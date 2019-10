Dha yurt bülteni - 13

10.10.2019 16:22

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (6)

'FIRAT KALKANI' BÖLGESİNDE BOMBALI SALDIRI

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından elindeki bölgeleri kaybetmeye başlayan terör örgütü PKK/PYD, Suriye içinde bombalı saldırı düzenledi. 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Halep'e bağlı El Bab kasabasında terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bomba yüklü motosiklet patlatıldı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen saldırı, paniğe neden oldu. Saldırıda yaralan çok sayıda sivil, olay yerine sevk edilen polis araçlarıyla hastaneye götürüldü.

TERÖR HEDEFLERİ VURULUYORÖte yandan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında TSK ve SMO birliklerinin Fırat'ın doğusundaki ilerleyişi de devam ediyor. Askerlerin ilerleyişi sırasında Tel Abyad'da bulunan PKK/YPG'li teröristlerin Akçakale'deki sivil yerleşim alanlarını hedef almasının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri karşılık verdi. Savaş uçaklarının da destek verdiği müdahale sonrası belirlenen terör hedefleri, ateş altına alındı. Tel Abyad'ın her yerinden siyah dumanlar görüldü. Zaman zaman teröristlerin havan ve roketli saldırısı, topçu birliklerinin de Tel Abyad'daki terör hedeflerini tank, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alması sürüyor. Sınıra yakın noktalardaki iş yerleri kapatılırken, polis ekipleri de sokaklarda sivilleri dolaşmamaları konusunda uyarıyor. Belediye hoparlörlerinden de sık sık yolların olası acil durumlar için açık tutulması, bölge sakinlerinin güvenli gördükleri barınak ve sığınaklara girmesi yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN/AKÇAKALE (Şanlıurfa)- GAZİANTEP,

=====================

Gamze'yi öldüren eşi, yakalandı

Kayseri'de tartıştığı eşi Gamze Vural Dik'i (27) başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Dik (32), arkadaşının evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Dik, pişman olduğunu söyledi.Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mehmet Dik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşini başından vurdu. Ardından da otomobiliyle kaçtı. Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çeçenistan Parkı'nda otomobilini terk edip, polisi arayan Dik, "Eşimi vurdum" diyerek, ev adresini verdi ve kaçtı. Eve gelen polis, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 çocuk annesi Gizem Vural Dik'in hayatını kaybettiği belirlendi.TABANCAYLA YAKALANDIMehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde, arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskınla Mehmet Dik yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polisteki ifadesinin ardından sağlık kontorlü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen Dik, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi. Adliyeye çıkartılan Dik, savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Gamze Vural Dik, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü------------Yakalanan eş katili kocasının adli tabipliğe getirilişi-Gazeteciye pişmanım demesi-Diğer detaylar

Süre: 1.03 - BOYUR: 118 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: Muhammed KISIR-KAYSERİ-DHA

==================

Sürücünün öldüğü kaza kamerada

Adıyaman'da otomobil, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten düştü. Kazada sürücü Arif Polat yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 8 Ekim günü Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da 3 metre yükseklikten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü ------------Kaza yeriAracın düşme görüntüsüKaza yapan aracın görüntüsüOlay yerinden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

=====================

Motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı

Aksaray'da Mustafa Gamlı (65), eşi Zehra Gamlı (64) ile birlikte motosikletle, hastaneye muayene olmaya giderken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Tacın Mahallesi Tacın Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Gamlı, gözündeki rahatsızlık nedeniyle, eşi Zehra Gamlı da daha önce sırtından olduğu ameliyatla ilgili muayene olmaya gitmek için 68 AJ 844 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Gamlı yönetimindeki motosiklete, Mustafa Sarıay (36) idaresindeki 06 AV 7939 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada başlarında kask bulunmayan Gamlı çifti yaralandı. Çift, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü -------------Yaralılardan detay-Yaralıların ambulansa alınması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

========================

Bolu'da hayvanların ölümüne neden olana 20 bin lira ceza uygulanacak

Bolu Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla hayvanları kontrolsüzce terk edenlere 3 bin lira, hayvan dövüştüren ve usulsüz çoğaltanlara 15 bin lira, hayvanlara eziyet eden ve hapsedenlere 8 bin lira, kasıtlı hayvan ölümlerinde neden olanlara 20 bin lira, trafikte hayvanlara çarpıp kaçanlara 2 bin lira, hayvanlara veteriner hekim dışında cerrahi müdahalede bulunan ve ırkının değişmesine neden olanlara bin lira para cezası yazılabilecek. Bolu Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığında gerçekleşti. 5 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Hayvan Hakları ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından hayvanları korumaya yönelik bir karara da imza atıldı. Gündemin üçüncü maddesine göre hayvanlara kötü muamele yapan veya ölümlerine sebep olan kişilere zabıta eliyle bin lira ile 20 bin lira arasında değişen para cezası verilmesi meclisin onayına sunuldu.Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Cihan Tutal, 7 maddeden oluşan yaptırımlarla ilgili meclisi bilgilendirdi. Tutal bilgilendirmesinde, konunun iki komisyon tarafından detaylıca görüşülerek, hayvanlara kötü muamelede bulunanlara 7 maddelik bir yaptırımda bulunulması kararını oy birliği ile aldıklarını kaydetti. Söz konusu cezaları 5 bin 199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'na ve yönetmeliklere bağlı kalarak belirlediklerini kaydeden Tutal'ın bilgilendirmesinin ardından 7 maddelik teklif meclis onayına sunuldu. Meclis üyeleri Türkiye'de diğer belediyeler için de emsal teşkil edecek teklifi oy birliği ile onayladı.Meclisten geçen karara göre, zabıta müdürlüğü ekipleri artık Bolu Belediyesi sınırları içinde sahiplenilmiş hayvanları kontrolsüzce terk edenlere 3 bin lira, hayvan dövüştüren ve usulsüz çoğaltanlara 15 bin lira, hayvanlara eziyet eden ve hapsedenlere 8 bin lira, kasıtlı hayvan ölümlerinde neden olanlara 20 bin lira, trafikte hayvanlara çarpıp kaçanlara 2 bin lira, hayvanlara veteriner hekim dışında cerrahi müdahalede bulunan ve ırkının değişmesine neden olanlara ise bin lira para cezası yazabilecek. Söz konusu maddelerdeki ilgili hareketlerin tekrar edilmesi halinde ise ceza 3 katına çıkacak.Teklifin resmileşmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da meclisi tebrik ederek, "Türkiye'ye örnek bir karar olmasını diliyorum. Şunu da bilsin hayvan düşmanları, bu kararı almış olmak için almadık, uygulamak için aldık. Tüm belediye meclis üyelerimize bu konuda teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü -------------Meclis kararı-Oylama-Tanju Özcan'ın konuşması-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

======================

Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkenin öğrencileri, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri'nde yemek kültürlerini tanıttı. Suriyeli öğrenciler, lokma dağıtıp, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankart açarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri bugün yapılan etkinliklerle başladı. Demir Çelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 90 ülkeden Karabük'te öğrenim gören öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini açtıkları stantta sergiledi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Çad Yükseköğretim Bakanı ve N'dcemena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi.Suriyeli öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı' yazılı dövizler ile Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu stanttın önünde lokma dağıttı. Vali Gürel, beraberindekiler, Türk ve Suriyeli öğrenciler, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankartın önünde dua etti.Prof. Dr. Refik Polat ülke olarak insanlık için barış, dostluk ve adalet istediklerini ifade ederek, "Birçok ülkelerin stantı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu da ülke olarak her yerde haykırdık. Teröre karşı dik duruşumuzu bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize, çalışanlarımıza burada göstermiş olduk." dedi.Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Hasan Radvan(21), Türkiye'ye 8 yıl önce geldiğini, Suriyeli öğrenciler olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklediklerini belirterek, "Bu harekat bizim ve Suriyeliler için çok iyi, çok güzel. İnsanlar barış içinde, huzur içinde olsunlar diye bu harekat yapılıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü göstermek için buraya geldik ama aslında en büyük amacımız bu harekatı desteklemek. Suriye'de ki tanıdıklarım bu harekatı duyunca çok sevindiler. Huzur içinde kalmak istiyorlar. Biz de istiyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Lokma dağıtılması-Açılan pankart-Dua edilmesi-Refik Polat'ın açıklaması-Hasan Radvan'ın açıklaması

Boyutu: (488 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

==================

Nefes kesen kurtarma tatbikatı

Kahramanmaraş'ta devam eden Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, binada mahsur kalan kişiyi helikopterle kurtardı. Nefes kesen operasyonu vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülendi.TAMP tatbikatının ikinci gününde senaryo gereği 18 katlı İl Özel İdare binası depremde büyük hasar gördü. Binada mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen ekipler, riskli olması nedeniyle binaya giremeyince JAK ekiplerinden yardım istendi. Mahsur kalanlardan biri çatıya çıktı. JAK timi de bu kişiyi kurtarmak için helikopterden çatıya indirildi. Ardından da halat yardımıyla helikoptere çekildi. Deprem sırasında yaralanan bir kişi ise yine JAK ekipleri tarafından kurtarıldı. Sedyedeki yaralı, halat yardımıyla JAK personelleri tarafından indirildi.Şehrin en işlek caddesinde gerçekleştirilen tatbikatı cadde üzerindeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, tatbikatı AFAD İl Müdürlüğü'ndeki dev ekranda takip etti. Özkan, başarıyla devam eden tatbikat süresince tüm birimlerin en son teknolojiyi kullandığını söyledi.

Görüntü Dökümü-------------Vali Vahdettin Özkan'ın AFAD'a gelmesi-Helikopterin binanın çatısına gelmesi-Kurtarma operasyonundan detay-Çekim yapan vatandaşlar-Vatandaşın helikopterle kurtarılması-Vali Özkan'ın açıklama yapması-Yaralının sedye ile kurtarılması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 721 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

===================

'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu'nda Hatay'ı temsil etti

Hatay'da 14 yıl önce başladığı ressamlıkta önemli bir yol kat ederek ismini duyurmayı başaran Hataylı sanatçı Canseven Bahçeci İstanbul'da düzenlenen 'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu'nda Hatay'ı temsil etti.Tual üzerine yaptığı kapı çalışmaları ile birçok eseri ile Canseven Bahçeci uluslararası alanda çok sayıda sanatçının katıldığı platformda Hatay'ı temsil eden tek sanatçı oldu. Gerçekleştirilen organizasyonla ilgili bilgiler veren Bahçeci "2 Ekimde 'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu gerçekleştirildi. Celalettin Tandoğan hocamızın kurmuş olduğu platforma karma ve kişisel sergilere katılıyorum. Grubun amacı daha çok genç yetenekleri keşfetmek, çalıştıkları alanda etkin eserler üretmelerini sağlamak ve onları kalıcı bir şekilde Türkiye'ye tanıtmak. Son yaptığımız sergi uluslararası bir sergiydi. Yurtdışından gelen sanatçılarımız vardı. Türkiye'nin her yerinden sanatçılar geldi. Bende Hatay'ı orada temsil ettim gururlandım" diye konuştu.Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Bahçeci Hatay'daki her kültürün ayrı bir miras bıraktığını ve Hataylı sanatçılar olarak bu kültürlerden beslendiklerini belirterek bu tarz çalışmalarla Hatay'ın kültürel yapısını gelecek nesillere bir belge niteliğinde aktarmak istediklerini söyledi.

Görüntü dökümü---------------Canseven Bahçeci'nin atölyesindeki çalışması-Organizasyona katıldığı kapı çalışmalarından detay görüntüler-Tual üzerindeki ince çalışmalardan detay görüntülerCanseven Bahçeci ile röportaj

Boyut: 340 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

====================

Gaziantepli iş insanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gaziantep'te iş dünyası temsilcileri 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ortak açıklama yaparak destek verdi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, operasyonun bir barış harekatı olduğunu söyledi.Ticaret Odası'nda düzenlenen ortak basın toplantısına Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep'li iş insanları katıldı. Açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ifade eden Adil Konukoğlu şunları söyledi;"Tüm dünya bilmelidir ki 'Barış Pınarı Harekatı' Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekattır. Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. Önümüzdeki günlerde 96'ıncı Kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız bu aziz vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli' tüm dünya bilmeli, anlamalı ve desteklemelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefindedir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan bu harekat bir savaş değil, güvenliğimiz için atmamız gereken bir adımdır, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı masum halklara kalkan olmasıdır. Kimse başka bir art niyet aramasın. Yıllardır kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin de, ata topraklarında yaşama, kendi seçtikleri yöneticilerle kendilerini yönetme haklarını almaları için de bu harekat büyük önem arz etmektedir. Antep savunmasında 6 bin 317 şehit veren, nüfusunun neredeyse tamamı Gazi olan biz Gazi şehirliler olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zorlu şartta gerekeni yapacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için, yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz. Allaha şükür olsun ki kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizler rahat uyuyor, işlerimizin başında duruyoruz. Siz rahat olun kahraman Mehmetçikler, sizler var oldukça biz canımıza başımızla çalışmaya bu milletin daha kudretli ve kuvvetli olabilmesi için daha fazla üreteceğiz. Allah Barış Pınarı Harekatına katılan tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına tek bir taş değdirmesin, daima muzaffer eylesin"

Görüntü Dökümü------------Toplantıya katılanlar-Adil Sani Konukoğlu'nun açıklaması-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 539 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: DHA