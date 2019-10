Dha yurt bülteni-13

11.10.2019 15:29

TERÖRİSTLERDEN NUSAYBİN'DEKİ GAZETECİLERE SİLAHLI SALDIRI

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı 'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip için Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan gazetecilerin bulunduğu otelin teras katına kurşunlar isabet etti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle gazetecileri hedef alarak yaptıkları silahlı saldırıda kırılan cam parçasıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi.

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'ın (25) memleketi Konya'daki evine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Askeri yetkililer, bekar olan şehit Mermer'in Konya'daki ailesine acı haberi vermeye gittiğinde işte olan baba Recep Mermer, komşusu tarafından eve çağrıldı. Bir ziyarette olan anne Necla Mermer de komşusu tarafından eve çağrıldıktan sonra, oğullarının şehit olduğu haberi verildi.

Konya Valiliği, Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olması ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 11.10.2019 tarihinde saat 07.30 sıralarında Suriye Azez Bölgesi Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne teröristlerce yapılan havan saldırısı neticesinde P. Uzm. Onb. Yunus Mermer şehit olmuştur' 'dedi. Şehit Mermer'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Ölüm bize ne uzak, ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' mesajını paylaştiği görüldü. Şehit Mermer'in cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü ------------Şehit evinin dışından detayGenel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

'BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 3'ÜNCÜ GÜN (5)

ŞEHİT ANNE VE 2 KIZI ŞIRNAK'TA TOPRAĞA VERİLDİMardin'in Nusaybin ilçe merkezine, Suriye'nin Kamışlı kentinden terör örgütü PKK/YPG tarafından atılan havan mermisinin evlerine isabet etmesi sonucu şehit olan anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla (15), Şırnak'ta ağıtlarla toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce dün Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan mermisinin Fırat Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine isabet etmesiyle Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız şehit oldu. 24 kişi de yaralandı. Sivil şehit anne Fatma Yıldız ile kızları bugün, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Uluk köyünde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Anne ve kızlarının cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından Mardin Devlet Hastanesi'nden alınarak, İdil ilçesine bağlı Ulak köyüne getirildi. Köy camisindeki törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ile acılı aile ve vatandaşlar katıldı. Yan yana konulan anne ve kızlarının tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Kürtçe ağıtlar yakılan ve teröre lanet okunan törenin ardından Fatma Yıldız, Emine ve Leyla Yıldız, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. 'ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI VATAN SAĞ OLSUN DEDİLER'Cenaze töreninin ardından köydeki taziyeye katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi: "Devletimiz, bütün güvenlik birimlerimiz bütün unsurlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşlarımız da ifade ettiler, hepimiz kendimizi devletimize bayrağımıza, milletimize birliğimize ve beraberliğimize adamış durumdayız. Şehitlerimizin yakınları 'vatan sağ olsun' dediler. Bu ses bugün Şırnak'tan İdil'den yurdumuzun her tarafından yükseliyor ve yükselmeye devam ediyor. İnşallah ordumuz başarılı bir şekilde yoluna devam eder, biz her zaman barışı, huzuru, güvenliği tesis etmek için mücadele etmiş bir milletiz. İnsanı yaşatmaya huzuru daim etmeye yönelik mücadele inşallah devam edecek. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." Sivil şehit anne ve kızlarının akrabaları Mehmet Emin Yıldız, acılarının büyük olduğunu ifade ederek, "Üç insanımız şehit oldu. Ama bizim vatanımız her zaman 18 yaşındadır. Vatan sağ olsun. Devletimizle gurur duyuyoruz. Devletimizin desteğini her daima arkamızda hissediyoruz. ve o his bizim için çok büyük bir güçtür" dedi.

Görüntü Dökümü----------Şehit yakınlarının ağıt yakmasıCenazelerin getirilmesiCenaze Namazı, defin işlemleriVAli ALi Hamza Pehlivan'ın açıklmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

BOLU'DA, ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARIYLA BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VERDİ

Bolu'da, Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin TL'yi Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na iletilmek üzere Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teslim etti.

Bolu'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için harçlıklarını biriktirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli de öğrencilerin yardım kampanyasına destek verdi. Öğrenciler, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in yanına giderek, 4 bin TL parayı zarf içinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na iletilmek üzere Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teslim etti. Öğrenciler ayrıca Vali Ümit'e gülen bir anne, gülen bir çocuk ve gülen bir askerin yer aldığı bir fotoğraf karesi hediye etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Vali Ümit'e "Ülkemizin mevcut içinde bulunduğu durumla ilgili olarak sizlerin aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ulaştırılmak üzere bir hediyemiz olacak. Bu hediye çocuklarımızın harçlıklarından ve bizim kurum çalışanlarımızdan toplandı. Bu parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na iletilmek üzere kabullerinizi arz ediyorum." dedi.

Vali Ümit, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Kahraman ordumuza Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere karada, denizde, havada muvaffakiyetler diliyoruz. Onlar bizim yüreğimizden çıkmış en değerli varlıklarımız. Başkomutanlığını Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızdan itibaren başlarında olan bütün rütbelilere ve rütbeli rütbesiz hepsine başarılar diliyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Ellerini dikene dokundurtmasın inşallah." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Vali Ümit'in öğrencileri karşılaması-Öğrencilerle tanışma-Bekir Koçyiğit'in konuşması-Vali Ümit'in konuşması-Zarfın verilmesi-Fotoğraf verilmesi-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

KURU İNCİR ALIMI İÇİN TMO İLE TARİŞ PROKOTOL İMZALADI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan ile kuru incir alımı protokolü imzalandı.

Taban fiyatı kalitesine göre kilo başına 16 ile 18 lira olarak belirlenen kuru incir alımına 14 Ekim Pazartesi günü Germencik ve Nazilli ilçelerinde belirlenen iki noktada başlanacağı bildirildi. TMO Genel Müdürü Gürdal, üreticinin elindeki son inciri getirinceye kadar alım yapacaklarını söyledi.TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan arasında, kuru incir alımı için protokol imza töreni düzenlendi. Tariş İncir Birliği'ndeki imza törenine AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Sezon başladığında kuru incirle ilgili düşüncelerimiz vardı. İncir, Aydın'da üreticinin kazancının yüzde 40'ını karşıladığı bir gelir kaynağıdır. Kuru incir Buharkent'ten Söke'ye kadar tüm ilçelerde üretiliyor. Bu sene havaların da iyi gitmesiyle rekoltede geçen yıla göre yüksek oldu. Bu yıl, 'TMO'nın alım yapması halinde fiyatlar yerinde kalabilir' demiştik. İncir üreticisi de kazanır diye düşünmüştük. İncir üreticisi, fiyatları düşerse sıkıntı yaşar. Çünkü 50 bin çiftçi ailesi geçimini incir üretimiyle sağlıyor. TMO'ya fındık ve kuru üzümden sonra kuru incir alımına da başlayacak olması nedeniyle teşekkür ediyoruz." 'İKİ NOKTADA ALIM YAPILACAK'TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Tariş Birliği ile iş birliği yaparak kuru incir alımına başlayacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Kuru incir fiyatlarındaki düşüş nedeniyle TMO'nun görevlendirilmesi talep edildi. Bu sene özellikle ülkemizin ihraç kalemi olan ürünlerde görev almaktan mutluluk duymaktayız. Kuru incirde sadece Aydın çiftçisine katkı değil tüm ülkeye katkı vardır. Bu nedenle fiyatları yerinde kalması ülke içinde çok önemli. Bu anlamda bizde TMO olarak çalışmalarımızı yaptık. Tariş ile protokolümüzü şimdi imzaladık. Kuru incir, bizim ilk defa aldığımız bir üründür. TMO olarak kuru inciri kilosu 16 - 18 lira taban fiyattan almaya başlayacağız. Bizim adımıza Tariş üreticiden inciri alacak. Bunun akabinde bizden de bir hizmet bedeli alacak. Alımlar, 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Üreticinin elinde son inciri getirinceye kadar alım yapacağız. Alınan kuru incirlerin ücretleri ise faturalandırdıktan sonra 10 iş günü içerinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ancak incirini teslim edecek olanlar, üretici olduklarına dair tüm belgeleri bize sunacak aksi takdirde o kişinin mahsülü alınmayacak."

'ÜRETİCİNİN TALEBİNİ DEĞERLENDİRDİK'AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da, 700 milyon dolarlık ihracatta incirin önemli bir kalem olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: "Yaklaşık 250 milyon dolar incirden kaynaklanan bir incir gelirimiz var. Her yıl yaklaşık 70- 75 bin ton kuru incir üretimi oluyor. Ama bu yıl son 10 yılın en iyi incir sezonunu yaşamaktayız. Bundan dolayı da rekoltede bir artış oldu. Bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Üreticilerden bize gelen talepler doğrultusunda ise Tarım Kredi Kooperatiflerini ve TMO Genel Müdürlüğünü ziyaret ettik. Ardından Tarım ve Orman Bakanı'na taleplerimizi dile getirdik. En son Kızılcahamam'da, Cumhurbaşkanı'na durumu anlattık. Cumhurbaşkanımızın onayı ve Bakanımızın da talimatıyla bugün protokol imzalandı. İncir üreticisi için hayırlı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile Tariş Birliği Başkanı Mustafa Bircan'ın protokolü imzalaması-Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan'ın konuşması-TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal'ın konuşması-AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ==========================MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali İhsan Er (66) ile yanındaki eşi Dudu Er (66) yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Hasan Boybaşı ise yaralandı.Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan Denizli yönüne giden Hasan Boybaşı'nın kullandığı 20 EL 869 plakalı panelvan minibüs, karşı yönden gelen Ali İhsan Er (66) yönetimindeki 20 YL 333 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yoldan geçen gazetecilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali İhsar Er ile yanındaki eşi Dudu Er'in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralanan minibüs sürücüsü Boybaşı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Boybaşı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Er Çifti'nin cenazeleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Jandarma ekiplerinden görüntü-Kazaya karışan araçlardan görüntü-Olay yerindeki vatandaşlardan görüntüler-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ==========================

KAYSERİ'DE MUHTARI DOLANDIRAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Kayseri'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör örgütlerine operasyon düzenleneceği yalanını söyledikleri muhtar C.Y.'yi 223 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Pınarbaşı ilçesinde, muhtar C.Y.'yi arayan A.K. (32), kendisini 'polis' olarak tanıttı. A.K., telefonda C.Y.'den, FETÖ ve PKK'ya operasyon yapılacağı, elindeki altın ile paraların bu operasyonda kullanılacağı yalanını söyleyerek, verdiği hesaba para yatırmasını istedi. A.K.'ye inanıp, paniğe kapılan muhtar, bankaya giderek, verilen hesaba 23 bin TL yatırdı. A.K., bir süre sonra C.Y.'yi tekrar arayarak, aynı yöntemle 200 bin TL daha istedi. Muhtar C.Y., istenilen parayı ilçedeki komşularından toplayarak, Melikgazi'ye bağlı Anbar Mahallesi'nde A.K.'nin isteği üzerine, ağaç kenarına koydu. İki otomobil ile mahalleye gelen dolandırıcılar, poşet içindeki parayı alarak, kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan C.Y., durumu polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık yapan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Kayseri, Niğde ve Aksaray'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda; A.K., Y.B.A., H.A., H.M. ve I.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yakalanan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

- Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera: İsmet KÖZELO KAYSERİ-DHA)

