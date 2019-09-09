Dha yurt bülteni - 13

09.09.2019 14:57

Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (2) - Yeniden

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk, 2 kızı ve yakınının bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tanker ile çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk, kızları Fatma Nezihe Karabörk ve Aybüke Karabörk ile araçta bulunan Mehmet Ali Kazgı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde-Bor Yolu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı 06 EA 3621 plakalı otomobil, Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zuhal Karabörk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Kamil Karabörk ile kızları Fatma Nezihe Karabörk, Aybüke Karabörk ve araçta bulunan Mehmet Ali Kazgı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karabörk kardeşler ile Kazgı'nın bilinçlerinin açık olduğu bildirildi. Kazanın ardında tarker şoförü Süleyman Şahin, gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HABER: Ali KADI/NİĞDE,

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Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren halasının oğlu 3 çocuk babası Mehmet Maraşlıoğu (71) için Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene, Akar'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ak Parti Milletvekilli Hacı Özkan, Maraşlıoğlu ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Akar, halasının oğlu Maraşlıoğlu'nun tabutunu uzun süre omuzlayarak taşıdı. Cenaze daha sonra götürüldüğü Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Hulusi Akar'ın karşılanması

Aileye başsağlığı dilemesi

Cenazenin getirilmesi

Akar'ın camiden çıkıp saf tutması

Cenaze namazının kılınması

Akar'ın tabutu taşıması

Tabutun cenaze aracına konulması

Akar'ın camiden ayrılması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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BM, İdlib'e 33 TIR insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma araçları

-BM araçları

-BM' nin yardım Tırları

-Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelirken

-Gümrük alanına girerken

Haber,Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Düğünde kavga çıktı, damat geceyi karakolda, gelin hastanede geçirdi

Muğla'da, düğünde kız ve erkek tarafı arasında oyun havası anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Özel hareket polisi olan damat M.İ.Y., kavgada, kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırdı. Fenalık geçiren gelin E.A., geceyi hastanede; damat ise polis merkezinde geçirmek zorunda kaldı.

Olay, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan M.İ.Y. ile ev kadını E.A.'nını en mutlu günleri kabusa dönüştü. Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki düğün salonunda gelin ve damadın alkışlar eşliğinde salona girdiği gece, dans ile başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı. Damat M.İ.Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada, M.İ.Y. ile gelinin yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerin de katıldığı kavgada yumruklar konuştu. Damat M.İ.Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin E.A. ve darp ile çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle yarım saat önce sona erdi.

Damat M.İ.Y. ile beraber gözaltına alınan 10 kişi, ifadeleri için Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İki tarafında yakınlarının araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. Gelin E.A. kendisini iyi hissetmesinin ardından hastaneden taburcu edilirken, damat M.İ.Y. ve 9 kişi polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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--Gelin ve damadın fotoğrafı

-Hastaneden görüntü

-Hastane önündeki polis araçları ve ambulanslardan görüntü

-Hastanedeki gelin E.A.'nın (Eda Atmaca) gelinliğinin yakınlarınca arabaya götürülmesi

-Gelin ve damat yakınlarının hastane önünde bekleyişi

-Gözaltına alınanların polis aracındaki görüntüsü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Şırnak'ta okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Şırnak'ta polis, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şırnak merkezde yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde 'Narkotim' projesi kapsamında uyuşturucu denetimi yaptı. Kentte uyuşturucu kullanımının ve satışının engellenmesi, gençlerin korunması, Şırnak'ta sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla yapılan denetim kapsamında okul önlerinde bulunan şüpheliler kimlik kontrolünden geçirildi. Öğrencilerin daha iyi eğitim almaları ve güvenli şekilde okula gidip gelmeleri için 'Narkotim' projesinin devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik personelinin emniyetten çıkışı

-Okul önünde, aileler ve öğrencilerle sohbet

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Hayvanat bahçesinde 12 yıl sonra yavru sevinci

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde, 12 yılın ardından yavru aslan sevinci yaşandı. İkiz aslanlara 'Efe' ve 'Yiğit' isimleri verilirken, yavrular hem ziyaretçilerden hem de hayvanat bahçesi çalışanlarından büyük ilgi görüyor.

Yaklaşık 650 dönümlük arazide, 127 türden bin 500 hayvanın bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, en son 12 yıl önce yavru aslana ev sahipliği yapmıştı. Geçen nisan ayında dünyaya gelen ikiz aslan yavruları hem hayvanat bahçesi çalışanlarını hem de ziyaretçileri sevindirdi. Hayvanat bahçesindeki aslanlar, Eto ve Asya'dan dünyaya gelen ikiz erkek yavrulara 'Efe' ve 'Yiğit' isimleri verildi. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen aslanlar, 60 günlük kritik süreyi atlattıktan sonra kafese alınıp anne ve babasıyla birlikte vakit geçirmeye başladı. İri patileri ve hareketlilikleriyle ilgi çeken Efe ve Yiğit, etle beslenmeye başladı. Veteriner hekim Damla Atay, ikizlerin oldukça büyüdüklerini ve artık kritik süreci aştıklarını söyledi.

BOA YILANLARI DA ZİYARETE AÇILACAK

Hayvanat bahçesinde sürüngenler bölümünde de yavru heyecanı yaşandı. Boa yılanı çiftinden dünyaya gelen yavru yılanlar da şimdilik besleme kafeslerinde bakıcıları tarafından bakılıyor. Kafeslerde beslenen yavru yılanlar, zaman zaman anne ve babasının yanına bırakılıyor.

Görüntü Dökümü

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Hayvanat bahçesindeki hayvanlardan görüntü

Aslanların görüntüsü

Yavru aslanların görüntüsü

RÖP: Damla Ateş (Veteriner Hekim)

DHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın ANONSU

Yılanların görüntüsü

Yavru yılanların görüntüsü

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN,

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'Kuğu Gölü'ne alkış yağdı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde heyecan sürüyor. Festivalin 3'üncü gösterimi 'Kuğu Gölü' adlı bale eseri oldu.

Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Carmen' operası ile 'Dans Rüzgarları' adlı eserlerin ardından Çaykovski'nin ölümsüz bale yapıtı 'Kuğu Gölü' sahnelendi. Esere yerli ve yabancı bale severlerin ilgisi yoğun olunca giriş kapılarında kısa süreli izdiham yaşandı.

Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği'nin sahneye koyduğu muhteşem eserin koreografisini Mihail Sosnovschi hazırladı. Klasik balenin en güzel örneği olan 'Kuğu Gölü'nde, Prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalması, ancak avlanmak üzere gittiği gölde büyücü Rothbart'ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette'ye aşık olması konu edildi.

Dünyada en çok sahnelenen, 'temiz bir aşkın, büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiği'ne de vurgu yapılan 'Kuğu Gölü' hikayesi, göz alıcı dekor, kostüm ve ışık efektleriyle izleyenlere rüya gibi bir akşam yaşattı. Bale severlerin büyük keyifle izlediği eser ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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Gösteriden bölümler

HABER- KAMERA: Yusuf DEMİR/ANTALYA,

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Kaynak: DHA