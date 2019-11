DHA YURT BÜLTENİ-13

17.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:41

Kahvehanede kavga: 2 yaralı

Adapazarı'nda aralarında husumet bulunan aileler arasında kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi tabancasını ateşledi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacaklarından yaralanan isimleri öğrenelimeyen 2 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri

Yaralanan kişilerden görüntüHastane detayHABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

============================

Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme Mahallesi sakinleri, mahalleden geçen 3 derenin taşarak sele sebep olması nedeniyle derelerin ıslah edilmesi için imza kampanyası düzenledi.

Kartepe Eşme Mahallesi'nde bulunan Eşme Deresi, Kuru Dere ve Maden Deresi'nin taşarak sele sebep olması mahalle halkını isyan ettirdi. 2014 yılından bu yana her yıl 2 kez sel yaşadıklarını, bazı evlerin yıkıldığını ve neredeyse tüm hanelerin çamurla dolduğunu söyleyen mahalle sakinleri, derelerin ıslahı için kendi aralarında imza kampanyası başlattı. Bugüne kadar 894 kişinin imza attığı kampanya ile birlikte, dere yatağı içerisinde arsası olan yaklaşık 50 kişiden de devletin arazilerinde çalışma yaparak dereyi ıslah etmesi konusunda onay alındı. Bugün Eşme Sahili'nde bulunan bir kafeteryada toplanan vatandaşlar, yetkililere seslenerek derelerin bir an önce ıslah edilmesini istedi.

"5 YILDIR HER SENE BURAYA SEL GELİYOR"Mahallede imza kampanyasının başlamasına öncülük eden Ali Galip Ateş, "Buraya 2014 ve 2015'te 8 ay arayla 2 kez sel geldi. Maden deresi küçük bir dere olmasına rağmen dereye dönüştü. Burada bir ev vardı o yıkıldı. Bahçelerimiz, ağaçlarımız, seralarımız gitti. Yukarılarda evlerin zemin katlarını su bastı, oturulamaz hale geldi. Şimdi yukarıda D-100 köprüsü yapıldı. İlerideki Kuru Dere ıslah edildi. Sağlık Ocağı köprüsü yapıldı. Bir tek Maden Deresi'nde D-100 ile Sapanca Gölü arasındaki kısım kaldı. 5 yıldır her sene buraya 2 sefer sel geliyor. Biz burada mağduruz. Bu konunun derhal çözülmesi gerek. Burası doğanın en güzel yeri. Sapanca Gölü'nün ve bölgenin en güzel ve en berrak yeri burası. Ben 66 yaşındayım, 6 yaşımdan beri burada yüzerim. Buranın adı Bostanlar Burnu'dur. Biz selden sonra suya giremiyoruz. Batak oluyor. Yukarıdaki taş ocağından buraya toprak taşınıyor. Batak oluştuğu için suyun kalitesi bozuluyor. Eğer su bozulup, bu göle bir şey olursa biz ne yapacağız? Doğal doku bozuluyor." dedi.

MUHTAR: BİR DAHA SEL GELİRSE CAN KAYBI TEHLİKESİ VARMahalle halkının imza kampanyasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne taşıyacağını söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, şöyle konuştu: "Eşme Mahallemizde 3 tane deremiz var. Bunlar Kuru Dere, Eşme Deresi ve Maden Deresi. Bu derelerden Eşme'ye 2 defa sel geldi. Şu an Kuru Dere'nin ıslahı oldu. Eksikleri var ama epey tamamlandı. Şu anda Eşme Deresi ve Maden Deresi D-100'den göle kadar ıslah bekliyor. Bu konuyla alakalı daha önce Maden Deresi'ndeki vatandaşların buna izin vermediği söyleniyordu. 'Burada böyle bir sorun var. O yüzden ıslah yapamıyoruz' deniliyordu. Biz de Kartepe Belediyesi ile bir çalışma yaptık. Kartepe Belediyesi bize dere yatağında arsası olan vatandaşların tapularını çıkarttı. Biz de bu vatandaşlardan dere ıslahı yapmak için imza aldık. 50'nin üzerinde kişiden imza topladık. Bunu belediyeye götürdük. Belediye de DSİ'ye teslim edecek. DSİ zannedersem belediyeye, 'Eğer bütün vatandaşlar izin veriyorsa biz derenin ıslahını yaparız' şeklinde bir yazı yazmış. Bizin yetkililerden talebimiz en acil şekilde buranın yapılması. Çünkü bir daha sel gelirse, can kaybı tehlikesi var. Dere yatakları 3-4 tane eve çok yaklaştı. Özellikle Eşme Dere'de bir daha sel gelirse bu evler yıkılabilir. Burada büyük bir can tehlikesi var. Acil bir şekilde derelerin ıslah edilmesini istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Eşmelilerin dere yatağında biriken toprağın üzerinde toplanmalarıDere yatağından görüntülerSelde yıkılan bir binanın enkazıİmza kampanyasına öncülük eden Ali Galip Ateş ile röp.Eşme Muhtarı Selim Günay ile röp.DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

============================

Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş insanı yeniden adliyede (2)

TUTUKLANDIDün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=============================

Şanlıurfa'da 5 bin kişi 'Ali Dede' sofrasında buluştu Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Şeyh Ali Dede Hayratı' etkinliğinde kent protokolü dev kazan başında dua okuyup 5 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Şeyh Ali Dede Hayratı' etkinliklerinde 5 bin kişiye kuru fasulye pilav ikram edildi.1600'lü yıllarda Şanlıurfa'da yaşayan ve sahibi olduğu arazileri bölge halkına bağışladığı rivayet edilen hayırsever Şeyh Ali Dede adına yıllardır şenlikler düzenleniyor. Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe; Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan etkinlikte kent protokolü kuru fasulye pişirilen kazanlarının başına geçerek bereket duası okudu. Etkinlikte konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Ali Dede, barışın, kardeşliğin, dostluğun ve bereketin sembolü olmuştur. Bu sebepten dolayı Karaköprü Belediyesi olarak her yıl Ali Dede Hayratımızı yapıyoruz. Her yıl farklı bir tema işliyoruz ki bu yıl 'vatan sevgisi' temasını kullanıyoruz. Bu zor dönemlerde birlik ve beraberlikle vatanımıza daha fazla sarılarak sahip çıkmamız gerekiyor. Amacımız Ali Dede'nin yolundan gidip onun nasihatlerini tutmak istiyoruz. Bugün programımıza katılan, bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise Ali Baba'nın Karaköprü'ye maneviyatını ve bereketini bıraktığını kaydederek, vatan sevgisine dikkat çekti ve önemini anlattı. Etkinliğe katılanlara öğle saatlerinde belediye hizmet binası bahçesine kurulan masalarda pilav ve kuru fasulye ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Kazan başında dua eden protokolEtkinlikte yapılan konuşmalarVatandaşlara kuru fasulye pilav ikram edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

========================

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 10 ton hamsinin tüketildiği festivalde, Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen sürücülere, 'hamsi radarına girdiniz' denilerek şaka yapıldı. Vali Seddar Yavuz ve protokol tarafından durdurulan araç sürücülerine ekmek arası hamsi de ikram edildi.

Fatsa ilçesinde, Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda hamsi festivali düzenlendi. Oldukça renkli geçen festivalde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildi. Yaklaşık 10 ton hamsi, kısa sürede tükendi.

Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen sürücüler için trafik polisleri tarafından yolda uygulama yapıldı. Uygulamada, trafik polislerince durdurulan sürücülere 'Hamsi radarına yakalandınız' denilince, sürücüler şaşkınlık yaşadı. Karşısında Vali Seddar Yavuz'u gören sürücüler, radar olayının şaka olduğunu anlayınca rahat nefes aldı. Vali Seddar Yavuz, sürücülere ekmek arası hamsi ikram ederek, etkinliğe davet etti.

Fatsa Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yakup Yeşiltaş, bu yıl ikincisini düzenledikleri hamsi festivalinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Hamsi festivalimiz bu yıl çok güzel geçiyor, bunu artık geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yıl 20 bin kişinin katıldığı festivalimizde 10 ton hamsi dağıttık. Hamsinin anayurdu olan Fatsa'nın ismini ön plana çıkarmak istiyoruz. Hamsinin anayurdu Fatsa'dır. Sahil yolunda geçen araç sürücülerini 'radara yakalandınız' diyerek durdurup şaka yaptık ve hamsi ikramı yaptık. Çok güzel bir 'hamsi radarı' şakası da gerçekleştirdik. Güzel anlara tanık olduk" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise, Karadeniz'de hamsinin anavatanının Fatsa koyları olduğunu, bu tür etkinliklerle bölgeyi tanıtma çalışmalarının da süreceğini kaydetti.

-Görüntü Dökümü

-Polisin uygulamasından görüntü

-Vali Seddar Yavuz'un sürücülere hamsi ikramından görüntü

-Hamsi pişirilirken görüntü

-Hamsili ekmek dağıtımından görüntü

-Hamsili ekmek yiyen vatandaşlardan görüntü

-Oynayan vatandaşlardan görüntü

-Hamsi dağıtımından görüntü

-Vali Seddar Yavuz hamsi pişirip dağıtırken görüntü

-Yakup Yeşiltaş ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

Kaynak: DHA