile 2,2 milyon turist ağırladık. 2023 hedefimiz 2 bin gemi ile 4 milyon yolcu" dedi.TURİZM LİSELERİNDE ÖĞRENCİLER 3 DİL ÖĞRENECEKNitelikli turist için nitelikli koltuk hamlesi gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, business class ve comfort class'lı tarifeli seferler başladığını söyledi. 2020 yılında 409 tarifeli seferin bu şekilde olacağını anlatan Ersoy, 2023'te de 613 tarifeli seferin bu şekilde yapılacağına dikkati çekti. Turizm meslek liselerinin protokolle mesleki ve teknik anadolu liselerine dönüştüğünü belirten Ersoy, "2019'da 11 okulla başlayan dönüşüm, 2023 yılında 200 mesleki ve teknik anadolu lisesine ulaşacak. Öğrenciler 3 lisan öğrenecek, hem çalışacak, hem de para kazanacak. Otellerde uygulamalı eğitim alacak. Kalifiye personel ihtiyacı karşılanacak. Okullarda İngilizce ve Rusça zorunlu olacak. Çince, Arapça ve Fransızca seçmeli ders olacak" diye konuştu.GASTRONOMİ ROTALARI OLUŞTURULACAKYükseköğretim kurumlarında da çalışmalara başladıklarını dile getiren Ersoy, üniversitelerin gastronomi ağırlıklı öğrenciler yetiştirmesini beklediklerini aktardı. Turizm meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yüzde 15'inin oteller tarafından lisans eğitimi için burslandırılacağını açıklayan Bakan Ersoy, "2030'lu yıllarda genel müdür ihraç edebilecek seviyeye geleceğiz. 2020 itibarıyla turizm bölgelerinde sadece lojman amacıyla kullanılabilecek tahsislere başlayacağız. Ürün çeşitliliğini artıracağız. Gastronomi turizmi öncelikler arasında. Tescilli marka şehir sayısı 7'ye çıkarılacak. Türkiye lezzet haritası çıkarılacak. Mevcut zeytin ağacı rotasının yanı sıra fındık, kayısı rotaları gibi gastronomi güzergahları oluşturulacak. Avrupa Kültürü Rotaları kapsamında Türkiye gastronomi rotalarını artıracağız" ifadelerini kullandı.KAZI ALANLARI 12 AY ÇALIŞIR HALE GETİRİLECEKBakan Mehmet Nuri Ersoy, sağlık turizminde çok büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. 2023 yılında 1,5 milyon sağlık hastası ile 10 milyar dolar gelir elde edilmesinin hedeflendiğini açıklayan Ersoy, kültür turizmini de hareketlendireceklerini vurguladı. Ersoy, şöyle devam etti: "Bizi rakiplerimizden ayrıştıran nokta, arkeolojik değerlerimiz. Arkeolojik kazı çalışmaları 2 aydan 12 aya çıkartılıyor. 2019 sonuna kadar 20, 2020 sonuna kadar 60 ve sonrasında 122 kazı alanı 12 ay çalışır hale gelecek. Yeni antik şehirler ziyarete açılacak. Mevcutların gezi alanları artırılacak. Müzelerimizin ziyaretçi sayılarını yüzde 37, gelirlerini yüzde 90 artırdık. Müzekart kullanımı arttı. Müze fiyatları Avrupa ortalamasının çok altında. Yüzde 85 geliri yabancı turistlerden elde ediyor. Müze giriş fiyatlarını artırsak bile müze kart fiyatları sabit kalacak. Amacımız vatandaşlarımızın fiyat artışından etkilenmemesini sağlamak. Buradan elde edilen gelir ile kazı yerlerindeki çalışmaları 12 aya çıkartıyoruz. Kültür ağırlıklı turizm potansiyeli olan şehirleri gruplar halinde rotalara dönüştüreceğiz."TÜRKİYE İNANÇ HARİTASI ORTAYA ÇIKACAKBisiklet turizminin atlanan noktalar arasında yer aldığını kaydeden Ersoy, "Dünyada bisiklet turizminin 44 milyar dolar pazarı var. En iyi bisiklet rotaları Türkiye'de. Bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturacağız. Bisiklet dostu otel sayısını 1500'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnanç merkezlerinin rotası, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilecek. Türkiye inanç haritası ortaya çıkacak" dedi.YENİ ODAK PAZARLARTHY'nin uçtuğu bütün ülkelerin hedef pazar olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı seferleri artıracağız. Japonya'ya uçuşlar haftalık 7'den 20'ye çıkıyor. Doğu ve Orta Avrupa çok önemli hale geldi. Tanıtımımızda önemli yer alıyorlar. 2023 yılına kadar yatak kapasitesinin 300 bin daha artmasını bekliyoruz. Bakanlık belgeli otel sayısı artacak. Bakanlık işletme belgesini zorunlu hale getireceğiz. Seyahat ve Turizmde Rekabetçilik Endeksi'nde rekabet sayımız 2017 yılında 44 iken, 2019'da 43'e yükseldi. 2023 hedefimiz ilk 30'a girmek" diye konuştu.GÜNLÜK, AYLIK VE YILLIK REKORLARAntalya'nın, Türkiye'nin en güzel şehri ve turizmin başkenti olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, "Şükürler olsun bu sene Antalya iyi bir sezonu geride bırakmak üzere. Günlük rekorlar, aylık rekorlar ve nihayetinde yıllık rekorla bugüne kadarki en iyi sezonu hep birlikte geçirdik. Tabi ki sadece turist rakamları her şeyi ifade etmiyor. O nedenle bu tip toplantılar, Resort Kongresi gibi kongreler çok önemli. O nedenle geleceğin turizminin konuşulduğu ve gelecekteki turizm trendlerinin tartışıldığı bu ve benzeri kongreleri çok önemsiyorum. Katıldığım dördüncü Resort Kongresi ve her sene çok şey öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah bu kongrede de gelecekle ilgili oluşacak yeni vizyonlarla bu salondan ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.ANTALYA TURİZM BİRLİĞİ KURULUYORAntalya'nın 2,5 milyona yakın nüfusuyla Türkiye'nin beşinci büyük ili olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere 20 milyon turiste ev sahipliği yaptığını, ülkenin geceleme sayısının yüzde 67'sini karşıladığını söyledi. Başkan Böcek, "Yani nüfusumuzun 9 katı oranında misafire hizmet etmekteyiz. Bu yüzden başta altyapı, çevre, ulaşım gibi belediye hizmetlerine de ilave yük getiriyor. Turistik tesislerin tüm tüketimine baktığımızda turist başına günlük ortalama su tüketimi 650 litre, katı atık üretimi 2,5 kilogram, elektrik tüketimi ise 30 kilovat/saattir. Kenti ortak akılla yönetmek adına çalışmalar yapıyoruz. Hem mahalli idareler, hem de turizm sektör temsilcilerini bir araya getirerek bütüncül bir anlayışla turizme ilişkin teknik altyapı, fuar gibi çalışmaları birlikte gerçekleştireceğimiz Antalya Turizm Birliği'ni hayata geçiyoruz" dedi.TÜRKİYE DÜNYA TURİZMİNDE ALTINCIAKTOB'un bu yıl 35'inci yılını kutladığı ve Türkiye turizminin büyümesinde sektörün sesi olduğunu belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise, Resort Turizm Kongresi'nde turizmin geleceğini ve geleceğin turizmini konuşmanın, bir anlamda stratejik bakış açısının faaliyeti olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünya turizminde altıncı sıraya geldiğini belirten Erkan Yağcı, 2019 turist sayılarında Türkiye'nin 51 milyon turist sayısını aşacağı, Antalya'nın da 15 milyon turisti aştığını dile getirdi.RUSYA KRİZİNDEKİ KAYIP 11.5 MİLYON TURİST, 9.5 MİLYAR DOLARTürkiye'nin 2015'te en çok turist alan 6'ncı ülke sıralamasına yükseldiğini, bu sürece kolay gelinmediğini anlatan Yağcı, "Fakat 2016 krizi sonrası yaşanan kötü olaylardan sonra tekrar bu seviyeye gelmemiz 2018'de oldu. Yani 3 yıl mücadele verdik. Bu geri dönüş açıkçası bir başarı hikayesidir. 2016'daki Rusya uçağının düşürülmesi krizi Türkiye turizminde özetle şu sonucu doğurmuştur; Türkiye 1983-2016 yılları arasında yaklaşık 30 yılda 33 milyon turist sayısına ve 24,5 milyar dolar gelir seviyesine ulaşmıştı. Fakat 2016 krizinde, tam bir yıl içinde 11,5 milyon turist, 9,5 milyar dolar gelir kaybımız oldu" diye konuştu.2023 VİZYONU TÜRKİYE'DE 75, ANTALYA'DA 20 MİLYON TURİSTTürkiye turizm sektörünün güçlü ve kalıcı bir sektör olduğuna işaret eden Yağcı, Rusya krizi yönetiminde kamunun destekleri, özel sektörün gayretleri ve Rusya ile uzlaşma sonrasında yeniden eski günlere dönüldüğünü söyledi. Yağcı, "Hep beraber birlikte başardık. Vizyonumuz 2023'te 75 milyon turist sayısı, Antalya için de 20 milyonu geçmek ve bunları sabit kılmaktır" dedi.2019'A ÜÇ OLAY DAMGA VURDUTurizmde artık yeni politikalara ve vizyona ihtiyaç olduğunu da belirten Yağcı, turist sayısı bakımından en iyi yıl olan 2019'a üç önemli olayın damga vurduğunu kaydetti. Yağcı, "Birincisi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. İkincisi dünyanın en büyük ikinci tur operatörü Thomas Cook'un iflası, yalnız Türkiye değil, dünyayı ilgilendiren bir vakadır. Üçüncüsü konaklama vergisi. Sektöre yeni yükler getirmemesi gerekiyor. Konaklama vergisi hemen her turistik ülkede uygulanmakta ve misafirden alınmaktadır. Bizim de mutlaka misafirden tahsis etmemiz gerekir" diye konuştu.Konuşmaların ardından AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür plaketi verdi.

Altyapı çalışmasında göçük: 1 ölü (2) İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Doğan Parlar'ın (56) cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu boru hattının 6 metre derinliğinde ulaşılan işçinin cesedi çıkarıldı. Polis ekiplerinin bölgede olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından Parlar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖZYAŞLARIHatay'dan çalışmak için Kocaeli'ne geldiği öğrenilen Doğan Parlar'ın ölümü nedeniyle iş arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Şantiye şefi olduğu öğrenilen kişi, "Allah'ım ben şimdi ne yapayım? Tırnaklarımla kazıdım, çıkaramadım. Rüya olsun Allah'ım. Ne yapacağım şimdi?" diyerek, ağladı. Fenalaşan şantiye şefi, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.

35 yıldır aradığı ikizini morgda buldu

Kayseri'de yaşayan Gülseren Karacaoğlan (64), 35 yıl önce evi terk eden ve bir daha haber alınamayan ikizi Hüseyin Ozan'ın Tekirdağ'da kalp krizi geçirip öldüğünü öğrendi. Karacaoğlan, yıllardır hasretini çektiği kardeşinin cenazesini morgdan alıp, anne ve babasının mezarının yanında defnetti.Kayseri'nin Felahiye ilçesindeki Darılı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ozan (64), 1984 yılında askerden geldikten sonra babası Hasan Ozan'a evlenmek istediğini söyledi. Babasının parası olmadığı gerekçesiyle evlenediremeyeceğini söylediği Hüseyin Ozan, buna kızıp, evi terk etti. Ailesi, Hüseyin Ozan'dan bir daha haber alamadı. Geçen sürede Hüseyin Ozan'ın babası Hasan ve annesi Fatma Ozan, hayatını kaybetti.Evi terk ettikten sonra Tekirdağ'da yaşamaya başlayan Hüseyin Ozan, geçen 17 Kasım'da Süleymanpaşa ilçesindeki Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki dairede ölü bulundu. Bölgede 'kimsesiz' olarak bilinen ve sıva ustası olduğu öğrenilen Hüseyin Ozan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ jandarması, Hüseyin Ozan'ın kimliğinden yola çıkarak, Felahiye ilçesinde yaşayan kardeşlerine ulaştı. Acı haberi alan ikiz kardeşi Gülseren Karacaoğlan, yıllardır hasretini çektiği ikizine hastanenin morgunda kavuştu. Cenazeyi 3 kardeşiyle birlikte teslim alan Karacaoğlan, ikizi Hüseyin Ozan'ı, annesi Fatma ve babası Hasan Ozan'ın mezarlarının yanında toprağa verdi.'ANNEM 35 YILLIK HASRETİNE KAVUŞTU'Evli 4 çocuk annesi Karacaoğlan, Tekirdağ'da bulunan jandarmanın kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, "Jandarma bize 'Hüseyin Ozan morgumuzda yatıyor. Sen ablasıymışsın. Annesi ve babasını arıyoruz' dediler. Ben de 'Anne ve babamız öldü, ben yaşıyorum. Ben oralarda ölüsünü koymam, sırtıma sarar getiririm. Sağ iken göremedim ölüsünü göreyim' dedim. Onlar da gelmemi söylediler. 3 kardeşim ile beraber gittim" dedi.35 yıldır kardeşini aradığını ifade eden Karacaoğlan, "Her yere gittim; ama bulamadım. Kardeşimi sormadığımız yer kalmadı. Morga kardeşlerimle gittik. Kardeşim morgda, 'Abla! Ağabeyim' dedi. Bende baktım ve kardeşimi tanıdım. Kardeşimi morgdan aldım ve kendi suyumla yıkadım. Annemin yanına da defnettim. Annem 35 yıllık hasretine kavuştu" diye konuştu.'YILLARCA HASRET ÇEKTİM'İkiz kardeşi Hüseyin'i tanıyanlarla görüşmek istediğini söyleyen Karacaoğlan, "Ben, kardeşimi gören duyan vatandaşlara sesleniyorum. Hepsi de benim telefonlarıma baksın. Biz 35 senedir yandık. Bir tane 'alo' desinler. Bu adam nerede yattı, ne yaptı bilmek istiyoruz. Kardeşimin ölüsünü bulunca çok mutlu oldum. Hem sevindim, hem de ağladım. Yıllarca hasret çektim. Annem ve babam da bunun için öldü. Kendisi hiçbir not bırakmamış. Cüzdanı ayak altında dolaşıyordu. Onun yanına varınca hayatım değişti. Kaldığı yerin penceresi yoktu" dedi.

Kore gazisinin 60 yıl önce diktiği incir ağacı iş yerinin ortasında Kahramanmaraş'ta bir işyerinin ortasındaki incir ağacı, görenlerin dikkatini çekiyor. Geçen yıl vefat eden Kore Gazisi Remzi Yalçınkaya (81) tarafından 60 yıl önce dikilen ağaca, işyerinin kiracısı Yunus Karabörk ile oğlu Mehmet Yalçınkaya gözü gibi bakıyor.Kore Gazisi Remzi Yalçınkaya, 21 yaşındayken merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Duraklı Mahallesi'ndeki bahçeye incir ağacı dikti. Aradan geçen zaman zarfında incir ağacı büyürken, bahçeye altı dükkan, üstü ev olacak şekilde 2 katlı bir bina yaptırmaya karar verdi. Ağaçları çok seven Remzi Yalçınkaya, gözü gibi baktığı incir ağacını kesmeye kıyamadı ve binayı ağacın kökü iş yerinde, dalları da evin balkonunda kalacak şekilde inşa etti.Yaşadığı sürece incir ağacıyla yakından ilgilenen ve her yaz meyvesini de toplayan Remzi Yalçınkaya, çocuklarına ağaca sahip çıkmalarını vasiyet etti. Geçen yıl hayatını kaybeden Yalçınkaya'nın vasiyetiyle Yunus Karabörk ve oğlu Mehmet Yalçınkaya ağaca gözü gibi bakıyor. Evin altındaki iş yerinde 11 yıldır kiracı olan mobilya döşemecisi Yunus Karabörk, iş yerini kiralamak için geldiğinde ağacı görünce çok şaşırdığını söyledi. "Ağacın rızkını veren Allah bizim de rızkımızı verir" diyerek iş yerinde çalışmaya devam ettiğini belirten Karabörk, ağacın bakımını da yaptığını söyledi.

'Köyde Survivor' yarışması

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu'nda, 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da katıldığı yarışmada, el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu.Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi. İpekyolu ilçesindeki Ortanca İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar da katıldı. İkilinin mücadelesinin ardından öğrenciler de kısyasıya mücadele etti. Yarışmanın el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu. 'Köyde Survivor' yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bakanlığımız 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etti. Biz de gönüllülük yılı kapsamında, zaman zaman çok farklı etkinlikler düzenleyip çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. 'Köyde Survivor' etkinliğinde arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla tüm materyalleri doğal ortamdan hazırlayarak, parkur yaptı. Yarışmanın kurallarını İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar ile çocuklarımıza gösterdik. Daha sonra çocuklarımız gün boyu bu yarışmaya katılarak güzel bir gün geçirdi. Onların yüzündeki o mutluluk bizim için çok önemliydi. Bundan sonra en ücra köşemize kadar çocuklarımıza değişik faaliyetlerle ulaşacağız" diye konuştu.

