Dha yurt bülteni - 13

29.08.2019 16:46

Suriye sınırında helikopter hareketliliği (2)

SINIRIN İKİ TARAFINDA DA DEVRİYE UÇUŞU YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Türk ve ABD'li askerler ile havalandıktan sonra Suriye sınır hattında yaklaşık 1 saat devriye uçuşu yaptı. TSK'ya ait helikopterlerin sınırın Türkiye tarafında devriye uçuşu yaptığı sırada, ABD'ye ait 2 helikopter ile sınırın Suriye tarafında aynı görevi yaptığı görüldü. Sınırın iki tarafında bir saat süren devriye uçuşunun ardından TSK'ya ait helikopterler Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na geri dönerken, ABD'nin helikopterlerinin ise Ayn El Arap bölgesine gittiği görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA

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Annesini boğarak öldürüp, şüphe çekmemek için akrabalarını aramış (2)

TUTUKLANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde annesi Meryem Köken (50) boğarak öldüren Mert Karagöl (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilere 'pişmanım' diyen Mert Karagöl'ün, polis sorgusunda annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ileri sürerek, "Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dediği öğrenildi

Görüntü Dökümü

Ordu Adliyesi'nin detay görüntüsü

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden detay görüntüsü

Zanlının adliyeden çıkarılış görüntüsü

Polis arabalarının detay görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

Süre: 1.07 DK Boyut: 127 MB

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Sanatçı cinayetinin zanlısı 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı



MERSİN'de, 9 yıl önce bir barda sahneye çıkan Sarp Öztürk'ü(38) Kürtçe şarkı isteğini geri çevirdiği için tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 yıldır kırmızı bülten ile aranan Metin Baydar, Türk Interpolu tarafından Kuzey Irak'ta yakalandı. Baydar, getirildiği Ankara'da tutuklandı.

Mersin'de 17 Aralık 2010'da meydana gelen olayda, oto galerici Metin Baydar, yeğeni Şeref Polad ile birlikte Derviş Tümüklü'nün sahibi olduğu bara gitti. Baydar, bir ara sahnedeki Sarp Öztürk'ten Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Ancak, Öztürk, Kürtçe şarkı bilmediğini belirterek bu isteği yerine getiremedi. Bunun üzerine öfkelenen Baydar, yeğeniyle birlikte saat 01.00 sıralarında bardan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra bara dönen Metin Baydar tabancayla, evine gitme hazırlığındaki evli ve 1 çocuk babası Sarp Öztürk, gitarist Göktay Okçu (38) ve garson Ramazan Koç'a (21) kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırıda Öztürk ölürken, Okçu ve Koç yaralandı. Olayın ardından Baydar firar ederken, kendisine yardım ettikleri belirlenen Şeref Polad ve Halil Önder tutuklanarak, cezaevine konuldu.

7 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Açılan davanın 29 Mayıs 2012'de görülen karar duruşmasında mahkeme, Polad'a 17 yıl 9 ay, Önder'e ise 3 yıl hapis cezası verdi. 2 tutuksuz sanık ise beraat etti. Firarda olan cinayet sanığı Metin Baydar'ın dosyası ayrılarak, hakkında kırmızı bülten ile arama kararı verildi.

TÜRK INTERPOLU, KUZEY IRAK'TA BULDU

Türk Interpolu, Metin Baydar'ın izini Kuzey Irak'ta buldu. Yaşadığı adres tespit edilen Baydar, yerel güvenlik güçleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

ANKARA'DA TUTUKLANDI, MERSİN'DE YARGILANACAK

Interpol polisi, tarafından Ankara'ya getirilen Metin Baydar, çıkarıldığı adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Baydar'ın yargılanmasına önümüzdeki aylarda Mersin'de başlanacağı öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

MERSİN, -

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Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak'ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var



ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Madenlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, kömür madenlerinin bulunduğu Zonguldak'ta bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi. Kalaycı, "Zonguldak'ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var. Böyle çıkartmaya devam edersek, bize bin yıl yetecek kadar rezerv var" dedi.

Ziyaretlerine Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) başlayan Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'ya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil eşlik etti. Kalaycı, "Zonguldak'ta 2020 yılında 1 milyon 400 bin ton kömür üretimini hedefliyoruz. Biliyorsunuz Zonguldak'ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var. Böyle çıkartmaya devam edersek bize bin yıl yetecek kadar rezerv var. TTK her yıl çıkardığı kömür miktarını her yıl artırıyor. 2020 yılı için hedef 1 milyon 400 bin ton kömür çıkartmak" dedi.

'RÖDEVANSLI SAHA SAHİPLERİ BİZİM PAYDAŞIMIZ

TTK Yayla Konağı'nda rödevanslı saha sahipleriyle bir araya gelen ve kömür üretiminin artırılması ile işçi ve özel maden ocakları sahiplerinin sorunlarıyla ilgili toplantılar gerçekleştiren

Kalaycı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sorunlarını dinledik. Temel sorunları var, birisi kendilerine verilecek olan teşviklerin Türkiye Taşkömürleri İşletmesi üzerinden değil, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) üzerinden olması. Bununla ilgili Türkiye Taşkömürleri İşletmeleri üzerinden teşviklerini almak istediklerini belirttiler. Bu bir yasa konusu, bu biraz zaman olacak, bunu ilettim. Bir diğer sorun ise eskiden yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı yüksek olurken, yeni yapılan sözleşmelerde ödenen rödevans payı daha düşük. Böyle olunca da fiyat farkının giderilmesini istiyorlar. Bu da bir yasa konusu, bunu çözmek için de uğraşacağız. Valimiz ve genel müdürümüzden istihdam artırılması şartı ile rödevans farklarının belli bir süre için kaldırılması önerisi geldi. Bunun üzerinde çalışacağız."

'MADENCİLİĞİ 2023 YILINDA GSYİH'DA YÜZDE 1'DEN YÜZDE 4-5'LERE ÇIKARTACAĞIZ'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nı da ziyaret eden Şeref Kalaycı, madenciliğin gayri safi yurt içi hasıladaki yerine dikkat çekerek, "Zonguldak maden şehri. Ekonomimizin içinde, Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın(GSYİH) içinde madencilik sektörünün payı yüzde 1'ler civarında. Küçük bir rakam ve bunu arttırmak istiyoruz. 2023 yılı hedeflerinde madencilik sektörünün GSYİH içindeki payını yüzde 4 ve 5'lere çıkartılmasını istiyoruz. Bu bağlamda bu sektörde yapılacak çok iş var. İşçilerimiz de bizim en önemli paydaşlarımız. İşçilerimiz bizim baş tacımız. Kısa vadede işçi alımı görünmüyor. Üretim artması durumunda işçi alımı olması da çok doğal olur. Bin yıl da geçse yeraltındakini yeryüzüne çıkaramayız. Üretimi arttırmak istiyorsak işçi de alınmalıdır ama kısa vadede böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Kalaycı, burada GMİS yönetim kurulu ile maden işçilerinin sorunlarına yönelik bir toplantı da gerçekleştirdi.

'MEKANİZE SİSTEM İLE 6 İŞÇİNİN YAPACAĞI İŞİ 1 İŞÇİ YAPACAK'

Zonguldak'taki özel ve devlet eliyle işletilen kömür madenleri hakkında bilgi veren TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da şunları kaydetti:

"Erdemir sahadaki mevcut sondaj işlemlerini bitirdi. En kısa zamanda üretime dönük alan projesine geçecekler. Bağlık-İnağzı sahasında şu anda bir çalışma yok firma ile görüşmeler de devam ediyor. Hattat Holding'in kendi içerisinde problemleri var. Bir finansman problemi var bunu çözdükten sonra gerekli 3 makineyi Polonya'dan alacaklar. Onların Amasra'da üretime başlamaları en erken 2020 yılının sonunu bulur. Bizim TTK olarak 150 milyon TL'lik yarı ve tam mekanize sistem projemiz devam ediyor. Bunun 60 milyonluk kısmını tamamladık. 90 milyon TL'lik kısmında ise çalışmalar devam ediyor. 2017 yılında sıfır metre olan mekanize sistem ocak açıklığımız 2020 yılında 1100 metreye çıkmış olacak. Bundan da 6 kişi ile yapılan bir işi, 1 kişi ile yapmış olacağız ve devlete olan yükümüzü bu şekilde azaltacağız. Günlük üretim hedefimiz ise 10 bin ton olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın rödevanslı saha sahipleri ile toplantısı

Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın açıklamaları

Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın GMİS ziyareti

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun açıklamaları

Detaylar

Süre: (06: 15) Boyut: (699 MB)

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu, belediye bünyesinde Esnaf Daire Başkanlığı'nın kurulacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'nu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Alican Ebedinoğlu ile 17 ilçe başkanı ve esnaf ziyaret etti.

DESOB Başkanı Ebedinoğlu ve ilçe başkanlarının yaptığı destek ziyareti için teşekkür eden Güzeloğu, belediye olarak esnafın yaşadığı sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi. Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Esnaf Daire Başkanlığı'nın kurulacağını belirterek, "İlk geldiğimiz zaman bir vali yardımcımızı esnaf işlerinize doğrudan ilgilenmek, sizin sıkıntılarınıza bürokrasi içinde zaman kaybettirmek yerine doğrudan çözüm üretmek üzere görevlendirmiştik. Sanırım bir hayli de faydalı olmuştu. Şimdi de sizin huzurunuzda ifade ederim ki Büyükşehir Belediyesi'nde Esnaf Daire Başkanlığı kurulacak. İnşallah artık bu günden itibaren sadece esnafa dönük alanlarda faaliyet etmek ve destek olmak üzere hayata geçecek" dedi.

Ziyarette DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Hasan Basri Güzeloğu'na destek olacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Esnafları karşılama

Valinin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Karadenizli balıkçılar yeni av sezonunu bekliyor

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine 2 günü kala son hazırlıklarını tamamladı. Sinoplu balıkçı Mehmet Özaltun, iyi bir av sezonu olmasını beklediklerini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Ağlarını onaran, tekne bakımlarını yapan Sinoplu balıkçılar av yasağının bitmesine 2 gün kala heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. 'Virabismillah' demek için bekleyen balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

HAMSİNİN BOL OLMASINI BEKLİYORUZ'

Sinoplu balıkçı Mehmet Özaltun, yeni av sezonundan umutlu olduklarını belirterek "Yeni sezona çok az kaldı. İyi bir sezon geçireceğimizden ümitliyiz. İnşallah balık bol olur. Özellikle hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Ancak palamut bu yıl biraz az olabilir. Mezgit, istavrit yine bol olacaktır. İnşallah balık çok olur vatandaşlarımız da ucuz balık tüketirler. Karadeniz'de yaşayanların için kaşın balık çok önemli. Bizde yeni sezon için bütün hazıklıklarımızı tamamlıyoruz. Heyecanla 1 Eylül'lü bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Teknelerini boyayan balıkçılardan detay

-Balıkçı teknelerinden drone ile detaylar

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SİNOP,



Kaynak: DHA