DHA YURT BÜLTENİ-13

27.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:43

Muhtarları akraba olan komşu köylülerin 'su' anlaşmazlığı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, muhtarları akraba olan 2 komşu köyün sakinleri arasında, dağ eteklerinden gelen su nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Beydili köyünde yaşayanlar, su kaynağından yararlanmak için konuyu yargıya taşımaya çalışırken, Yürekören köylüleri ise kendilerine yeten suyu vermek istemediklerini söyledi.

Ovacık'a bağlı Beydili köyü ile 800 metre uzaklıkta bulunan Yürekören köyünde yaşayanlar arasında, su anlaşmazlığı yaşanıyor. Beydili'nin muhtarı Hüseyin Özbayar (47), 3 kilometre uzaklıktaki Kartal mevkisinde dağ eteklerinden gelen suyun, akrabası da olan Yürekören'in muhtarı Mevlüt Şahin (63) tarafından borularla köyüne taşındığını söyledi. Özbayar, bu nedenle köylerinin Yayaoğlu Mahallesi'nden geçen dere kuruduğu için hayvanlarını sulayamadıklarını savundu. Özbayar, ayrıca içme sularının yetersiz olduğunu, kaynaktaki suyun da çok köye yeteceğini belirterek, ortak kullanımı için de konuyu yargıya taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Mevlüt Şahin ise kendi köy sınırlarında olan ve yıllardır kullandıkları kaynaktaki suya boru döşemediklerini, eskidiği için değiştirdiklerini, yetersiz olduğu için de komşu köylerine su veremeyeceklerini, yargının en doğru kararı vereceğine inandıklarını belirtti.

'HAYVANLARIMIZ KURU DEREDEN SU BULAMIYOR'

Beydili muhtarı Hüseyin Özbayar, köylerinde yıllardır içme suyu sıkıntısı olduğunu belirterek, "Orman sınırları içinde kaynak bulduk, Yürekören köyüne ait olarak gözüküyor; fakat orman tapusunda. Benim bulduğum kaynağın yanında büyük kaynak var. Yürekören köyü bu suyu kesti. Tahsisi, izni olmadan kaçak çalışma yaptı. Bunun benzerini Türkiye'de görmedik. Köyümdeki hayvan sayısı, Ovacık'ta ilk 3'ün içinde, nüfusum da var. İçme suyumun yetersiz olduğu ispatlanmış, raporlarım var. Şimdi köyümün yakınından geçen ve hayvanlarımın su ihtiyacını gördüğü dereyi Yürekören köyü muhtarlığı kesti. Şimdi hayvanlarımız kuru dereden su bulamıyor. Yürekören köyünün tahsisli içme suyuna itirazımız yok; fakat 4-5 köye yeterli olduğu söyleniyor. Benim köyümde ise tabiri caizse tükenmez kalem kalınlığında suyum var. Ben bu kaynaktan su istiyorum. Yürekören köyünün kaçak olarak yapmış olduğu kanunsuz çalışmaya itirazım var. Bu suyu bahçe suyu olarak kullanmaya çalışıyor. Köy halkı olarak yargıya taşımayı düşündük" diye konuştu.

AVUKAT: MAHKEMEDEN SUYUMUZUN TAHSİS EDİLECEĞİNE İNANIYORUZ

Köy meydanındaki olukta bulunan suyun sağlıksız olduğunu; ancak kullanmak zorunda kalındığını belirten avukat Yaşar Kılıç ise "Yürekören köyünde o kadar bol su var ki bol su olduğu halde 300 senedir gelen suyu kendi köylerine boruyla almışlar. Kendi hakkımızı arıyoruz. Yetkililerden hakkımızın verilmesini istiyoruz. Bu verilmediği takdirde bizim yapacağımız iş, 'Hakim bey, hakime hanım şu işi düzeltiver' demek olacak. Yapacağımız dava bu. Bizim zorumuz, valiyi, muhtarı, Yürekören köyünü şikayet etmek değil. Bizim sorunumuz buraya su getirmek. Köylerimizdeki insanları mağdur ettirmeyeceğiz, diye uğraşıyoruz. ya idare tarafından ya da mahkeme tarafından suyumuzun tahsis edileceğine inanıyoruz" dedi.

'KÖYLERİNDE SU SORUNU YOK'

Yürekören'in muhtarı Mevlüt Şahin de "Su sorunu yok. Ne onların ne de bizim köyümüzde su sıkıntısı yok. Biz asla su kesmedik. Kendi sularımızın bozuk borularını tamir ettik. Devlet kepçe ve boru verdi. Biz de kendi imkanlarımızla tamir ettik. Biz başka bir şey yapmadık. Biz bu suyu 40 senedir kullanıyoruz. Oluklarımızda, bahçemizde ve içme suyu olarak kullanıyoruz" diye konuştu.

'AZ OLAN SU BİZİM'

Beydili köyüne 4 yerden su geldiği iddiasında bulunan Mevlüt Şahin, "Köylerinin mahallesinde 5-6 kişi var. 'Su yetmiyor' diyorlar halbuki yetiyor. Mandıralarını, damlarını su ile temizliyorlar. Onun için istiyorlar. Yoksa su ihtiyaçları yok. Yargıya taşıyabilirler. Haklarını ararlar. En doğru karar verilir. Biz haklı çıkarız; çünkü yapılan ölçümlerde bizim suyumuz az. Yüzde 97 onların suyu var. Yüzde 61 bizim suyumuz var. Suyun başına 300, belki 500 metre yanaşmadık bile. Bizim köyümüzde çok su yok. Onların suları bizden fazla. Onlara asla su veremeyiz. Bizim köyümüz 30 hane. Devamlı duran 16 kişi. Bunların köyünde 5-6 kişi veya 9 kişiyi geçmiyor. Sırf, muhtar evinin önüne özel su almak için bizimle tartışıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Beydili köyü detay-Su deposundan detay-Hüseyin Özbayar'ın açıklaması-Yaşar Kılıç'ın açıklaması-Yürekören köyü detay-Mevlüt Şahin'in açıklamasıHABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, =============================

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 202'nci kök hücre nakli yapıldı Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı Erişkin Hematoloji bölümünde 202'nci kök hücre nakli yapıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı Hematoloji bölümünde 202'nci kök hücre nakli yapıldı. 2 yılda Türkiye'nin en çok kök hücre nakli yapan bölüm, 202'nci kök hücre nakli için etkinlik düzenledi. Başhekimlik salonunda Hematoloji bölümünde çalışan tüm personellerin katıldığı etkinlikte konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Hematoloji bölümü başta Kan kanserleri (Lösemiler), Lenf kanserleri (Lenfomalar), Kemik iliği yetmezlik sendromları (MDS) ve Myeloproliferatif hastalıklar gibi birçok kanser hastalığı tedavisi ile uğraşan bir bilim dalı olduğunu belirterek, "Bu kanser hastalıkları dışında her türlü kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, kansızlıklar ve kemik iliği tembellikleri gibi birçok hastalığın takip ve tedavisi bölümümüz tarafından yapılmaktadır. Günümüzde Lösemi, Lenfoma, MDS ve Myeloproliferatif hastalıklar ve Aplastik anemi tedavisinde kemoterapi uygulaması bir tedavi seçeneğini oluşturmakla birlikte bu hastalarda hastalığı vücuttan tamamen atabilmek için (küratif tedavi) kemik iliği nakli yapılması gerekmektedir. Ayrıca talasemi majör ve orak hücreli anemi gibi kalıtsal hastalıklarda da kemik iliği nakli başarı ile uygulanmaktadır. Otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı olmak üzere 4 çeşit kemik iliği nakli vardır. Merkezimizde kök hücrelerin çok büyük çoğunluğu çevre kanından (kol damarı) aferez cihazlarıyla acısız bir şekilde toplanmaktadır. Merkezimizde tedavi ve takibi yapılan bu hastalar ayrı ayrı değerlendirilerek nakle ihtiyaç olup olmadığı, eğer nakil yapılacaksa hangi tip naklin yapılacağı Sağlık bakanlığı mevzuatı içerinde kemik iliği nakli konseyi tarafından kararlaştırılmaktadır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi kendi içinde yapılanmasını tamamlayarak 2010 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış ve kemik iliği nakline başlamıştır. Kök hücre ve Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016 yılında toplam 74 kök hücre ve kemik iliği nakli yapılmıştır. 2017 yılında 99 hastaya ve 2018 yılında 129 hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı. 2018 yılı itibarı ile Türkiye'de birinci olduk. 2019 yılında bugüne kadar toplam 202 hastaya nakil yapıldı. 25 Temmuz 2019 tarihinde aynı gün için de toplam 5 nakil birden yapıldı. 15 Ağustos 2019 da aynı gün içinde 7 birden nakil yapıldı. 2019 yılı itibarı ile Türkiye'de açık ara birinciyiz. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bu güne kadar 721 erişkin hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapılmıştır. Hastalarımızın 3'te 4'ü Malatya dışından gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen hastalarımız mevcuttur. Kök hücre ve Kemik iliği nakli ile ilişkili ölüm oranlarımız Amerika ve Avrupa standartlarındadır" dedi.

'12 FARKLI HASTALIĞA KÖK HÜCRE NAKLİ YAPTIK'Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kendilerinin son 2 yıldır zirvede olduğunu kaydederek, "Gerçekten bu çok kolay olmadı. Bu gün itibariyle 202 ilik naklini yaptık bu başarı olayı tam bir ekip işi. Gerçekten bizim ekibimiz bizim ekibimizdeki hocalarımız özel muayeneniz olmayan ve her hastayı sahiplenen hocalarımız. Kanser hastası doktora geldiği zaman doktorun mutlaka görmek ister bizim başarımızın temeli tam bir ekip olmamız. İnşallah ta bunu devam ettirmeye çalışacağız. Diğer yandan biz kök hücre nakli merkezi olarak işimizi sadece sayı ile değil bu tedavi ettiğimiz hastaların sağ kalma oranına baktığımda Avrupa ve Amerika ile aynı durumdayız. Şuan tedavi ettiğimiz hastaların sağ kalım oranı Amerika standartlarında. inşallah bunu yeni hastanede fiziksel şartlarımızın daha iyi olduğu enfeksiyon oranının daha az olduğu ortamlarda devam ettireceğiz. Diğer taraftan biz kök hücre nakline her türlü nakili şuan yapmaktayız. Dünyada kök hücre nakliyle ilgili hangi hastalık hangi tedavi varsa yapmaktayız. 12 farklı hastalığı kök hücre nakli yaptık. Günden güne de bu sayı artacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Katılanlardan detaylarBaşhekim Ali Beytur'un konuşmasıRektör Ahmet Kızılay'ın açıklamasıMehmet Ali Erkurt'un konuşmasıPasta kesilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA=============================

Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

TUNCELİ'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.Soğuk havaların etkili olmaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı da sürüyor. Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.3 İLÇEYE BAĞLI BİRÇOK KÖYÜ YOLU ULAŞIMA KAPANDI Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü--------------Mahsur kalan araçlar-Ekiplerin kar temizleme çalışmaları-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

=====================

4 bin liralık içki çalan 3 kişi tutuklandı Karaman'da, tekel bayisinden yaklaşık 4 bin lira değerinde içki ve kasadaki 200 lirayı çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, 20 Kasım günü merkeze bağlı Ekinözü köyünde İbrahim A.'ya ait tekel bayinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmaya gelen İbrahim A., kilidin kırılıp, kapının açıldığını fark etti. Ardından jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede iş yerinden yaklaşık 4 bin lira değerinde içki ile kasadaki 200 liranın çalındığı belirlendi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi, çalışma başlattı. Köydeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen jandarma, 02.20 sıralarında sadece farı görülen bir aracın köye giriş yaptığını ve 25 dakika sonra ayrıldığını saptadı. Araştırmasını derinleştiren jandarma, bölgedeki akaryakıt istasyonları, güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi. Köye geriş yapan aracın bölgedeki akaryakıt istasyonundan iki kez yakıt aldığını saptadı. Ardından aracın Haşim A.'ya (20) ait olduğu tespit etti. Haşim A., dün gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Haşim A., hırsızlığı arkadaşları Erkan Ç. (20) ve aynı yaştaki Arif B. ile yaptıklarını, içki şişelerini paylaştıklarını ve bir kısmını da tükettiklerini söyledi. Haşim A.'nin ifadesinin ardından 2 kişi de gözaltına alındı. İçmedikleri içkiler de sahibine teslim edildi. 3 kişi bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü--------------Hırsızlık şüphelilerinin adliyeye getirilişi-Adliyeden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA

=====================

Sivas'ta kurulan 'akıllı sera' hizmete girdi

Sivas'ın Hafik ilçesinde 7 bin 400 metrekarelik alana akıllı sera kuruldu. Serada tıbbi aromatik bitkilerden maydanoz yetiştirilecek ve yılın 10 ayı üretim yapılabilecek.Sivas'ta bilgisayar otomasyonlu sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme ve sera bilgilerini uzaktan kontrol edilebilen akıllı sera kuruldu. Hafik ilçesi Göydün köyüne yapılan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen ve yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olan akıllı ve modern seranın açılışı törenle yapıldı. Girişimce Mustafa Şahin'e ait seranın açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokolü katıldı. 7 bin 400 metrekare alana inşa edilen akıllı serada tıbbi aromatik bitkilerden maydanoz yetiştirilecek ve yılın 10 ayı üretim yapılabilecek.Dualar eşliğinde tohumları toprağa saçarak ilk ekimi gerçekleştiren Vali Salih Ayhan, "İlimiz büyük bir tarım potansiyeline sahip. Tarım potansiyeli içinde de modern teknolojinin en etkin en üretken alanlarından biri akıllı seracılık. Müteşebbisimizi tebrik ediyorum, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Seradan görüntüler-Drone görüntüleri-Açılışın yapılması-Porotokolün ilk tohumları ekmesi-Valinin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

=====================

Atmaca: Yılbaşı satışları gayet iyi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Yılbaşı satışları devam ediyor. Şu anki satışlar gayet iyi. Tek sıkıntı yılbaşının salı akşamı olması. Pazartesi ve salıyı tatile bağlayabilenler olursa daha fazla yeni yıl tatilcisi olacağını düşünüyorum" dedi.POYD Başkanı Ülkay Atmaca, ara tatili ve yeni yıl tatiline ilişkin açıklama yaptı. Ülkay Atmaca, "Ara tatil beklenenin üzerinde geçti. İlk defa yaşanan bir durumdu. Tüketicinin bu kadar hızlı adapte olacağını biz de düşünemedik. Yaklaşık 50 bin rezervasyon aldık. Başlangıç için gayet iyi. Şimdi nisan ayı için rezervasyonlar başladı. Bu ara tatilin de artarak gideceğini gösteriyor. Ama ben bir kez daha irdelemek istiyorum. Kasım ve nisan ayının tamamını bölerek tatil yaptırırsak, sezonun uzamasını sağlarız. Hem de sezonun daha erken açılmasına sebep oluruz" dedi.Yılbaşı programlarının birçok tesiste belli olduğunu, birçok otelin sanatçı ve programlarını açıkladığını anlatan Ülkay Atmaca, "Yılbaşı satışları devam ediyor. Şu anki satışlar gayet iyi. Tek sıkıntı yılbaşının salı akşamı olması. Pazartesi ve salıyı tatile bağlayabilenler olursa daha fazla yeni yıl tatilcisi olacağını düşünüyorum. Yılbaşının salı olması talebi düşürür mü bilmiyorum. Cuma başlayıp pazartesi de bağlanırsa pazartesi ve salı da tatil olursa yılın son tatili olur. Hem de tatile çıkamamışlar tatil yapmış olur. Pazara da bir hareketlilik gelir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Ülkay Atmaca röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: DHA