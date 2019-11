DHA YURT BÜLTENİ-13

25.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:51

Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutunu kadınlar taşıdı

Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 44 gün sonra yaşam savaşını kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Tuba AArslan (44), ailesinin ve ona destek için gelen kadınların gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tabutun başından ayrılmayan anne Meral Sondikme, "Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni" diye gözyaşı döktü.

Eskişehir'deki bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe tuba Arslan, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından, geçen 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırıya uğradı. Arkasından gelen Özalpay, genç kadının kafasına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Özalpay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak 44 gün süren yaşam savaşını dün sabah saat 05.00 sıralarında kaybetti.

Hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan için Odunpazarı Vişnelik Mahallesi'ndeki Dursun Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Camiye annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan'ın yanı sıra Eskişehirli kadınlar, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Evladının tabutu başından ayrılamayan anne Meral Sondik, "Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni. Satırlarla hayvan doğrar gibi doğradı evladımı. Gittim Tubam, artık geriye gelmeyecek. Katil onu satırla doğradı. Ben artık yaşamam" diye gözyaşları döktü. Annenin feryatları cenazeye katılanların yüreklerini burktu. Cenaze namazı sırasında cami imamı Necmi Dünya, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Rabbimizden dileğimiz şu bu son olsun. Bir daha Ayşe'lerin, Tuba'ların akibetleri böyle olmasın. Onlar her şeyden önce anadır" diye konuştu.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Cenaze namazının ardından Ayşe Tuba Arslan'ın tabutunu cenaze aracına kadınlar taşıdı. Ayle Tuba Arslan'ın cenazesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin olduğu cami

-Annesinin tabuta sarılması

-Gözyaşlarıyla feryat etmesi

-Anneden detay

-Cenaze namazı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

=======================

Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı ÇANAKKALE Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanına dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta 4 kilo ağırlığında sinarit avladı.

Tüpsüz olarak serbest dalış yapan Müjdat Turan, son yıllarda adını zıpkınla vurduğu rekor büyüklükteki balıklarla duyurdu. Son olarak Gökçeada açıklarında az görülen türdeki balıkların avlanması anlamına gelen trofe avı nedeniyle zıpkınla dalış yapan Turan, 25 metre derinlikte 4 kilo ağırlığında sinarit balığı avladı. Turan'ın, sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştığı av anına ait video görüntüsü binlerce kişi tarafından izlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -

=======================

AK Parti ve CHP'den kadına şiddete tepki

BURDUR'da AK Parti Kadın Kolları ile CHP Kadın Kolları başkan ve üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamalarından ilkini AK Parti gerçekleştirdi. Açıklamaya AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile Kadın Kolları üyeleri katıldı. Açıklamada yer alan gruptakiler 'Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz', 'Sevgi şifadır', 'Kadın Allah'ın emanetidir', 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklamayı yapan AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, "Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve 'dostlar alışverişte gözüksün' misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümlelerle, ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir" dedi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

AK Parti'nin ardından aynı noktanın birkaç metre ilerisinde bu kez CHP açıklama yaptı. Açıklamaya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve Kadın Kolları üyeleri katıldı. Grup, 'Yasta değil isyandayım. Şiddete hayır' yazılı pankart ile 'Fondöten, çektiğimiz zulmün yaralarını kapatabilir mi?', 'Ölmek istemiyoruz. Anne lütfen ölme', 'Kadına şiddet suçtur', 'Çocuk istismarı suçtur' yazılı dövizler taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi adına basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları İl Başkanı Zinet Gezer, "Geçen 25 Kasım'dan bu yana, bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019'un ilk 10 ayında 383 kadın öldürüldü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürdü. Biz eşitiz, biz varız. Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz ve kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------AK Parti açıklamasına katılanlarSerpil Ekinci'nin metni okumasıDetayCHP açıklamasına katılanlarZinet Gezer'in metni okumasıDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA