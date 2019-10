DHA YURT BÜLTENİ-13

18.10.2019 13:49

UZUNGÖL'DE YIKIMI BEKLENEN YAPILARA BAKANLIK İNCELEMESİ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen imar barışına uygun olmayan 118 yapı, sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgeye gelen heyet tarafından incelemeye alındı. Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Heyet, incelemelerde bulunuyor. Artık yıkım tartışmaları bitmeli ve tamamen turizme odaklanmalıyız" dedi.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı.

118 YAPIYA YIKIM KARARIYapılan başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl'deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği'nden Çaykara Belediyesi'ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi, yıkımlara 5 Ekim'den itibaren başlanacağı belirtildi. Yapı sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre doldu. Ancak sahipleri yapıları boşaltmayınca, yıkım çalışmalarına başlanamadı.

BAKANLIK HEYET GÖNDERDİYapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin Uzungöl'e gelip, yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti. Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, Uzungöl'e gelerek inceleme yapmaya başladı. Bakanlık heyetinin, bahse konu 118 yapının yanı sıra bölgedeki imar tartışmalarına ilişkin talep ve sorunları dinleyip, yaptığı incelemeleri ise rapor haline dönüştüreceği belirtildi.

'İNCELEMESİ İÇİN HEYET TALEP ETTİK'Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yıkımlara ilişkin bazı yapı sahipleriyle birlikte gittikleri Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini belirterek, bölgede yıkım tartışmalarının artık neticelenmesi istedi. Akyüz, "Yıkım kararlarıyla ilgili Uzungöl'de bulunan sivil toplum örgütlerimizle beraber Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, yıkım kararı çıkan yapılarla ilgili görüştük. Yıkımların durdurulmasını, oluşturulacak bir heyetin burada incelemelerde bulunmasını istedik. Uzungöl'ün siluetine uygun yapılar yapılmasını bizler de istiyoruz. Özellikle kıyı alanları üzerindeki yerlerin yıkımı ile alakalı da bakan beyden bir an önce bir çalışma yapmalarını istedik" dedi.

'TAMAMEN TURİZME ODAKLANMALIYIZ'Bölgede yıkım tartışmalarının sona erip tamamen turizme odaklanmaları gerektiğini kaydeden Akyüz, "Bakanlık yetkilerine Uzungöl'ün kuş bakışı çekilmiş fotoğraflarını da ilettik. Bu fotoğraflarda yıkım kararı alınmış olan binaları işaretledik. Kendilerine bu yapıların Uzungöl'ün siluetine zarar vermediğini gösterdik. Yıkım kararı alınan birçok yapının yeni imar taslağına uyabileceğini kendilerine ilettik. İmarın dışına çıkılmış olan yüksek binalar için tıraşlama, yani birkaç katını yıkıp imara uygun hale getireceği önerisinde bulunduk. Bu rötuşlar yapıldıktan sonra yıkımlar için esas karar alınacaktır. Heyet incelemelerini sürdürüyor; artık yıkım tartışmaları bitmeli ve tamamen turizme odaklanmalıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uzungöl'ün drone görüntüsü

-Uzulgöl'den detaylar

-Uzungöl'deki yapılardan detaylar

-Muhabir anonsu(Aleyna Keskin)

-Röportaj

-Genel detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA : ALEYNA KESKİN/DHA-TRABZON=========================

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ABD'Lİ EŞİNDEN AYRILDI, ÇOCUKLARINI İSTİYOR ABD'nin Florida eyaletinde şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski FBI çalışanı eşi Micah Dwain Tharpe'nin (45), kendisine tuzak kurarak, 9 yaşındaki kızı Leila Hazan ve 8 yaşındaki oğlu Alexander Cihan Tharpe'ın velayetini aldığını öne süren Adanalı bilgisayar uzmanı Serap (Sarah) Canoğulları (44), çocuklarına kavuşmak için Türk yetkililerden yardım istedi. Hukuk mücadelesini Amerika'da sürdüren, aynı zamanda ABD vatandaşı olan anne, "Çocukların babaları, eski FBI çalışanı olduğu için tanıdığı polis ve hakimler sayesinde, çocukları rehin almışım gibi gösterip, beni tuzağa düşürdü. Terörist olmakla bile suçlandım. Tehditler nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım, lütfen yardım edin" dedi.

Adanalı Serap Canoğulları, 20'li yaşlarının başında üniversite eğitimi için ABD'ye gitti. Bilgisayar ve yazılım üzerine lisans ile yüksek lisans yapan Canoğulları, 2002 yılında yılında Florida eyaletinde yaşayan FBI çalışanı Micah Dwain Tharpe ile tanıştı. Bir süre sonra evlenen çiftin, Leila Hazan ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

İddiaya göre, bu süreçte 'uyumsuzluk ve agresifliğe bağlı problemler yaşadığı, kriminal olaylara karıştığı' gerekçesiyle Micah Dwain Tharpe'ın FBI'dan ayrılması istendi. Aksi halde kovulacağı bildirilen Tharpe, istifa etti. Ardından da Florida eyaletindeki New Port Richey kentine bağlı Pasco'daki West Pasco Government Center'da (Hükümet Merkezi) yönetici olarak çalışmaya başladı.

HAMİLEYKEN DE ŞİDDET DEVAM ETTİBu süreçte ABD vatandaşılığı elde eden Serap Canoğulları, 'Sarah' ismini aldı. Ancak eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Serap, ikinci çocuğuna hamileyken, eşinden ayrılıp, eve çıktı. Hamileliği döneminde de şiddete uğrayan Canoğulları, 2011 yılında Alexander Cihan adını verdiği oğlunu prematüre olarak dünyaya getirdi. Çocuklarını zaman zaman babalarıyla görüştüren Canoğulları, eşini 2014 yılında boşanmaya ikna edebildi. Boşanmayla birlikte 2 çocuğun velayeti annelerine verildi.

MÜSLÜMANLIĞIM TERÖRİSTLİK SAYILDISerap Canoğulları'nın iddiasına göre, boşandıktan kısa süre sonra eski eş, genç kadını doğum günü olan 10 Nisan günü çocuklarıyla birlikte evine davet etti. Ancak 5 yıl önceki bu davet annenin 2 çocuğunun velayetini kaybetmesine neden oldu. Canoğulları, bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Eski eşimin daveti üzerine o gece eve gittim. Hiçbir sorun yaşamıyorken, yukarı kata çıktı ve işbirlikçisi 2 arkadaşıyla, kendisini darp ettiğim ve çocukları rehin aldığım iddiasıyla polisi aradı. Dayak yediğini iddia eden 2 metre boyundaki adamın vücudunda hiçbir iz yoktu. Gelen polisler, arkadaşıydı ve düzmece rapor hazırladılar. Gerçekten rehin almış olsam, ABD'de hızlıca SWAT ekipleri gelip müdahale ediyor. Ama bu olaydaki polisler, 2 saat sonra geldi. Bana bu tuzağı kurduktan sonra polislerin de şiddetine, tehditine uğradım. Günlerce nezarethanede kaldım. Daha sonra mahkemede de kendimi savunmama rağmen gerçekleri ispat edemedim. Çocuklarımın velayetini babalarına verdiler. Benim delillerim yalan, onların ki kanun sayıldı. Çünkü eski eşimin çalıştığı bina kompleksinde polis merkezi ve mahkeme de bulunuyor. Polis ve hakim arkadaşları, eski eşimin kanunsuzluklarını kapattı. Terörist olmakla bile suçlandım."

27 POLİS ÜST MAHKEMEDE YARGILANIYORÇocuklarının velayetini alabilmek için hukuki mücadelesini üst mahkemelerde sürdürdüğünü, davanın halen Federal Court'ta görüldüğünü vurgulayan Canoğulları, 27 polisin yargılandığını da dile getirdi. Hukuki mücadelesi yüzünden eski eşi tarafından tutulan adamların kendisini defalarca darbettiğini öne süren Canoğulları, 2 çocuğunun can güvenliğinin bulunmadığını iddia etti. Tehditler nedeniyle memleketi Adana'da dönen Canoğulları, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi için Türk yetkililerden yardım istedi.

DEVLET, ARKAMDA DURSUNCanoğulları, yardım istediği Türk yetkililere şöyle seslendi: "Ben Türk ve ABD vatandaşıyım. Amerikalılar beni bir Türk olarak ezdiler. Müslümanım diye ezdiler. Orada hukuka aykırı davranmadım. Kurallara uyan bir vatandaş olarak kaldım. İsterim ki Türkiye Cumhuriyeti arkamda olsun. Bana ve çocuklarıma bunu yapanlara 'Sarah'ın da Türk vatandaşlığı var, biz arkasındayız' demelerini ve beni çocuklarıma kavuşturmalarını istiyorum. Çocuklarımı çok seviyorum ve çok özledim. Keşke şu an yanlarında olabilseydim. ABD'yi onlarsız terk etmeyeceğimi söylemiştim ama hayati tehlike nedeniyle çıkmak zorunda kaldım. Çocuklarım orada güvende değil. Babaları çocuklarıma da şiddet gösteriyor. Bu durumu da mahkemeye taşımıştım ama mahkeme bunu da aklayarak, 'Disiplin gereği yapılabilir' şeklinde rapor verdi."

Görüntü Dökümü--------------------------Kadın ile röp.Kadının üzerindeki yanık izleriDarp edildiğini anlatmasıDetaylarHaber: Nuri PİR-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,=========================

LİSE ÖĞRENCİLERİ DERSLERİNİ TARİHİ MEKANLARDA İŞLİYOR Sivas'ın Zara ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından uygulanan 'Okulum Sivas' ve 'Duvarsız Okul' projesi kapsamında öğrenciler tarih, coğrafya ve din kültürü ahlak bilgisi gibi derslerini tarihi mekanlarda işliyor.

Zara Çok Programlı Lisesi tarafından öğrencilerin derslerindeki başarıyı ve motivasyonunu arttırmak, dersleri daha öğrenibilir hale getirmek amacıyla 'Okulum Sivas' ve 'Duvarsız Okul' projesi başlatıldı. Proje kapsamında tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler Sivas'ın tarihi mekanlarında işleniyor. Proje sayesinde öğrenciler hem tarihi mekanları geziyor hem de ders görüyor. Açık havada tarih kokan mekanlarda ders işleyen öğrencilerin derslerindeki başarısı da artıyor.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Hoplamaz, projeler hakkında bilgiler vererek, "Okulum Sivas ve Duvarsız Okul projeleri kapsamında öğrencilerimizi Sivas'a getirdik ve buradaki tarihi mekanlarda tarih, coğrafya, din kültürü gibi derslerimizi işliyoruz. Buruciye Medresesi'nin eyvan kısmında tarih dersini işledik. Öğrencilerin görsel materyaller ile birlikte eğitiminin gerçekleşmesi sürecinde daha kalıcı kazanımlar edineceklerini umuyoruz" dedi.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gizem Önal ise "Buruciye Medresesi'nde tarih ve din kültürü derslerimizi işledik. Bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem görerek hem de öğrenerek geziyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Öğrencilerin görüntüsü-Buruciye medresesinde ders işlemeleri-Okul müdürünün açıklaması-Öğrencinin konuşması

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,

YARALI ŞAHİN TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Merkeze bağlı Uzun köye yakınlarını ziyarete giden Serdar Şahin, yolda hareketsiz yatan şahini görünce durarak arabaya aldı. Bitkin ve yaralı olduğunu fark eden şahini eve götüren Serdar Şahin, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Herkesin hayvanlara karşı hassas olmalarını dileyen Serdar Şahin,"Köye akrabalarımı ziyarete gidiyordum yaralı şahini gördüm bende aracıma alarak evime getirdim. Aç olan şahine et vererek besledi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirerek yetkililere teslim ettim. Herkesin hayvanların konusunda hassasiyet göstermelerini istiyorum"dedi.Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Şahinden görüntüŞahinin yara aldığı yerlerden görüntüSerdar Şahin kuşu orman müdürlüğüne getirmesi Serdar Şahin'in kuşu yetkililer teslim etmesiYetkililerin kuşu incelemesiSerdar Şahin'in ile röprotajVeteriner Mustafa Öner'in konuşmasıGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

