DHA YURT BÜLTENİ-13

09.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:13

Zabıta şiddeti kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zabıtanın kaldırıma ürünlerini koyan esnafa müdahalesi güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Bir kişi, zabıtalar tarafından dövülen esnafın üzerine yatarak, onu darbelerden korumaya çalıştı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırıma koyduğu ürünleri kaldırdı. Zabıta, daha önce uyardığı esnaftan bazıları ile yaşadığı diyaloglar sonrası müdahalede bulundu. Zeytinyağı satan bir kişiye müdahale edilmesine tepki gösteren gencin, zabıtalar tarafından tekme tokat dövülmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ESNAF DA DÖVÜLDÜZabıtaların bir esnafı tekme tokat dövmesi de iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Dayak yiyen esnaf, iş yerinin içerisinde sırt üstü yere düştü. Bir kişi ise, esnafı korumak için onuna üzerine yattı. Bu sırada zabıta memurlarının yerde yatan kişiye ardı ardına tekme attığı görüldü.ZABITALARA TEPKİGebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi'nde esnaflık yapan Fatih Malkoç ise zabıtaları ürünlerine zarar verdiğini belirterek, şikayetçi olacağını söyledi. Fatih Malkoç zabıtaların uyarısının ardından ürünlerini içeri almaya çalıştığını söyleyerek, "Zabıtalar dükkanımın önüne gelerek kapının önündeki ürünleri içeri almamı söyledi. Biz de kapıdaki ürünlerimizi aldık. Ama bu uyarıyı yapmalarına rağmen içlerinden bir kısmı kapının hemen eşiğindeki ürünleri almak istedi. Ben de mani olmaya kalktım. Ürünlerimi ellerinden almaya çalıştım. Arbede sırasında zabıtaların ürünlerimi araçlara götürdükleri oldu. Kurtarmaya çalıştıklarım arbede esnasında kırıldı. Gerçekten maddi ve manevi olarak yıprandık. Biz vergimizi veriyoruz, ruhsatlı çalışan bir iş yeriyiz. Ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. 20 yıldan beri Gebze'de esnaflık yapmaktayız. Pazartesi günü Gebze Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım, çünkü mallarım adeta zabıta ekiplerince gasp edilircesine, yağmalarcasına götürüldü" dedi.GEBZE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMAGebze Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan ilçe genelinde kaldırım işgallerinin engellemesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: "Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ün başlattığı halk günleri ve mahalle toplantılarına katılan vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek için çalışma başlatılmıştır. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından ilçe merkezi başta olmak üzere ana arter üzerinde bulunan iş yerlerine, dükkan dışına ve kamu alanına malzeme konulmaması, yaya geçişlerinin engellenmemesi hususunda gerek sözlü, gerekse de yazılı tebligatlar ilgililerine yapılmıştır. Yapılan bu tebligat ve uyarılar sonrasında geçen sürenin ardından yapılan mutat denetimler neticesinde kamu alanına malzeme koyan ve yayaların geçişini engellemeyi sürdüren iş yerlerinin söz konusu malzemeleri tespit edilerek, Kabahatler Kanunun ve Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmıştır. Bu işlemler sırasında bölge esnafıyla alakası olmayan ve tespit edilen kişilerin provokatif girişimleriyle, kurumumuza ilişkin yanlış bir kamuoyu algısının yaratılmak istendiği açık bir şekilde görülmektedir. Önceliği, halkımızın talepleri doğrultusunda, kamu yararı gözetilerek ilçemize hizmet etmek olan belediyemiz tarafından süreç yakından takip edilmekte olup, konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Görüntü Dökümü-----------Zabıtaların işyerinde bir kişiye saldırması, tekme atmaları, bir kişinin üzerine yatarak korumaya çalışması(Güvenlik kamerası görüntüleri)Zabıtanın işyerinin önündeki tabakları alıp götürmesi (Güvenlik kamerası)Zabıta ile esnaf arasında yaşanan gerginlik (Güvenlik kamerası)Zabıta ile esnaf arasında yaşanan gerginlikler ve diyalog (Cep telefonu)Fatih Malkoç ile röp.Haber-Kamera: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli),

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40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu Adana'da eşiyle birlikte geçimlerini hayvancılıktan sağlayan ve ahırında bulunan 50 koyunundan 40'ı çalınan Ayşe Akgül (59), gözyaşı dökerek, "Koyunlarımı götürenler tüm geçim kaynağımızı da elimizden almış oldular. Tutunacak dalımız kalmadı" dedi.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde 7 Kasım'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40'ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktıklarında koyunlarının çalındığını fark eden çift, evlerinin çevresinde hayvanları aramaya başladı. Akgül çifti, bir süre sonra evlerinden yaklaşık 250 metre uzaklıktaki bölgede çalınan koyunlarından 10'unu buldu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunup hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

17 YIL ÖNCE DE ÇALINMIŞAkgül çifti, 17 sene önce de 130 koyununun çalındığını ve benzer bir olayın başlarına tekrar gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Her gece koyunlarını kalkıp kontrol ettiğini fakat olayın gerçekleştiği gece uykuda kaldığınaı belirten Akgül, "O geceyi fırsat bilip iki saat içerisinde koyunlarımı çalıp götürmüşler. 50 koyunumuzdan 10 tanesini bulabildik. Bulduklarımızın arasında bir tane de kuzumuz var. Çalınan koyunların çoğu gebe koyunlardı" dedi. Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyleyen Akgül, dizlerinden hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ancak maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat olamadığını belirtti. Koyunlarını çalan hırsızlara gözyaşları içinde seslenen Akgül, "Ne olursunuz koyunlarımızı getirin bize iade edin" diye konuştu.

KUZU ANNESİNİ ARIYORÇalındıktan sonra bulunan kuzunun annesinin kayıp olduğunu vurgulayan Ayşe Akgül, "Olaydan sonra polise haber verdik. Onlara güveniyorum. Bir tane kuzu var. Aç bir şekilde bağırıyor, annesini arıyor. Onu görünce ciğerim parçalanıyor. Yetkililere sesleniyorum. Bize yardım edin. Bir tane oğlum var evlenecek. Çalınan koyunlarımız en azından 40 bin TL ederdi. Koyunlarımızın bir kısmını satıp ona düğün yaparız diyorduk. Şimdi o da kalmadı" dedi. Yetkililerin olaya el atacağına ve kendilerine yardım edeceklerine inandığını söyleyen Hasan Ali Akgül ise maddi ve manevi olarak yıkıldıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü-------------------------Ayşe Akgül'un kuzu ile görüntüleriAyşe Akgül ile röp.Hasan Ali Akgül ile röp.Ayşe Akgül'ün koyunları beslemesiKoyunlardan genel ve detaylarAkgül çiftinin görüntüsüAğıldan görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Hatay'da önündeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Suriyeli Mosab A. yaralandı. Araçta sıkışan Mosab A., itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde Mosab A. yönetimindeki 31 SAA 169 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Süleyman K. yönetimindeki 31 TN 093 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mosab A. ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü----------------------------Kaza yerinden genel görüntü-Kaza yerindeki ekiplerin çalışmalarından genel ve detay görüntü-Sürücünün araçtan çıkartılması-Sürücünün sedyeye alınarak ambulansa konulması-Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler-Polisin yolu trafiğe açması-Otomobilin çekiciye alınarak olay yerinden kaldırılmasıHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Açılışa özel yapılan 46 metrelik kebap, 30 saniyede tükendi

Kahramanmaraş'ta restoran açan Adanalı kebap ustası Salih Oral'ın açılışa özel yaptığı 46 metrelik Adana kebabı, davetliler tarafından 30 saniyede tüketildi.

Onikişubat ilçesindeki restoranının açılışına özel kentin plakasına ithafen 46 metre uzunluğunda Adana kebabı yapıldı. Peş peşe dizilen mangalların üzerine bırakılan 46 metrelik dev kebap piştikten sonra vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi.

1 SAATTE HAZIRLANDI, 30 SANİYEDE TÜKETİLDİ

Hazırlanması ve pişmesi yaklaşık 1 saat süren Adana kebabı, açılış törenine katılan vatandaşlar tarafından 30 saniyede tüketilirken Salih Oral, yaptıkları kebapla dünya rekoru kırdıklarını söyledi. Oral, "Adana'dan geldik. Kahramanmaraş'a 46 metre Adana kebabını, gerçek Adana lezzetini tattırmaya getirdik. 600 kişilik kebap etini Kahramanmaraşlılara yedirmeye geldik. Kahramanmaraş, dünyanın en güzel dondurmasını yapıyor, dünyanın en güzel kebabı da Adana'da yapılıyor. Biz de iki lezzeti birleştirmek için buradayız. Dünya rekor denemesi Fransa'da yapılmış kıyma olarak, Adana kebabı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren 5 metre 60 santim. Biz bunu daha önce Ankara'da 40 metre yapıp rekor kırdık ve şu anda kendi rekorumuzu kırmak için Kahramanmaraş'ın plakasına ithafen 46 metre Adana kebabı yapma kararı aldık" diye konuştu.

5 BİN ŞİŞ KEBAP DAĞITILDIÖte yandan açılış nedeniyle işletmenin otoparkında da mangallar yakıldı. Açılışa katılan davetlilere ücretsiz 5 bin şiş Adana kebabı ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Mangalın hazırlanmasıSalih Oral'ın kıymayı şişe takmasıOral ile röp.46 metrelik kebabın hazırlanmasıŞişin mangala konulmasıŞişin çevrilmesiKebabın pişmesiKebabın masaya bırakılmasıKebabın yenmesiVatandaşlara ücretsiz kebap dağıtılmasıKebap sırasında bekleyenlerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Tarım işçisi kadınlar kooperatif kurdu, kendi ürünlerini satıyorlar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mevsimsel tarım işçisi kadınlar, kurdukları kooperatif sayesinde bölgeye has yöresel lezzetlerin satışını yapıyor. "Kadın emeği ile harmanlanan toprağın gücü sofralara lezzet katıyorö sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor.

Farklı kentlerde mevsimsel tarım işçisi olarak çalışan 7 kadın, Suruç'ta bir araya gelip Kibele Tarımsal Üretim Kooperatifi'ni kurdu. Derme çatma bir binada faaliyet gösteren kadınlar, kendi elleriyle hazırladıkları kurutmalık, pul biber (isot), biber salçası ve nar ekşisi üretip satışını yapıyor. "Kadın emeği ile harmanlanan toprağın gücü sofralara lezzet katıyorö sloganıyla üretim yapan kadınlar, ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor. 7 kadınla başlattıkları hikayeye önümüzdeki yıllarda 70, sonrasında 170 kadınla devam etmek istediklerini dile getiren Kooperatif Başkanı Necla Kaplan (30), "Kadın kendini kurtarırsa aile de kurtulur. Aile kurtulursa da toplum kurtulur. Bu düşünceyle yola çıktıkö dedi.

'7 KADINLA SINIRLI KALMAYACAK'Suruç'ta toplumun kadınların çalışmasına karşı çıktığını belirten Kaplan, kadınların Suruç'ta ekonomik hayata dahil olmasında büyük sorunlar yaşandığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte bir akşam sohbet ettikleri esnada kooperatifi kurma kararı aldıklarını aktaran Kaplan, şöyle devam etti: "Bölgemize ait yöresel ürünleri üretiyoruz. Tabi tamamını doğal yöntemlerle üretiyoruz. İlk olarak kurutmalık acurla başladık. Sonrasında kabak, patlıcan ve bamya ile devam ettik. Şu anda Urfa'da isot dönemi olmasından dolayı biber reçeli ve kuru isot yapıyoruz. Amacımız sadece 7 kadınla sınırlı kalmak değil. Suruçlu kadınları ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Herkes bulunduğu yerden bir şey üretebilirse toplum daha iyi bir hal alabilir. İlk başladığımızda burası kullanılabilecek bir durumda değildi. Burayı baştan sona kendi ellerimizle yeniledik. İlk başladığımızda maddi anlamda sıkıntı yaşadık, ancak hepimiz güçlerimizi birleştirince bu sorunda aşıldı. Topluma bir şeyler kazandırabilirsek ne mutlu bize.ö

KENDİ İŞİMİZİN PATRONU OLACAĞIZÖnümüzdeki yıllarda üretimde kullandıkları sebzeleri de kendilerinin yetiştireceğini belirten Kaplan, kadınları gruplara ayırıp iş bölümü yapacaklarını kaydetti. Suruç'ta ve bölgede erkek egemen zihniyetin yaygın olduğunu vurgulayan Kaplan, "Amacımız bu zihniyeti yıkmak. Kadının ekonomik özgürlüğü olunca, kadın kendisine güveniyor. Bizim amacımız kadınları ekonomiye ve topluma kazandırmaktır. İlk başladığımız zamanlarda biz de zorluk yaşadık. Ancak biz adım atmadığımız da erkek özgürlüğü bizim elimize vermiyor. Kadının adım atması gerekiyor ki özgürlüğünü elde edebilsin. Biz de kooperatifi kurarak adımı attık. İnşallah başarılı olacağız. Başka kadınlara da örnek olmak istiyoruz. Önceden hepimiz ev hanımıydık, şu an ise iş kadınıyız. Bu çok büyük mutluluk veriyor. Biz kooperatifte huzur buluyoruz. Bazen gece geç saatlere kadar çalışıyoruz, ancak hiç yorulmuyoruz. Çünkü biz bu işe sadece emek değil, gönül de verdik. Burası bizim ikinci evimizdir. Şu an 7 kadınız. Temennimiz bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 70'e 170'e çıkarmaktır. Suruçlu erkekler de bu kooperatifte kadının gücünü göreceklerö dedi.

ÖNCE KARŞI ÇIKTILAR SONRA ALIŞTILARHem ekonomik özgürlüklerini kazanmak için hem de kadının gücünü göstermek için bu işe giriştiklerini anlatan kooperatif üyesi Emine Yavuzel (41), erkeğin eline muhtaç olan diğer kadınların da ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını istediğini söyledi. Eşinin kooperatifin kurulmasına başlangıçta karşı çıktığını söyleyen Yavuzel, "Sonrasında yavaş yavaş alıştı. Suruç'ta daha önceden hiç böyle bir şey olmadığı için toplumun farklı tepki göstermesinden dolayı karşı çıkıyordu. Kadın komşularımızdan 'Böyle bir şey yapamazsınız' diyenler de oldu. Ancak biz hiç o sözlere bakmadık, yılmadık. Suruç'ta kadın evinde oturur, çocuklarına bakar, yemek yapar diye bakıyorlar. Daha şimdiden tanıdığımız birçok kadın 'Gelip biz de katılalım' diyorlar. İnşallah onlarla da birlik olup başaracağız. Kibele Kadın Kooperatifi'nin kapısı bütün kadınlara açıktır. İnşallah zamanla bu topraklarda kadın kooperatifleri artarö dedi.

GEÇEN YIL MEVSİMLİK İŞÇİYDİLERKooperatifin bir diğer üyesi Aynur Malgaz da (38), normalde her yıl batıdaki şehirlere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gittiklerini ifade ederek, "Okullar kapanmadan çalışmaya giderdik. Okullar açıldıktan sonra gelirdik. Böyle olunca çocuklarımız da eğitimden geri kalırdı. Ama şimdi kendi topraklarımızda çalışıp üretiyoruz. Çocuklarımız da rahat rahat okullarına gidip geliyorlar. Hem başkasının işinde değil de, kendi işimizde çalışıyoruz. Şu an kooperatifi kurmamış olsaydık, hepimiz farklı bir şehirde mevsimlik işte olacaktık. Ancak şimdi kendi memleketimizde kendi işimizin patronuyuz" şeklinde konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Kibele Tarımsal Üretim Kooperatifi'ni kuran kadınlarYöresel ürünler üretimini yapan kadınlarAçıklamada bulunan kadınlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA