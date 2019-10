DHA YURT BÜLTENİ - 13

21.10.2019 14:17

Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

ŞEHİT ANNESİ EŞKİOĞLU, "BEN EVLADIMIN DÜĞÜNÜNE GELDİM.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit annesi Arzu Eşkioğlu, "Ben evladımın düğününe geldim. Dik duracağım, üzülüp o hainleri sevindirmeyeceğim" dedi.Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Erzurum'a getirilen şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesi, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Bu sabah buradan yakınları tarafından alınan şehidin cenazesi, Narmanlı Camii'ne getirildi. Cenazeyle birlikte cami bahçesine gelen şehit askerin annesi Arzu, babası Mustafa ile kardeşleri Ahmet Yavuz (16), Emirhan (10) Azra Eşkioğlu (5) Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Arzu Eşkioğlu, "Ben evladımın düğününe geldim. Dik duracağım, üzülüp o hainleri sevindirmeyeceğim. 2 oğlum daha var, gerekirse onlarda şehit olsun" derken, baba Mustafa Eşkioğlu ise "Canım yavrum, sana doyamadım" diyerek ağladı.Bir süre cenaze başında bekleyen şehit ailesi daha sonra tören alanında kendileri için kurulan çadıra geçti.ARKADAŞ ACISINA DAYANAMADICenaze törenine şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun Altuntepe Mahallesi'ndeki arkadaşı ve Manisa'daki acemi birliğine beraber gittikleri arkadaşı Abdulsamet Kestel de katıldı. Ankara'daki birliğinden izinle törene katılan piyade er Abdulsamet Kestel, şehit arkadaşının tabutunun başında ağladı. Birlikte vatani görevine gittikleri arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kestel, baygınlık geçirince ambulansla hastaneye götürüldü. Yaklaşık 20 bin kişi katıldığı cenaze namazında konuşan İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, "Bugün burada Hakkari Şemdinli'de yüce Mevlanın sevdiği kulunu yanına almasına şahitlik ediyoruz. Şehidimiz var, Erzurum Allah katında şehadetimiz var. Öyle diyordu Mehmet Akif, 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber/ Sana agüşunu açmış duruyor Peygamber.' Ayeti celilede ise 'Allah yolunda ölenlerin ölüler olmadığını, bilakis hayatta olduğunu, Allah'ın katında rızıklandırıldıklarını' haber veriyor bize. Şehidimiz diridir Allah katında. Allah şehadetini kabul eylesin. Ölümlerin engüzeli işte şehitlik mertebesidir. Şehidimiz Sezai Eşkioğlu'na Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler serdarı Hazreti Hamza ile haşredilsin" dedi. Öğlen namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası omuzlara alınan şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına kadar taşındı. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla bir süre top arabasında götürülen şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesi, merkez Yakutiye İlçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Altın Portakal'da perde 56'ncı kez açılacak

Yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden ve Türkiye'nin en köklü sinema festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim'de 56'ncı kez kapılarını açacak. 'Öze dönüş' temasıyla yoluna devam eden festival, yüzünü yeniden Türk sinemasına çevirdi.1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Dr. Avni Tolunay'ın öncülüğünde başlayan ve bugüne dek Metin Erksan, Yılmaz Güney, Bilge Olgaç, Atıf Yılmaz, Yavuz Turgul, Ömer Kavur, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan ve Reha Erdem gibi birçok usta ismin sinema yolculuklarındaki en önemli duraklardan biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, yıllar içinde ulusal sinemanın kalbinin attığı bir etkinliğe dönüştü. Fikir babası yönetmen Behlül Dal'ın, o dönem arkadaşı Avni Tolunay'ın belediye başkanı olmasıyla 1964 yılında ilki düzenlenen festivalin venüs heykeli ve portakal simgesi oldu. İlk festivalde en iyi film Halit Refiğ'in 'Gurbet Kuşları' olurken, Türkan Şoray ve İzzet Günay en iyi oyuncular seçildi.FESTİVALİN KLASİĞİ: KORTEJKentteki yansımaları her yıl tahmin edilenin çok ötesine taşınan festivalin en renkli bölümünü korteje yürüyüşü oluşturdu. Yıllarca beyazperdeden izledikleri oyunculara dokunma şansını yakalayan sanatseverler 55 yıldır sanatçıları yakından görebilmek için kilometrelerce sıra oluşturdu. Bu yıl da festivalde aynı görüntülerin yaşanması bekleniyor.TARIK AKAN EN ÇOK ÖDÜL ALAN OYUNCUAltın Portakal'ın en fazla ödül alan yönetmeni, sinema dünyasının duayenlerinden Atıf Yılmaz oldu. Yılmaz, 6 kez Altın Portakal'ı havaya kaldırdı. Yılmaz'ı 4 ödülle Ömer Kavur, 3'er ödülle Halit Refiğ ve Nuri Bilge Ceylan takip ediyor. 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Hülya Koçyiğit 5, Türkan Şoray 4 kez kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü en çok alan isim ise 6 kez ödül heykelciğini alan, birkaç yıl önce hayata gözlerini yuman Tarık Akan oldu.KESİNTİLER DE OLDUBu yıl 56'ncısı düzenlenen film festivali, tarihinde kesintilere de uğradı. 1979 yılında 16'ncısı düzenlenirken, Sansür Kurulu'nun yarışmaya katılan bazı filmleri yasaklayıp, bazı bölümleri de sansürlemek istemesi üzerine bütün yapımcılar festivalden filmlerini çekti. Festivalde o yıl sadece kısa metraj film yarışması gerçekleştirildi. 17'nci Altın Portakal Film Yarışması ise 12 Eylül 1980 askeri darbe nedeniyle düzenlenemedi.TARTIŞMASIZ FESTİVAL GÖRÜLMEDİTürkiye sinema tarihinin en uzun soluklu festivalinde tartışmalar hiç eksik olmadı. Ertem Göreç'in 'Karanlıkta Uyananlar' filminin 1965 yılında jüri tarafından görmezden gelinmesi ve çeşitli gruplar tarafından protesto edilmesi festival tarihinin ilk tartışma konusu oldu. 2005 yılında festivale 1. Uluslararası Avrasya Film Festivali eklendi. Böylece festival uluslararası platforma taşındı. Bu kategorinin gelmesiyle Antalya'ya yabancı isimler de gelmeye başladı. 47. Altın Portakal'da Uluslararası Yarışma'nın jüri üyesi olarak davetli Sırp yönetmeni Emir Kusturica'nın Bosna'da yaşanan katliama destek verdiği gerekçesiyle başlayan protestolar, Kusturica'nın kente girişiyle doruk noktasına çıktı. 2011 Altın Portakal'ı ise 'Geç Gelen Ödüller'le anılıyor.İSMİ DE SÜREKLİ DEĞİŞİR HALE GELDİFestivalin adı da, yönetime gelen belediye başkanlarından nasibini aldı. Uzun yıllar Antalya Altın Portakal Film Festivali ile yoluna devam eden festivalin ismi, Menderes Türel döneminde 'Antalya Uluslararası Film Festivali' oldu. Bu yıl yönetime gelen Muhittin Böcek döneminde de festivalde isim değişikliği yapıldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali adını alan festivalin en az 5 yıl bu isimle devam etmesi bekleniyor.BU YILKİ TEMA 'ÖZE DÖNÜŞ'Menderes Türel'den sonra yönetime geçen Muhittin Böcek ile festival bu yıl 56'ncı yaşını kutlayacak. 1964 yılında ilk kez düzenlenen festivalde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Türkan Şoray, bu yılki festivalin afişini süsledi. Ahmet Boyacıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-Kasım tarihleri arasında sanatseverle buluşacak. Seçim sürecinde sıklıkla altını çizdiği 'Altın Portakal özüne dönecek' sözünü yerine getirmek için yola çıktıklarını ve festivali asıl sahipleri olan Antalyalılarla buluşturmak için sabırsızlandıklarını belirten Muhittin Böcek, "Sinemamızı halka ulaştırmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu yıl festival, geleneksel kortej coşkusuyla başlayacak. Yalnızca Antalya merkezinde değil ilçelerimizde yaşayan halkımıza da tırlarla film götüreceğiz ve açık hava film gösterimleri düzenleyeceğiz. Festivalin açılış ve kapanış törenleri 10 bin kişilik spor salonunda halkın katılımıyla gerçekleşecek" diye konuştu.ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULUİlki bu yıl yapılacak Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festival kapsamında ağırlayacak. İki yıl aradan sonra festivale geri dönen ulusal yarışmalar da birçok genç sinemacı için film yolculuklarında önemli bir durak olmaya devam edecek.ONUR ÖDÜLLERİ MEKİN VE GÜNERİ'YEAntalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri'ye ve 'Düğün'den 'Selvi Boylum, Al Yazmalım'a rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin'e verilecek. Ödüllerini açılış töreninde alacak olan iki usta oyuncu, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.ZEKİ DEMİRKUBUZ JÜRİ BAŞKANIZeki Demirkubuz'un başkanlığında kurulan ve oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu ve senarist Mert Fırat, yazar ve senarist Latife Tekin ile görüntü yönetmeni Emre Erkmen'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçerken, 14 dalda toplam 720 bin TL değerinde para ödülü verecek. Melis Behlil, Nurdan Arca ve Veton Nurkollari'den oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi iki filme toplam 90 bin TL değerinde ödülleri sunarken, Tuğçe Altuğ, Wilhelm Faber, Rezan Yeşilbaş'tan oluşan Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi de toplam 30 bin TL destekli ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Festivalin kazananları 1 Kasım'da festivalin kapanış ve ödül töreninde belli olacak.YARIŞACAK 10 FİLMYönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar'ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu yarışmaya seçilen 10 filmden 8'i Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6'sı da dünya prömiyerini Antalya'da yapacak. Ali Aydın'ın 'Kronoloji', Ali Özel'in 'Bozkır', Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı', Kıvanç Sezer'in 'Küçük Şeyler', Leyla Yılmaz'ın 'Bilmemek', Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in 'Omar ve Biz', Onur Ünlü'nün 'Topal Şükran'ın Maceraları', Orçun Behram'ın 'Bina', Özkan Yılmaz'ın 'Soluk' ve Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü, vs.' adlı filmleri festivalde yarışacak.DÜNYA SİNEMASI ANTALYA'DAFestivalin Dünya Sineması bölümünde Cannes'dan Venedik'e, Sundance'ten Toronto'ya, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film yer alıyor. Altın Palmiye'nin sahibi 'Parazit'ten Anca Damian'ın animasyon başyapıtı 'Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi'ne, yılın merakla beklenen filmleri Antalya'da ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yılın en iyi romantik komedilerinden sayılan Billie Piper filmi 'Rare Beasts/ Ayrık Otları' ve Lauren Greenfield'in Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak gösterilen belgeseli 'The Kingmaker/ İpleri Elinde Tutan Kadın', Türkiye prömiyerlerini 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıyor.KAYIP FİLM ANTALYA'DA56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sürprizlerinden biri de Muhsin Ertuğrul'un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı sessiz filmi 'Tamilla'nın özel gösterimi olacak. Türkiye'de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek olan film, ünlü Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz'in tasarımları ve atmosfer yaratmaktaki başarısıyla dikkat çekiyor. 'Tamilla'nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilecek özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik edecek.FESTİVAL TARİHİNİN EN İYİ FİLMLERİ"Gurbet Kuşları (1964), Aşk ve Kin (1965), Bozuk Düzen (1966), Hudutların Kanunu (1967), İnce Cumali (1968), 1969 yılında herhangi bir film seçilmedi, Bir Çirkin Adam (1970), Ankara Ekspresi (1971), Zulüm (1972), Hayat mı Bu (1973), Düğün (1974), Endişe (1975), Deli Yusuf (1976), Kara Çarşaflı Gelin (1977), Çöpçüler Kralı (1978), Demiryol ve Yusuf ile Kenan (1979), Sürü (1980), 1981 yılında herhangi bir film seçilmedi, Çirkinler de Sever (1982), Faize Hücum (1983), Bir Yudum Sevgi (1984), Dul Bir Kadın (1985), Aaahh Belinda (1986), Muhsin Bey (1987), Gece Yolculuğu (1988), Uçurtmayı Vurmasınlar (1989), Karılar Koğuşu (1990), Gizli Yüz (1991), Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri (1992), Mavi Sürgün (1993), Yengeç Sepeti (1994), Böcek (1995), Tabutta Rövaşata (1996), Hamam (1997), Yara (1998), Salkım Hanım'ın Taneleri (1999), Güle Güle (2000), Büyük Adam Küçük Aşk (2001), Uzak (2002), Karşılaşma (2003), Yazı Tura (2004), Türev (2005), Kader (2006), Yumurta (2007), Pazar (2008), Bornova Bornova (2009), Çoğunluk (2010), Güzel Günler Göreceğiz (2011), Güzelliğin On Par'etmez (2012), Kusursuzlar ve Cennetden Kovulmak (iki film paylaştı) (2013), Kuzu (2014), Sarmaşık (2015), Mavi Bisiklet (2016), Melekler Beyaz Giyer (2017) Üç Yüz (2018)."

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Antalya-

Şavşat'ta öğrencilerden Mehmetçiğe selamÖĞRETMENDEN HAREKATTAKİ EŞİNE SELAM

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Gürcistan sınırındaki Meydancık İlköğretim Okulu öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturup, asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırındaki Meydancık Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için okul bahçesinde bir araya geldi. Eşi, Barış Pınarı Harekatı'nda olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Kübra Bektaş ile okulun diğer öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturup, asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. Ellerinde tuttukları kartondan harflerle 'Barış Pınarına Selam Olsun' yazan minik öğrenciler, hep bir ağızdan Komanda Marşı da söyledi.ÖĞRETMENDEN EŞİNE SELAMÖğretmen Kübra Bektaş, öğrencileri, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı yeni Mehmetçikler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Eşim Barış Pınarı Harekatı'nda ben de ayrı bir sınırdayım. Bu milletin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımız, bu ezanların susmaması, vatanımız, çocuklarımızın geleceği için bizler her türlü zorluğa katlanmaya hazırız. Eşime ve tüm Mehmetçiklerimize Gürcistan sınırından selam olsun. Biz burada okulumuzda huzur içerisinde ders yapabiliyorsak bunu oradaki Mehmetçiklerimize borçluyuz. Öğrencilerimizi vatanına bayrağına dinine bağlı yeni Mehmetçikler olarak yetişiyoruz. Bu millet içinde mehmetçik asla bitmez. Bunu bütün dünya bilsin. Bu anlamlı etkinliği hazırlayan öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), -

Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Arslan, sokakta yürüdüğü sırada, fabrika işçilerinin yol kenarına koyduğu sunta parçalarının altında kaldı. Arslan, yardım çağrılarını duyan fabrika işçileri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Tarlada öldürülen çiftçi toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlasında husumetli olduğu İbrahim İrtegün (63) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ali Cemal Kalkancı (60), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Kalkancı, çevre yolu kenarındaki tarlasında traktörle çift sürerken, para meselesi yüzünden husumetli olduğu İbrahim İrtegün geldi. Bir süre konuşan ikili arasında, tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim İrtegün, belindeki tabancayı çıkarıp Kalkancı'ya ateş etti. Karnına isabet eden kurşunla traktörden düşen Ali Cemal Kalkancı, ağır yaralandı. Gelen yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kaçan İbrahim İrtegün, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İbrahim İrtegün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Ali Cemal Kalkancı'nın cenazesi, öğle namazının ardından Boşnak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Osmaniye'den Mehmetçiğe 2 ton yer fıstığı gönderildi

Osmaniye'de fıstıkçı esnafı, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere 2 ton kavrulmuş yer fıstığı gönderdi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor, CHP İl Başkanı Nedim Ünlü, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, fıstıkçı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Okunan duanın ardından, içerisinde yer fıstığı bulunan 2 ton ağırlığında, 100'er gramlık 20 bin çerez paketi, askerlere dağıtılması için, Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere yola çıktı.Belediye Başkanı Kadir Kara, "Buradan, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, devletimizin hükümetimizin ve tüm siyasi partilerimizin hep birlikte bir bütün olarak birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin dirayetini ferasetini, hem masada hem de sahada gösterdiğinin bir nişanesini de Osmaniye'de biz tüm siyasiler olarak gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Hep beraber Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve hükümetinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve arkasında. Şehitler diyarı Osmaniye'den selam olsun diyerek, onlara sadece gönlümüzden, kalbimizden, yüreğimizden, aklımızdan geçenlerle verdiğimiz desteğin, dualarımızda vermiş olduğunuz desteklerinizin yanı sıra aynı zamanda manevi anlamda bir nebze de olsun Osmaniye'nin en değerli ürünü olan en bilinen ürünü olan yer fıstığını değerli kardeşlerimizin yer fıstığı üreticilerimizin bir araya getirerek toplamış oldukları ve ürettikleri bu fıstığı oradaki Mehmetçiklerimize sunmanın ve buradan onlara hep birlikte asker selamıyla selam göndermek istiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.Katılımcılar hep birlikte asker selamı vererek, Mehmetçiğe selam gönderdi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

MFÖ'den Alanya'da müzik şöleni

Türkiye'nin en ünlü müzik grubu MFÖ, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü hayranlarına unutulmayacak müzik şöleni yaşattı. Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran yaklaşık 5 bin kişinin dinlediği konsere MFÖ, 'Ele güne karşı' şarkısıyla başladı. Birbirinden sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren MFÖ, şarkı aralarında konsere katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Yılların eskitemediği sanatçılar, hareketli şarkılarda müzik severlerden eşlik etmesini istedi. Müzikseverlerin tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde grup, aralarında 'Yaşın 19', 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Mecburen', 'Yandım', 'Ele Güne Karşı', 'Güllerin İçinden' gibi hit şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan MFÖ, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

