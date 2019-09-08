Dha yurt bülteni-13

08.09.2019 16:59

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



Gaziantep'te, kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ethem Doğan (28) hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Yasin Deniz yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine giden Yasin Deniz'in kullandığı 26 B 0378 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ethem Doğan yönetimindeki 27 UY 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, iki araçta hurdaya dönerken, kamyonet yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ethem Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yasin Deniz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekipleri

Kaza yapan araçlar

Cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Musatafa KANLI-GAZİANTEP

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Otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Atatürk Barajı yolunda meydana geldi. Kahta yönünde giden Savaş Şahin'in kullandığı 02 AAS 203 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Şahin ile otomobildeki Muhammed Çınar (5) ve Tuğba Kıymaz (8) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yoldan çıkan otomobil

Kaza yeri

Ambulans çıkışı

Kazazedelerin yakınları

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (5)

HDP'DEN 'TBMM'DE HEYET KURULSUN' ÇAĞRISI

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürerken, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca basın toplantısı düzenlendi. Parti adına Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu, açıklama yaptı. Farisoğlu, ailelerin başlattığı oturma eyleminin, HDP'li belediyelere atama yapılmasından sonra partilerine yönelik yapılan baskının parçası olduğunu savundu. Ailelerin il binası önünde oturmalarının kendilerini rahatsız etmediğini belirten HDP'li Farisoğlu, TBMM çatısı altında kayıp çocukların bulunması için heyet kurulması çağrısında bulundu. Farisoğlu, "Gelin, herkes elini taşın altına koysun, parlamento çatısı altında ortak bir heyet oluşturalım ve bu sorunlara köklü bir çözüm için hemen girişimlerde bulunalım. Kayıp ve çatışma alanında bulunan bütün gençlerimizi ortak bir yaşama kavuşturalım. Parti olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP Milletvekili Musa Farisoğlunun açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı. Harçlıklarını biriktirip kedilere süt alan çocukların duyarlı davranışı takdir topladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, geçtiğimiz günlerde otomobilin çarpması sonucu ölen anne kedinin 3 yavrusuna sahip çıktı. Yavru kediler için harçlıklarını harcayarak süt alan çocuklar yine kendi imkanlarıyla moloz ve parke taşlarıyla yavru kedilere yuva yaptı. Kedilere sahip çıkan 6 çocuktan biri olan 8 yaşındaki Cemal Yasir Yıldırım kediler için belediye başkanından yardım istediklerini belirterek şunları söyledi: "Anne kedi, kaza sonucunda hayatını kaybetti. 3 tane yavrusu vardı. Biz de onlara sahip çıktık ve yuva yaptık. Her gün sütle besliyoruz. Ama bizim yaptığımız yuva korunaklı değil. Belediye başkanımızdan yavru kediler için yuva istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Kedilerden görüntüler

-Yuvadan görüntüler

-Çocuklardan görüntü

-Röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Bursa'da bedava köfte ekmek kuyruğu

Bursa İnegöl'de, ilçenin tescilli köftesinin tanıtımı için Köfte Festivali düzenlendi. Festivalde 1,5 ton köfte, ekmek arasında dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu.

İnegöl'de, 2 gün sürecek Köfte Festivali başladı. Festivalde 25 metre uzunluğundaki mangalda, 1,5 ton köfte pişirildi. İlçe sakinlerine köfte ekmek dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu. 10 bin kişilik köfte ekmek, 2 saatte tükendi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu yıl 1'incisini düzenlediğimiz festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İnegöl, mobilyası ve köftesiyle ünlüdür. Lokantacılar odamız ve ticaret odamızın iş birliğinde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. 10 bin kişilik 1,5 ton köftemizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Çok özel bir tat. Herkesi şehrimize, köftemizden tatmaları için davet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Kuyruktan görüntüler

-Köftelerden görüntüler

-Mangaldan detaylar

-Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

Kaynak: DHA