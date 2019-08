Dha yurt bülteni - 13

28.08.2019 17:28

20 yaşındaki genç, bıçaklı kavgada öldürüldü

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suat Yüksekbağ (20), yaşamını yitirdi.

Kavga, öğle saatlerinde Batman kent merkezinde meydana geldi. Şehirler arası otogarda aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Suat Yüksekbağ, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yüksekbağ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yüksekbağ, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yüksekbağ'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu

Adıyaman'da, balık tutmaya gittiği baraj gölünde ayağı kayarak suya düşen Suriye uyruklu 5 çocuk babası Ahmet Abdulkadir (37), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresindeki Çamgazi Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir ile ağabeyi Cemal Abdulkadir baraj gölüne balık tutmaya gitti. Göle olta attıkları sırada ayağı kayan Ahmet Abdulkadir dengesini yitirerek suya düştü. Kardeşi su yüzüne çıkmayınca Cemal Abdulkadir, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Ahmet Abdulkadir'i bularak sudan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ahmet Abdulkadir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alanya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonya ve Ukrayna'dan sonra Bulgaristan'a da avokado ihraç edildi. Komşu ülkeye ilk sevkiyat bugün 5 bin 500 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'de en çok avokado üretimi yapılan Alanya'da Türkiye'deki üretimin yüzde 80'i karşılanıyor. Geçen yıl 40 milyon adet üretilen Alanya avokadosunun bu yıl hava şartlarının elverişli olmasına bağlı olarak 40 bin hektar alanda 50 milyon adet üretim bekleniyor. Toptan fiyatı kalitesine göre adeti 4-4.5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

İLK ETAP 5 BİN 500 ADET

İlk olarak Polonya ve Ukrayna'ya ihracatı yapılan Alanya avokadosu bugün ise Bulgaristan'a ihracat yapılmak üzere Alanya Toptancı Hali'ne getirildi. Şirket yetkilileri getirilen 5 bin 500 adet avokadoyu incelendikten sonra Bulgaristan'a gitmek üzere kamyona yüklendi.

'GÖRMÜŞLER, BEĞENMİŞLER'

İhracat hakkında bilgi veren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bugün ilk kez Bulgaristan'a avokado gönderdiklerini söyledi. Başkan Sevilgen, "Aşağı yukarı 3 yıldır avokadoyu yurt dışına gönderiyoruz. Hiç Bulgaristan'a göndermedik. Bulgaristan'ın nereden aldığını araştırdık. Yunanistan'dan alıyorlarmış. Yunanistan olduğunu bilmiyorduk. Bulgaristan ürünlerinin tamamını Yunanistan ve Güney Afrika'dan alıyormuş. Bizim ürünleri görmüşler, beğenmişler ve ilk defa Bulgaristan'a gönderiyoruz" dedi.

SIRADA İSVEÇ, İNGİLTERE VE İSPANYA VAR

Deneme amaçlı ilk etapta 5 bin 500 adet avokado gönderdiklerini belirten Sevilgen, "Bir hafta sonra 10- 15 bin adet bir ürün daha istediler. Haftaya yine Bulgaristan'a göndereceğiz. Güney Afrika'da bir üreticiyle görüştük. İsveç, İngiltere ve İspanya'da kendilerinin şirketleri varmış. Bu şirketle görüşüyoruz. Bu ülkelere aynı anda ekim ayında avokado göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Hep birlikte çevre ve deniz dibi temizliği yaptılar

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AKUT gönüllüleri, dalgıç polisler ve belediye temizlik ekipleri ile birlikte uçurum kenarları, deniz dibi ve arazide temizlik yaptı.

Marmaris Belediyesi koordinesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İlçe Su Altı Grup Amirliği Deniz Polisi ekipleri, duyarlılığı artırmak amacıyla deniz kıyısı, deniz dibi ve arazide temizlik çalışması yaptı. Sabah 20 belediye temizlik işçisi, 4 dalgıç polis ve 5 AKUT gönüllüsü, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi Mevkii'ne geldi. AKUT ekipleri 30 metrelik uçurumlarda, dalgıç polisler deniz dibinde, belediye ekipleri ise çevrede temizliğe başladı. 6 saat süren temizlikte pet ve cam şişe, yat banyo aparatları, plastik sandalye ve masa, çocuk bezi, poşet, sigara izmariti, alüminyum ile demir aksamlar toplandı. Dalgıç polisler, çöp konteyneri, ağlar, pet şişe ve çeşitli yat malzemeleri çıkardı. Toplanan çöpler, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisine götürüldü. AKUT Marmaris Gönüllüsü Hakan Şahin, "Belediye ekipleriyle koordineli olarak önceki gün Turunç Mahallesi'nde temizlik yapmıştık. Bugün İçmeler Mahallesi'ndeki yamaçlarda temizlik yaptık. Amacımız, çevre duyarlılığını artırmak. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı

Tokat Belediyesi Karşıyaka Hanımeli Kültür Sanat Merkezi'nde el sanatları kursuna giden ve hediyelik eşya yapan Fatoş Akaevren (52), kendi yaptığı ürünleri satmak için işyeri açtı.

Kent merkezi Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden evli 1 çocuk annesi Fatoş Akaevren, Tokat Belediyesi tarafından açılan Hanımeli Merkezine giderek el sanatları kursuna yazıldı. Katıldığı kursta el sanatları eğitimi alan Akaevren, çeşitli kalıplar ve boyalar kullanarak alçıdan hediyelik eşyalar yapmayı öğrendi. Akaevren bütün işçiliği kendisine ait olan ürünlerini satmak için oturduğu evin zemin katındaki boş dükkanı işyeri haline getirdi. Akaevren, burada kendi yaptığı yüzlerce hediyelik ürünü satmayı hedefliyor. İşyerinin açılışı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından gerçekleştirildi.

'KADINLAR KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURMAYI ÖĞRENSİNLER'

Merkezden mezun olduktan sonra işyerini açmaya karar verdiğini belirten Fatoş Akaevren, "Bir kadın için çok güzel bir duygu. Başkanımı kadınlara böyle bir olanak sağladığı, kadınların kendine güvenip, ayakları üzerinde durmasını sağlaması onur verici. Özellikle bana kurs veren hocalarımın desteğini aldım. Bu işyerini açmamda büyük destek ve payları var. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Stres atmaları evde oturup para gelsin diye beklemek değil de biz kazanalım. Bunu en iyi şekilde değerlendirelim. Bu ürünleri evde de yapıp satabiliyoruz. Benim bütün hanımlardan ricam ve isteğim kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. dedi.

'KENDİ İŞYERİMİ AÇTIM, MUTLUYUM'

Daha önceden el sanatları üzerine hiçbir beceri ve deneyiminin olamadığını söyleyen Akaevren, "Ben hanım eline kayıt olduktan sonra kendimi bam başka bir insan olarak gördüm. Buradaki ürünleri yaparken belediye başkanımızın desteği ile hanımelindeki kalıpları kullandık. Kursta hocalarım alçı dökmeyi, boya yapmayı, yan süslememi öğretti ve bu hale geldi. Üç buçuk ay kadar bir süre eğitim aldım. Kendi işyerimi açtım. Mutluyum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Özellikle psikolojik olarak insanı rahatlatıyor." diye konuştu.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, ağaçları boyadı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, ilçedeki yeşil alanlarda çalışma yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ağaç boyama çalışması yapıyor. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeşil alanlarda ağaç boyama çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında 15 yükümlü ile birlikte Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Çevre Haftası nedeniyle ağaçların zararlı böceklerden korunması amacıyla Kırıkhan mesire alanında bulunan ağaçların gövdelerinde boyama çalışması yaptı.

Tarımsal Üretici Birlikleri'nden Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti

İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, Diyarbakır Tarımsal Üretici Birlikleri Başkan ve yönetim kurulu üyeleri destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na destek ziyaretleri sürüyor. Diyarbakır Tarımsal Üretici Birlikleri Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali ve Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'nu ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Tarım üreticilerine ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin ve özellikle Diyarbakır'ın kalkınmasının, tarım ve tarıma bağlı dinamiklerle ancak mümkün olacağını söyledi. Tarımın her alanında ve tarıma dayalı gıda sanayi konusunda Diyarbakır'ın dünyaya iddiasını ortaya koyacak bir zenginliği, derinliği ve birikimi olduğunu anlatan Güzeloğlu, "Mevcut ürünlerde elde ettiğimiz her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi inşallah 2023'ten itibaren hayata geçecek Silvan Barajı Projesi ile artıracağız" dedi. Ziyarette konuşan Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural da, tarım üreticileri ve birlikleri olarak Vali Güzeloğlu'na her zaman destek olacaklarını söyledi.

