DHA YURT BÜLTENİ - 13

19.10.2019 15:49

Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)

RESULAYN'A KARŞI TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar'da vatandaşlarla buluşan grup, daha sonra çatışmaların yaşandığı Resulayn'a bakan Bayraktepe'de görev yapan gazetecileri ziyaret etti. Bir gazi, ağaca çıkıp göğsünde taşıdığı Türk bayrağını, Resulayn'a karşı dakikalarca dalgalandırdı. Gazetecilere görevlerinde başarılar dileyen grup, ilçeden ayrıldı.

Öte yandan hayatın normale döndüğü Ceylanpınar'a vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Çatışmaların başlamasıyla birlikte ilçeden ayrılan birçok aile, döndükleri evlerine havan ve roket atar mermisinin isabet ettiğini gördü. Aileler, enkaz kaldırmak için çalışmalara başladı.

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Haber: Ali LEYLAK, Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (ŞANLIURFA),

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Tatlı tabağına kıl bırakan kadına tepki

MARDİN'de kimliği belirsiz bir kadın, pastanede yediği baklavada kıl çıktığını söyleyerek, ustaya tepki gösterdi ve para ödemeden gitti. Güvenlik kemaralarını izleyen usta, kadının saç kılını tabağa bıraktığını gördü. Mardinli esnaf duruma tepki gösterdi.Olayın meydana geldiği pastaneyi ziyaret eden Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Şeyhmus Sayar, "Kimse bu durumda olmak istemez. Esnaf odası başkanı olarak esnaf arkadaşlarımızın bu şekilde bir olayla karşılaşmasını üzüntüyle karşılıyoruz. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Bütün esnafımız insani anlamda yardım yapmaya hazırdır. Bir müşterinin canı çekebilir, parası olmayabilir ama başvuracağı yöntem bu olmamalı. Böyle bir olay esnafa hakarettirö dedi.KAMERA KAYITLARI İZLEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTITatlı ustası Necmettin Çelik ise kadının tatlıda kıl bulduğunu söylemesiyle şaşkınlık yaşadığını belirtti. Kadının pastaneden ayrılmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Çelik, şunları söyledi: "İlk defa bize gelen müşteriydi. Tatlı almak istedi. Kendisinin önüne koydum ve mutfağa geçtim. Mutfağa geçtikten sonra bana seslendi. Baklavada saç kılı olduğunu söyledi. Bana bağırıp çağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hesap ödemeden çekip gitti. Yaptığım baklavadan emin olduğum için bir saat sonra aklıma kamera kayıtları geldi. Hemen kamerayı açıp bakınca, hayatımın şokunu yaşadım. Aklıma gelmeyen, başıma geldi. Kadın, tatlıyı yedikten sonra son dilimde önce saçından bir kıl koparmak istiyor. Olmayınca demek ki hazırlıklı gelmiş; çantasından bir tutam saç kılını çıkarıp tatlının içine koyuyor. Gerçekten çok üzüldüm. Bu yapılan emek hırsızlığıdır, 4 çocuğum var, onlar için çalışıyorum. Bu tür davranışların yapılması yanlış." İşletmeci İbrahim Çelik de olayın ilk kez başlarına geldiğini belirterek, "Afiyetle baklavasını yiyen kadın, sırf hesap ödememek için bunu yapıyor. Halbuki gelip bize durumunu anlatsaydı, biz de kendisine ikramımızı yapardık. Yaptığı bu davranış bizi üzdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü----------İşyerinde görüntüTezgahtan görüntüServis yapılmasıMüşterilerden görüntüRöportajGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 856 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Kocaeli'de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli'nin Derince ve Gölcük ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 152 gram esrar, 580 gram metamfetamin, 1,5 gram kokain, 5 ectasy hap, 48 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mermiler ve 1 hassas terazi ele geçirildi. K.K., N.A.A., H.G., D.Y. ve K.K. gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), -

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Evine döndü, eşini ölü buldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde kendisinden haber alınamayan Kadir Sezgin (65), eşi tarafından banyoda ölü bulundu.Olay, bugün Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Geçen hafta köydeki ailesinin yanına giden Saniye Sezgin, eşi Kadir Sezgin'den haber alamayınca Keşan'daki evine döndü. Saniye Sezgin, uzun süre kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine bir komşusu balkondan eve girerek, kapıyı açtı. Eve giren Saniye Sezgin, eşi Kadir'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadir Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmayan Kadir Sezgin'in cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saniye Sezgin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü---------Polissin incelemesi-Evin balkonu-Olay yeri genel gör.-Ölü bulunan adamın eşi-Cesedin çıkarılması-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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3 yaşındaki Miray, kuzeninin ciğeriyle hayata tutundu

Ağrı'da yaşayan Ayhan çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray, kuzeninin karaciğeriyle hayata tutundu.Filiz-Ali Ayhan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Miray, damarları tıkalı dünyaya geldi. Ağrı'daki tedavileri sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük Miray'a karaciğer yetmezliği tanısı konuldu ve ailesine, nakil gerektiği aktarıldı. Miray'ın hayata tutunması için akrabaları seferber oldu. Akrabalar içerisinde Miray'ın kuzeni Hanım Ayhan'ın (22) dokuları uyumlu çıktı. İstanbul'dan Erzurum'a giden Hanım Ayhan, kuzenine karaciğerini bağışladı. Genç kızdan alınan karaciğer dokusu, Hastanenin Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından minik Miray'a geçen 19 Ağustos'ta başarıyla nakledildi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Miray, kuzeninin karaciğeri sayesinde hayata tutundu.Kızının sağlığına kavuşması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen taksicilik yapan baba Ali Ayhan, "Yaklaşık 3 yıldır kızımın tedavisi için Erzurum'a gidip geliyorduk. Kızım sarılık geçirdi ve atlatamadı. Doktorlar karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Kızıma ailemizden yaklaşık 50 kişi karaciğer bağışı için girişimde bulundu ancak tahlil ve tetkiklerde nakil için uygun görülmedik. Yeğenimden Allah razı olsun, onun sayesinde kızımın hayatı kurtuldu. Artık Hanım da bizim öz kızımız. Doktorlara da çok teşekkür ederiz. Kızım taburcu oldu ve artık evimizdeyiz. Sağlığı gayet iyi, bu nedenle çok mutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------Küçük MirayBaba Ali Ayhan ile röp.Miray'ın el sallaması

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

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Eskala Yaylası'nda 10 bin fidan dağıtıldı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesine bağlı Eskala Yaylası'nda fidan dağıtma ve dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yayla ve yöre sakinlerine 10 bin fidan dağıtıldı.Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda Tarım Orman Bakanlığı, Şalpazarı Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa fidan dağıtım ve dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında yöre halkına, akçaağaç, huş, sarıçam, karayemiş türlerinden oluşan 10 bin fidan dağıtıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile katılımcılar, dağıtılan fidanları dikti. Organizasyonla, doğal güzellikleriyle son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan yaylaların; ağaçlık alanlarının artırılıp, bölgenin yeşillik açısından daha da cazip hale getirilmesi hedefleniyor.'YAYLALARIMIZ BİZE EMANET'İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaylaları ağaçlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yaylalarımız için önemli bir gün. Burada bulunan hemşerilerimizin çoğu çeşitli illerden ve hatta yurt dışından geldiler. 19 Ekim fidan dikme şenliği adı altında hemşerilerimizle burada buluştuk. Bende İstanbul'dan geldim. 10 bin adet fidan hazırladık. Orman Bakanlığımız ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Üsküdar Belediyesi sponsorluğunda paydaşlarımızla bir araya geldik. Bütün bu yaylaları hemşerilerimizle birlikte ağaçlandıracağız. Tamda fidan dikme mevsimi. Allah'ta güzel bir yağmur indirdi. Fidanların dibine can suyu inecek. Yaylalarımız bize emanet" dedi.'YÖRE HALKI İLGİLİ'Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da, yöre halkının doğaya saygılı olduğunu söyleyerek, "Görüldüğü üzere yaylamızda ağaç yetişmemektedir. 10 bin tane fidanı bugün buraya getirdik. Bunları burada bulunan halkımıza dağıttık. Şimdi buradaki insanlar aldıkları bu fidanları buralara dikecekler. Yaylalarımızı ağaçlandırıp atalarımızın bize yurt yaptığı bu cennet yaylalarımızı daha da güzelleştirmek adına böyle bir organizasyon yaptık. Yöre halkı da ilgi gösterdiö diye konuştu.

Görüntü Dökümü----------Drone ile yayladan detay-Fidan dağıtımından detaylar-Üsküdar Belediyi Başkanını fidan dağıtımından detay-Fidan dikiminden deteylar

-Röportajlar

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Aleyna: KESKİN/DHA-TRABZON

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Kaynak: DHA